Moon Knight en Disney+: reparto, trama y todo lo que sabemos de la serie del UCM

Marvel Studios se prepara para otro año repleto de contenidos de cine y series. Los creadores del mayor monstruo cinematográfico del mundo tienen nada menos que siete producciones en camino en el 2022, pero quizá la más intrigante de todas sea Moon Knight, la serie de Disney+ protagonizada por Oscar Isaac.

Esta "serie de acción, viajes y aventuras protagonizada por un controvertido justiciero" es uno de los añadidos más emocionantes a la repleta agenda de estrenos de la Fase 4 de Marvel. Explorando tanto los problemas de salud mental como el día a día de "un héroe de acción que salta de edificios y se mete en peleas", es una mezcla única y atractiva, especialmente cuando se añade el hecho de que la estrella de Star Wars y Dune, Oscar Isaac, interpreta a este antihéroe, cuyo nombre real es Marc Spector.

Mientras que la mayoría de los superhéroes tienen un único alter ego, el Moon Knight tiene al menos tres. En los cómics, Spector (un ex marine estadounidense) sufre un trastorno de identidad disociativo (TID), una enfermedad que crea múltiples personalidades, incluidas las de un exitoso hombre de negocios y un taxista. Pero, fuera de los confines de su mente, Spector es también la encarnación de un dios egipcio, cuyos superpoderes le ayudan a combatir el crimen como el misterioso Caballero Luna.

Moon Knght hará su debut en acción real en Disney+ a finales de este año, y hemos reunido todo lo que necesitas saber sobre una serie que podría ser la respuesta de Marvel a Batman. Solo hay que tener en cuenta que su traje es blanco y no negro, a diferencia del icónico justiciero de DC.

Aquí tienes un breve resumen de los principales puntos que merece la pena destacar. Si quieres saber más sobre la posible fecha de estreno de la serie, el reparto, la trama y mucho más, sigue leyendo más abajo en este artículo.

Fecha de estreno: Se ha confirmado que la serie llegará a Disney+ en el 2022, aunque la fecha exacta sigue siendo una incógnita.

Historia: La serie de televisión de seis episodios contará la historia de Marc Spector (alias Moon Knight) un héroe con trastorno de identidad disociativo, que obtiene sus poderes del dios egipcio Khonshu.

Reparto: Oscar Isaac interpreta el papel principal de Spector, con el apoyo de May Calamawy (Ramy, Together Together). Ethan Hawke, la estrella de Training Day y Before Sunrise, se encarga del papel de villano.

Moon Knight - fecha de estreno

Fecha de estreno de Moon Knight: 2022

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Todavía no hay una fecha de lanzamiento concreta para Moon Knight, pero sabemos que llegará en algún momento del 2022. Durante el Disney+ Day de noviembre del 2021, en una presentación de Marvel Studios, que puedes ver a través de este vídeo de YouTube, se desvelaron las primeras imágenes de Moon Knight junto a un "próximamente". Sin embargo, es posible que algunos espectadores hayan visto fugazmente el logotipo de Moon Knight entre las próximas series de televisión que se presentaron diciendo "todo esto y mucho más en streaming en el 2022" durante el evento para los fans.

Además, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo a los periodistas en una rueda de prensa de Bruja Escarlata y Visión (según Collider) en enero del 2021 que la historia de Moon Knight tendrá seis episodios, la misma duración que Falcon y el Soldado de Invierno, Loki y Ojo de Halcón.

Con Ms Marvel ya confirmada para un lanzamiento en el verano del 2022, esperamos que Moon Knight aterrice más adelante en el año. Todavía no se ha determinado si llegará antes o después de She-Hulk, pero, dado que She-Hulk fue la primera en terminar la fotografía principal (dos meses antes de la finalización de Moon Knight, prevista para octubre del 2021), lo más probable es que llegue primero.

De ser así, Moon Knight podría acabar siendo la oferta de Marvel para Disney+ de finales de 2022. Black Panther: Wakanda Forever llega a los cines el 8 de noviembre, mientras que no hay ningún estreno de Marvel (aparte de Ms Marvel) previsto para después de que Thor: Love & Thunder llegue a los cines el 8 de julio.

Teniendo en cuenta todo esto, si Moon Knight se lanza después de Ms Marvel y She-Hulk, creemos que se estrenará entre septiembre y noviembre del 2022. Por supuesto, estaríamos encantados si nos equivocamos y llega antes.

Moon Knight - trama

Trama de Moon Knight: ¿de qué tratará la serie?

Oscar Isaac como Marc Spector en Moon Knight (Image credit: Marvel Studios)

Por el momento, hay muy poca información disponible sobre la trama de Moon Knight. El resumen oficial de Disney sobre la historia de Moon Knight (según Deadline) lo describe como una "nueva serie de acción, viajes y aventuras protagonizada por un complejo justiciero que sufre un trastorno de identidad disociativo (TID). Las múltiples identidades que viven dentro de él se ven empujadas a una mortal guerra de dioses con el telón de fondo del Egipto moderno y antiguo".

