Parhaat Amazon Prime -sarjat 2021: valitsimme suoratoistojätin viihdyttävimmät tuotannot

Etsitkö itsellesi uutta katsottavaa? Amazon Primen parhaat sarjat tarjoavat runsaasti katsottavaa ja valikoima kasvaa viikko viikolta. Juuri sopivan ohjelman valitseminen katsottavaksi saattaakin olla vaikeaa, sillä pelkkä valinnanvara aiheuttaa ahdistusta.

Palveluun lisättiin juuri palkitun ohjaaja Barry Jenkinsin The Underground Railroad -sarja sekä väkivaltainen supersankarisarja Invincible, mutta suoratoistopalvelusta löytyy myös runsaasti vanhempaa laadukasta tuotantoa.

Amazon on muiden suoratoistopalveluiden lailla keskittänyt resurssinsa yhä enemmän täysin omaan tuotantoon, joten sen valikoimasta löytyy paljon vain Amazon Primesta saatavilla olevia sarjoja.

Olemme koonneetkin alle liudan parhaita Amazon Prime -sarjoja katsottavaksi. Genret vaihtelevat komediasta toimintaan ja draamasta kauhuun, joiden avulla pääset varmasti alkuun viettämään iltaa laatusisällön parissa.

Invincible

Amazonin sovitus Robert Kirkmanin supersankarisarjakuvasta ei ole heikkosydämisille, mutta jos olet nauttinut The Boysin väkivallasta, Invincible tarjoaa lisää verta, väkivaltaa ja gorea aikuisille.

Sarja kertoo Mark Graysonista (Steven Yeun), näennäisen normaalista teini-ikäisestä, jonka isä Nolan (J. K. Simmons) on maailman voimakkain supersankari. Pian 17-vuotissynttäreiden jälkeen Mark saa tuta omista yliluonnollisista kyvyistä ja ryhtyy koulimaan niitä isänsä avulla. Pian hänelle käykin selväksi, ettei isänsä maine olekaan aivan niin puhtoinen.

Invincible käynnistyy hitaasti, mutta se kääntää tutut supersankareiden troopit päälaelleen, onnistuu tavoittamaan emotionaalisia tasoja, ja sen ensemble-kaartissa on iso kasa nimekkäitä näyttelijöitä.

Kausia Amazon Prime Videossa: 1

The Wilds

The Wilds on Amazonin viimeisiä hyvän vastaanoton saaneita tuotantoja, joka lainaa melkoisesti popkulttuurin suurilta sarjoilta ja teoksilta. Inspiraationa ovat toimineet niin Castaway, Lords of the Flies, Lost kuin Mean Girls, kun sarjassa seurataan aavikkosaarelle haaksirikon tehneitä kahdeksaa teinityttöä.

Juoneen mahtuu paljon käänteitä ja juonitteluja, minkä lisäksi ensimmäisen kauden päätösjakso lupaa lukemattomia mahdollisuuksia tuleville kausille. Toinen kausi onkin jo tuloillaan, joten odotusta ei tarvitse sietää pitkään.

Kausia Amazon Primessa: 1

Homecoming

Samannimiseen podcastiin perustuva trillerisarja on yksi Amazon Primen parhaimpia tuotantoja. Sarja seuraa mysteerisen Homecoming-laitoksen toimintaa, joka tarjoaa sodista palaaville sotilaille terapiaa. Jaksoilla ei nähdä huikeita käänteitä, vaan se sukeltaa sitäkin syvemmin hahmojensa psyykeeseen. Ensimmäisellä kaudella nähdään Julia Roberts terapeuttina ja Stephan James tämän potilaana, kun taas lyhyemmällä toisella kaudella pääosassa on Janelle Monáe.

Sarjan on luonut huikeasta Mr Robotista tunnettu Sam Esmail, ja sarjojen välillä on havaittavissa samaa tyylikkyyttä ja ennalta-arvaamattomuutta.

Kausia Amazon Primessa: 2

Tom Clancy's Jack Ryan

Huippusuositun kirjailija Tom Clancyn kenties tunnetuimpaan hahmoon perustuva Tom Clancy's Jack Ryan on ison tuotannon toimintasarja, jonka pääosassa nähdään komediarooleistaan paremmin tunnettu John Krasinski.

