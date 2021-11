Black Panther 2: reparto, cambios en la fecha de estreno y todo lo que necesitas saber sobre Wakanda Forever

La Black Panther 2 que veremos en los cines no será la secuela que nadie hubiera pedido cuando se anunció la película. La trágica muerte de la estrella Chadwick Boseman (el rey T'Challa/Black Panther) en agosto del 2020 significa que esta esperada secuela llegará cargada de tristeza, y que el director Ryan Coogler, que repite, ha tenido que replantear completamente su película para adaptarse a la ausencia de su popular protagonista.

Incluso sin Boseman, la secuela es un éxito casi asegurado. Se llamará Wakanda Forever, aunque en España seguramente se traducirá como Wakanda Por Siempre. De las 26 películas del MCU estrenadas hasta la fecha, solo las cuatro entregas de Vengadores han obtenido mejores resultados en la taquilla mundial que la primera entrega de Black Panther. También fue la primera película de superhéroes en ser nominada a la mejor película en los Oscar, ciertamente favorecida por una agenda política, pero ahí estuvo.

Pero, ¿cómo será Black Panther 2 sin su icónico rey T'Challa? ¿Cuándo la veremos en los cines? ¿Quién encabezará el reparto? ¿Cómo ha afectado a la producción el accidente de Letitia Wright en el rodaje? ¿Y cómo encajará la película en la continuidad del UCM?

Hemos reunido toda la información esencial en torno a la fecha de estreno de Black Panther 2, su trama y mucho más, incluidos los rumores sobre un posible villano y los informes sobre una futura heroína del UCM que hará su debut en esta película.

Como dicen en Birnin Zana, ¡Wakanda por siempre!

Fecha de estreno: Tras varios retrasos, la fecha de estreno de Wakanda Forever está prevista para el 11 de noviembre del 2022. Se espera que se estrene en cines, antes de llegar a Disney+ al menos 45 días después.

Reparto: El fallecido Chadwick Boseman no será reemplazado como el Rey T'Challa, pero la mayoría del gran reparto de la primera película regresará, incluyendo a Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Angela Bassett y Martin Freeman. Michaela Coel también se une al grupo.

Historia: Siguiendo la tradición de Marvel, los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero se rumorea que el príncipe Namor, también conocido como Submariner, aparecerá en Wakanda Forever. ¿Recuerdas a Okoye en Endgame hablando sobre un terremoto bajo el océano? Seguramente concecta de alguna forma con esta versión Marvel de Aquaman. También podemos esperar que Wakanda se enfrente a las consecuencias de compartir su avanzada tecnología con el mundo.

Black Panther 2: fecha de estreno

Fecha de estreno de Black Panther 2: noviembre del 2022

Un mes después del estreno en cines de la primera Black Panther en febrero del 2018, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmaba en Entertainment Weekly que "seguro que la hacemos [una secuela]".

Pero a pesar del colosal éxito de la película original, Marvel y Disney nunca parecieron tener prisa por sacar una continuación, incluso antes de que el triste fallecimiento de la estrella Chadwick Boseman provocara un replanteamiento completo de los planes del director Ryan Coogler para la historia.

Durante mucho tiempo, la fecha de estreno de Black Panther 2 estaba prevista para mayo del 2022. Luego, tras una importante remodelación inducida por Covid-19 que hizo que Viuda Negra y las siguientes películas del UCM se retrasaran, el gran tráiler Marvel Studios Celebrates the Movies (que forma parte del impulso de Hollywood para que la gente vuelva a los cines en la primavera de 2021) confirmó una nueva fecha de estreno de Black Panther 2 para julio del 2022.

Desde entonces, eso ha vuelto a cambiar, tras la decisión de Marvel de retrasar todos sus estrenos cinematográficos previstos en el 2022 y más allá. Black Panther 2: Wakanda Forever se trasladó al 11 de noviembre de 2022, fecha que antes ocupaba la película conjunta de la Capitana Marvel y Ms Marvel, The Marvels.