En su lugar, hemos escarbado en los archivos de los cómics de Marvel para darte más información sobre este antihéroe, sus poderes y por qué hace lo que hace.

Creado por el escritor Doug Moench y el artista Don Perlin, el Caballero Luna debutó en los cómics en el número 32 de Hombre Lobo en 1975. Originalmente, apareció como antagonista del héroe licántropo de la historia (de ahí toda esa iconografía lunar y plateada relacionada con los hombres lobo), pero finalmente se aceptó la idea de que el titular Jack Russell (sí, ese es el nombre real del personaje) era una víctima más que un villano.

Sin embargo, Marvel no tardó en darse cuenta de que tenía una estrella entre manos y, tras varias apariciones como invitado a finales de los 70 que enfatizaban el lado heroico del Caballero Luna, le dio su propia serie en 1980.

En los cómics, Spector es un ex marine estadounidense que se convierte en un conducto del dios egipcio de la luna Khonshu, lo que le confiere una superfuerza, velocidad y resistencia que se ven influidas por las fases de la luna. También es un justiciero al estilo de Batman, con una fortuna en el banco, un arsenal de artilugios especializados a juego, y un entrenamiento militar que lo convierten en un formidable combatiente a distancia y cuerpo a cuerpo.

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Sin embargo, lo que hace que Moon Knight sea un añadido particularmente intrigante al UCM, es el hecho de que tiene TID. Esa enfermedad hace que Marc Spector tenga varias personalidades/alter egos (sobre todo el taxista Jake Lockley y el empresario multimillonario Steven Grant) que le ayudan a moverse por una variedad de entornos sociales. Algunas historias también especulan sobre si los superpoderes de Moon Knight proceden realmente de Khonshu, o si son una manifestación de la enfermedad mental de Spector.

Volviendo a la sinopsis de la serie, también nos da varias pistas sobre lo que podemos esperar de ella.

En primer lugar, está claro que el TID de Marc Spector va a ser un componente importante del arco argumental del Moon Knight. En diciembre del 2020, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo a la revista Emmy que "el aspecto de la salud mental es un aspecto único del programa". Así que esperamos que Marvel explore el tema con la sensibilidad que caracterizó la poderosa exploración del duelo y el trauma en Bruja Escarlata y Visión.

Feige también señaló que "hace tiempo que no tenemos un héroe de acción que salta de edificios y se mete en peleas", lo que sugiere que tendremos mucha acción al estilo de Batman cuando el propio cruzado con capa de Marvel decida tomarse la justicia por su mano.

La frase "guerra mortal de los dioses", por su parte, podría abrir la puerta a algún tipo de crossover con Thor. Puede que las deidades de Moon Knight sean egipcias y no nórdicas, pero, dado que el próximo adversario del dios del trueno se llama Gorr el Dios Carnicero, es evidente que operan en un territorio similar. Moon Knight y Thor se han enfrentado y han hecho equipo en los cómics, así que hay antecedentes de que se crucen.

Los elementos de terror tradicionalmente asociados al personaje de Marc Spector también podrían llevar la historia de Moon Knight a la órbita sobrenatural del Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura. Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Bruja Escarlata) ya ha descrito la secuela del Hechicero Supremo como "una película muy terrorífica" (según ScreenRant) y también podría haber vínculos con el próximo reboot de Blade protagonizado por Mahershala Ali.

No hay que olvidar que escuchamos la voz de Daywalker hablando con el Dane Whitman de Kit Harington en el teaser de los créditos finales de Eternals, así que esto podría ser el comienzo de una campaña de reclutamiento para los Hijos de la Medianoche. Este grupo similar a los Vengadores se ocupa de las amenazas sobrenaturales, y ha contado con personajes como Wong, Iron Fist, el Castigador, el Motorista Fantasma y el Doctor Extraño en su lista en los cómics. ¿Podrían unir sus fuerzas en el UCM? Estaría genial.

Moon Knight - tráiler

Tráiler de Moon Knight: ¿existe uno?

La versión de los cómics de Caballero Luna (Image credit: Marvel)

Todavía no hay un tráiler completo de Moon Knight, pero Marvel mostró unos 30 segundos de imágenes (que puedes ver aquí) como parte de las celebraciones del Día de Disney+ del 2021.

El adelanto comienza con Marc Spector despertando en una habitación llena de antiguas reliquias egipcias, viendo reflejos de sí mismo que parecen moverse de forma independiente, y apariciones fantasmales en el fondo. "No puedo distinguir entre mi vida de vigilia y mis sueños", dice con acento inglés, que presumiblemente pertenece a una de las distintas personalidades de Spector.

A esta apertura le siguen unas tomas de Spector con aspecto preocupado en pasillos iluminados por luces parpadeantes, mientras otra voz (posiblemente de Ethan Hawke) dice: "La voz. En tu cabeza. Te devora".

