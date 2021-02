Gina Carano dejará de aparecer en los proyectos de Star Wars

(Crédito de imagen: Justin Lubin/Copyright: 2020 Lucasfilm Ltd ™ , All Rights Reserved)

Gina Carano no aparecerá en futuras series de Star Wars, se ha confirmado después de que la actriz compartiera un mensaje ofensivo en Instagram desde otra cuenta que preguntaba cómo el Holocausto es "diferente a odiar a alguien por sus opiniones políticas" (no vamos a compartir la publicación aquí). El post fue borrado, pero una captura de pantalla fue ampliamente difundida.

Por ello, Carano no aparecerá en la temporada 3 de The Mandalorian, ni en otro proyecto de Star Wars que aparentemente estaba programado que liderara hasta finales del año pasado.

"Gina Carano no sigue contratada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que vuelva en el futuro", dijo Lucasfilm en un comunicado capturado por THR. "En cualquier caso, sus publicaciones en redes sociales que denigran a las personas por sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables".

Carano también ha sido abandonada por sus agentes de UTA.

La serie de Star Wars que probablemente iba a contar con Carano era Rangers of the New Republic, un spin-off de Mandalorian creado por Jon Favreau para Disney Plus. La tercera temporada de Mandalorian se filmará a finales de este año.

¿Afectará esto a The Mandalorian?

Al comienzo de la temporada 2, hubiéramos dicho que sí: Carano era una parte esencial de un pequeño grupo, y podría haber parecido atroz si no hubiera aparecido en más episodios de la serie. Ahora, The Mandalorian tiene un extenso elenco de personajes secundarios, como se pudo ver en el apretado final de la temporada 2.

El espectáculo puede continuar fácilmente sin ella, en nuestra opinión.

Lucasfilm siempre podría buscar otra actriz para el papel de Cara Dune, si quisiera, pero no está claro cómo se resolverá esta situación. Al final de la temporada 2, Dune era la mariscal del planeta Nevarro y estaba afiliada a la Nueva República.