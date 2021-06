Disney+: cómo registrarse, películas, series, Marvel y mucho más

El servicio de streaming de Disney+ ya es uno de los más populares, con más de 100 millones de suscriptores, y sumando más cada día. Disney está utilizando sus grandes propiedades intelectuales como Marvel, Star Wars, Pixar y sus muchos clásicos animados para llamar la atención del público, logrando construir una biblioteca enorme de películas con títulos originales de alta gama.

Mediante este artículo, os mantendremos al día con cada proyecto nuevo y emocionante que se traiga entre manos la plataforma, y también podrás indagar sobre el precio del servicio y las fechas que debes marcar en el calendario para no perderte ningún estreno.

Los servicios de streaming viven o mueren en función de su nuevo contenido, y la verdad es que Disney está apostando fuerte por series basadas en los universos de Marvel y Star Wars. La temporada 2 de The Mandalorian se lanzó a finales del año pasado, y un spin-off llamado The Book of Boba Fett llegará en diciembre de 2021, seguido poco después por la tercera temporada de The Mandalorian. Por otro lado, después de que Falcon y el Soldado de Invierno y Bruja Escarlata y Visión hayan acabado, las próximas series de Marvel incluyen a Loki, Moon Knight, Secret Invasion, She-Hulk, Ms Marvel y la serie de animación What If...?

La plataforma también cuenta con dos grandes películas nuevas como parte de su programa 'Premier Access', mediante el cual tendrás que pagar un coste extra por ver la película de forma simultánea al estreno en cines: Cruella se estrenó el 28 de mayo, y Viuda Negra llegará el 9 de julio.

Las futuras series de TV del universo Star Wars incluirán un spin-off de Obi-Wan Kenobi, una serie de Lando Calrissian, dos spin-offs de The Mandalorian (Ahsoka y Rangers of the New Republic) y otra serie llamada The Acolyte. Lo cierto es que hay bastantes motivos para emocionarse.

Disney está invirtiendo significativamente en contenido original para el servicio, con próximas películas como Peter Pan y Wendy, Pinocho, Chip y Chop: guardianes rescatadores, Desencantada (la secuela de Encantada) y un reboot de Doce en casa. También habrá una serie de TV basada en Somos los mejores, que comenzó a rodarse en marzo de 2021.

Disney+ está disponible en una gran lista de países en todo el mundo, incluyendo España, mientras que otras regiones todavía esperan pacientemente. Dos años después del lanzamiento original en Estados Unidos en noviembre de 2019, parece que la plataforma tiene como objetivo llegar a todas partes.

A continuación os dejamos nuestra guía completa de Disney+, incluyendo detalles sobre el precio, películas, series y mucho más.

Cómo registrarse en Disney+

Si quieres registrarte en Disney+ solo tienes que acceder aquí y seguir los pasos para crear una suscripción.

¿Existe una prueba gratuita de Disney+?

Disney+ solía ofrecer una prueba gratuita de 7 días, pero la suspendió a principios de 2020.

Precio y planes de suscripción a Disney+

La estructura de precios de Disney+ ofrece dos planes de suscripción: mensual y anual. Disney+ ahora cuesta 8,99€ al mes o 89,99€ al año.

En realidad, ha habido un aumento del precio original de 6,99€ al mes o 69,99€ al año desde febrero de 2021.

En general, Disney+ es más barato que Netflix, que cuesta 11,99€ al mes si contratas el plan estándar y 15,99€ si contratas el nivel premium, que ofrece resolución 4K. Además, en Disney+, la tarifa plana te ofrece contenido 4K HDR, lo cual supone una de las mejores ventajas de contratar esta plataforma.

¿Qué es el servicio Star de Disney+?

Star, de Disney+, se lanzó en varios territorios, incluyendo España, el 23 de febrero de este mismo año. Y esto significa que ahora podemos disfrutar de ofertas de entretenimiento más amplias, ya que entran en juego diferentes cadenas de producción de Disney, incluyendo FX, 20th Century Fox y ABC. Este nuevo servicio Star está incluido como un nuevo canal dentro de la aplicación, junto a Star Wars, Marvel y compañía.

