House of the Dragon: näyttelijät, tarina sekä muut tiedot Game of Thrones -esiosasta

Lyhyesti - Saapuu HBO Max -suoratoistopalveluun

- Julkaisutietoja odotetaan keväällä 2022

- Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith sekä muut eturivin näyttelijät mukana

- Sarja pohjautuu George R. R. Martinin vuonna 2018 julkaistuun Fire and Blood -kirjaan

- Avaustraileri antaa esimakua tulevasta

Game of Thronesin tunteita herättäneestä päätöksestä on vierähtänyt pian jo kolme vuotta. Westerosissa riittää kuitenkin tarinoita kerrottavaksi, sillä George R.R. Martinin luoma maailma palaa vuoden 2022 aikana.

10 jaksosta koostuva House of the Dragon pohjautuu fantasiakirjailija Martinin vuonna 2018 julkaisemaan Fire and Blood -kirjaan. Targaryenin suvun historiaa valottava teos tapahtuu aikajanallisesti 200 vuotta ennen alkuperäissarjan käänteitä.

Odotettu sarja saapuu vuoden 2022 aikana. Suomessa sitä pääsee katsomaan HBO Max -suoratoistopalvelusta.

Tiedämme jo melkoisen paljon House of the Dragonista. HBO on julkistanut useita näyttelijäkiinnityksiä, minkä lisäksi ensimmäinen trailerikin näki päivänvalon syksyllä 2021. Käymme tässä artikkelissa läpi kaikki tiedot odotetusta sarjasta.

Julkaisupäivä: Emme vielä tiedä tarkkaa ajankohtaa, mutta joka tapauksessa sarja polkaistaan käyntiin vuonna 2022. Arvelemme avausjakson venyvän vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Näyttelijät: Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine, Emma D'Arcy, Sonoya Mizuno ja Steve Toussaint ovat sarjan tunnetuimmat nimet. Olemme listanneet tämän artikkelin omaan osuuteen myös esitettävät hahmot.

Tarina: Tältä osin emme vielä tiedä kovin paljoa, mutta sarjan tapahtumat käydään 200 vuotta ennen Game of Thronesin lähtölaukausta. Käytännössä sarjassa keskitytään Targaryenin suvun keskinäisiin vääntöihin. Mukana on myös lohikäärmeitä.

Julkaisupäivä

House of the Dragonin julkaisuajankohtaa ei ole vielä kerrottu. HBO on kuitenkin vahvistanut sarjan saapuvan vuoden 2022 aikana.

Kirjailija George R.R. Martin on viitannut työskentelevänsä projektin parissa kevääseen asti. The Sunin jutussa kommentoidaan, että saapumisajankohta saattaisi olla maaliskuun ja kesäkuun välissä.

Ensimmäinen traileri julkaistiin lokakuussa 2021, ja sen voit katsoa tämän artikkelin Trailerit-osiosta. Tämän pohjalta ei kuitenkaan vielä sen suurempia johtopäätöksiä voida tehdä. Sarjan massiivisen luonteen vuoksi on luultavaa, että työsarkaa piisaa vielä runsaasti.

Fire will reign 🔥The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGWApril 26, 2021 See more

Westerosissakin on kärsitty globaalista pandemiasta. House of the Dragonin tuotanto jouduttiin hetkellisesti pysäyttämään heinäkuussa 2021, kun kuvauksissa mukana ollut taho antoi positiivisen koronatestituloksen. Entertainment Weeklyn mukaan kuvaukset kuitenkin jatkuivat jo kaksi päivää myöhemmin, joten sen suurempaa vaikutusta tapahtuneella ei ilmeisesti ollut.

Sarja saapuu Suomessa katsottavaksi HBO Max -suoratoistopalveluun.

Näyttelijät

House of the Dragonin päärooleissa nähdään:

Paddy Considine on kuningas Viserys Targaryen

Olivia Cooke on Alicent Hightower

Emily Carey on Alicent Hightower (nuorena)

Emma D'Arcy on Princess Rhaenyra Targaryen

Milly Alcock on prinsessa Rhaenyra Targaryen (nuorena)

Matt Smith on prinssi Daemon Targaryen

Steve Toussaint on lordi Corlys Velaryon

Eve Best on Princess Rhaenys Velaryon

Rhys Ifans on Otto Hightower

Sonoya Mizuno on Mysaria

Fabien Frankel on Ser Criston Cole

Wil Johnson on Ser Vaemond Velaryon

John Macmillan on Ser Laenor Velaryon

Theo Nate on Ser Laenor Velaryon (nuorena)

Savannah Steyn on Lady Laena Velayron

Graham McTavish – toistaiseksi tuntematon

HBO on kertonut House of the Dragonin näyttelijävalinnoista varsin avoimesti sen jälkeen, kun kuvaukset käynnistyivät. Roolit ovat pitkälti jo selvillä, joskin yhden näyttelijän kohdalla esitettävä hahmo on vielä mysteeri.

