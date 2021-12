Spider-Man: No Way Home: final explicado, principales cameos, escenas post-créditos y más

A continuación, hay spoilers masivos de Spider-Man: No Way Home. Estáis avisados.

Spider-Man: No Way Home ha llegado finalmente a los cines, y la última película del UCM es otro éxito para Marvel Studios y Sony Pictures.

Hay muchas cosas que suceden en la última película de la Fase 4 de Marvel y, si has visto No Way Home, imaginamos que tienes muchas preguntas sobre ella.

A continuación, responderemos a las principales preguntas que los espectadores tendrán sobre Spider-Man: No Way Home. También hablaremos de los principales cameos de la película, las muertes de algunos personajes, el final de la película y las escenas post-créditos, y lo que significa para el futuro del UCM.

Esta es la última advertencia: estamos a punto de destripar los puntos más importantes de la trama y las sorpresas de Spider-Man: No Way Home. Si aún no la has visto, deja de leer ahora mismo.

Spider-Man: No Way Home: ¿están Tobey Maguire y Andrew Garfield en la película?

Hablemos primero del elefante en la habitación. Durante meses, ha habido muchos rumores sobre las encarnaciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield de Spider-Man que aparecen en No Way Home. Ambos actores, junto a la actual estrella Tom Holland, han negado rotundamente su participación, pero los fans no se han creído que digan la verdad, dado que se han filtrado en Internet imágenes y fragmentos del metraje antes del estreno.

Entonces, ¿están en la película? Sí, Tobey Maguire y Andrew Garfield están en No Way Home.

En el segundo acto de la película, Ned Leeds, el mejor amigo de Spidey, recibe de Spider-Man el anillo del Doctor Strange, que permite a los hechiceros abrir portales a través del tiempo y el espacio.

Más tarde, cuando Ned y MJ buscan a Peter después de que este sea derrotado por el Duende Verde (más adelante), Ned utiliza el anillo de portales para intentar localizarlo. La pareja acaba encontrando a Spider-Man en un callejón (una escena que recuerda a la famosa historia de Spider-Man: No more, vista en el número 50 del cómic The Amazing Spider-Man) pero no es la versión del UCM de Spider-Man

En un momento que hará que todos los fans de Spider-Man aplaudan y vitoreen, el lanzarredes de Andrew Garfield atraviesa el portal que creó Ned. Tras una divertida escena en la que participan el Peter Parker de Garfield, MJ, la abuela de Ned y este último abre otro portal para intentar encontrar al Peter de Holland y acaba encontrando a otro Spider-Man, y esta vez es la versión de Tobey Maguire.

Basta decir que sus llegadas a No Way Home provocarán las mayores ovaciones durante la proyección, y con razón. Los Spider-Men de Maguire y Garfield son tan queridos como el de Holland, y ver al trío interactuar con humor y formar equipo al final de la película es un placer.

Spider-Man: No Way Home: ¿está el Daredevil de Charlie Cox en la película del UCM?

Este es otro gran cameo que también ha sido muy comentado en todos los rincones de Internet.

Sí, Charlie Cox, que interpretó a Matt Murdock/Daredevil en la serie de televisión Daredevil de Netflix, también aparece en No Way Home. Solo aparece en una escena, a los 10 minutos, pero es otro maravilloso añadido.

Después de que el Parker de Holland se convierta en el enemigo público número uno por haber matado supuestamente a Mysterio en Spider-Man: Lejos de casa, es arrestado e interrogado por las autoridades. Liberado bajo fianza, contrata al Murdock de Cox como abogado y, después de que este revise su caso, Murdock dice que Peter tiene un caso de 'negación plausible'. Así que los cargos no se mantendrán, para alegría de Peter, su tía May y Happy Hogan.

Tras una breve charla que sigue a esta revelación, también vemos los poderes de Daredevil de Murdock. Un ladrillo es lanzado a través de la ventana del apartamento de Peter, sin embargo, es Murdock quien lo atrapa. Es otra escena genial que es puro fanservice y, cuando Peter le pregunta a Murdock cómo ha sido capaz de coger el ladrillo al vuelo, Murdock simplemente responde "soy un muy buen abogado". Está claro que no quiere que sepan que es un compañero superhéroe, lo que resulta irónico, ya que Spider-Man es otra persona con superpoderes que desea volver a ocultar su identidad tras los acontecimientos de Far From Home.

