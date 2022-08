House of the Dragon: släppdatum, trailer, skådespelare och allt vi vet hittills

Nyckelfakta för House of the Dragon (Image credit: HBO) - Premiär den 22 augusti

- Kan streamas på HBO Max

- Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith

är alla med i rollistan

- Serien är baserad på George R. R. Martins roman från 2018, Fire and Blood (Eld & blod)

- En officiell trailer har gett oss vår första titt på serien

- Första säsongen innehåller 10 avsnitt, om det blir fler säsonger beror på tittarsiffrorna

Det har gått drygt tre år sedan det sista avsnittet av Game of Thrones sändes. Serien, som var var flaggskepp för HBO i många år, hade ett slut som lämnade många besvikna, nu ska vi dock äntligen få återvända till Westeros.

Den första säsongen av House of the Dragon innehåller 10 avsnitt och baseras på George R.R Martins roman "Eld & blod" från 2018. Serien berättar bakgrundshistorien för Targaryen-dynastin 200 år före händelserna i Game of Thrones.

Nedan går vi i detalj igenom det vi vet om serien, men först lite korta fakta.

Premiär: Den efterlängtade serien har premiär i Sverige på HBO Max måndagen den 22 augusti klockan 03:00.

Skådespelare: Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine, Rhys Ifans, Emma D'Arcy, Sonoya Mizuno och Steve Toussaint är några av de namn som finns med på den digra skådespelarlistan för serien.

Handling: Berättelsen utspelar sig 200 år före händelserna i Game of Thrones och kommer fokusera på inbördeskriget i familjen Targaryen. Oroligheterna börjar när kung Viserys utser sin dotter Rhaenyra som tronföljare i Westeros. Det kommer även finnas drakar, hela 17 stycken för att vara exakt.

House of the Dragon premiärdatum

House of the Dragon har Sverigepremiär måndagen den 22 augusti på HBO Max. Exekutiva producenten George R. R. Martin bekräftade i februari att inspelningen av "alla 10 avsnitt" hade slutförts, till slut presenterade även HBO i mars ett officiellt släppdatum.

Fire will reign 🔥The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGWApril 26, 2021 See more

Rollistan i House of the Dragon

Här är en lista över de största rollerna i House of the Dragon:

Paddy Considine - King Viserys Targaryen

Olivia Cooke - Alicent Hightower

Emily Carey - Alicent Hightower (yngre)

Emma D'Arcy - Princess Rhaenyra Targaryen

Milly Alcock - Princess Rhaenyra Targaryen (yngre)

Matt Smith - Prince Daemon Targaryen

Steve Toussaint - Lord Corlys Velaryon/The Sea Snake

Eve Best - Princess Rhaenys Velaryon

Rhys Ifans - Otto Hightower

Sonoya Mizuno - Mysaria

Fabien Frankel - Ser Criston Cole

Wil Johnson - Ser Vaemond Velaryon

John Macmillan - Ser Laenor Velaryon

Theo Nate - Ser Laenor Velaryon (yngre)

Savannah Steyn - Lady Laena Velayron

Graham McTavish - Ser Harrold Westerling

Ryan Corr - Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong

Jefferson Hall - tvillingarna Lord Jason Lannister och Tyland Lannister

David Horovitch - Grand Maester Mellos

Matthew Needham - Larys Strong

Bill Paterson - Lord Lyman Beesbury

Gavin Spokes - Lord Lyonel Strong

Sedan HBO började filma serien under 2021 så har företaget varit ganska öppna med vilka skådespelare som ska spela vilka roller i serien.

Vi kommer vara försiktiga för att inte avslöja några spoliers här, går vi för djupt in i karaktärerna riskerar vi att förstöra handlingen i serien. Därför kommer vi nedan att hålla oss till det som HBO officiellt avslöjat om House of the Dragon.

Första karaktären ut är Paddy Considine som spelar kung Viserys Targaryen. Han utsågs till kung av de mäktiga herrarna i Westeros. HBO beskriver (opens in new tab) honom som "varm, snäll och god" och en person som vill göra saker enligt boken. Det är nog lättare sagt än gjort i Westeros, där man tyvärr inte kommer särskilt långt med att bara vara trevlig.

