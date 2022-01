Netflix vs HBO Max: suoratoistopalveluiden jätit vastakkain

HBO Max liittyi myös Suomessa suoratoistopalveluiden kilpaan syksyllä 2021. Tuoreen palvelun tavoitteena on nostaa jo entuudestaan laadukas suoratoistopalvelu entistä laajemman yleisön tietoisuuteen ja tarjota kattavampi valikoima. Siten se on pyrkinyt haastamaan nimenomaan Netflixin, jota vastaan se lähtee uusin sarjoin ja uutuuselokuvin.

Netflix onkin loikoillut makoisasti viime vuodet, sillä palvelulla on ollut tarjota käytännössä kaikille jotakin. HBO:n draama-, komedia- ja dokumenttisarjat ovat sen sijaan suunnattu ensisijaisesti laatusarjoja kuluttaville aikuisille.

HBO Maxin myötä tilanne kuitenkin muuttuu, sillä kohderyhmää on laajennettu koko perheen suuntaan. Harry Potter -elokuvasarjan kaltaiset lisäykset kielivät selkeästi muuttuneista pyrkimyksistä, joten Netflixin lailla HBO Max haluaa vakuuttaa kaikki ikäluokat omalla sisällöllään.

Vaan miten kaksikko pärjää keskenään ensisilmäyksellä? Olemme tehneet alapuolelle lyhyen vertailun suoratoistopalveluiden välillä, jotta tiedät tarkemmin, kumpi palvelu sopii juuri sinulle.

Netflix vs HBO Max: hinta

(Image credit: Netflix)

Netflix on Suomessa tarjolla kolmella eri tilausmahdollisuudella: Basic (7,99 € / kk), Standard (11,99 € / kk) ja Premium (15,99 € / kk). Standard lisää tarjolle HD-laatuista ohjelmistoa, kun taas Premium avaa 4K:n katsottavaksi.

HBO Max maksaa puolestaan 8,99 € / kk, jolloin se on aavistuksen halvempi kuin Netflixin edullisin tilaus. Hinta myös tippui HBO Nordicin aikaisesta 10,95 € / kk. Hintaan sisältyy kuitenkin 4K-laatuinen sisältö, joten hinta-laatusuhteeltaan se on selkeästi parempi vaihtoehto.

Voittaja? HBO Max

Netflix vs HBO Max: 4K ja HDR

Netflix tarjoaa lukuisia ohjelmia 4K-laadulla ja käytännössä palvelun kaikki alkuperäistuotanto on kuvattu 4K:lla. Nämä saa tosin nähtäväkseen ainoastaan kalliimmalla Premium-tilauksella.

HBO Maxin tilaukseen sisältyy sen sijaan 4K- ja HDR-sisältö, mutta tätä on tarjolla merkittävästi vähemmän kuin Netflixillä. Joten vaikka korkealaatuisesta sisällöstä pääsee nauttimaan paljon edullisemmin, sitä on palvelussa vain kourallinen tarjolla.

Voittaja? Netflix

Netflix vs HBO Max: televisiosarjat

(Image credit: HBO Max)

Alkuperäistuotannon osalta HBO Max tuntuu jääneen viime vuosina hieman jälkeen. Yhtiö tunnetaan nimenomaan laatusarjoistaan, joita se puskee edelleen aktiivisesti palveluunsa, mutta määrällisesti tilanne tuntuu kääntyneen. Silti palvelusta löytyvät muun muassa Succession, The Sopranos, Chernobyl, Curb Your Enthusiasm sekä monet, monet muut ikimuistoiset hittisarjat.

Näiden lisäksi HBO Maxiin saatiin uuden lanseerauksen myötä myös iso liuta klassikoita, kuten Frendit ja Rillit huurussa.

Netflix pumppaa nähtäväksi sen sijaan uusia sarjoja melkein viikkotahdilla, joten määrällisesti se on selkeä voittaja. Laadullisesti ero vaihtelee laajemmin, mutta viime vuosina Netflixin alkuperäistuotanto on ollut erinomaista. Ne jäävät silti jälkeen Chernobylin tai Game of Thronesin kaltaisille sarjoille, mutta vastaavasti valikoimaa on tarjolla myös paljon laajemmin.

