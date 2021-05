Doctor Strange in the Multiverse of Madness: fecha de lanzamiento, reparto, trama y más

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se perfila como la película más importante en los planes de la Fase 4 de Marvel. La secuela de la primera entrega de Doctor Strange del 2016 parece que será la zona cero de todos los demás proyectos de Marvel Studios que sigan a partir de ahí, y confirmará la evolución del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) al Multiverso Cinematográfico de Marvel (MCM).

Al igual que otras producciones de Marvel, gran parte de Doctor Strange in the Multiverse of Madness sigue siendo un secreto. Sin embargo, ya sabemos algo sobre algunos elementos de la trama, qué personajes aparecerán, su fecha de lanzamiento y cómo se relaciona con otros proyectos del UCM.

Si necesitas un resumen de todo lo que trae Doctor Strange 2, estamos aquí para ayudarte. Explicaremos todo con más detalle a continuación, lo que te ayudará a dar sentido a lo que Marvel está preparando.

La última noticia proviene del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien recientemente reveló que se suponía que Stephen Strange haría un cameo en Bruja Escarlata y Visión, pero al final no fue así.

Una advertencia antes de empezar: a partir de este momento hay spoilers de Doctor Strange, Bruja Escarlata y Visión y Avengers: Endgame. Si no te has puesto al día con todas las películas y series del UCM, deja de leer ya.

Fecha de lanzamiento de Doctor Strange in the Multiverse of Madness: marzo del 2022

Actualmente, Doctor Strange 2 está programada para lanzarse el 25 de marzo del 2022. Se suponía que esta película de superhéroes llegaría el 7 de mayo del 2021, pero su producción se ha visto afectada por la pandemia del Covid-19.

Dado que el elenco y el equipo no pudieron comenzar a filmar hasta noviembre del 2020, su fecha de lanzamiento se retrasó hasta noviembre del 2021. Sin embargo, ese lanzamiento se retrasó por segunda vez hasta marzo del 2022, para que la fotografía principal y la postproducción se pudiera completar en tiempo suficiente.

La última semana de filmación tuvo lugar a mediados de abril, según el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige (según ComicBook.com), por lo que la producción ya ha terminado. Podría haber nuevas filmaciones en el futuro si es necesario, pero, por ahora, la película se encuentra en su fase de posproducción.

Tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ¿está disponible?

Aún no, para sorpresa de nadie, dado que el proceso de edición no ha comenzado. Sin embargo, una vez que haya un avance en línea, actualizaremos esta página.

Reparto de Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ¿quién interpreta a quién?

Desde ahora hay spoilers de Doctor Strange y Bruja Escarlata y Visión.

Hasta ahora hay confirmados seis miembros del elenco:

Benedict Cumberbatch como Doctor Stephen Strange

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff / Bruja Escarlata

Chiwetel Ejiofor como Karl Mordo

Benedict Wong como Wong

Rachel McAdams como Christine Palmer

Xochitl Gomez como America Chavez

Cumberbatch, Ejiofor, Wong y McAdams retoman sus papeles de la primera película. Cumberbatch y Wong fueron vistos por última vez como Strange y Wong en Avengers: Endgame, mientras que McAdams regresa como ex novia y ex colega de cirugía de Strange por primera vez desde la original de 2016.

Mientras tanto, Ejiofor vuelve a interpretar su papel de Mordo, en esta ocasión convertido en villano, quien fue visto por última vez en la escena posterior a los créditos de Doctor Strange. El antiguo mentor de Strange estaba cazando a otros hechiceros e individuos imbuidos de magia para eliminar sus poderes si los consideraba indignos, pero no se sabe cómo continuará su historia en esta secuela.

Olsen, quien protagonizó la serie de televisión Bruja Escarlata y Visión de Disney Plus, está lista para coprotagonizar junto a Cumberbatch como el nuevo alter ego de Wanda, La Bruja Escarlata, y tendrá un papel importante que desempeñar en la trama de la película. (Nota del editor: anteriormente en el UCM nunca se había mencionado el nombre de Bruja Escarlata, refiriéndose a este personaje únicamente como Wanda. Es al final de esta serie, que se llama Wandavision en su versión original, cuando por fin alcanza el estatus de la auténtica Bruja Escarlata).