Nästa karaktär spelas av en skådespelare som kanske är mest känd för sina roller i "The Crown" och "Doctor Who" nämligen Matt Smith som spelar kungens yngre bror, prins Daemon Targaryen. Prinsen är arvtagare till tronen, en fulländad krigare och drakryttare. Det låter som en man med mycket att erbjuda, men inte alla i Westeros är lika förtjusta i Daemon.

Olivia Cooke och Rhys Ifans på en strand i House of the Dragon. (Image credit: HBO)

Emma D'Arcy spelar en annan medlem av familjen Targaryen, prinsessan Rhaenyra som är kung Viserys äldsta dotter. Prinsessan är konungens förstfödde, men det betyder inte mycket i Westeros som är en plats där makthavarna är män. Hon kan dock rida på drakar och är av äkta valyriskt blod. Milly Alcock spelar en yngre version av denna roll i vissa scener.

Olivia Cooke spelar Alicnet Hightower, en ung kvinna som är välbekant med maktens korridorer. Hon är politiskt listig och har nära relationer med kungen och hans allierade, dessutom är hon dotter till Otto Hightower (Rhys Ifans) som är "Kungens Hand". Hightower är mycket skeptisk till tronarvingen Deamon och ser honom som ett hot mot kungarikets säkerhet. Den yngre versioen av Alicent spelas av Emily Carey.

Steve Toussaint spelar Lord Corlys Velaryon, även känd som the Sea Snake. Han har stor nautisk energi, innehar den största flottan i Westeros och är själv en berömd äventyrare på haven. Velaryons blodlinje är lika gammal som House Targaryen, enligt HBO. Intressant nog rapporterades det av Deadline (opens in new tab) i mars 2021 att HBO övervägde en spin-off som skulle fokusera specifikt på denna karaktär.

Eve Best spelar Corlys fru, prinsessan Rhaenys Velaryon. Hon var arvtagare till att styra Westeros, men the Great Council ignorerade hennes status som arvtagare för att istället välja hennes kusin, Viserys, till kung. Anledningen? Han är en man och det är inte hon. Det kommer säkert att vara en källa till intriger i serien.

Om vi håller oss till syskon till Corlys så spelar Wil Johnson hans yngre bror, Ser Vaemond Velaryon, som även är befälhavare i Velaryons flotta. Savanna Steyen spelar Lady Laena Velaryon, dotter till Corlys och Rhaenys. John Macmillan och Theo Nate intar rollerna som den äldre och yngre versioen av parets son, Ser Leanor Velaryon.

En annan karaktär vi får stifta bekantskap med är Mysaria som spelas av Sonoya Mizunio. Hon har flytt ett tufft liv av fattigdom och är nu den närmsta allierade till prins Deamon Taryaryen, vilket gör henne till en mäktig person i Westeros.

Ser Criston Cole spelas av Fabien Frankel. Han är en vanlig medborgare, men HBO skriver att han är grym med svärdet så vi kan förvänta oss att han kommer spela en roll i House of Dragon.

Vidare hittar vi The Hobbit-skådespelaren Graham McTavish, som kommer att spela Ser Harrold Westerling, en ärofull riddare som har tjänstgjort i Kingsguard sedan kung Jaehaerys dagar. McTavish spelade för övrigt även i The Witcher säsong 2, så skådespelaren är helt klart hittat sin roll i fantasygenren.

Andra skådespelare (och karaktärer) inkluderar Ryan Corr (som Ser Harwin 'Breakbones' Strong), Jefferson Hall (som tvillingarna Lord Jason Lannister och Tyland Lannister), David Horovitch (som Grand Maester Mellos), Matthew Needham (som Larys Strong), Bill Paterson (som Lord Lyman Beesbury) och Gavin Spokes (som Lord Lyonel Strong).

House of the Dragon handling

Den nya Game of Thrones-serien fokuserar på House Targaryen så förvänta dig ambitioner och incest, den har familjen var nämligen dysfunktionell långt innan Viserys och Daenerys intåg. Du kan dessutom förvänta dig hela 17 stycken bevingade och eldsprutande drakar.

Som vi nämnde tidigare är serien baserad på George R. R. Martins bok Eld & blod från 2018, ett kontroversiellt boksläpp hos vissa i fanskaran till Game of Thrones då många istället hoppades på den sjätte romanen i sagan om is och eld.