Olemme tässä hyvin varovaisia juonipaljastusten osalta. Kannattaa kuitenkin huomata, että tarinasta on saatavissa paljonkin tietoa niin halutessaan. Koska materiaali pohjautuu Fire and Blood -kirjaan, käänteet ovat siis tältä osin tiedossa. Tämän vuoksi keskitymme tässä artikkelissa HBO:n vahvistamiin tietoihin.

Ensinnäkin Paddy Considine esittää kuningas Viserys Targaryeniä, joka valittiin Westerosin uudeksi hallitsijaksi Jaehaerys Targaryenin tilalle. HBO kuvailee Viserystä "lämpimäksi, ystävälliseksi ja kunnialliseksi mieheksi". Yleensä tällä kuvauksella varustetut henkilöt eivät Westerosissa elä vanhoiksi.

Näyttelijäkaartin tunnetuin nimi on Viserysin pikkuveli prinssi Daemon Targaryeniä esittävä Matt Smith. Näyttelijä tunnetaan suosikkisarjoista The Crown ja Doctor Who. Daemonin kerrotaan olevan poikkeuksellisen taitava taistelija, minkä lisäksi hänellä on kyky ratsastaa lohikäärmeellä. Toisin kuin isoveljensä, nuorempi Targaryen ei kuitenkaan herätä kansassa yksimielistä positiivisuutta.

Olivia Cooke ja Rhys Ifans ovat mukana House of the Dragonissa (Image credit: HBO)

Prinsessa Rhaenyra Targaryenin saappaisiin hyppää Emma D'Arcy. Hän on Viserysin vanhin lapsi, jonka ainoa ongelma on sukupuoli. Miehet kun ovat Westerosin historiassa tavanneet olla taipuvaisemmin valtarooleissa. Rhaenyra on veljiensä tavoin kykeneväinen ratsastamaan lohikäärmeillä. Hahmon taustoja läpikäyvissä takaumissa nähdään Milly Alcock.

Ready Player Onesta tuttu Olivia Cooke nähdään Alicent Hightowerina, joskin nuoruusvuosien takaumissa roolissa piipahtaa Emily Carey. Poliittisesti taitava nainen on mukana niissä pöydissä, joissa isoja päätöksiä tehdään. Hänen isänsä Otto Hightower (Rhys Ifans) palvelee kuninkaan kourana. Vaikka Hightowerit ovat vallan keskiössä, eivät he luota Daemoniin. Tämä aiheuttaa kitkaa Targaryenin suvun keskellä.

Steve Toussaint esittää lordi Corlys Velaryonia, joka tunnetaan myös Sea Snakena. Merten kauhulla on Westerosin suurin laivasto sekä useita seikkailuja kerrottavana. Velaryonin sukuhaara on yhtä vanha kuin Targaryeninkin historia. Hahmossa riittää syvyyttä ja kerrottavaa niin paljon, että HBO pähkäilee Deadlinen mukaan hahmon oman sarjan luomista.

Eve Best nähdään Corlysin vaimona. Prinsessa Rhaenys Velaryonin oli määrä nousta valtaan ennen kuin Viserys äänestettiin hänen edelleen. Ratkaisun suurin syy on sukupuoli, sillä mieshallitsija nähtiin parempana valintana. Tämä päätös vaatinee muutakin kuin sulattelua.

Corlysin pikkuveli Ser Vaemon Velaryon (Wil Johnson) on johtamassa suvun laivastoa. Päämiehen jälkikasvuna taasen nähdään Savannah Steyn (Lady Laena Velayron) sekä John Macmillanin ja Theo Naten esittämä Ser Laenor Velaryon.

Muista hahmoista mainittakoon Mysaria (Sonoya Mizuno), joka on kärsinyt läpi elämänsä ihmiskaupasta. Lopulta pakoon pötkinyt Mysaria on läheinen prinssi Daemon Targaryenin kanssa, mikä on mahdollistanut poliittisen vallan kahmimisen.

Dornelaisia edustava Ser Criston Cole (Fabien Frankel) on muutoin tavanomainen mies, mutta miekkailutaidoiltaan hän hakee vertaistaan.

Lopuksi on vielä mainittava Hobitti-elokuvista tuttu Graham McTavish, jonka mukanaolon on vahvistanut Stylist. Hänen hahmoaan ei kuitenkaan vielä tiedetä. Joka tapauksessa näyttelijä on mitä ilmeisimmin intohimoinen fantasiatarinoiden ystävä, sillä hän on mukana myös The Witcherin kakkoskaudella.