La única recién llegada hasta ahora es Gómez (The Baby-Sitter Club), quien ha sido elegida para interpretar a América Chávez. El personaje también se conoce como Miss América, y su historia de origen cómico también alude al hecho de que Doctor Strange in the Multiverse of Madness explorará nuevas dimensiones y realidades alternativas.

En los cómics, Chávez proviene del Paralelo Utópico, una dimensión que existe fuera del espacio y el tiempo del Multiverso Marvel. Cuando el Paralelo Utópico se ve amenazado por agujeros negros, que lo arrastrarían en diferentes direcciones a través del Multiverso, las madres de Chávez, Amalia y Elena, se sacrifican para evitar que esto suceda. La única superviviente de su raza, Chávez usa sus habilidades para abrir un portal interdimensional para encontrar un nuevo hogar, uno que la lleve a la Tierra.

No sabemos si los orígenes cómicos de Chávez se trasladarán a Doctor Strange 2, o si se tomarán libertades creativas para presentarla de una manera diferente. Pase lo que pase, será genial ver a uno de los héroes populares más nuevos de Marvel finalmente llegar al UCM. Gomez reveló en Instagram en el Día Internacional del Superhéroe que "no puede esperar" a que los fans conozcan a Miss América cuando llegue Dr Strange 2. Aquí puedes ver su publicación:

Dos personajes cuya aparición aún no se ha confirmado son los gemelos de Wanda, Billy (Jett Klyne) y Tommy (Julian Hilliard). El dúo fue visto por última vez, o más bien escuchado, llamando a su madre en la escena post-créditos del final de temporada de Bruja Escarlata y Visión. Veremos a continuación cómo pueden influir en la trama de la película, pero parece que Billy y Tommy tendrán algún papel que desempeñar en Doctor Strange 2.

Según el Somerset Live, un periódico con sede en el Reino Unido, Klyne y Hilliard fueron vistos en el set durante la última semana de filmación. Según el informe, varios días de filmaciones tuvieron lugar en una enorme granja conocida como Burrow Hill Cider Farm, y una sola escena supuestamente costó 2 millones de euros. Según los residentes locales, Klyne y Hilliard fueron vistos en el lugar, pero no se han filtrado fotografías del dúo que puedan verificar estas afirmaciones.

BREAKING: Here's the first photos from the 'DOCTOR STRANGE 2' set 👀🚨The scene Marvel Studios is filming allegedly worth £2M in Somerset.

También es posible que haya otros personajes en Doctor Strange 2 que no hemos visto todavía. En una entrevista de Collider de diciembre del 2019, Feige dijo que la película presentaría "algunos personajes nuevos de UCM, que harán su debut en esta película y nunca adivinarías de quién se trata". Por supuesto, es posible que esos sean Miss América, Billy y Tommy, pero siempre existe la posibilidad de que aparezcan más.

Uno de esos rumores de The Direct se refiere a Adam Hugill (1917, The Watch), de quien se dice que fue elegido como un minotauro alienígena llamado Rintrah. En los cómics, Rintrah proviene de un planeta de dimensión alternativa llamado R'Vaal, y tiene una historia con Doctor Strange en los cómics de Marvel. Junto con sus habilidades mágicas moderadamente poderosas, Rintrah podría ser un aliado del Doctor Strange en la película.

Finalmente, se cree que Bruce Campbell hará un cameo (según Collider). Campbell trabajó con el director de la película, Sam Raimi, en la icónica serie Evil Dead (Posesión Infernal) de este último y también tuvo cameos en la trilogía de Spider-Man de Raimi. Sin embargo, no se sabe a quién interpretará esta vez.

Argumento de Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ¿de qué trata?

Poco se sabe sobre de la trama de la esperada producción de Marvel. Oficialmente solo tenemos una breve sinopsis, pero hay otros rumores y proyectos de Marvel que insinúan hacia dónde podría ir la historia.

Según Backstage.com, "Doctor Strange 2 seguirá los eventos de Avengers: Endgame. El Dr. Stephen Strange continúa su investigación sobre la Gema del Tiempo, pero un viejo amigo convertido en enemigo pone fin a sus planes y hace que Strange desate una maldad indescriptible".