¿Se retrasará de nuevo la fecha de estreno de Black Panther 2? Todo el mundo espera que no, aunque hay una complicación añadida que podría conllevar retrasos: a partir de noviembre del 2021 la producción está en pausa, debido a una lesión que la estrella Letitia Wright sufrió en el set unos meses antes:

Las Dora Milaje en Black Panther. (Image credit: Disney)

"Letitia tuvo un espantoso accidente en nuestro set durante una escena de riesgo en agosto", dijeron los productores Feige, Nate Moore y Louis D'Esposito en una nota dirigida al equipo de Wakanda Forever (según Deadline). "Lo que inicialmente habíamos pensado que eran lesiones menores resultó ser mucho más grave, con Letitia sufriendo una fractura crítica de hombro, y una conmoción cerebral con graves efectos secundarios. Ha sido un proceso doloroso y Letitia ha estado en casa recuperándose con sus médicos y el apoyo de la familia."

Aunque el calendario de producción se ajustó para tener en cuenta la ausencia de Shuri, la nota señala que "no podemos hacer mucho sin Shuri". Esta declaración coincide con los rumores generalizados de que Shuri heredará el manto de Pantera Negra en Wakanda Forever. Se espera que la fotografía principal se reanude en enero.

Parece probable que Black Panther 2 se estrene primero en los cines, antes de dar el salto a Disney+ al menos 45 días después.

Aunque Viuda Negra llegó a la plataforma de streaming el mismo día que aterrizó en los cines (como parte del paquete premium Premier Access), Marvel y Disney reintrodujeron posteriormente la ventana de estreno tradicional en cines tanto para Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos como para Eternals. Es de esperar que el estreno de Black Panther 2 siga un patrón similar.

Black Panther 2: reparto

Reparto de Black Panther 2: ¿quién aparece en la película?

Esta es la lista del reparto de Black Panther 2, según la información que tenemos hasta ahora:

Lupita Nyong’o como Nakia

Letitia Wright como Shuri

Danai Gurira como Okoye

Winston Duke como M’Baku

Angela Bassett como Ramonda

Martin Freeman como Everett Ross

Dominique Thorne como Riri Williams

Tenoch Huerta como Prince Namor (según los rumores)

Michaela Coel como TBC

La muerte de Chadwick Boseman ha dejado un vacío enorme en el reparto de Black Panther 2. Sin embargo, Wakanda Forever no recreará al actor digitalmente, como hizo Rogue One con Peter Cushing.

"Solo hay un Chadwick, y no está con nosotros", dijo la vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso, al sitio web argentino Clarín (según Digital Spy). "Nuestro rey, desgraciadamente, ha muerto en la vida real, no solo en la ficción, y nos estamos tomando un poco de tiempo para ver cómo volvemos a la historia y qué hacemos para honrar este capítulo de lo que nos ha pasado, que fue tan inesperado, tan doloroso y tan terrible."

Tampoco Black Panther 2 contará con un nuevo actor para interpretar al Rey T'Challa. "Quiero reconocer la devastadora pérdida de un querido amigo y miembro de nuestra familia de Marvel Studios", dijo Kevin Feige en la conferencia del Día del Inversor de Disney en diciembre del 2020. "Chadwick Boseman era un actor de inmenso talento y un individuo inspirador que afectó a todas nuestras vidas tanto personal como profesionalmente. Su interpretación de T'Challa, el gran Black Panther, es icónica y trasciende cualquier iteración del personaje de cualquier otro medio del pasado de Marvel. Por esa razón, no vamos a refundir el personaje".

Sin embargo, incluso sin su héroe, el reparto de Black Panther 2 contará con un montón de caras conocidas del UCM. Un artículo de Hollywood Reporter de noviembre del 2020 informó de que Lupita Nyong'o (la espía Nakia), Letitia Wright (la hermana de T'Challa, Shuri), Winston Duke (el líder de la tribu Jabari, M'Baku) y Angela Bassett (la madre de T'Challa, Ramonda) retoman sus papeles en Wakanda Forever, mientras que CinemaBlend dijo que Danai Gurira volverá como Okoye, líder de las guardias reales de élite de Wakanda, las Dora Milaje. Un tuit de agosto de 2021 de Black Panther: Wakanda Forever News parecía mostrar a Gurira y Wright juntos en el set.