Se ha especulado en Internet con la posibilidad de que Cox retome su papel de Murdock/Daredevil en la próxima serie de Disney+ de Echo, así como de que pueda tener su propia salida en solitario en el UCM. Dados los comentarios del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, que sugieren que veremos más de Murdock en el futuro (según CinemaBlend), es una posibilidad muy clara.

Spider-Man: No Way Home: ¿quién muere en la película de Marvel?

Spider-Man: No Way Home es la más oscura de las películas del lanzarredes, y eso significa que no todos sobreviven.

En una secuencia que romperá los corazones de los fans, la tía May muere durante el segundo acto de la película. Mientras Spider-Man y la tía May intentan evitar que los muchos villanos de la película escapen y causen problemas en Nueva York, la tía May es apuñalada por el planeador del Duende Verde. Aunque en un principio parece que simplemente ha sido derribada, seguidamente se descubre que ha sido herida de muerte.

Lo va a continuación es una escena perturbadora en la que la tía May muere en los brazos de Peter. De manera terriblemente dramática, él tiene que abandonarla tras su muerte, ya que un equipo SWAT rodea rápidamente su bloque de apartamentos para arrestarlo. Dado que la versión del UCM de Spider-Man ya ha perdido a su tío Ben, y a Tony Stark (su mentor), este es otro gran golpe emocional para Peter.

Spider-Man: No Way Home : final explicado

Después de que MJ y Ned presenten al Peter de Holland a las versiones de Maguire y Garfield, el quinteto urde un plan para detener a los villanos. Pero no matándolos: en su lugar, deciden curarles sus poderes para que abandonen su rol de villanos.

Los tres Peters trabajan juntos para crear antídotos para cada villano, y luego los atraen a la Estatua de la Libertad (utilizando la caja-prisión del Doctor Extraño, que contiene un hechizo que abriría el multiverso de par en par) para acabar con sus peligrosas andanzas.

Sin embargo, el trío arácnido se ve superado por Electro, Sandman y Lizard. Hasta que el Peter de Holland revisa su plan: en lugar de trabajar solo, el trío debe colaborar para acabar con un solo villano a la vez. Poniendo el plan en marcha, los Spider-Men superan y curan a los tres villanos, demostrando que el trabajo en equipo realmente hace que todo funcione mejor.

Pero la lucha no ha terminado. El Duende Verde aparece y roba el cubo de la prisión de Strange. Para su sorpresa, el reformado Doc Ock (a quien el Peter de Holland devolvió la cordura antes en la película) le impide escapar y le arrebata el cubo. Pero, para sorpresa de todos, el Duende Verde ha colocado una bomba calabaza en su interior. Se produce una gran explosión que hace que MJ caiga del andamio de la Estatua de la Libertad y libera el hechizo multiversal de Strange.

El Peter de Holland intenta salvar a MJ, pero el Duende Verde se lo impide. Sin embargo, en otro momento de emotivo fanservice, el Spider-Man de Garfield salva a MJ en su lugar, y redimiéndose de paso, después de que no pudiera salvar a su novia Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man 2 del 2014.

El Spider-Man de Holland utiliza una bomba calabaza para hacer que el planeador del Duende Verde se estrelle. Ambos luchan y, después de que Spider-Man derrote a su enemigo, intenta matar a Duende Verde usando el propio planeador de este. El Spider-Man de Maguire lo detiene, pero es apuñalado por el Duende Verde (pero no te preocupes, el Spider-Man de Maguire sobrevive). Mientras el villano se regocija, el Spider-Man de Garfield lanza la cura del Duende Verde al trepamuros de Holland, que inyecta el antídoto a su adversario, haciéndole perder sus poderes y ser finalmente derrotado.

El Doctor Extraño, que a estas alturas ha conseguido escapar de la dimensión espejo, lucha por evitar que los otros universos colisionen con el UCM. Eso hasta que el Peter de Holland le dice que lance un hechizo que haga que todos olviden que es Spider-Man. Como recordarás de la primera parte de la película, los villanos de otros universos intentan entrar en el UCM después de que el hechizo fallido de Strange les hiciera saber que Peter Parker es Spider-Man. Así, si Strange hace que todos olviden que es Spidey, evitará que otros villanos intenten cruzar al UCM.

Strange accede a ejecutar el hechizo. Peter se despide con lágrimas en los ojos de los otros Spiderman, MJ y Ned. Los Spider-Men de Maguire y Garfield, y sus respectivos villanos, son devueltos a sus universos, y el Spider-Man de Holland se aleja de la escena mientras el hechizo de Strange surte efecto.

