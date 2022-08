La Casa del Dragón: fecha de estreno, reparto, tráiler y todo lo que sabemos hasta ahora

Casa del Dragón: información clave (Image credit: HBO) - La fecha de estreno está fijada para el 22 de agosto - Se emitirá en HBO Max - Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith y otros están confirmados como protagonistas - La serie está basada en la novela de George R. R. Martin de 2018, Fuego y Sangre - Hay un tráiler oficial donde podemos ver a los personajes en acción - La primera temporada constará de 10 episodios y las siguientes dependerán de la audiencia

Han pasado más de tres años desde que el final de Juego de Tronos hizo que la serie estrella de HBO se despidiera con un final que causó controversia entre los fans, pero el mundo de Poniente volverá por fin en el 2022.

La Casa del Dragón, una serie de 10 episodios basada en la novela de George R. R. Martin de 2018, Fuego y Sangre, contará la historia de la dinastía Targaryen, que tendrá lugar 200 años antes de los acontecimientos de la serie original.

A continuación, detallamos todo lo que sabemos sobre la serie hasta el momento, desde su fecha de estreno confirmada hasta el reparto principal de personajes.

Fecha de estreno: La esperada serie está confirmada para aterrizar el 22 de agosto de 2022 en HBO Max.

Reparto: Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine, Rhys Ifans, Emma D'Arcy, Sonoya Mizuno y Steve Toussaint formarán parte del amplio reparto de la serie. Sigue leyendo para saber a quién interpreta cada uno de ellos, así como el resto de miembros del reparto confirmados.

Trama: Ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, la trama de la serie trazará la guerra civil de los Targaryen que se produce cuando el rey, Viserys, elige a su hija, Rhaenyra, como heredera al trono de Poniente. Y sí: habrá dragones, 17 para ser exactos.

Fecha de estreno de La Casa del Dragón

La Casa del Dragón se estrenará el lunes 22 de agosto en HBO Max en España, además de en otros territorios internacionales donde la plataforma de streaming de WarnerMedia está disponible.

El productor ejecutivo George R. R. Martin confirmó en febrero que el rodaje de "los diez episodios" había concluido, antes de que HBO revelara finalmente la fecha de estreno oficial de la serie en marzo.

Fire will reign 🔥The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGWApril 26, 2021 See more

La Casa del Dragón: reparto

De un vistazo, el reparto principal de La Casa del Dragón es este:

Paddy Considine como el Rey Viserys Targaryen

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Emily Carey como Alicent Hightower (joven)

Emma D'Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen

Milly Alcock como la princesa Rhaenyra Targaryen (joven)

Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon - o La Serpiente de Mar

Eve Best como la princesa Rhaenys Velaryon

Rhys Ifans como Otto Hightower

Sonoya Mizuno como Mysaria

Fabien Frankel como Ser Criston Cole

Wil Johnson como Ser Vaemond Velaryon

John Macmillan como Ser Laenor Velaryon

Theo Nate como Ser Laenor Velaryon (joven)

Savannah Steyn como Lady Laena Velayron

Graham McTavish como Ser Harrold Westerling

Ryan Corr como Ser Harwin 'Breakbones' Strong

Jefferson Hall como los gemelos Lord Jason Lannister y Tyland Lannister

David Horovitch como el Gran Maestre Mellos

Matthew Needham como Larys Strong

Bill Paterson como Lord Lyman Beesbury

Gavin Spokes como Lord Lyonel Strong

HBO ha sido bastante abierta en cuanto a quiénes forman parte del reparto de La Casa del Dragón (y quiénes interpretan a qué personajes) desde que comenzó el rodaje de la serie el año pasado.

Aun así, vamos a tener cuidado con los spoilers, porque si vas a indagar en los acontecimientos de Fuego y Sangre, podrías acabar arruinándote parte de la historia de la serie. A continuación, nos ceñimos a lo que HBO ha revelado oficialmente hasta ahora sobre La Casa del Dragón.

En primer lugar, Paddy Considine interpretará al rey Viserys Targaryen, elegido por los señores de Poniente como sucesor del anterior rey, Jaehaerys Targaryen. HBO lo describe como un "hombre cálido, amable y decente", cuyo principal objetivo es continuar con la forma de hacer las cosas de su abuelo. Pero, ¿desde cuándo ser un "hombre decente" te lleva a algún sitio en Poniente, excepto a la muerte? Viserys también es el homónimo del hermano mayor de Daenerys.

