Star Wars: The Acolyte - La precuela ha encontrado su estrella

Star Wars: The Acolyte, la próxima serie precuela de Disney+, ha encontrado su actriz principal.

Según Variety, la estrella de Dear Evan Hansen y Los Juegos del Hambre, Amandla Stenberg, ha sido elegida para el papel principal de la serie de acción real. Los detalles sobre el personaje que interpretará Stenberg aún no se han dado a conocer, pero se cree que la actriz nacida en EE. UU. interpretará a una aprendiz de Sith durante la época de la Alta República.

Representantes de Lucasfilm y del equipo de Stenberg no quisieron hacer comentarios sobre el rumor cuando Variety les pidió una respuesta. Pero, dado que tal postura suele ser una forma codificada de confirmar las especulaciones en línea, es probable que Stenberg sea anunciada como protagonista de The Acolyte más pronto que tarde.

Star Wars: The Acolyte se anunció en el Día de la Guerra de las Galaxias (el 4 de mayo - 'may the fourth') del 2020. La serie precuela, que está ambientada 50 años antes del fin de la Alta República, se anuncia como un thriller de misterio que explorará la aparición del Lado Oscuro de la Fuerza.

La serie está siendo escrita y producida ejecutivamente por Leslye Headland, que dirigió la aclamada serie Muñeca Rusa de Netflix. Se cree que Star Wars: The Acolyte entrará en producción a mediados del 2022, pero aún no se ha confirmado la fecha de estreno.

La precuela es otro ejemplo de cómo Lucasfilm y Disney están dejando de hacer películas de Star Wars para centrarse en las series de Disney+. Actualmente, las series de televisión de Star Wars, que incluyen Obi-Wan Kenobi, Cassian Andor, la tercera temporada de The Mandalorian y Ahsoka Tano, se encuentran en distintas fases de desarrollo. Sin embargo, lo próximo en la lista de Star Wars en Disney+ es El Libro de Boba Fett, que llegará al servicio de streaming el 29 de diciembre.

Análisis: ¿de qué tratará la trama de Star Wars: The Acolyte?

(Image credit: Disney)

En la historia de Star Wars, un acólito es un término que se refiere a los aprendices sensibles a la Fuerza que comienzan su entrenamiento en el Lado Oscuro bajo la dirección de un experimentado Lord Sith. Una vez completado su entrenamiento, los acólitos recibían un título de Sith propio.

Curiosamente, a los acólitos se les enseñaba el Lado Oscuro de la Fuerza antes de que entrara en vigor la icónica Regla de Dos de los Sith. La Regla de Dos, que solo permitía la existencia de un Maestro Sith y un aprendiz en cualquier momento, fue creada por Darth Bane para evitar enfrentamientos entre Señores Sith hambrientos de poder.

Dado que la Regla de los Dos no se introdujo en el universo de Star Wars hasta después del colapso de la Alta República, es posible que el reparto de la serie de televisión de The Acolyte tenga más de dos representantes del Lado Oscuro.

En caso de que sea así (y estamos seguros de que lo será), Stenberg será probablemente el personaje principal de The Acolyte, pero veremos a otros aprendices, Señores Sith y Maestros Sith aparecer a lo largo de sus episodios.

Por el momento, no podemos concretar mucho sobre cuál será la narrativa general de la serie. Sin embargo, teniendo en cuenta que los Señores Sith solían traicionarse unos a otros en un intento de convertirse en los Sith más poderosos de todos, es posible que veamos una historia al estilo de Juego de Tronos, con un montón de politiqueo y traiciones.

También es posible que conozcamos mejor las costumbres de los Sith. Es cierto que el gran número de novelas de Star Wars, su historia y otros medios de comunicación hacen que esta área ya haya sido ampliamente explorada, pero examinar a los Sith con gran detalle no es algo que hayamos visto antes en una película de acción real. Así que Star Wars: The Acolyte tiene mucho material con el que jugar y ampliar el lore.

Dado que, según los informes, la serie se desarrollará por completo en el 2022, es probable que pronto sepamos más sobre The Acolyte, y nos morimos de ganas de ver lo que se viene.