Juoni seuraa CIA-analyytikko Jack Ryania, joka törmää mahdollisiin viitteisiin laajasta terroristi-iskusta ja joutuu irtaantumaan toimistopöydän ääreltä estääkseen tapahtuman ennen kuin on liian myöhäistä.

Kausia Amazon Primessa: 2

Tales from the Loop

Simon Stålenhagin ilmiömäisistä maalauksista inspiraation saanut Tales from the Loop on ajatuksia herättävä scifiantologia, joka sijoittuu mysteerisen The Loop -laitteen päälle rakennettuun kaupunkiin. Ensimmäinen kausi tutustuttaa katsojat kylän asukkaisiin ja vihjailee varovaisesti sijainnin mysteerisistä tapahtumista.

Sarja lähestyy suosittua genreä hyvin poikkeavalla tavalla, joten kannattaa tutustua sarjan vetäjänä toimineen Nathaniel Halpernin haastatteluun, niin tiedät paremmin, mitä sarjalta kannattaa odottaa.

Kausia Amazon Primessa: 1

The Expanse

Jos haluat laadukasta ja kovaa scifiä, Amazon pelasti kunnianhimoisen tieteisdraama The Expansen kadotukselta ja on vienyt sen jo viidenteen kauteensa. Kyseessä on moniulotteinen ja -syinen poliittinen tieteissarja, joka perustuu James SA Coreyn samannimiseen kirjasarjaan.

Jos rakastuit Battlestar Galactican uudelleenkäynnistykseen ja olet kaivannut jotain samanlaista, The Expanse on korkealla pakkokatsottavien listalla.

Kausia Amazon Primessa: 5

The Boys

The Boys perustuu yksinkertaiseen ideaan: mitä jos supersankarit olisivat kusipäitä? Sankaritekojen sijaan he olisivatkin egoistisia, itsekkäitä ja korruptoituneita anastajia, ja juuri tällä mentaliteetilla kannattaa lähteä Amazonin uuteen supersankarisarjaan.

Vaikka samoja teemoja on jo tutkittu useissa eri sovituksissa, Amazonin ylilyöty televisiosarja tarjoaa kaiken näyttävän visuaalisen ilmeen ja huumorin kera. Kaksi ensimmäistä kautta onkin tarjonnut faneille jo runsaasti hurttia huumoria sekä näyttävää toimintaa, joten onneksi kolmas kausi on jo tulossa.

Kausia Amazon Primessa: 2

Truth Seekers

Komediataivaan ikoninen parivaljakko Simon Pegg ja Nick Frost palaavat televisioon uudessa yliluonnollisessa komediasarjassa. Truth Seekers on saanut inspiraation X-Filesista, ja se seuraa verkkoyhteyksiä asentavaa Gusia, joka tekee kuutamokeikkaa yliluonnollisia ilmiöitä tutkivana hörhönä. Kunnes hän törmää vahingossa salaliittoon, joka saattaisi tuhota koko maailman.

Truth Seekers on omaleimaisen brittiläinen, joten sen huumorissa on paljon lämpöä ja outouksia. Mutta jos olet pitänyt parivaljakon aiemmista tuotoksista, heidän uusi sarja pitäisi olla kanssa varsin miellyttävää katsottavaa.

Kausia Amazon Primessa: 1

American Gods

Neil Gaimanin kirjaan perustuva American Gods on Bryan Fullerin käsialaa ja kertoo, millainen maailma olisi, jos jumalat kävelisivät edelleen sen päällä.

Sarjan pääosassa nähdään Ricky Whittle ja Ian McShane, jotka viettelevät katsojan johdatellessaan heidät outoon, rohkeaan, kulttimaiseen ja kohua herättävään maailmaan. Sarjan vedossa saattaa mennä hetki, mutta kyseessä on silti älykäs ja taivaallinen viihdeteos, jota ei kannata ohittaa.