Steve Toussaint som Lord Corlys Velaryon i House of the Dragon. (Image credit: HBO)

Författaren själv benämner boken om Eld & blod som "GRRMarillion", en blinkning till J. R. R. Tolkiens bok som går igenom händelserna innan Sagan om Ringen.

House of Dragon utspelar sig som sagt 200 år före händelserna i Game of Thrones. I en avslöjande intervju med The Hollywood Reporter (opens in new tab) bryter seriens co-showrunner Miguel Sapochnik ned handlingen i några korta punkter.

"Huvudkarkatärerna är två kvinnor och två män. Det är kungen (Viserys), hans bror (Daemon), kungens dotter (Rhaenyra) och hennes bästa vän (Alicent). Den bästa vännen blir sedermera kungens fru och därför drottning. Bara att din bästa vän går och gifter sig med din pappa är komplicerat. Sakta men säkert så utvecklar det sig sakta till en gigantisk strid mellan de två sidorna."

"Det är kraftfullt, det är visceralt, det är mörkt, det är som en tragedi av Shakespeare" tillade Martin i samma intervju, som beskriver House of the Dragon som "ett familjedrama (med en dos incest, såklart)."

Vi har också lärt oss vad publiken kan förvänta sig från drakarna i serien. "Den största skillnaden i den här serien är det faktum att drakar existerar i denna [era], i originalserien är de en utdöd art som kommer tillbaka till liv". "Därför finns det en infrastruktur byggd runt dem. Det finns drakgropar, sadlar och drakvakter, de sistnämnda är en munkliknande grupp som tar hand om dem."

Med andra ord så låter det som att House of the Dragon ser ut att innehålla samma blanding av drakar, episka strider, politiska intriger och svek som Game of Thrones, med en stor skillnad. Det här är en prequel, så vi vet vart allt tar vägen senare.

House of the Dragon-skaparna: vilka stor bakom serien?

Ett Twitter-meddelande i oktober 2019 avslöjade att George R. R. Martin skapat den nya Game of Thrones prequel-serien tillsammans med Ryan Condal. Condal är mest känd för att ha varit showrunner i USA Networks utomjordiska invasionsdrama Colony och skrivit manuset till Dwayne Johnsons Rampage.

Olivia Cooke och Emma D'Arcy sätter hårt mot hårt i House of the Dragon (Image credit: HBO)

Condal har skrivit serien och är showrunner tillsammans med Miguel Sapochnik. Den sistnämnde regisserade några av Game of Thrones mest episka avsnitt, däribland Battle of the Bastards i säsong 6 och The Long Night i säsong åtta. Han kommer vara ansvarig för flera avsnitt av House of the dragon, inte minst premiären.

Andra bekräftade filmproducenter är Vince Gerardis, Sara Lee Hess och Ron Schmidt. Regissörerna Clare Kilner, Geeta V Patel och Greg Yaitanes arbetar också med serien.

Den kanske viktigaste nyheten av alla är att Game of Thrones-kompositören Ramin Djawadi även är en del av House of Dragon.

House of the Dragon trailer

I maj så släppte HBO trailern för House of the Dragon, du kan se den nedan.

Vi fick vår första officiella titt på serien i oktober 2021 när seriens teaser-trailer släpptes. Se den nedan.

Bör du bry dig om House of the Dragon?

Matt Smith (tror vi) rider på en drake i House of the Dragon (Image credit: HBO)

Det är lite drygt tre år sedan vi fick se det sista avsnittet av Game of Thrones och vi tror att intresset för en prequel är större nu än vad som hade varit fallet när serien slutade för tre år sen med splittrade omdömen.

De välkända namnen i rollistan och att serien utspelar sig så långt innan händelserna i Game of Thrones låter spännande. Det gäller dock för seriens skapare att få seriens handling att kännas lika storslagen som huvudserien, vilket är tufft med tanke på att vi vet vad som till slut händer med House Targaryen.

Vi har dock saknat att se mäktiga drakar förstöra saker under de senaste åren och det låter som att den här serien kommer innehålla mycket av den varan. George R. R. Martin själv har sagt att han "älskade" klippen (opens in new tab) som han själv har sett av House of Dragon, så det låter iallafall som att fans till Game of Thrones har något att se fram emot.