Päivitämme tätä listaa uusien näyttelijätietojen kiiriessä korviimme.

Tarina

Game of Thronesin maailmaan sijoittuva sivuosa keskittyy Targaryen-suvun tapahtumiin. Luvassa on siis päämäärätietoisuutta, vallanhimoa, insestiä sekä tietenkin lohikäärmeitä. George R.R. Martin on vahvistanut blogissaan , että luvassa todella on lohikäärmeitä.

Steve Toussaint esittää Lord Corlys Velaryonia House of the Dragon -sarjassa (Image credit: HBO)

Kuten mainittua, sarja pohjautuu Martinin vuonna 2018 julkaistuun Fire and Blood -kirjaan, joka sai monet fanit raivoihinsa. Syynä tuohtumukseen ei ollut niinkään teoksen laatu, vaan The Winds of Winter -kirjan jatkuva lykkääntyminen. Varsinaisen sarjan kuudetta kirjaa on odotettu jo yli kymmenen vuotta.

Sen sijaan Martinin kynästä syntynyt teos syventyi Targaryenin suvun historiaan. Kirjailija itse kuvaili teostaan "GRRMarillion"-nimellä, joka viittaa tietenkin J.R.R. Tolkienin Keski-Maata syventävään luomukseen.

Aikajatkumollisesti House of the Dragon tapahtuu noin 200 vuotta ennen Game of Thronesia. Sarjan tiedetään keskittyvän Targaryenin klaaniin, mutta muut asiat ovat vielä salassa.

Ensimmäinen traileri sisältää Daemon Targaryenin (Matt Smith) lausumat sanat "Gods. Kings. Fire. Blood. Dreams didn’t make us kings. Dragons did”. Tämä ei vielä kerro kuitenkaan hirveästi juonikuvioista.

Voimme kuitenkin jo tässä vaiheessa spekuloida. Luvassa on taatusti suvun sisäistä valtataistelua, sillä Targaryenit ovat tunnetusti olleet petollisia jo kauan ennen Viseryksen ja Daenerysin syntymää. Luultavasti mukana on myös muita Westerosin mahtisukuja, kuten Baratheonit, Tyrellit ja Lannisterit.

Toisin sanoen House of the Dragon sisältänee eeppisiä taisteluita, poliittisia juonitteluja sekä keskeisiä selkäänpuukotuksia. Toki esiosan tapauksessa tiedämme tiettyjä suuntaviivoja tulevasta.

Tekijät

Lokakuussa 2019 julkaistu Twitter-julkistus paljasti George R.R. Martinin työstäneen yhdessä Ryan Condalin kanssa esiosaa. Condal tunnetaan muun muassa teoksista Colony ja Rampage.

Condal kirjoittaa sarjaa ja jakaa päävastuita Miguel Sapochnikin kanssa. Sapochnik ohjasi joitakin Game of Thronesin suurimmista taisteluista, joista mainittakoon kuutoskauden Battle of the Bastards ja päätössesongin The Long Night.

Muita vahvistettuja tuottajia ovat Vince Gerardis, Sara Lee Hess ja Ron Schmidt. Ohjaajat Clare Kilner, Geeta V Patel sekä Greg Yaitanes puolestaan työskentelevät kameran takana.

Variety on kertonut House of the Dragonin hyödyntävän Warner Bros. Studiosin virtuaalista V Stage -ympäristöä, joka sijaitsee Iso-Britannian Leavesdenissä. Samaa on käytetty aiemmin The Mandalorianissa.

Mainittakoon vielä lopuksi, että Game of Thronesista tuttu säveltäjä Ramin Djawadi palaa House of the Dragonia varten.

Traileri

Ensimmäinen House of the Dragon -traileri julkaistiin lokakuussa. Voit katsoa alta ensitunnelmat tuotoksesta.

Seuraavaa isompaa traileria povataan julkaistavaksi tammikuussa tai helmikuussa 2022.

Muut Game of Thrones -spinoff-sarjat

Mitä tapahtui Game of Thrones -esiosalle Blood Moon?

House of the Dragon ei ole suinkaan ensimmäinen hahmoteltu esiosa. Pöydällä on ollut jopa viisi eri tarinaa, joista suurimman oli määrä sijoittua aikaan 8 000 vuotta ennen Game of Thronesia. HBO:n tilaamasta sarjasta kuvattiin jopa pilottijakso kesällä 2019.

