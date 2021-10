The Lord of the Rings -sarja: kaikki mitä tiedämme Amazonin odotetusta tuotannosta

Amazonin uusi The Lord of the Rings -televisiosarja on päivätty viimein loppuvuoteen 2022, jolloin se julkaistaan Amazon Prime Videossa. Vaikka sarjaa ei pääse näkemään vielä vuoteen, tiedämme kuitenkin odotuksen olevan vuoden päästä ohi. Siinä on jo syytä juhlaan.

Tuleva tuotanto keskittyy J. R. R. Tolkienin legendaarisen kirjasarjan toiseen aikakauteen (Second Age), joten näemme aikanaan jotain täysin uutta Keski-Maahan sijoittuvaa sisältöä. Mutta mitä tämä voisi tarkoittaa käytännössä juonen, hahmojen ja muiden fanien kipeästi kaipaamien asioiden osalta?

Olemme listanneet alapuolelle kaiken, minkä tiedämme Amazonin tulevasta sarjasta. Kerromme muun muassa sarjan julkaisupäivän, näyttelijäkiinnitykset kuin pähkäilemme mahdollisia juonikuvioita, pahiksia ja mahdollisia liitoksia Amazonin muihin Taru sormusten herrasta -kirjoihin pohjautuvista tuotannoista.

Viimeisimmät sarjasta saadut uutiset koskevat tuttua hahmoa aiemmista Taru sormusten herrasta -elokuvista, mikä on saanut fanit innostumaan. Jos haluat tietää, kenestä puhumme sekä tietää lisää odotetusta uutuussarjasta, lue pidemmälle.

Lyhyesti

Mikä se on? Amazonin televisiosarjasovitus J. R. R. Tolkienin Keski-maahan sijoittuvista kirjoista.

Mistä sen voi nähdä? Amazon Prime Video -palvelusta.

Milloin se julkaistaan? 2. syyskuuta 2022.

Paljon Amazon maksoi Taru sormusten herran filmatisoinnista? 250 miljoonaa dollaria pelkästään kuvausoikeuksista – tuotantokulut ovat sitten asia erikseen.

Lord of the Rings -sarjan julkaisupäivä: syyskuu 2022

Amazon vahvisti pitkän odotuksen jälkeen Lord of the Rings -sarjan ensimmäisen tuotantokauden julkaisupäivän. Prime Video -palvelussa julkaistava tuotanto käynnistyy 2. syyskuuta 2022.

Valitettavasti odotettavaa on siten vielä melkein vuoden edestä. Toisaalta vallitseva koronatilanne on vaikeuttanut kaikkien elokuva- ja sarjatuotantojen kuvauksia viime vuosina.

Sarjan julkaisupäivä paljastettiin sen virallisella Twitter-tilillä, joka julkaisi samassa yhteydessä myös ensimmäisen kuvan tulevasta tuotannosta:

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoAAugust 2, 2021

Muiden Amazon Primessa julkaistavien televisiosarjojen lailla myös Lord of the Ringsin ensimmäinen tuotantokausi julkaistaan viikkotahtiin. Innokkaimmatkaan fanit eivät siten voi ahmia kautta yhden viikonlopun aikana.

Sarjan kuvaukset alkoivat jo helmikuussa 2020, mutta muun muassa Covid-19-pandemia ja muutama muu seikka on venyttänyt ensimmäisen kauden kuvauksia odotettua pidemmäksi.

New Zealand Herald uutisoi kuvausten pysäytetyn maaliskuussa 2020, kunnes esituotantovaihetta jatkettiin jälleen heinäkuussa 2020. Varsinaiset kuvaukset jatkuivat puolestaan Deadlinen mukaan syyskuussa, ja alustavat kuvaukset käynnistettiin tammikuussa 2021.

Muiden raporttien mukaan tuotanto on kärsinyt jatkuvista ongelmista, kuten epäonnisten stunttien aiheuttamista loukkaantumisista. Stunttinäyttelijä Elissa Cadwell loukkaantui vain muutama päivä ensimmäisten episodien kuvausten alettua, kun taas sekä New Zealand Herald että Variety ovat raportoineet "vihaisista" stunttihenkilökunnasta, jotka ovat joutuneet tekemään vaarallisia stuntteja kuvauksissa.

Vastakommenttina tapahtuneille Amazon on todennut ottavansa henkilökunnan terveyden ja turvallisuuden "äärimmäisen vakavasti", mutta nähtävästi kaikki ei ole kuitenkaan mennyt täysin ongelmitta tuotannossa.