Erot ovat siten pitkälti laadussa ja määrässä. HBO tekee omaa alkuperäistuotantoaan harvemmin, mutta panostaa niihin enemmän. Palvelun tuotannot ovat useimmiten myös arvostettuja hittejä. Netflix tarjoaa vähän kaikkea kaikille melkein viikkotahdilla, mutta iso osa näistä ei välttämättä kuulu omiin mielenkiinnonkohteisiin. Silti pelkästään määrää ja sisällön monipuolisuutta ajatellen Netflix tarjoaa paremman kattauksen isommalle yleisölle.

Voittaja? Netflix

Netflix vs HBO Max: elokuvat

(Image credit: Future)

Myös elokuvapuoli seuraa pitkälti sarjatrendejä pitkin, joskin HBO Maxin kuratoitua katalogia on vaikea lyödä. Sieltä löytyy niin kansainvälisiä klassikoita kuin kaikkien aikojen parhaita elokuvia, kuten Casablanca, Ben-Hur ja Gone with the Wind.

Myös kaikki tulevat Warnerin uutuuselokuvat tuodaan palveluun 45 päivää näiden teatteriensi-illan jälkeen, joten HBO Maxin kautta on ennen pitkään nähtävissä muun muassa uusi The Matrix Resurrections. Lisäksi Warnerin omistukseen lukeutuu iso liuta vanhempia hittejä, kuten kaikki Harry Potterit ja The Lord of the Rings -elokuvat.

Netflixin valikoima vaihtuu sen sijaan useammin, ja palvelussa on iso liuta niin lisensoituja elokuvia kuin omaa alkuperäistuotantoa. Puhtaasti erilaisia elokuvia etsiville Netflix on selkeästi laajempi holvi, sillä sen ei tarvitse turvautua ainoastaan yhden tuotantoyhtiön katalogiin. Elokuvat vaihtuvat tosin lisenssisyistä johtuen säännöllisesti, joten oma lempielokuva saattaa kadota palvelun tarjonnasta yhtäkkiä.

Yhtiön alkuperäistuotanto, kuten Marriage Story ja The Irishman, ovat niin ikään menestyneet myös Oscar-kilvoissa, joten Netflix on selkeästi ottanut valta-asemaa itselleen.

Voittaja? Tasapeli

Netflix vs HBO Max: käyttökokemus

(Image credit: Future)

Netflixillä on vuosien etulyöntiasema HBO Maxiin nähden, joten kilpailu on päättynyt melkein ennen kuin se ennättää alkaakaan. Yhtiön algoritmin pohjalta tehdyt suosittelut sekä käyttöliittymän selkeys ovat yksinkertaisesti suoratoistopalveluiden parasta, ja kattavat ominaisuudet tyydyttävät vaativimmatkin toiveet.

HBO Max paransi reilusti käyttöliittymäänsä vanhemmasta HBO Nordicista, ja palveluun saatiin viimein muun muassa profiilit. Myös sarjojen seuraaminen parani huomattavasti, suositukset ovat relevantimpia ja käyttöliittymä on miellyttävämpi. Se jää silti toiseksi Netflixille, mutta päihittää heittämällä HBO Nordicin kämäisen käyttöliittymän.

Voittaja? Netflix

Yhteenveto: molemmille on paikkansa

HBO Max onnistuu vakuuttamaan jopa vanhat HBO Nordicin käyttäjät, mutta sillä on vielä pitkä tie käytävänä kukistaakseen suoratoistopalveluiden nykyisen kuninkaan. Silti pelkästään jo käyttöliittymään ja sisältöön tehdyt parannukset ovat olleet merkittäviä.

Tulevaisuudessa HBO Max toimiikin Warnerin uutuuselokuvien ja vanhojen klassikoiden kotina, minkä lisäksi HBO jatkaa omien laatusarjojen tuottamista. Netflixillä ei ole etenkään katalogielokuvien suhteen samanlaista valttia, vaan se joutuu turvautumaan lisenssidiileihin. Toisaalta tämä takaa laaja-alaisemman sisällön.

Puhtaasti uutta sisältöä kaipaaville Netflix on silti ylivoimainen vaihtoehto, sillä palvelu tarjoaa uusia elokuvia ja sarjoja katsottavaksi viikkotahdilla. Siten on vaikea kuvitella lopettavansa Netflixin tilausta vähään aikaan, mutta toisaalta HBO Maxin sisällön laadukkuutta ei ole vielä kukistettu. Siten molemmille on selkeästi paikkansa, mutta kysymys kuuluu pitkälti siten, haluaako ohjelmiltaan määrää vai laatua.