Disney+: preguntas y respuestas

¿Qué es Disney+? Al igual que Netflix, se trata de un servicio de streaming, pero está repleto de contenido exclusivo de Disney, así como de series y películas de las empresas que posee.

Al igual que Netflix, se trata de un servicio de streaming, pero está repleto de contenido exclusivo de Disney, así como de series y películas de las empresas que posee. ¿Cuándo se lanzó Disney+? Disney+ se lanzó en noviembre de 2019 en los EE.UU, pero no llegó a España hasta el 24 de marzo de 2020.

Disney+ se lanzó en noviembre de 2019 en los EE.UU, pero no llegó a España hasta el 24 de marzo de 2020. ¿Cuánto cuesta Disney+? 8,99€ al mes o 89,99 al año.

8,99€ al mes o 89,99 al año. ¿Disney+ reproduce contenido en 4K? Sí. Disney+ admite resolución 4K, HDR, Dolby Vision y Dolby Atmos. Verás si cierta película en Disney+ lo admite fijándote en la pestaña 'detalles' dentro de la aplicación.

Sí. Disney+ admite resolución 4K, HDR, Dolby Vision y Dolby Atmos. Verás si cierta película en Disney+ lo admite fijándote en la pestaña 'detalles' dentro de la aplicación. ¿Dónde puedo encontrar Disney+? Está disponible en iOS, Android, Apple TV, PS4, Xbox One, dispositivos de Amazon, dispositivos Roku, navegadores web y Android TV.

Está disponible en iOS, Android, Apple TV, PS4, Xbox One, dispositivos de Amazon, dispositivos Roku, navegadores web y Android TV. ¿Qué canales existen de Disney+? No hay canales como tal, pero existen seis agrupaciones de contenido por separado: Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic y el recién llegado, Star. Además, también incluye contenido de Fox, como Los Simpson.

Disney+: aplicación y dispositivos

Estos son los dispositivos compatibles con la app de Disney+:

iOS

Android

Apple TV

dispositivos de Fire TV

Roku

Chromecast/Chromebook

Xbox One

PS4

Nvidia Shield (vía Android TV)

Smart TVs (incluyendo Android TV, LG WebOS, Samsung Tizen y Vizio SmartCast)

La aplicación Disney+ se puede descargar en casi cualquier dispositivo, y también puedes ejecutarla a través de navegadores web. Admite hasta cuatro reproducciones simultáneas, diez dispositivos registrados y puedes crear siete perfiles distintos. Cada perfil, a su vez, puede crear su propia lista de seguimiento. Y puedes descargar todo el contenido de Disney+ que quieras ver sin conexión, siempre que inicies sesión en la aplicación de forma online cada 30 días.

La aplicación ofrece diferentes clasificaciones de edad para según qué contenido, y puedes crear un perfil para niños donde se elimina de forma automática todo el contenido solo apto para adultos (como Los Simpson, por ejemplo).

Además de tener diferentes 'canales' de contenido dentro de la aplicación, como Pixar, Star, Star Wars, Marvel y National Geographic, Disney+ también ofrece listas de contenido temáticas que la propia app ha ido seleccionando en torno a diferentes temas. Estos 'canales' incluyen sus respectivas franquicias, pero además también ofrecen agrupaciones temáticas de episodios de Los Simpson o clásicos de Disney clasificados por etapas. Es una buena forma de encontrar contenido para ver que no solo esté impulsado por algoritmos al estilo Netflix.

En septiembre de 2020, además, Disney+ añadió una función de visualización en grupo llamada 'GroupWatch', que te permite ver una película o serie de televisión con hasta otros seis usuarios al mismo tiempo, pudiendo invitar a miembros ya suscritos a disfrutar de una experiencia de reproducción sincronizada. Y por supuesto, también tienes la posibilidad de reaccionar al streaming en tiempo real.

Películas de Disney+: ¿qué novedades nos trae el 2021?

