Game of Thrones -esiosa House of the Dragon sai viimein julkaisupäivän

Game of Thronesin tapahtumia edeltävä House of the Dragon on kuluvan vuoden odotetuimpia sarjauutuuksia. HBO julkaisi viimein tiedon siitä, koska Westerosiin ollaan palaamassa.

George R.R. Martinin kirjaan perustuva 10-osainen sarja saapuu HBO Max -suoratoistopalveluun elokuun 22. päivä. Yhdysvalloissa jaksot saapuvat jo edellisen päivän puolella, mutta aikaeron vuoksi joudumme odottamaan aamuun asti.

Fire and Blood -kirjaan pohjautuva House of the Dragon valottaa Targaryenin suvun historiaa. Tapahtumat sijoittuvat 200 vuotta ennen alkuperäisen sarjan lähtölaukausta. Faneja hemmoteltiin jo vuonna 2021 julkaistulla ensitrailerilla, mutta mittavampaa katsaus lienee jo nurkan takana.

Sarjaa tähdittävät Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine, Rhys Ifans, Emma D'Arcy, Sonoya Mizuno sekä Steve Toussaint. Voit lukea isätietoja hahmoista sekä sarjasta erillisestä House of the Dragon -artikkelistamme.

Elokuun julkaisua voidaan pitää iloisena yllätyksenä, sillä olemme aiemmin tienneet aikaikkunan olevan vain summittainen "2022". Sarjaa tuottava kirjailija George R.R. Martin kertoi helmikuisessa blogiviestissään seuraavaa:

"Milloin siis pääsemme näkemään House of the Dragonin? Milloin lohikäärmeet pääsevät lentämään? Voisinpa kertoa teille tämän. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä ja koronavirus vaikeuttaa asioita. Keväällä? Tuskin. Kenties kesällä? Mahdollisesti. Syksyllä? Kuka tietää. Tiedätte kunhan mekin tiedämme."

Käytännössä elokuu tuntuukin aikaisimmalta mahdolliselta ajankohdalta. Odotuksia lisää Martinin samassa viestissä mainitsemat ylisanat koskien tuotantoa. Hänen mukaansa "käsikirjoitus, ohjaus ja näyttelijäsuoritukset ovat loistavia".

HBO julkaisi ajankohdan ohella myös muutamia uusia kuvia. Voit katsoa ne alta:

Kuva 1/2 (Image credit: HBO) Kuva 2/2 (Image credit: HBO)

Ensimmäinen kuva esittelee Steve Toussaintin esittämää lordi Corlys Velaryonia sekä tämän vaimoa Rhaenys Velaryonia (Eve Best). Ensin mainittu hahmo tunnetaan nimellä Sea Snake, jolla on Westerosin suurin laivasto. Prinsessa Rhaenys taasen osaa ratsastaa lohikäärmeellä.

Toisesta kuvasta ei tarvinne enempää selittää. Siinä kuningas Viseys (Paddy Considine) katsoo pöydän takaa mietteliäänä.