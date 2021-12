El tráiler de la serie de TV de Halo nos recuerda mucho a The Mandalorian

Audio player loading…

El primer tráiler oficial de la serie de televisión de Halo para Paramount+ por fin ha llegado, y parece que se ha inspirado un poco en The Mandalorian, de Disney+.

Desvelado ayer día 9 durante la ceremonia de los Game Awards 2021, el vídeo, de un minuto de duración, nos muestra cómo de fiel será la adaptación en acción real de la icónica franquicia de videojuegos.

Vemos claramente a Pablo Schreiber dentro del traje de Master Chief en lo que parece ser Nueva Mombasa (la ciudad del Halo 2 y Halo: ODST) en todo su esplendor, y llena de guiños a los fans de Halo, ya que vemos disparos de naves Pelican, a la Dra. Catherine Halsey (interpretada por Natascha McElhone) y otros Spartans.

Aquí puedes ver en inglés el tráiler de la nueva serie de Halo:

A pesar de lo maravillosamente bien que se ve la serie de TV de Halo (su desarrolladora, 343 industries, está también en la producción), lo que más nos intriga son sus similitudes con The Mandalorian, el famosísimo spin-off de Star Wars exclusivo de Disney+.

Ambas series son una completa ciencia ficción, pero The Mandalorian tiene toques de western en muchos de sus personajes y en la propia ambientación. Tenemos un pistolero solitario como personaje principal, escenografía desértica, muchos enfrentamientos y una narrativa general marcada por aventuras independientes que tienen un comienzo, un nudo y un desenlace completos.

La próxima serie de TV de Halo, al menos en la superficie, nos recuerda mucho al estilo del mandaloriano.

Master Chief, la mayor parte del tiempo, actúa solo (si excluyes a Cortana) durante toda la franquicia del Halo. También es un héroe que rara vez (rara vez, insistimos) se quita el casco, y son dos elementos muy marcados en The Mandalorian.

También vemos a Master Chief explorando unas ruinas en un entorno desértico, así como unos planos generales que indican que la adaptación de Halo de Paramount nos transportará a mundos diferentes dentro del universo del videojuego.

(Image credit: Paramount Plus/Amblin Television)

Los primeros planos nos dan una escasa idea de algunos personajes que veremos por el camino. Está McElhoene como Halsey, Olive Gray como Miranda Keyes, Bokeem Woodbine como Soren-066 y Yerin Ha como Kwan Ha, lo que nos indica que veremos interacciones entre ellos y Master Chief. De nuevo, nos recuerda a The Mandalorian, donde su protagonista debe trabajar con los locales, fuerzas de la ley y otros personajes para conseguir un objetivo común.

Como en la serie de Disney+, Halo incluirá flashbacks a la niñez de John-117. El tráiler enseña un par de segundos al Master Chief de pequeño antes de ser arrebatado de su madre, incluido en el programa Spartan y aumentado biológicamente para ser el supersoldado que conocemos hoy.

Sabemos que el niño del tráiler es John porque el actor que lo interpreta (Casper Knopf) está descrito como 'Joven John' en la página IMDB de la serie. También vemos un momento a la actriz Sarah Ridgeway, que interpretará a la madre de John en la serie, en el segundo 31 del vídeo:

(Image credit: Paramount Plus/Amblin Television)

Teniendo en cuenta que la adaptación de Halo de la Paramount transcurre durante de la Guerra Covenant, esperamos ver especies, planetas, biomas y tecnología altamente avanzada única en el universo Halo. Una vez más, las similitudes con The Mandalorian salen a la luz, ya que tiene una relación única con el fantástico universo de Star Wars.

¿Es la serie de TV de Halo una respuesta de Paramount+ a The Mandalorian? En nuestra opinión, sí. Ya, está ambientada en un universo totalmente distinto, así que tiene su propia atmósfera, trama, elementos narrativos, acción y mucho más; pero es difícil mirar atrás y no pensar que es muy similar en estilo y tono a The Mandalorian.

No es algo malo, es una gran serie, así que si Paramount puede cautivar a la audiencia de la misma manera que lo ha hecho el videojuego, estaremos pegados al sofá cuando la serie llegue en 2022.