NEW set photos of Danai Gurira (Okoye) and Letitia Wright (Shuri) for the production of BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER at MIT! 📸(via: @TMZ) pic.twitter.com/Yu7I5YEqcjAugust 25, 2021 See more

Por otra parte, Martin Freeman confirmó en The Late Show with James Corden en mayo que el agente estadounidense que interpreta, Everett Ross, volverá: "Tuve una llamada de Zoom con Ryan Coogler, el director y coguionista, hace unas siete u ocho semanas, supongo, y me explicó meticulosamente todos los pasos de mi personaje en la película".

Sin embargo, aún no se ha confirmado si Daniel Kaluuya (que acaba de ganar un Oscar por su interpretación en Judas y el Mesías Negro) volverá como W'Kabi, el mejor amigo de T'Challa. Incluso el propio Kaluuya dijo en febrero del 2020 que no tiene "ni idea" de si volverá a Wakanda. "[Se trata de] lo que la historia necesite", dijo a Jemele Hill (según ScreenRant). "Soy un fan. Soy ese tipo de persona, si la historia y la obra es mejor sin mí, prefiero no participar, e iré a ver la película sabiendo que es lo que realmente quiero ver. Y si estoy en ella y soy capaz de aportar, entonces estoy dentro".

Michael B Jordan seguramente no volverá en Black Panther 2 – pero "nunca digas nunca". (Image credit: Marvel)

Una de las estrellas de la primera película que probablemente no volverá para Black Panther 2 es Michael B Jordan, que interpretó al villano Erik Killmonger. Aparte del hecho de que Killmonger murió en la primera película (tampoco es que eso haya sido nunca un obstáculo para el regreso de un personaje en el UCM), Feige ha dicho (según informa CinemaBlend) que cualquier informe sobre el regreso de Jordan es "puro rumor y especulación", y que "no hay nada establecido todavía de ninguna manera".

Cuando Jess Cagle le preguntó en Sirius XM sobre la probabilidad de un regreso de Killmonger en una escala del 1 (nunca) al 10 (seguro), Jordan dijo: "Voy a tener que ir con un sólido dos. No quería poner un cero. Nunca digas nunca, ¡no puedo predecir el futuro!".

Todavía no hay confirmación oficial sobre el villano de Wakanda Forever, pero una información de Hollywood Reporter contó en noviembre del 2020 que la estrella Tenoch Huerta de Narcos: México estaba en conversaciones para unirse al reparto de Black Panther 2 como antagonista. The Illuminerdi arrojó un poco más de luz sobre el misterio en junio del 2021, afirmando que "según sus fuentes" Huerta va a interpretar al Príncipe Namor.

Como informa Variety, la actriz, escritora, productora y directora británica Michaela Coel también ha firmado en un papel no revelado.

Su programa de televisión I May Destroy You, aclamado por la crítica en el 2020, ha recibido numerosos premios, incluido un Emmy por el trabajo de Coel, por lo que su estrella solo puede brillar más en Black Panther: Wakanda Forever.

Y, por último, la película servirá para presentar a la estrella principal de una de las próximas series de televisión del UCM, que está en constante expansión. Feige confirmó en agosto del 2021 que la sustituta de Iron Man, Ironheart, alias Riri Williams, debutará en Black Panther 2. Dominique Thorne ya ha sido elegida para el papel.

Black Panther 2: trama

Trama de Black Panther 2: ¿qué sabemos sobre el argumento?

Cuando se trata de líneas argumentales, Marvel tiende a operar sobre una base estricta de información, por lo que poco se sabe con certeza sobre la trama de Black Panther 2. De hecho, como Boseman ha mantenido en secreto su batalla de cuatro años contra el cáncer, Coogler había trabajado originalmente en un guion que presentaría a la estrella retomando su papel como T'Challa. "Pasé el último año preparando, imaginando y escribiendo palabras para que él dijera, que no estábamos destinados a ver", dijo Coogler (en Hollywood Reporter). "Me deja roto saber que no podré volver a ver otro primer plano suyo en el monitor o acercarme a él y pedirle otra toma".

¿Qué significa todo esto para Wakanda Forever? En la presentación del Día del Inversor de Disney de diciembre del 2020, Marvel dijo que la secuela "continuará explorando el incomparable mundo de Wakanda, y todos los variados personajes presentados en la primera película", una estrategia reiterada por Feige en una entrevista con Deadline en enero de 2021.