Estos son los títulos que aterrizan en Disney+ a lo largo de 2021 y algunos estrenos que no llegarán hasta 2022:

Cruella (Premier Access): 28 de mayo

28 de mayo Luca: 18 de junio

18 de junio Viuda Negra (Premier Access): 9 de julio

9 de julio Desencantada: sin fecha

sin fecha Sister Act 3: sin fecha

sin fecha Peter Pan & Wendy: sin fecha

sin fecha Pinocho (live-action): sin fecha

sin fecha Star Wars: A Droid Story: sin fecha

sin fecha Chip y Chop: Guardianes Rescatadores: sin fecha

sin fecha Doce en casa (remake): 2022

2022 Flora y Ulises: 19 de febrero 2022

19 de febrero 2022 Safety: sin fecha

sin fecha Tres hombres y un bebé (remake): 2022

2022 Hocus Pocus 2: sin confirmar

sin confirmar El libro de la selva (2016): 30 de Mayo

30 de Mayo El Llanero Solitario: 30 de Abril

30 de Abril Tomorrowland: 1 de Septiembre

Las películas más antiguas de Disney+ son el elemento esencial y distintivo del servicio. Verás muchos clásicos en nuestra lista de las mejores películas de Disney+. Sin embargo, no encontrarás películas para adultos en este servicio de streaming, ya que todo el contenido de Disney+ es apto para ver en familia.

No obstante, esto ahora es distinto con la incorporación de Star, que ofrece opciones de entretenimiento más amplias, incluyendo más películas.

Disney+ incluye prácticamente todas las películas animadas de Disney que puedas recordar, de todas las décadas: Blancanieves, 101 Dálmatas, Aladdín, La Sirenita... Hay más o menos la misma biblioteca de contenido en todos los países, aunque dependiendo de dónde te encuentres, quizás algunas películas estén vinculadas a acuerdos con otros servicios y por lo tanto llegarán a Disney+ más tarde.

Disney+ también cuenta con un archivo casi completo de películas de Pixar disponibles para ver, así como todas las películas de Star Wars, incluyendo El Ascenso de Skywalker, de 2019.

Todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel están en Disney+, excepto aquellas que son propiedad de otros estudios (las dos películas de Tom Holland interpretando a Spiderman y El Increíble Hulk).

En cuanto a las películas originales disponibles en Disney+, tenemos La Dama y el Vagabundo, Noelle y Timmy Failure.

También encontrarás una serie de películas de '20th Century Fox' disponibles para reproducir en Disney+, incluyendo Avatar, de James Cameron, Los Simpson: la película la saga de Solo en Casa y Doce en Casa. Además, muchas de las películas de X-Men ahora también se han añadido al servicio.

Series de TV de Disney+: ¿qué va a llegar pronto?

Entre los títulos originales disponibles en Disney+ se incluyen la serie de TV Star Wars: The Mandalorian, The Clone Wars, Falcon y el Soldado de Invierno y Bruja Escarlata y Visión, las cuales suponen, probablemente, las mejores razones para suscribirte en estos momentos. Otra serie llamada Disney Gallery: The Mandalorian explora la realización de la serie protagonizada por Baby Yoda.

Otros títulos originales incluyen la excelente serie documental The Imagineering Story y series para niños como El diario de un futuro presidente, Zenimation, High School Musical: la serie y la serie de cortos de Pixar: Forky hace una pregunta.

Disney+ tiene muchas series que no son de ficción también disponibles para ver, como Supercreadores, Proyecto Héroes de Marvel, La Gran Mentira, Domingos en Familia y Bodas de Ensueño. Como era de esperar, gran parte de su programación está dirigida al público familiar.

En cuanto a series de TV clásicas, Disney+ ofrece una variedad de series antiguas, aunque inferior en comparación con su colección de películas. La mayoría de este contenido es animado, como PatoAventuras, La Banda del Patio, Gargoyles, Osos Gummi, La Tropa Goofy, TaleSpin y varias series de Marvel, incluidas las series animadas de los 90: X-Men y Spider-Man. El gran éxito, por supuesto, es Los Simpson. El servicio ofrece 31 temporadas para visualizar en estos momentos, así como la película de Los Simpson.

Pero, ¿qué llegará en el futuro?