Vayamos al integrante del casting de más alto perfil de la serie. Para interpretar al hermano menor de Viserys, el príncipe Daemon Targaryen, está Matt Smith, de The Crown y Doctor Who. Descrito como un guerrero sin parangón, es el heredero del trono de Poniente; también es capaz de montar dragones, y todo apunta a que será problemático. No todo el mundo en Westeros parece ser un fan de Daemon, como veremos a continuación.

Olivia Cooke y Rhys Ifans en una playa en La Casa del Dragón (Image credit: HBO)

Pasemos a otra Targaryen. Emma D'Arcy, de Truth Seekers, interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita de Viserys; parece que su único gran inconveniente en esta serie es ser mujer, cuando el mundo que la rodea favorece a los hombres en posiciones de poder. Pero bueno, también es capaz de montar dragones y es de pura sangre valyria. Milly Alcock interpretará a una versión más joven de la princesa Rhaenyra en los primeros episodios de la serie, antes de que los acontecimientos den un salto de 10 años en el futuro.

Olivia Cooke, de Ready Player One, interpreta a Alicent Hightower. Es una mujer con experiencia política y está estrechamente alineada con el rey y sus aliados, además de ser la hija del Otto Hightower de Rhys Ifans, la Mano del Rey. Hightower no confía en Daemon, y considera que su condición de heredero al trono es una situación delicada. La versión más joven de Alicent será interpretada por Emily Carey.

Steve Toussaint interpreta a Lord Corlys Velaryon, también conocido como la Serpiente de Mar. Tiene una gran fuerza en el mar, ya que posee la mayor armada de Poniente y es un famoso aventurero en alta mar. La línea de sangre Velaryon es tan antigua como la Casa Targaryen, dice HBO. Curiosamente, en marzo del 2021, se informó por parte de Deadline que HBO estaba considerando un spin-off centrado específicamente en este personaje.

Eve Best interpreta a la esposa de Corlys, la princesa Rhaenys Velaryon. Ella estaba en disputa para gobernar Poniente, excepto que el Gran Consejo pasó por alto su condición de heredera para elegir a su primo, Viserys, como rey. ¿La razón? Él es un hombre, y ella no. Eso va a ser la fuente de una gran tensión en la serie.

Siguiendo con los parientes de Corlys, Wil Johnson interpreta a su hermano menor, Ser Vaemond Velaryon, que también es comandante de la armada Velaryon. Savannah Steyn interpreta a Lady Laena Velayron, hija de Corlys y Rhaenys, mientras que John Macmillan y Theo Nate interpretan a su hijo, Ser Laenor Velaryon (mayor y menor, respectivamente).

Otros personajes son Sonoya Mizuno, de Devs, como Mysaria, que, según la HBO, ha sido "vendida más veces de las que puede recordar". Sin embargo, ha escapado de una vida de degradación y ahora se encuentra como la aliada más cercana del príncipe Daemon Targaryen, lo que la convierte en una figura bastante poderosa en Poniente.

El joven dorniense Ser Criston Cole es interpretado por Fabien Frankel. Es un plebeyo, pero como la HBO señala que patea traseros con una espada, puedes esperar que juegue un papel clave en la historia más amplia de la Casa del Dragón.

También está el actor de El Hobbit Graham McTavish, que interpretará a Ser Harrold Westerling, un dechado de caballerosidad y honor que ha servido en la Guardia Real desde los tiempos del rey Jaehaerys. Por cierto, McTavish también protagonizó la segunda temporada de The Witcher, así que el actor está claramente en un lugar de fantasía épica en este momento.

Otros miembros del reparto (y personajes) son Ryan Corr (como Ser Harwin 'Breakbones' Strong), Jefferson Hall (como los gemelos Lord Jason Lannister y Tyland Lannister), David Horovitch (como el Gran Maestre Mellos), Matthew Needham (como Larys Strong), Bill Paterson (como Lord Lyman Beesbury) y Gavin Spokes (como Lord Lyonel Strong).

Encontrarás notas sobre los personajes de todos ellos en la página oficial (opens in new tab) de la serie de HBO.

La Casa del Dragón: trama

La nueva serie precuela de Juego de Tronos se centra en la Casa Targaryen, así que espera ambiciones, incesto -la familia era disfuncional mucho antes de que llegaran Viserys y Daenerys- y, por supuesto, reptiles alados que exhalan fuego. 17 de ellos, para ser exactos.