¿Qué podemos interpretar de esa breve descripción? Bueno, solo hay dos opciones para este amigo convertido en enemigo: Mordo y Wanda. Ya sabemos que Mordo se ha pasado al lado oscuro tras los eventos del Doctor Strange, por lo que debería estar causando algún tipo de estrago.

Sin embargo, sospechamos que es más probable que sea Wanda. Como vimos en la escena post-créditos del final de temporada de Bruja Escarlata y Visión, Wanda está ampliando su conocimiento en sus nuevos poderes usando el Darkhold. También conocido como el Libro de los Pecados, el Darkhold es un antiguo libro de hechizos con un poder indescriptible, que casualmente se relaciona con la línea de la sinopsis "maldad indescriptible".

La villana de Bruja Escarlata y Visión, Agatha Harkness (Kathryn Hahn), insinuó que la Bruja Escarlata "destruiría el mundo", lo que puede ser una advertencia de que Wanda está consumida por la influencia de Darkhold.

Si esto es así, Wanda puede terminar siendo el catalizador para desatar el "mal indescriptible", que hace que la realidad se rompa y lleve a múltiples universos que se entrelazan. Dependería del Doctor Strange intentar revertir las acciones de Wanda y evitar que el UCM y otras dimensiones colapsen entre sí y acaben con la vida tal como la conocemos.

Quienquiera que cause el colapso del multiverso, parece que Doctor Strange 2 será la película de Marvel más surrealista hasta la fecha. En una entrevista de abril del 2021 en la revista Glamour, Olsen dijo: "Es una película muy loca, definitivamente van a por ese ambiente de peli de terror", que sin duda contará con la ayuda de las raíces cinematográficas de Raimi. Doctor Strange fue un espectáculo visualmente deslumbrante por derecho propio, pero parece que Marvel está dando rienda suelta a las cosas más extrañas en la secuela.

En cuanto al cameo de Doctor Strange en Bruja Escarlata y Visión, Feige le dijo recientemente a la Rolling Stone que el Hechicero Supremo fue eliminado para que no se interpusiera en la historia centrada en Wanda que la serie de televisión de Disney Plus quería contar.

Así pues, el guion de Doctor Strange 2 necesitaba una reescritura, lo que altera la forma en que los dos hechiceros terminan encontrándose en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No sabemos cómo sucederá esto, pero es probable que el primer acto de la historia haya cambiado significativamente debido a la ausencia de Strange en 'Wandavision'.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: ¿quién es el villano?

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

Hay varios candidatos. Mordo será uno, pero no está claro si será el principal antagonista o más bien un villano secundario. Como hemos dicho anteriormente, también podría ser Wanda. Sin embargo, hay muchas posibilidades de que ella ayude a Strange en lugar de ponerse en su camino, por lo que podría ser una aliada en lugar del gran peligro de la película.

Se pensaba que el señor de los demonios Mephisto era el villano principal de Bruja Escarlata y Visión, pero fue una teoría fallida, por lo que podría ser el antagonista de Doctor Strange 2. Después de todo, Wanda está jugando con el Darkhold, por lo que no sería exagerado verla desatar a Mephisto en el mundo. Mephisto tiene un apetito voraz por robar las almas de las personas, y el colapso del multiverso, con todas las muertes que conllevaría, sería música para los oídos de Mephisto.

Si el Señor de los Demonios no es el villano de Doctor Strange 2, ¿quién más podría ser? Los comentarios hechos por el director de Doctor Strange, Scott Derrickson, en octubre del 2016, filtró la posibilidad de que Nightmare sea el malo. Sin embargo, con Derrickson abandonando el proyecto por diferencias creativas en enero del 2020, es poco probable que aparezca Nightmare.

Una última posibilidad a considerar es la heroína de Marvel, Clea, y su inclusión parece ser más que una teoría. A fines de marzo, el supuesto arte conceptual de Doctor Strange 2 se filtró en línea y pareció mostrar a Clea sentada en un trono construido con materia oscura. Puedes ver el arte conceptual filtrado en el tuit a continuación:

🚨 Doutor Estranho, Feiticeira Escarlate, Wong, Clea, Mordo e America Chávez aparecem em artes conceituais vazadas de #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness

Si bien no está claro si esto realmente es un arte conceptual que representa a Clea, ella tiene vínculos con Doctor Strange en los cómics y el UCM. Por un lado, ella es la hija de Umar, que es la hermana del gobernador de la Dimensión Oscura de Dormammu. Vimos a Dormammu en la primera aparición en solitario en el UCM de Doctor Strange, por lo que no está fuera de las posibilidades que Clea pueda aparecer.