La razón principal para entusiasmarse con el futuro de Disney+ son sus próximos títulos originales: una variedad de series nuevas de Disney+ de gran presupuesto que ponen a trabajar a los personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Lo más destacado para la mayoría de los espectadores adultos serán las próximas series del Universo Cinematográfico de Marvel, con personajes de las películas, así como nuevas series de acción de Star Wars centradas en héroes populares como Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor.

Bruja Escarlata y Visión fue la primera serie de televisión de Marvel, y debutó en enero de este mismo año. Falcon y el Soldado de Invierno tomó su relevo en marzo, y después llegó Loki en junio. Ms. Marvel y Hawkeye también harán su debut próximamente, junto con la serie de animación What If...?.

A continuación, os dejamos una lista con todo lo que sabemos que llegará a Disney+ este año, o incluso al año que viene:

El míster – disponible

– disponible Star Wars: The Bad Batch – disponible

– disponible Loki – 9 de junio

9 de junio La Misteriosa Sociedad Benedict – 25 de junio

– 25 de junio Monsters at Work – 2 de julio

– 2 de julio Zenimation : temporada 2 – 11 de junio

– 11 de junio Socios y Sabuesos – 16 de julio

– 16 de julio Chip y Chop: Vida en el Parque – 23 de julio

– 23 de julio What If...? – verano 2021

– verano 2021 Hawkeye – finales 2021

– finales 2021 El Libro de Boba Fett : - diciembre 2021

- diciembre 2021 Lando Calrissian (serie) – sin fecha

– sin fecha Star Wars: The Acolyte – sin fecha

– sin fecha Star Wars: Visions – 2021

– 2021 Star Wars: Ahsoka – sin fecha

– sin fecha Rangers of the New Republic – sin fecha

– sin fecha Star Wars: Andor – 2022

– 2022 Secret Invasion – sin confirmar

– sin confirmar Armor Wars – sin confirmar

– sin confirmar Ironheart – sin confirmar

– sin confirmar She-Hulk – sin confirmar

– sin confirmar Caballero Luna – sin confirmar

– sin confirmar Ms. Marvel – finales 2021

– finales 2021 Cars – finales 2022

– finales 2022 Dug Days – finales 2021

– finales 2021 Iwájú – 2022

– 2022 Baymax – 2022

– 2022 Zootrópolis+ – 2022

– 2022 Tiana – 2022

– 2022 Vaiana – 2023

– 2023 Earthkeepers – sin confirmar

– sin confirmar (Re) Connect – sin confirmar

– sin confirmar Ink & Paint – sin confirmar

– sin confirmar La Bella y la Bestia: Gaston y LeFou (spin-off) – sin confirmar

– sin confirmar Obi-Wan Kenobi – sin confirmar

– sin confirmar Lizzie McGuire (secuela) – sin confirmar

– sin confirmar Willow (series) – 2022

– 2022 Percy Jackson (serie) – sin confirmar

– sin confirmar La Búsqueda (serie) – sin confirmar

Suscripciones de regalo en Diseny+: consigue un año de suscripción a Disney+ para un amigo o un familiar

(Image credit: Disney)

Las suscripciones de regalo de Disney+ están disponibles de forma anual, por 89,99€, y son un regalo ideal para sacarte de un apuro.

Nuestro veredicto: Disney+ vale la pena, pero sobre todo si tienes hijos

Disney+ es un servicio de streaming un poco más especializado que Netflix, una plataforma dirigida a los fanáticos de Disney, Marvel y Star Wars. No tiene el contenido o la variedad para adultos que encontrarás en otros servicios, pero está bien, porque inevitablemente encontrarás algo que quieras ver.

El archivo de contenido de Disney+ es asombroso, y para los seguidores de Disney, esa es razón más que suficiente para suscribirse. Si además tienes hijos, es más que obvio que necesitas este servicio, y ahora con la incorporación del canal Star puedes encontrar un servicio aun más versátil.

El próximo año será crucial para Disney+. Su oferta inicial de películas y series originales ha sido sólida, aunque un poco lenta, pero muchas de sus mejores series llegarán mucho después de su lanzamiento. Sin embargo, en unos años, con una rotación regular de series de Star Wars y Marvel para disfrutar cada pocos meses, querrás estar suscrito a este servicio.