Tiempo después, el Peter de Holland visita a MJ y Ned en la cafetería en la que trabaja MJ. Durante su mencionada despedida, les había prometido que iría a buscarlos para explicarles todo. Sin embargo, después de ver lo normales que son sus vidas sin él, decide no contarles todo lo sucedido. Más tarde, visita la tumba de la tía May, donde se le une Happy, que no reconoce a Peter. La pareja comparte un tierno momento y un recuerdo a Tony Stark antes de que Peter se vaya.

La escena final de la película muestra al Peter de Holland mudándose al primer apartamento que alquilará solo. Sin embargo, a pesar del sombrío final, sonríe, ya que su futuro sigue siendo esperanzador. Acaba creando un nuevo traje de Spiderman que recuerda a los trajes de Maguire y Garfield, antes de salir a la ciudad, con la nieve cayendo a su alrededor, para detener un crimen que se está produciendo.

Explicación de la primera escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home

La primera escena post-créditos de No Way Home (antes de los créditos clásicos sobre fondo negro) nos reúne con el Eddie Brock/Venom de Tom Hardy en el Spider-Verse de Sony. Está sentado en un bar (con una buena borrachera) e intenta entender lo que el camarero (Cristo Fernández, de Ted Lasso) le cuenta sobre Iron Man, Hulk, Thanos y Spider-Man. Todo se hace de forma divertida, con Venom interviniendo constantemente con comentarios sarcásticos y mucho humor.

Sin embargo, cuando Brock se levanta para ir a buscar a Spider-Man, es devuelto a su propio universo por el hechizo del Doctor Strange. Pero, sorprendentemente, un pequeño trozo del simbionte alienígena de Brock (también conocido como Venom) se queda en la barra del bar mientras Brock desaparece.

Esto podría establecer uno de dos escenarios. El primero podría ser que el simbionte busque al Spider-Man de Holland y se adhiera a él, lo que finalmente nos daría la versión del UCM del traje negro de Spider-Man. El segundo, por su parte, podría llevar a la versión del UCM de Eddie Brock a unirse al simbionte y darnos una versión de Venom, que podría acabar luchando contra Spider-Man. Si Holland se queda como lanzarredes para otra película, entonces, Spider-Man 4 podría tener una batalla entre el trepamuros y otro enemigo icónico.

Explicación de la segunda escena post-créditos de Spider-Man: No Way Home

La escena post-créditos de No Way Home (ahora sí, al final de todos los créditos) es en realidad un tráiler de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, es decir, la próxima película de Marvel.

En ella, vemos a Strange reunirse con Wanda Maximoff/Bruja Escarlata, que cree que Strange quiere interrogarla sobre lo que ocurrió en Westview en la serie de televisión Bruja Escarlata y Visión. En lugar de eso, le pide ayuda para saber más sobre el multiverso, y las cosas no tardan en ponerse muy raras.

Vemos por primera vez a Xóchitl Gómez como América Chavez, recién llegada al UCM, a Strange luchando en Nueva York contra una criatura que podría ser Gargantos o Shuma Gorath, y el regreso del Mordo de Chiwetel Ejiofor, que lleva el pelo más largo que la última vez que lo vimos en el Doctor Strange del 2016. También vemos a Strange, Wanda y Chavez asomándose al multiverso desde detrás de una puerta de acero sellada a presión, que normalmente se encuentra en un submarino o en un barco.

La mayor sorpresa, sin embargo, se guarda para el final. Mordo informa a Strange de que la mayor amenaza para el UCM es en realidad el propio Strange. Corte a una toma de un malvado Doctor Strange (también conocido como Doctor Strange Supreme, que los fans reconocerán de la serie animada What If...? de Disney+) diciéndole a su homólogo que "las cosas se le han ido de las manos". Sin embargo, antes de que se revele nada más, la pantalla corta a negro.

¿Qué significa esto para Doctor Strange 2 y el resto del UCM? Significa que el multiverso ha llegado para quedarse y, si pensábamos que las cosas eran surrealistas ahora, solo hay que esperar a que Doctor Strange 2 llegue a los cines en mayo del 2022.

Dado que Spider-Man: No Way Home se estrena en casi todo el mundo entre 16 y el 17 de diciembre, no deberíamos esperar mucho a que el primer teaser de Doctor Strange y el Multiverso de la Locura se publique en Internet.