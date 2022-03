Las películas de Spider-Man en orden: de Tobey Maguire a Tom Holland

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Esto aquí no pega nada? Exacto: es una araña, pero como hay tres, te puedes hacer un lío con sus redes intentando ver las películas de Spider-Man en orden, si lo que buscas es un recorrido completo por su legado cinematográfico.

Podría decirse que el superhéroe más popular de los cómics de Marvel y del UCM ha tenido ya unas cuantas apariciones en la gran pantalla en las últimas dos décadas. Comenzando con la película seminal de Spider-Man del director Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire, antes eran bastante fáciles de seguir: Spider-Man tiene una serie de aventuras en solitario, luego la franquicia se reinicia con otro actor en el traje, y así sucesivamente. El orden de los estrenos era lo único que importaba.

Pero, al igual que se ha vuelto difícil seguir el orden de las películas de Marvel, las apariciones en pantalla de Spider-Man están empezando a descontrolarse.

Gracias a los crossovers, los reboots, los spin-offs y los acuerdos con los personajes de varios estudios, en realidad es bastante complicado seguir las aventuras de nuestro trepamuros favorito hoy en día. Por ello, dependiendo de cómo disfrutes de tus sesiones de cine, y de lo que quieras sacar de tu tiempo con tu amigo y vecino Peter, tienes unas cuantas opciones diferentes sobre cómo enfocar una maratón de Spidey.

Así que, si estás buscando todas las formas de ver las películas de Spider-Man en orden, con algo de sentido, estas son tus opciones.

(Image credit: Sony)

Cómo ver las películas de Spiderman en orden de estreno En primer lugar, tienes las pelis individuales de Spider-Man, en orden de lanzamiento. La trilogía de Sam Raimi y Tobey Maguire que comenzó en 2002, las dos películas de "Amazing" protagonizadas por Andrew Garfield en 2012 y el actual Spider-Man, Tom Holland, con sus películas en solitario en el UCM.

• Spider-Man (2002) • Spider-Man 2 (2004) • Spider-Man 3 (2007) • The Amazing Spider-Man (2012) • The Amazing Spider-Man 2 (2014) • Spider-Man: Homecoming (2017) • Spider-Man: Far From Home (2019) • Spider-Man: No Way Home (2021)

Eso te daría una gran visión de Spider-Man tal y como ha evolucionado en la pantalla con los años. Pero centrarse únicamente en las películas de Spider-Man no permitiría conocer la historia completa del Peter Parker de Tom Holland, ya que sus películas también están entrelazadas con las de Los Vengadores. Así que pasamos a la siguiente opción.

(Image credit: Sony / Disney / Marvel)

Spider-Man y Vengadores en orden

Las películas modernas de Marvel (aka Universo Cinematográfico de Marvel, aka UCM), son en parte tan exitosas y populares porque entrelazan varios personajes para crear una historia general mucho más grande. Las películas de Spider-Man de Tom Holland se integran en esta mezcla y, gracias a los sucesos de "No Way Home", en última instancia también han atraído a los Spider-Man de Maguire y Garfield a esta historia global de Marvel.

Así que para tener una visión completa de cómo el Spider-Man de Tom Holland ha crecido hasta convertirse en el héroe que ahora conocemos y amamos, tienes que ver también al menos unas cuantas películas más del UCM. Podrías argumentar que deberías ver todas las películas del UCM de Marvel en orden para tener una experiencia completa, pero dejaremos eso para otro día. Como mínimo, estas son las películas esenciales de Marvel que debes ver si quieres conocer la historia completa de Tom-Holland como Peter-Parker, y cómo se relacionan también con los primeros Spider-colegas.

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Capitán America: Civil War (2016)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Vengadores: Infinity War (2018)

Vengadores: Endgame (2019)

Spider-Man: Lejos de Casa (2019)

Spider-Man: No Way Home (2021)

(Image credit: Sony)

Películas de Spiderman en orden cronológico

Vale, esto ya es café para muy cafeteros, y donde entra en juego el frikismo de los cómics. Al igual que Spider-Man ha existido en múltiples formas en la pantalla, también lo ha hecho en los cómics de Marvel de los que procede. Está el Spider-Man del universo "Ultimate", las múltiples versiones terrestres (Tierra-9500, Tierra-982, etc.) y el universo Tierra-616, donde apareció por primera vez en la mente de los creadores Stan Lee y Steve Ditko.

Tierra-616 se considera el núcleo de la experiencia de Spider-Man en el que se inspiran muchas de las películas. Es aquí donde nació el arco clásico: es mordido por la araña radiactiva, ve morir a su querido tío Ben, se enamora de Mary Jane, etc. Las distintas películas toman diferentes elementos de estas primeras historias, modificándolas a medida que avanzan, pero se puede, a grandes rasgos, trazar un curso a través de cada variación de Spider-Man que más o menos sigue los pasos establecidos por esta encarnación original del cómic.

Por ejemplo, Peter Parker estaba enamorado de Gwen Stacey antes de estarlo de MJ, por lo que las películas de Andrew Garfield, según esa lógica, son las primeras. Tanto los amores de Tobey Maguire como los de Tom Holland de Spider-Man saltan directamente a Mary Jane, pero las películas de Tom Holland se saltan la historia de origen de la picadura de araña y la muerte del tío, por lo que las películas de Tobey Maguire estarían antes. No es una ciencia perfecta, pero es una interesante forma alternativa de ver las películas si quieres reflejar más de cerca los arcos del cómic. Y, aunque probablemente no sea lo más adecuado para verlas por primera vez, ¡allá vamos!

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2 (2004)

Spider-Man 3 (2007)

Capitán America: Civil War (2016)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Vengadores: Infinity War (2018)

Vengadores: Endgame (2019)

Spider-Man: Lejos de casa (2019)

Spider-Man: No Way Home (2021)

(Image credit: Sony Pictures / Marvel)

Las películas de Spiderman en orden: la experiencia completa

Y ahora, ¡la combinación definitiva de todo lo relacionado con Spider-Man! El lugar que ocupa Spider-Man en el cine es confuso, en gran parte debido a todos los acuerdos que rodean las apariciones del personaje en la pantalla. A pesar de que Disney es propietaria de Marvel, en realidad es Sony la que tiene los derechos del personaje de Spiderman, gracias a un acuerdo con la compañía Marvel en su anterior etapa como editorial independiente. Es por ello que Spider-Man tardó tanto en unirse al UCM, ya que pasaron años hasta que se llegó a un acuerdo para que el personaje apareciera en Civil War del 2016 y en las aventuras posteriores.

Sin embargo, esto también ha permitido a Sony hacer girar al personaje en otras direcciones no conectadas (al menos directamente) con el UCM. Así, tenemos la magnífica película de animación Un Nuevo Universo (que no deberías perderte en absoluto) y su próxima secuela, y toda una serie de películas de villanos relacionadas, como la franquicia de Venom. Aunque los detalles aún no están claros, existe el rumor de que, con las obligaciones de Spidey con el UCM aparentemente resueltas, Sony está buscando construir su propio universo interconectado de Spider-Man, uniendo todos estos hilos.

¿Llegará a buen puerto? Quién sabe. Pero si tienes que gastar hasta la última gota de la telaraña viendo películas relacionadas con Spider-Man... aquí tienes.