Kausia Amazon Primessa: 3

Mr Robot

Mr Robot on Tor-sukupolven Fight Club, jossa Linux on kokonainen elämäntapa. Rami Malek loistaa pääosaa esittävänä Elliotina, joka on päivätyöltään koodaaja ja iltaisin osa hakkeriyhteisöä, joka pyrkii tuhoamaan maailman suurimman yhtiön.

Kyseessä on tyylikäs ja kunnianhimoinen sarja, jonka käänteet ovat mullistaneet sarjan kerrontaa yhä uudestaan ja uudestaan. Sarjan kaikki neljä kautta on nähtävillä Amazon Primesta.

Kausia Amazon Primessa: 4

Good Omens

Good Omens saapui yllättäen ja onnistui viettelemään meidät kaikki. Terry Pratchettin ja Neil Gaimanin samannimiseen kirjaan perustuva sarja on addiktiivinen ja hullunkurinen tarina hyvästä ja pahasta, demoneista ja enkeleistä sekä ystävyydestä. Asiaa helpottaa myös sen peribrittiläinen lähtökohta aina näyttelijöitä myöten.

Sarjan voi katsoa helposti putkeen yhden viikonlopun aikana, jos maailmanloppua ei malta jäädä odottamaan. Kirjansa lukeneille tiedoksi sarjassa nähdään muutama kokonaan uusi hahmo sekä juonenkäänne, mutta kokonaisuudessaan sovitus on hyvin uskollinen alkuperäisteokselleen.

Kausia Amazon Primessa: 1

Star Trek: Picard

Viimeisin Star Trek -sarja on aavistuksen epätasainen, mutta se tarjoaa silti mielenkiintoisen katsauksen monien rakastamaan universumiin. Nimensä mukaisesti siinä seurataan tähtilaivan entistä kapteeni Jean-Luc Picardia, joka on eläköitynyt ja kamppailee uuden elämäntyylinsä kanssa. Laajemmalta teemaltaan se käsittelee aiemmin kuolleen Datan jättämää perintöä.

Picard on rytmitetty toisinaan hivenen oudosti ja se tuppaa keskittymään paikoin liikaa turhiin juonilankoihin. Sen uudet hahmotkaan eivät löydä aivan paikkaansa, mutta viimeaikaisen Discoveryn lailla se on silti suositeltavaa katsottavaa kaikille faneille.

Kausia Amazon Primessa: 1

Preacher

Garth Ennisin ja Steve Dillonin kohuttuun sarjakuvaan perustuva Preacher on miltei yhtä räävitön ja kohuttu kuin alkuperäisteos, jossa juopotteleva pappi lähtee etsimään Taivaasta paennutta Jumalaa viedäkseen tämän vastuuseen. Mukana reissussa on myös papin entinen tyttöystävä ja vampyyri.

Sarjakuvamaisella tavalla väkivaltainen, värikäs ja taatusti omaperäinen Preacher tarjoaa mitä eriskummallisimpia tuttavuuksia, joiden tarkoitus on niin naurattaa kuin kummastuttaa katsojia. Jos kaipaat elämääsi jotain hyvin erilaista, suosittelemme katsomaan Preacherin.

Kausia Amazon Primessa: 4

The Man in the High Castle

The Man in the High Castle on yksi Amazonin ensimmäisiä isoja tuotantoja, jolla on edelleen vahva fanipohja, vaikka sarja itsessään päättyi jo marraskuussa 2019. Kyseessä on myös varsin arvostettu sarja, joten jos se on jäänyt näkemättä, nyt on hyvä syy korjata virhe.

Sarja sijoittuu vaihtoehtoiseen historiaan vuonna 1962 ja esittelee maailman, jossa Saksa ja Japani voittivat toisen maailmansodan. Yhdysvallat on jaettu näiden kahden voittajan omistukseen, mutta kaikki ei kuitenkaan tunnu olevan kohdallaan tässä rinnakkaisulottuvuudessa.

The Man in the High Castle perustuu löyhästi kehutun tieteiskirjailija Philip K. Dickin samannimiseen romaaniin.