En cuanto al material original, Clea fue entrenada en las artes místicas por Strange y la pareja pronto se convirtieron en amantes. Clea ayuda a Strange a defender la Tierra de las amenazas interdimensionales, pero regresa a la Dimensión Oscura para liderar una rebelión contra Dormammu. Eventualmente se convierte en la gobernadora suprema de la Dimensión Oscura y continúa frustrando los intentos de Dormammu de reclamar el trono.

Por supuesto, siendo este el UCM, el papel de Clea en Doctor Strange 2 podría diferir de lo sucedido en el cómic. En Doctor Strange, Stephen llegó a un acuerdo con Dormammu para evitar que la Dimensión Oscura engullera la Tierra.

Sin embargo, y solo estamos especulando, el desencadenamiento del "mal indescriptible" de Strange en su película secuela podría relacionarse con la Dimensión Oscura. Si Wanda sin querer hace que la realidad se rompa, Dormammu podría arriesgarse a destruir la Tierra si considera que su trato con Strange ahora es nulo. Dormammu puede pedirle a Clea que se ocupe de Strange esta vez, dado que los eventos de la primera película estarán frescos en su mente, lo que podría colocar a Clea como la principal antagonista de Doctor Strange 2.

¿Cómo afecta Doctor Strange in the Multiverse of Madness a otras producciones de Marvel?

(Image credit: Marvel Studios / Disney)

Primero está Spider-Man: No Way Home, que llega en diciembre del 2021. Como los fans sabrán, Cumberbatch tendrá un papel secundario en la tercera encarnación de Tom Holland como el trepamuros, y probablemente estará presente para ayudar a Peter Parker a averiguar por qué la realidad se está derrumbando en No Way Home.

¿Cómo sabemos que la realidad se derrumbará en la tercera película de Spidey y las demás películas de Marvel? Bueno, porque No Way Home contará con numerosos villanos de Spider-Man de sus tres adaptaciones cinematográficas, incluidos el Doc Ock de Alfred Molina y el Electro de Jamie Foxx. Los rumores continúan insinuando apariciones de Tobey Maguire y el Spider-Man de Andrew Garfield, aunque Marvel aún debe confirmar o negar esos informes (Holland lo ha negado, por si sirve de algo).

Después, tendremos la serie de Disney Plus de Loki. En una entrevista de Bloomberg del 2019, Feige reveló que la serie de Loki estará vinculada a Doctor Strange 2. Esos lazos se consolidaron aún más cuando el guionista principal de Loki, Michael Waldron, fue contratado para reescribir el guion de The Multiverse of Madness (según THR). La serie de Loki seguirá al Dios de las Travesuras momentos después de que robe el Teseracto durante Avengers: Endgame. Obligado por la Autoridad del Flujo del Tiempo a reparar las líneas temporales que rompió, debería haber una gran continuidad entre la serie de Loki y Doctor Strange 2.

Ant-Man y la Avispa: Quantumania también podría tener vínculos con Doctor Strange 2. Según el director Peyton Reed, esta entrega podría explorar el Reino Cuántico, un lugar donde la realidad está deformada y no se rige por las leyes de la física. Los eventos del Multiverso de la Locura pueden, por ello, afectar esta dimensión también, aunque no está claro cómo. Puede que tenga algo que ver con la llegada del malvado Kang el Conquistador, que aparecerá en la tercera película de Ant-Man, pero aún no hay detalles de la trama de Quantumania.

Finalmente, Doctor Strange in the Multiverse of Madness podría afectar incluso a la próxima película de Los Cuatro Fantásticos de Marvel. Se sabe muy poco sobre la nueva versiçon del UCM del amado grupo, pero su llegada podría estar basada en eventos que sucedan en la próxima entrega de Stephen Strange. Ya sea a través de su llegada desde otra dimensión, o de que sus poderes sean el subproducto de lo que sucede en Doctor Strange 2, hay muchas posibilidades de que Mr. Fantástico y compañía se presenten a través del Multiverso.