Ensimmäisen kauden kuvaukset saatiin päätökseen tiistaina 3. elokuuta. Vaan kuten isoille tuotannoille on tapana, kuvauksia saatetaan joutua jatkamaan vielä myöhemmin, jos editointihuoneessa huomataan tarvittavan lisämateriaalia.

Toistaiseksi sarjan näyttelijät ja muu henkilökunta on kuitenkin poistunut Uudesta-Seelannista viettämään ansaittua lomaa.

That's a wrap! Thank you to our amazing cast and crew and to New Zealand for being the incredible place we have been privileged to call home as we bring the Second Age and Middle-earth to life. #LOTRonPrime (1/8)August 3, 2021

Uuteen-Seelantiin ei näillä näkymin myöskään palata, sillä Amazon on vahvistanut The Lord of the Ringsin toisen tuotantokauden kuvattavan Iso-Britanniassa.

Variety uutisoi Amazon Studiosin TV-pomo Albert Chengin vahvistaneen, että toisen tuotantokauden alustava kuvaus käynnistetään Iso-Britannian rannikoilla vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana. Sopivia kuvauspaikkoja ovat tarjonneet muun muassa Scottish Heraldin, Argusin ja Birmingham Liven mukaan useat eri saarivaltiossa olevat alueet ja valtiot.

Erillisessä Varietyn artikkelissa Uuden-Seelannin elokuvakomission toimitusjohtaja David Strong sanoi olleensa "pettynyt" siitä, ettei Amazon päättänyt jatkaa sarjan kuvauksia valtiossaan. Hän jatkoi ottavansa mieluiten vastaan muita tuotantoja Uuteen-Seelantiin, jotta tapauksen johdosta työnsä menettäneet työntekijät saisivat jatkaa pestissään.

Lord of the Rings -sarjan näyttelijät: keitä tuotannossa nähdään?

Tulevan sarjan kokoluokka on sellainen, että sitä varten tarvitaan valtavasti näyttelijöitä. Amazonin Lord of the Rings -sarja onkin odotetusti täynnä tunnettuja ja vähemmän tunnettuja näyttelijöitä.

Sarjan virallisen sivun mukaan tuotannossa nähdään 39 näyttelijää. Vaikka emme tiedä vielä tarkalleen, keitä hahmoja kaikki näyttelijät esittävät, meillä on joitain ideoita sisäpiirilähteisiin perustuen.

Varietyn mukaan Morfydd Clark (Saint Maud) on kiinnitetty nuoren Galadrielin rooliin. Hahmon muistavat kaikki Taru sormusten herrasta nähneet, sillä elokuvissa häntä esitti Cate Blanchett. Koska sarja sijoittuu toiseen aikakauteen, Galadriel on siinä paljon nuorempi kuin elokuvissa.

Myös Simon Merrellsin (Good Omens) rooli on todennäköisesti paljastunut, sillä näyttelijän agentuuri Warring and McKennan sivuilla hänen kerrotaan esittävän alkuperäistä hahmoa nimeltä Trevyn.

Muiden hahmojen potentiaalisten roolien ympärillä liikkuu niin ikään huhuja.

Nuorta Ned Starkia Game of Thronesissa näytelleen Robert Aramayon uskotaan korvanneen Will Poulterin sarjan yhtenä päähenkilönä, Beldorina, Deadlinen mukaan.

The Hollywood Reporter väittää puolestaan, että Markella Kavenagh (The Cry) on kiinnitetty tuotantoon Tyraksi, kun taas Deadline uutisoi Lloyd Owenin (Monarch of the Glen) tulkitsevan Lodan roolin.

Game of Thronesin Benjen Starkina nähty Joseph Mawle on Deadlinen mukaan kiinnitetty puolestaan sarjan pahikseksi, Oreniksi. Emme kuitenkaan tiedä tässä vaiheessa, onko hahmo jollain tavalla liitokseen Sauroniin, vai onko hän tästä irrallaan oleva hahmo.

Westside-näyttelijä Kip Chapmanin kerrotaan Twitter-fanitili Fellowship of Fansin mukaan näyttelevän hahmoa nimeltä Selin. Samainen sivu väittää myös Owain Arthurin esittävän "tärkeää kääpiöhahmoa", mutta hänen nimeä ei kuitenkaan paljastettu.

Näyttelijä Trystan Gravelle on puolestaan antanut mahdollisen vinkin hänen hahmonsa ulkoasusta, mutta emme tiedä kuitenkaan sen tarkemmin hahmon nimeä.