Kausia Amazon Primessa: 4

Downton Abbey

Downton Abbey on noussut kaikkien tuntemaksi ja monien katsomaksi hittisarjaksi, joka seuraa brittiläisen ylimystön elämää 1900-luvun alussa. Palkittu sarja sijoittuu vuosien 1912 ja 1926 välille ja seuraa Crawley-suvun menoja, kun näiden perimysjärjestys menee uusiksi.

Jos jostain syystä jätit sarjan katsomatta niiden ilmestyessä vuosina 2010-2015, nyt on hyvä aika tutustua, mistä olet jäänyt paitsi. Sarjalle julkaistiin vuonna 2019 vielä jatkoa erillisen elokuvan muodossa.

Kausia Amazon Primessa: 6

The Marvelous Mrs Maisel

Gilmore Girls -luoja Amy Sherman-Palladinon uutukainen, The Marvelous Mrs Maisel, kertoo 1950-luvulla elävästä kotiäiti Miriam Maiselista. Kun hänen miehensä tunnustaa pettäneensä Miriamia, löytää hän sisäisen koomikkonsa satunnaisen känni-illan jälkeen paikalliselta klubilta. Sarja seuraakin Miriamin uutta komediallista uraansa aikana, jolloin komedia oli pitkälti miesvetoista ja naiset eivät saaneet olla hauskoja.

Kausia Amazon Primessa: 3

Utopia

Brittiläisen kulttisarjan uusioversio Utopia sai Amazonilta ison budjetin tuotannon, mutta valitettavasti verkkojätti päätti jättää sarjan jo ensimmäiseen kauteen. Silti maineikkaan Gillian Flynnin käsikirjoittama sarja on suositeltavaa katsottavaa kaikkien salaliittojen ja mysteerien ystäville.

Utopiassa nähdään muun muassa John Cusack ja Rainn Wilson, kun sarja seuraa nuorta joukkiota, joka uskoo näiden rakastaman sarjakuvan kertovan oikeasti tosielämän salaliitosta, joka tuhoaa hiljalleen ihmiskunnan. Kun todellisuus osoittautuu oikeasti todeksi, on luvassa salaperäisiä organisaatioita, väkivaltaa ja värejä huikeassa tuotannossa, jota olisi mieluusti nähnyt enemmänkin.

Kausia Amazon Primessa: 1

Fleabag

Phoebe Waller-Bridge on luonut nykytelevision parhaat sarjat Killing Even ja Fleabagin. Jälkimmäisessä hän sovittaa oman näytelmänsä televisioon, jossa seurataan ratkiriemukkaasti ja koskettavasti ongelmallisen nuoren naisen elämää. Sarja on täynnä älykkäitä oivalluksia, hurmaavia tilanteita ja sydäntäsärkevää draamaa, jotka nostavat Fleabagin helposti yhdeksi parhaimmista sarjoita ylipäätään.

Kausia Amazon Primessa: 2

The Grand Tour

The Grand Tour on suunnattu kaikille vanhan Top Gearin ystäville, kiitos ohjelmaa juontavan kolmikon: Jeremy Clarksonin, Richard Hammondin ja James Mayn.

Jos rakastat katsoa keski-ikäisten miesten polttavan kumia ja puhuvan ajoneuvoista, The Grand Tour on kuin täsmäosuma viihdettä juuri sinulle.

Kausia Amazon Primessa: 4

All or Nothing

Futiksesta kiinnostuneet ovat kuin kotonaan tässä erinomaisessa dokumenttisarjassa, joka kuvaa jalkapallon eri muotoja ja uuvuttavia kausia eri näkökulmista. Sarjassa päästäänkin kulissien taakse pukuhuoneisiin, jossa seurataan valmentajia, henkilökuntaa ja itse pelaajia. Juontajana kuullaan puolestaan aina karismaattista Jon Hammia.

Jenkkifutiksen ohella dokumenttisarja kuvaa myös Manchester Cityn ja Tottenham Hotspurin pelejä Premier Leaguessa sekä New Zealand All Blacksin rugby-matseja pallon toisella puoliskolla. All or Nothing kattaa siis kaikki palloilun muodot faneille.

Kausia Amazon Primessa: 10

