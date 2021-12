El primer tráiler de Doctor Strange 2 empieza a presentarnos su Multiverso

El primer tráiler oficial de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura ha llegado y, como esperábamos, tiene una pinta demencial.

Publicado por Marvel Studios el 22 de diciembre (un regalito anticipado de Navidad), en el primer teaser de Doctor Strange 2 podemos ver mucha acción en el multiverso, Vengadores quer vuelven, presentaciones de nuevos personajes y la vuelta de un favorito de los fans de la serie animada What If...? de Marvel.

A continuación, puedes ver el tráiler de la siguiente película de la Fase 4 de Marvel que se estrenará:

Los fans de Marvel que ya hayan visto Spider-Man: No Way Home, la última película de Marvel que ha llegado a los cines, ya habrán visto este teaser. Se trata de una de las escenas post-créditos de No Way Home, lo cual no es sorprendente, dado que No Way Home era una película que, como Doctor Strange 2, trata del multiverso.

Aun así, esta es la primera vez que otros fans del UCM habrán visto lo que le espera al hechicero de Benedict Cumberbatch. Y parece que va a tener mucho trabajo cuando el Multiverso de la Locura llegue a mediados del 2022.

El primer teaser de Doctor Strange 2 revela que Strange, como era de esperar, busca la ayuda de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) después de que múltiples universos de Marvel empiecen a colisionar. Parece que se trata de una rama del hechizo que el Doctor Strange lanza durante el clímax de No Way Home, que se suponía que iba a impedir que los personajes de otros universos de Marvel se colaran en el UCM.

Sin embargo, el hechizo de Strange no parece haber funcionado tan bien. O eso o, como sugiere la sinopsis de la película, desata un mal indescriptible después de que un viejo enemigo regrese y manipule sus experimentos con la Piedra del Tiempo. A juzgar por el tráiler, ese enemigo parece ser el Barón Mordo de Chiwetel Ejiofor.

Pero su reencuentro debería ser la menor de las preocupaciones de Strange. En el tráiler también se ve cómo toma bajo su tutela a la América Chávez de Xóchitl Gómez, una superheroína que viaja en el tiempo, cómo se enfrenta a un monstruo con tentáculos en Nueva York (algunos fans creen que se trata de Shuma Gorath, mientras que otros afirman que es Gargantos) y cómo viaja a varios reinos del multiverso.

La mayor sorpresa, sin embargo, está reservada para los últimos segundos del tráiler. Así es, el Doctor Strange se enfrentará a Strange Supreme, la encarnación malvada del personaje que los espectadores reconocerán de la serie de What If...? de Marvel.

Parece que Strange Supreme puede ser el "mal indescriptible" que Strange y Mordo desatarán si se enfrentan al principio de la película. Al fin y al cabo, Mordo viaja por el mundo y roba los poderes de otros hechiceros si no los considera dignos de ellos. Dado que el propio Doctor Strange podría ser uno de esos hechiceros, no es de extrañar que Mordo vuelva para privarle de sus habilidades mágicas.

Pero hagamos un inciso. Strange Supreme es realmente poderoso, como demostró en What If...?, puede usar los poderes de otros hechiceros, por lo que resultará difícil de detener si tiene la ambición de conquistar el multiverso. Se necesitará algo más que Strange, Wanda, America Chavez y compañía para detenerlo, si se da el caso.

Podríamos estar completamente equivocados en esto, por supuesto. Hay un montón de rumores y especulaciones sobre lo que pasará, y quién puede aparecer en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Lo que sí sabemos es que la próxima película de Marvel será la más surrealista y terrorífica hasta la fecha. Así que será mejor que nos preparemos para una aventura alucinante.