Thrilled to welcome them to the @LOTRonPrime family! https://t.co/Medxxvz07NJuly 1, 2021

Tiedämme kuitenkin varmuudella, ettei sarjassa nähdä Frodoa, Samia tai Aragornia. Kyseinen kolmikko syntyi vasta Keski-Maan kolmannella aikakaudella (Third Age), jonne sarjan tapahtumat eivät yllä.

Toisen aikakauden tärkeitä hahmoja kirjoissa ovat kuitenkin haltijakuningas Gil-galad, haltijoiden seppä Celebrimbor, kääpiökuningas Durin III ja numenorianin kuningas Elendil. Heidän näyttelijöitään ei ole vielä paljastettu.

Lord of the Rings -sarjan juoni: mistä se kertoo?

Tammikuussa 2021 TheOneRing.net paljasti Amazon Studiosin virallisen synopsiksen sarjalle:

Our servers haven't crashed & burned like this since 2003, so here's the official show synopsis for Amazon's LORD OF THE RINGS series. 📺 #LOTRonPrime pic.twitter.com/O9k0Q8VkuzJanuary 13, 2021

Synopsis ei tosin kertonut paljoakaan tulevasta tuotannosta, mutta se on kaikki, mitä tiedämme tällä hetkellä.

Amazonin Lord of the Rings -sarja sijoittuu Keski-Maan toiselle aikakaudelle, joka kesti lähes 3 500 vuotta ja päättyi Sauronin kukistukseen ihmisten ja haltijoiden liittouman myötä. Kyseinen taistelu nähtiin Taru sormusten herrasta: Sormuksen ritarit -elokuvan alussa, joten samainen taisto saatetaan nähdä toistamiseen myös Amazonin sarjassa.

Sitä ennen ennätämme näkemään kuitenkin runsaasti muita tapahtumia, sillä Keski-Maan historia on täynnä tapahtumia, joita tuleva sarja voisi kattaa. Toivomme myös näkevämme sarjan myötä ennennäkemättömiä paikkoja Tolkienin luomasta maailmasta, kuten Lindonin ja Numenorin.

Fellowship of Fans -tilin mukaan ainakin Numenor olisi mahdollinen sarjassa nähtävä paikka, sillä heidän saamat vuodetut raportit mainitsevat eri numenorilaisia kiltoja tehdyn sarjaa varten. Erillisessä Twitter-ketjussa samainen faniryhmä väittää, että ensimmäisen kauden ensimmäisten jaksojen aikana nähtäisiin myös joitain kääpiöiden paikkoja.

Lisätietoja odotellessa alla on kuitenkin kartta, joka kuvastaa Keski-Maata toisen aikakauden ajalta:

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPDMarch 7, 2019

Koska Amazonin sarja käsittelee toista aikakautta, meidän pitäisi nähdä sarjan aikana Sauronin paluu ja pääsy miltei Keski-Maan hallitsijaksi. Taru sormusten herrasta -kirjan suurpahalla pitäisi olla tässä ajassa merkittävä rooli, joten näemme luultavasti tämän nousun ja hänen jälkeen jättämänsä tuhon voimasormusten ikeeseen lumoutuneiden ihmisten, kääpiöiden ja haltijoiden keskuudessa.

Lisäksi Amazonin sovitus saattaa olla suunnattu elokuvatrilogiaa aikuisemmalle yleisölle, kuten monet fanit ovat epäilleen. TheOneRing.netin mukaan Amazon palkkasi tunnetun uusiseelantilaisen intiimisyyskoordinaattori Jennifer Ward-Lealandin lokakuussa 2020.

Emme tiedä tarkalleen, miten suuri rooli Ward-Lealandilla on tuotannossa, mutta monet Tolkien-fanit ovat jo ilmaisseet pettymyksensä hänen kiinnitykseen. Intiimisyyskoordinaattori elokuva-alalla tarkoittaa yleisesti ottaen alastonkohtauksia, joten Amazonin sarjasovitus saattaa seurata HBO:n Game of Thronesin jalanjäljissä.

Emme kuitenkaan tiedä mitään varmaksi, joten kiinnityksestä ei kannata vielä päätellä liiaksi mitään. Mutta jos alastomuus on osa tulevaa Lord of the Rings -sarjaa, silloin sen ikäraja vastannee myös nähtyä.

Lord of the Rings -sarjan kustannukset: kuinka kalliista tuotannosta on kyse?