Tarinan käsikirjoittanut Jane Goldman tunnetaan ylistetyistä tuotoksista Kick-Ass, X-Men: First Class ja Kingsman. Suunnitellun osan oli määrä kertoa valkoisten kulkijoiden (White Walkers) sekä Metsän lasten (Children of the Forest) syntytarinan.

Naomi Watts kiinnitettiin sarjaan yhdessä John Simmin (Life on Mars, Doctor Who), Miranda Richardsonin (Blackadder II, Good Omens), Jamie Campbell Bowerin (The Twilight Saga: New Moon, King Arthur) ja Naomi Ackien (Star Wars: The Rise of Skywalker, The End of the F***ing World) kanssa.

Kaikki vaikutti todella lupaavalta aina lokakuuhun 2019 asti, jolloin HBO veti töpselin seinästä. Sarja peruutettiin siis suurista satsauksista huolimatta.

"Joskus tuotannoissa ja pilottijaksoissa palaset loksahtavat kohdilleen, toisinaan taas ei. Mielestäni Jane [Goldman] otti haasteen hienosti vastaan, sillä hänen täytyi suunnitella maailmaa uudelleen, koska tarina sijoittui 8 000 vuotta ennen kirjojen tapahtumia. House of the Dragonsin etuna on suurempi määrä tekstiä ja kirjallisuutta, joten sarjan tulevaisuutta on helpompi suunnitella," kommentoi HBO:n Casey Bloys Deadlinen haastattelussa.

"Jane teki upeaa työtä. Haaste oli suuri ja mukana ei ollut yhtäkään asiaa, jonka olisi heti tiennyt olevan ongelma. Kokonaisuudesta vain puuttui tarttumapinta."

Tämä sai monet miettimään syitä House of the Dragonin valitsemiselle. Bloys selvitti näkemystään sarjan priorisoimisesta:

"Minulle House of the Dragonin saaminen valmiiksi on ykkösprioriteetti. Muilla sarjoilla ei ole tällä hetkellä samanlaista valmiutta. Ne saattavat olla myöhemmin ohjelmassa, mutta välittömiä suunnitelmia ei ole."

Bloys jatkoi Deadlinelle asian pyörittelyä helmikuussa 2021. Tuolloin nokkamies avasi näkemystään tulevaisuudesta ja sarjojen rajallisuudesta: "En ole koskaan halunnut tehdä töitä vaatimuksella, että täytyisi olla kolme sarjaa tehtynä tietyssä ajassa tai suunnitella pakotetusti aikuisille suunnattu animaatio."

"Ainoastaan parilla asialla on väliä: onko se kiinnostavaa? Onko se hyvä? Luotammeko käsikirjoittajan näkemykseen? Näitä asioita mietimme. Mielestäni näin täytyykin olla, sillä muutoin tekisimme sarjoja vain tekemisen ilosta."

Sama tilanne jatkui vielä kesäkuussa 2021.

"Jokainen työstettävä käsikirjoitus päätyy uutisiin, joten ihmiset luulevat niiden olevan tuotannossa", totesi Bloys niin ikään Deadlinelle. "Vain House of the Dragon on tuotannossa, muut ovat harkinnassa."

Vaikka HBO on pitänyt suunsa supussa suunnitelmien mukaan, mitä ilmeisimmin Westerosiin sijoittuvista sarjoista on kehityksessä ainakin 9 Voyages (keskittyy House of the Dragonissa olevaan lordi Corlys Velaryoniin) sekä The Tales of Dunk and Egg. Jälkimmäisessä puidaan kuningas Aegon Targaryenin alkutaivalta.

The Hollywood Reporter on uutisoinut useaista animaatiosarjoista, jotka ovat työstössä. Näistä Flea Bottom (mahdollinen live-action-sarja Kings Landingin slummeista) on kuitenkin ilmeisesti peruttu. Toistaiseksi House of the Dragon on siis ainoa pidemmälle edennyt luomus.

Onko House of the Dragon huomiosi arvoinen?

Kun House of the Dragon viimein saapuu, on innostus todennäköisesti jälleen korkealla. Game of Thronesin päätöksen aiheuttama mielipaha lienee tässä vaiheessa jo laantunut.

Tunnetut näyttelijät sekä ajankohdan vaihdos tarjoavat paljon potentiaalia. Suurin haaste lieneekin saada panokset tuntumaan yhtä suurilta kuin pääsarjassa. Tämä voi olla vaikeaa, sillä tiedämme jo pitkälti Targaryenin suvun tilanteen lähitulevaisuudessa.

Ainakin me olemme jo kuitenkin kaivanneet lohikäärmeitä sekä valtavia taisteluita. Näitä on varmasti luvassa, joten olemme TechRadarilla odottavaisin mielin.