Como ya hemos dicho, la nueva serie está basada en el libro de George R. R. Martin de 2018, Fuego y Sangre, que consiguió enfadar a una parte de los fans al no ser Los Vientos del Invierno, la esperada sexta novela de la saga Canción de Hielo y Fuego, pues ya hace 10 años que la anterior entrega, Una Danza con Dragones, aterrizó en las librerías.

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon en La Casa del Dragón (Image credit: HBO)

El propio autor lo ha descrito como el "GRRMarillion", un guiño a la densa novela de J. R. R. Tolkien que relata la historia de la Tierra Media anterior a El Señor de los Anillos.

En términos de cronología, La casa del dragón se sitúa 200 años antes de Juego de Tronos, y en una reveladora entrevista concedida en julio a The Hollywood Reporter (opens in new tab), el co-director de la serie, Miguel Sapochnik, desglosó la trama de la serie en términos sencillos:

"Los personajes principales son dos mujeres y dos hombres. Está el rey (Viserys), su hermano (Daemon), la hija del rey (Rhaenyra) y su mejor amigo (Alicent). Entonces la mejor amiga se convierte en la esposa del rey y, por tanto, en la reina. Eso ya es complicado, cuando tu mejor amiga va y se casa con tu padre. Pero a partir de las cosas más pequeñas, evoluciona lentamente esta gigantesca batalla entre dos bandos".

"Es poderosa, es visceral, es oscura, es como una tragedia de Shakespeare", añadió Martin en la misma entrevista, que describe La casa del dragón como "un drama familiar (con un poquito de incesto, por supuesto)".

"La mayor diferencia de esta serie es el hecho de que los dragones existen en esta época, mientras que eran una especie extinta que volvió a la vida en la serie original", dijo el co-creador Ryan Condal a THR. "Así que hay una infraestructura construida alrededor de ellos. Hay una fosa de dragones, monturas y guardianes de dragones, esta orden tipo monje que los cuida."

En otras palabras, la Casa del Dragón parece que tendrá la misma mezcla de dragones, batallas épicas, intrigas políticas y traiciones que Juego de Tronos, con una gran diferencia: al ser una precuela, sabemos exactamente hacia dónde se dirige.

Creadores de La Casa del Dragón: ¿quién la hace?

Una publicación en Twitter en octubre del 2019 reveló que George R. R. Martin creó la nueva serie precuela de Juego de Tronos con Ryan Condal. Condal es más conocido por dirigir el drama de invasión alienígena Colony, de USA Network, y por ser el guionista de la adaptación del juego Rampage, protagonizada por Dwayne Johnson.

Olivia Cooke y Emma D'Arcy se enfrentan en La Casa del Dragón (Image credit: HBO)

Condal ha escrito la serie y compartirá la dirección con Miguel Sapochnik. Sapochnik dirigió algunos de los episodios más épicos de Juego de Tronos (como la Batalla de los Bastardos de la sexta temporada y La larga noche de la octava) y dirigirá varios episodios de La Casa del Dragón, incluido el piloto.

Otros productores confirmados son Vince Gerardis, Sara Lee Hess y Ron Schmidt. Los directores Clare Kilner, Geeta V Patel y Greg Yaitanes también están trabajando en la serie.

Además, Variety informa (opens in new tab) de que La Casa del Dragón será la primera serie en hacer uso del escenario V, un nuevo escenario de producción virtual en los estudios de Warner Bros en Leavesden (Reino Unido), que suponemos podría ser similar a los escenarios con pantalla MicroLED de Mandalorian.

Y, en lo que quizá sea el mayor acierto de todos, el compositor Ramin Djawadi regresará de Juego de Tronos para componer la banda sonora de La Casa del Dragón.

La Casa del Dragón: tráiler

A principios de mayo llegó un nuevo tráiler de La Casa del Dragón, que puedes ver a continuación:

El primer vistazo oficial a La Casa del Dragón lo tuvimos en el primer teaser trailer de la serie (opens in new tab), que se publicó en octubre. Puedes verlo a continuación.

Otros spin-offs de Juego de Tronos

¿Qué pasó con la serie precuela de Juego de Tronos, Luna de Sangre?

La otra serie precuela parecía que iba a ser gigante. Una de las cinco posibles series spin-off encargadas por HBO para su desarrollo, ésta, ambientada 8.000 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, parecía la que más posibilidades tenía de obtener luz verde. HBO incluso rodó un episodio piloto durante el verano del 2019.