Amazon osti Deadlinen mukaan Taru sormusten herrasta -kirjasarjan oikeudet televisiosovitusta varten marraskuussa 2017 noin 250 miljoonan dollarin hintaan. Jos yhtiö saa toteutettua kaavailemansa viiden tuotantokauden suunnitelmansa, koko tuotannon arvioidaan maksavan miljardi dollaria, uutisoi The Hollywood Reporter. Tämä tekisi Amazonin odotetusta fantasiasarjasta maailman kalleimman televisiosarjan koskaan.

Ennustettu miljardin dollarin rajapyykki on tosin likempänä todellisuutta jo nyt, sillä uusiseelantilainen lehti Stuff väittää ensimmäisen tuotantokauden maksaneen jo itsessään yli 465 miljoonaa dollaria.

Amazon Studios on tosin saanut maksettua osan tuotannosta Uuden-Seelannin hallituksen kautta. Reuters raportoi Amazonin saaneen ylimääräiset viisi prosenttia valtion Screen Production Grant -tuesta tarjottuaan töitä ja kasvatettuaan valtion taloutta. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Amazon olisi velvollinen saamaan noin 116 miljoonan dollarin hyvityksen Uuden-Seelannin hallitukselta.

Vähennykset eivät kuitenkaan kulje mukana Iso-Britanniaan siirrettyihin kuvauksiin, mutta myös saarivaltion hallitus tarjoaa vastaavanlaisia kannusteita Iso-Britanniassa kuvatuille elokuville ja televisiosarjoille. Amazonin voidaankin odottaa saavan joitain hyvityksiä myös toisen tuotantokauden kuvauksista.

Lord of the Rings -sarjan tuotantoryhmä: keitä on mukana?

The Hollywood Reporter uutisoi, että Jurassic World: Fallen Kingdomin ja A Monster Callsin ohjaaja J. A. Bayona vastaa projektin tuotannosta, kun taas J. D. Payne ja Patrick McKay ovat käsikirjoittaneet ja tuottaneet sarjaa heinäkuusta 2018 alkaen.

Sarjan muita tuottajia ovat Lindsay Weber, Callum Greene, Jason Cahill ja Gennifer Hutchinson. Kate Hawley vastaa puolestaan puvustuksesta, ja alkuperäistrilogiassakin mukana ollut konseptiartisti John Howe on niin ikään mukana projektissa.

Bayona on ohjannut myös sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa, kun taas Hunters-ohjaaja Wayne Che Yip on ohjannut yhteensä neljä jaksoa, ja Charlotte Brändström kaksi muuta. Ensimmäisellä kaudella on yhteensä kahdeksan jaksoa.

Yksi henkilö, jota ei nähdä Amazonin sovituksessa mukana, on Peter Jackson. Taru sormusten herrasta - ja Hobitti-trilogian ohjaajaa pyydettiin kyllä mukaan, mutta hän kieltäytyi tulemasta mukaan projektiin.

Kaikki kuusi Taru sormusten herrasta -elokuvaa säveltänyt Howard Shore näyttäisi sen sijaan palaavan Keski-Maahan jo kolmannen kerran. Deadline uutisoi hänen käyvän parhaillaan keskusteluja Amazon Studiosin kanssa mahdollisesta sävellyksestä.

Lord of the Rings -sarja: liittyykö tuleva The War of the Rohirrim -elokuva sarjan tapahtumiin?

(Image credit: Warner Bros. Animation Studio)

Ei. Amazonin Lord of the Rings -televisiosarja sijoittuu satoja vuosia ennen The Lord of the Rings: War of the Rohirrim -sarjan tapahtumia, joten nämä projektit eivät liity toisiinsa suurilta osin.

Variety raportoi aikaisemmin Warner Bros. Animationin aloittaneen uuden Taru sormusten herrasta -animaatioelokuvan tuotannon. Elokuva keskittyy Rohanin legendaarisen linnake Helm's Deepin historiaan, ja joka nähtiin Taru sormusten herrasta: Kaksi tornia -elokuvassa. War of the Rohirrim kertoo tuon taistelun sijaan kuningas Helm Hammerhandista, jonka valtakausi muistetaan pitkästä ja kalliista sodasta.

Muun muassa Netflixin Ultraman-sarjasta vastannut Kenji Kamiyama ohjaa War of the Rohirrimin, jonka väitetään liittyvän jollain tapaa aiempaan kuuteen Taru sormusten herrasta -elokuvaan.

Ottaen huomioon, että kuningas Hammerhandin valtakausi sijoittui noin 260 vuotta ennen Taru sormusten herrasta -kirjasarjan tapahtumia, ne eivät ole liitoksissa huomattavasti kauemmaksi menneisyyteen sijoittuvan Amazonin televisiosarjan tapahtumiin.