"Gran parte de los cómics y de esa primera película es el mundo de Wakanda", dijo. "Wakanda es un lugar para seguir explorando con personajes y diferentes subculturas. Este fue siempre e inicialmente el enfoque principal de la siguiente historia. Ryan Coogler está trabajando muy duro ahora mismo en el guion con todo el respeto y el amor y la genialidad que tiene, lo que nos da un gran consuelo, así que siempre se trató de profundizar en la mitología y la inspiración de Wakanda. También está la tarea de honrar y respetar los continuos aprendizajes y enseñanzas de Chad también."

Ya en marzo del 2018, Feige era consciente del potencial del reparto de Black Panther. "Es un equilibrio entre dejar a la gente con ganas de más y luego darles demasiado", dijo a Entertainment Weekly. "Creo que Shuri es asombrosa, y verás mucho más de ella en nuestro universo. ¿Okoye? Creo que vería tres películas de acción solo de Okoye. No digo que vayamos a hacer eso, pero sí que nos intriga".

Lupita Nyong'o se limitó a decir (en una entrevista con Good Morning America) que Black Panther 2 será "diferente" y que "todos nosotros nos dedicamos a reimaginar o continuar su legado en esta nueva Black Panther". Martin Freeman, por su parte, insinuó en su entrevista con James Corden de que "algunas partes [del guión] son muy extrañas".

Y aunque Wakanda Forever no contará con la presencia de T'Challa (pero seguramente tratará la ausencia del personaje de alguna manera), hay una gran posibilidad de que la trama de Black Panther 2 presente a su sucesor en ese icónico traje de gato gigante de vibranium. De hecho, ha habido numerosos rumores de que Shuri (la Q de James Bond de Wakanda y la hermana de T'Challa) heredará el testigo de Black Panther. Al fin y al cabo, ya ocurrió en los cómics.

(Image credit: Disney/Marvel)

Black Panther 2: tráiler

Tráiler de Black Panther 2: ¿cuándo lo veremos?

Con la producción actualmente en pausa mientras Letitia Wright se recupera de sus lesiones, no esperamos un trailer de Black Panther 2 hasta dentro de un tiempo. Por ahora, puedes llenar ese hueco en forma de Wakanda Forever con el tráiler de Marvel Studios Celebrates the Movies, narrado por Stan Lee, que reveló el título de Black Panther 2: Wakanda Forever.

¿Cómo encajará Black Panther 2 en la línea temporal del UCM?

Esto se basa en un gran "si", pero suponiendo que el calendario de estrenos del Universo Cinematográfico Marvel no dé otro giro radical, Black Panther 2 será la 30ª película de la franquicia cinematográfica más exitosa de todos los tiempos. Seguirá a Viuda Negra (julio del 2021), Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (septiembre del 2021), Eternals (noviembre del 2021), Spider-Man: No way home (diciembre del 2021), Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura (mayo del 2022) y Thor: Love and Thunder (julio dle 2021) en cines.

En cuanto a dónde encaja Black Panther 2 en la línea temporal del UCM, es un misterio, aunque suponemos que tendrá lugar algún tiempo después del final de Falcon y el Soldado de Invierno. Después de todo, hubo una fuerte presencia wakandiana en la serie de televisión de Disney+, con el nuevo traje del Capitán América de Sam Wilson construido con la sofisticada tecnología de la nación africana. Incluso se rumorea que Anthony Mackie podría aparecer en Black Panther 2 como el nuevo Capi.

De hecho, Mackie insinuó en una entrevista con Trevor Noah, de The Daily Show, que está haciendo ejercicio para volver a interpretar a Wilson (un régimen de entrenamiento que suele durar cuatro meses) en abril del 2021, mientras que la estrella dijo a Entertainment Tonight que: "Tengo un visado de Wakanda, así que puedo ir a Wakanda cuando quiera". Las líneas de tiempo coinciden con el calendario de producción de Black Panther 2, así que no te sorprendas si ves a Mackie en Wakanda Forever.

Aunque no sabemos exactamente cómo encajará Black Panther 2 en la línea de tiempo del MCU, es una buena apuesta que pondrá en marcha el nuevo spin-off televisivo de Wakanda que Coogler está desarrollando para Disney+.