A continuación, vemos a Moon Knight con su característica capa blanca, golpeando a una figura desconocida, antes de dar un salto a lo Batman entre edificios con una luna creciente de fondo. Es una agradable pieza de iconografía, aunque solo sea por eso. Más adelante, algunas tomas adicionales permiten ver más de cerca el traje de Moon Knight, a un confundido Spector que se despierta en medio de una pelea, y al personaje huyendo de una amenaza desconocida.

También es interesante observar que muchas de las escenas del teaser parecen estar ambientadas en Europa, en lugar de en el tradicional territorio neoyorquino del personaje, lo que parece cumplir la promesa de "viajes" de la que se hablaba. De hecho, además de la base de Atlanta, la serie ha rodado escenas en Budapest (Hungría) y Wadi Rum (Jordania), que también sirvió de escenario para Dune, Rogue One y El Ascenso de Skywalker.

Cuando se publique el tráiler completo, actualizaremos esta sección.

Moon Knight - reparto

Reparto de Moon Knight: ¿quién interpreta a quién?

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Curiosamente, el Spector de Isaac es el único personaje confirmado que aparecerá en Moon Knight. Como se ha mencionado anteriormente, Ethan Hawke y May Calamawy serán coprotagonistas, pero no se ha revelado aún el papel de ninguno de los dos. Por lo tanto, la siguiente lista es todo lo que tenemos, de momento:

Oscar Isaac como Marc Spector/Moon Knight

Ethan Hawke

May Calamawy

Como si aún necesitáramos pruebas de que las series de Disney+ del UCM son tan importantes como las películas, Marvel ha alineado a una auténtica estrella de la pantalla grande para liderar el reparto de Moon Knight.

Con Star Wars y Dune ya en su currículum, Oscar Isaac es posiblemente el actor de más alto perfil que debuta en el UCM en una serie, y estamos seguros de que ha disfrutado de la oportunidad de interpretar diferentes papeles en un solo proyecto.

Se enfrentará a un antagonista interpretado por el querido Ethan Hawke. Se ha especulado con la posibilidad de que interprete a un villano de los cómics conocido como el Rey Sol. Pero todo lo que tenemos es la descripción que Hawke ha hecho de su personaje, diciendo a Seth Meyers (según The Hollywood Reporter) que "he basado mi personaje en David Koresh", el líder de la secta Branch Davidian responsable del asedio de Waco en 1993.

Según Deadline, Calamawy también se ha unido al reparto de Moon Knight, aunque su papel tampoco se ha revelado. La compañera habitual del Caballero Luna de los cómics, Marlene Alraune, parece una candidata probable. Mientras tanto, ScreenRant ha informado de que el protagonista de Hannibal Rising, Gaspard Ulliel, se ha unido al reparto de Moon Knight como el villano Anton Mogart (alias Midnight Man), pero esto no se ha confirmado.

Tras la cámara, el guionista principal de la serie es Jeremy Slater. Como veterano de la Umbrella Academy y de la serie de televisión El Exorcista, su currículum cubre las exigencias tanto en género de superhéroes como de terror.

Según The Hollywood Reporter, el director principal de Moon Knight es el realizador de Clash, Mohamed Diab, y los cuatro episodios que dirige supondrán su debut en lengua inglesa. Los directores independientes Justin Benson y Aaron Benson (Endless, Synchronic) se encargarán de los dos episodios restantes (según THR), aunque ComicBook.com sugiere que la leyenda de Hollywood George Clooney podría participar en un episodio. Esta sería su primera incursión en el mundo de los superhéroes desde la célebre por lo mediocre Batman & Robin, así que, a menos que esté buscando algún tipo de redención, etiquetamos esta información como "coger con pinzas" por ahora.

Moon Knight en el UCM

Moon Knight en el UCM: ¿aparecerá en las películas?

(Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

Nosotros creemos que sí. Con una gran estrella de primera clase como Isaac a bordo, es solo cuestión de tiempo (en nuestra opinión) antes de que el Moon Knight dé el salto de su propia serie de Disney+ a una película de Marvel.

Como especulamos anteriormente, podría ser como parte de la potencial acción en vivo de los Hijos de la Medianoche del UCM. Podría tener un cameo en la próxima película de Blade, que incluso podría llevar a Hijos de la Medianoche u otra propiedad de Marvel basada en la fantasía/magia a encontrarse con Blade, el Caballero Negro y el Doctor Strange.

El Caballero Luna también ha formado parte de las filas de Los Vengadores y Héroes de Alquiler en los cómics. Teniendo en cuenta que el mundo necesita un nuevo equipo de Vengadores, y que las apariciones de Shang-Chi y She-Hulk en el UCM podrían sugerir un equipo de Héroes de Alquiler, Moon Knight podría formar parte de cualquiera de ellos en una película de superhéroes. Marvel, haz tu magia.