Con guion de Jane Goldman (que cuenta con Kick-Ass, X-Men: First Class y Kingsman en su impresionante currículum), la serie sin título habría contado la historia de los Primeros Hombres, los Niños del Bosque y la creación de los Caminantes Blancos.

Naomi Watts encabezaba un impresionante reparto que también incluía a John Simm (Life on Mars, Doctor Who), Miranda Richardson (Blackadder II, Good Omens), Jamie Campbell Bower (La saga Crepúsculo: Luna Nueva, El Rey Arturo) y Naomi Ackie (Star Wars: El ascenso de Skywalker, El Fin del **** Mundo).

Todo parecía prometedor hasta octubre del 2019, cuando se supo que HBO había decidido no retomar la serie. Entonces, ¿qué les hizo echarse atrás?

Matt Smith (creemos) monta un dragón en La Casa del Dragón (Image credit: HBO)

"En el desarrollo, en los pilotos, a veces las cosas salen, a veces no", dijo el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, a Deadline (opens in new tab). "Una de las cosas que creo que Jane Goldman asumió maravillosamente, lo cual era un reto, había mucha más creación del mundo porque ella ambientó la suya 8.000 años antes de la serie madre, así que requería mucho más. Una de las cosas de House of Dragons [sic] es que hay un texto, hay un libro, así que eso lo convirtió en una hoja de ruta para el orden de la serie."

"Creo que Jane hizo un buen trabajo, fue un gran reto, pero no hubo nada que pudiera señalar y decir: "Oh, ese elemento no funcionó". Sólo que, en general, no ha funcionado del todo".

En cuanto a si La Casa del Dragón se verá acompañada en HBO por más series ambientadas en Poniente, Bloys se limitó a decir: "De momento, creo que poner en antena House of the Dragon será la prioridad número uno para mí. No hay otras luces verdes parpadeantes ni nada por el estilo. En algún momento del camino quién sabe, pero no hay planes inmediatos".

En febrero del 2021, Bloys volvió a opinar sobre el futuro de la franquicia más allá de La Casa del Dragón. "Nunca he querido hacer esto con un mandato de que debes tener tres series para esta época o debes explotar la animación para adultos o debes hacer eso", dijo a Deadline (opens in new tab).

"Realmente viene de: ¿sería eso interesante? ¿Es bueno? ¿Tenemos un guionista en el que creemos? Ese es el enfoque que estamos adoptando. Creo que tienes que hacerlo porque si no lo haces, te llevaría a hacer series porque sí."

Esta seguía siendo la situación en junio del 2021. "Cualquier guion que está en desarrollo o lanzado se convierte en noticia, e inevitablemente se informa y la gente asume que están en producción", dijo Bhoys a Deadline (opens in new tab). "Sólo House of the Dragon está en producción, el resto está en desarrollo, y tomaremos una decisión".

Aunque la HBO no se pronuncia al respecto, otras series ambientadas en Poniente que se están desarrollando son 9 Voyages (centrada en el personaje de La Casa del Dragón, Lord Corlys Velaryon) y The Tales of Dunk and Egg (sobre los primeros días del rey Aegon Targaryen).

The Hollywood Reporter (opens in new tab) también informa de que hay varios spin-offs animados en desarrollo, aunque también afirma que Flea Bottom (una posible serie de acción real ambientada en los barrios bajos de Desembarco del Rey) ha sido abandonada. Por ahora, sin embargo, la Casa del Dragón es el único spin-off de Juego de Tronos del que hay que preocuparse.

¿Debería importarte La Casa del Dragón?

Cuando llegue la Casa del Dragón, creemos que la curiosidad por una serie precuela de Juego de Tronos será mayor de lo que hubiera sido hace tres años, cuando la serie terminó de forma polémica y dividiendo a los fans.

Los grandes nombres en el reparto y el cambio en el marco temporal hacen que la serie suene intrigante. La presión será para hacer que las apuestas sean tan grandes como lo fueron en la serie principal, lo cual es difícil cuando al final sabemos lo que pasa con la Casa Targaryen.

Aun así, hemos echado de menos ver a los dragones CGI destruir cosas en los últimos dos años. En cualquier caso, George R. R. Martin ha dicho que le "encantaron" los cortes preliminares de los episodios de la Casa del Dragón que ha visto hasta ahora, así que al menos parece que los fans de Juego de Tronos están de enhorabuena.