Obi-Wan Kenobi: 6 cosas que queremos ver en la nueva serie de Star Wars protagonizada por Ewan McGregor

A continuación hay grandes spoilers. Este artículo asume que estás al día con todo lo relacionado con Star Wars (es decir, que has visto las once películas y las series, pero no te preocupes por los libros y los videojuegos de ordenador). Claro que no esperamos otra cosa, si estás leyendo esto.

Aunque en un principio Obi-Wan Kenobi iba a ser la tercera película independiente de Star Wars, tras el éxito de Rogue One: Una historia de Star Wars de 2016 y el bombazo de taquilla que supuso Solo: Una historia de Star Wars de 2018, ahora Obi-Wan Kenobi ha sido transformado en una miniserie de seis capítulos para Disney+.

La serie llega tras dos temporadas de The Mandalorian y una de El Libro de Boba Fett. Ambientada entre el Episodio III: La venganza de los Sith y el Episodio IV: Una nueva esperanza, Obi-Wan Kenobi contará con, obviamente, el Maestro Jedi favorito de todos, Obi-Wan Kenobi, y con el villano favorito de todos, Darth Vader. Volveremos a ver a Ewan McGregor y Hayden Christensen, ya que vuelven a sus papeles de las precuelas.

Por suerte han conseguido que McGregor, que renunció a Star Wars tras la experiencia de las precuelas, haya vuelto para esta nueva entrega, que se estrena en Disney+ el 27 de mayo.

Como sabéis, hoy es 4 de mayo, también conocido como "el día de Star Wars", por un juego de palabras en inglés: "May de Fourth" (que significa cuatro de mayo) suena parecido a la mítica frase "May the Force be with you", que en español es "Que la Fuerza te acompañe". Por eso, y antes de que se estrene la serie, hemos querido celebrar este día emocionándonos de cara al estreno y pensando en lo que queremos ver en Obi-Wan Kenobi de Disney+...

1. Esperamos que pase algo...

(Image credit: Disney)

Obi-Wan Kenobi está ambientada 10 años después de los acontecimientos del Episodio III: La venganza de los Sith. Leia y Luke, siendo bebés, fueron escondidos en Alderaan y en Tatooine respectivamente. Luke se queda con sus tíos adoptivos Owen y Beru Lars, y Obi-Wan vive una vida aburrida y solitaria en Tatooine para vigilar al pequeño Luke. Sabemos, desde el Episodio IV: Una nueva esperanza, que Luke crece sin problemas. El viejo Kenobi no parece haber vivido demasiadas aventuras, por lo tanto... ¿cómo se puede producir una serie ambientada en esas décadas en las que Kenobi está sentado en su casa de Tatooine, más solo que la una, y viendo pasar el tiempo? Ya veremos...

2. Que Darth Vader se centre en su trabajo...

(Image credit: Lucasfilm)

La carrera del Jedi antes conocido como Anakin Skywalker va en ascenso. En el Episodio III: La venganza de los Sith, el Canciller Supremo Palpatine (alias Darth Sidius o El Emperador) le asciende a Darth Vader. La construcción de la Estrella de la Muerte está ya muy avanzada. La vida personal de Vader, no tanto. Su esposa, Padmé, muere al dar a luz (tal y como vio Anakin en sus visiones), aunque lo que no sabe es que dio a luz a gemelos. En cuanto a la salud, tampoco no le va muy bien. Kenobi le corta los brazos y las piernas y lo deja medio quemado en el planeta Coruscant. Esperemos que Vader no deje que sus sentimientos personales se interpongan en su trabajo, que es lo mismo que le llevó al Lado Oscuro.

3. Que la acción ocurra fuera de Tatooine...

Al principio del tráiler, Kenobi dice: "La lucha se ha acabado. Hemos perdido..." ¿Se refiere a la matanza del templo Jedi en el Episodio III: La venganza de los Sith? Vader ha construido su castillo en Mustafar, y tiene ahora dos objetivos: localizar a Kenobi, y localizar el espíritu de Padmé en el más allá y devolverla a la vida. Sabemos que esto no ocurre. Es de suponer que Vader es quien ha enviado a los Inquisidores Sith a Tatooine, a buscar a Kenobi por Mos Eisley y Anchorhead. El trabajo de Kenobi parece consistir principalmente en vigilar al joven Luke a través de unos prismáticos. Todavía está por ver qué es lo que hará que Kenobi tenga que dejar Tatooine...

4. Que Darth Vader pueda sobrevivir sin el casco puesto

(Image credit: Lucasfilm)

Darth Vader sufrió quemaduras muy graves al final del Episodio III: La venganza de los Sith, y a raíz de eso su cuerpo quedó reducido a básicamente un torso chamuscado. Ahora vemos que usa un tanque de Bacta (como Boba Fett en su serie) para curarse. Ya que Vader al fin y al cabo es un humano, es de suponer que tendrá que quitarse el casco para poder comer (¿y dormir?) y esas cosas... a no ser que se meta algún tipo de sopa intergaláctica por un conducto de ventilación del casco. Por otro lado, gracias a El Imperio Contraataca sabemos que Vader sólo puede quitarse el casco en su cámara especial de oxígeno hiperbárico. Pero algunos creen que Vader puede respirar sin el casco, si usa la Fuerza. Esperemos que esto signifique que podamos verle sin el casco puesto. Lo cierto es que sería un poco raro que lo viéramos con el casco puesto todo el rato, y que hablara con la voz de Hayden Christensen en vez de con la de Darth Vader de toda la vida (que en versión original es la del mítico James Earl Jones).

5. Que le recorten un poco la barba a Ewan McGregor

(Image credit: Lucasfilm)

El mandaloriano de Pedro Pascal es genial, se pasea por la galaxia sin apenas quitarse el casco y hablando lo justo. El Kenobi de Una nueva esperanza es un anciano canoso que no hace mucho y luego muere de la forma más tonta posible. ("Si logras abatirme, me convertiré en mucho más poderoso de lo que puedes imaginar", dice Obi-Wan, pero luego no lo hace). A algunos no les gustó el acento que puso McGregor (obviamente en su versión original), ni su barba. La buena noticia es que el actor parece haberse recortado la barba esta vez.

6. Que no se líen con cameos innecesarios...

(Image credit: LucasFilm)

Los cameos de invitados hechos por ordenador están de moda en Star Wars últimamente. Pudimos ver a la joven princesa Leia al final de Solo: Una historia de Star Wars, y al joven Luke Skywalker en The Mandalorian y El Libro de Boba Fett. Entonces, ¿quién podría hacer un cameo de este tipo en Obi-Wan Kenobi? Luke y Leia tienen 10 años en el momento en el que se desarrolla la serie, por lo que no tiene ningún sentido crear por ordenador una versión joven de Mark Hamill o Carrie Fisher. Han Solo es un poco más mayor, pero ¿a quién iba a interesarle un cameo de Alden Ehrenreich, que es el que dio vida a Han Solo en la película Solo: Una historia de Star Wars? Entonces ¿Con qué otro personaje clásico de Star Wars nos deja eso? ¿Yoda?

No olvides que Obi-Wan Kenobi se estrena con un doble episodio el 27 de mayo en Disney+.