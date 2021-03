Paras suoratoistopalvelu: valitsimme parhaat palvelut jokaiselle

Yhä useampi suoratoistopalvelu on alkanut kilpailla television ääressä istuvien katsojien vapaa-ajasta. Nykyään valikoima on laajentunut niin isoksi, ettei oikean palvelun valinta ole enää niin helppoa kuin vielä muutama vuosi sitten. Etenkin, kun näiden tarjoama sisältö tuntuu vaihtelevan alituiseen.

Laajempi valikoima tarkoittaa kuitenkin laajempaa tarjontaa. Suomessakin suosittu Netflix ei ole enää ainoa viihdyttävää tapitettavaa tarjoava palvelu, saati HBO Nordic ainoa laadukkaista sarjoistaan tunnettu yrittäjä. Joukkoon on saatu niin verkkokauppajätti Amazonin oma Prime Video, Pohjoismaissa suosittu Viaplay sekä tietenkin kotimainen tarjonta Yle Areenan johdolla.

Viime syksyllä myös Disney+ ja Apple TV+ rantautuivat Suomeen, ja alkuvuodesta 2021 Paramount+ lanseerataan täällä uusiksi. Tarjontaa siis riittää.

Alle olemme koonneet tämän hetken suurimmat ja laadukkaimmat palvelut, näiden hinnat ja muutaman palveluiden tarjontaa esittelevän tuotoksen. Näiden yhteydessä on lisäksi linkkejä, joissa kerromme lisää palveluista löytyvistä laatuohjelmista ja palveluista itsestään.

8 suomalaista suoratoistopalvelua Palvelu Hinta Tarjonta Netflix Basic: 7,99 € / kk, Standard: 11,99 € / kk, Premium: 15,99 € / kk Elokuvat, sarjat, dokumentit, lapset HBO Nordic 10,95 € / kk Elokuvat, sarjat Viaplay 12,99 € / kk (34,99 € / kk urheilun kera) Elokuvat, sarjat, lapset, urheilu Amazon Prime Video 5,99 € / kk Elokuvat, sarjat Yle Areena Ilmainen Elokuvat, sarjat, Ylen tarjonta C More 12,95 € / kk (urheilupaketit alk. 24,95 € / kk) Elokuvat, sarjat, urheilu Disney+ 8,99 € / kk Elokuvat, sarjat, dokumentit, lapset Apple TV+ 5,99 € / kk Elokuvat, sarjat

Netflix

Netflix on ollut jo pitkään suoratoiston kuningas, ja monet varmasti tuntevat palvelun tarjonnan. Yhtiö tarjoaa laajan kirjon muiden tuottamaa ohjelmistoa sekä tietenkin ison kasan omaa tuotantoa niin sarjojen, elokuvien kuin dokumenttien osalta. Netflix-tilaus on edelleen melko halpa ottaen huomioon palvelusta löytyvän sisällön määrän, mutta 4K/HDR-laatuista haikailevat joutuvat maksamaan tästä hyvästä ylimääräistä. Netflix | 7,99€ / 11,99€ / 15,99€

The Queen's Gambit

Seitsemänosainen minisarja The Queen's Gambit on Netflixin viimeisin loistava taidonnäyte, vaikka shakki ei ole välttämättä aiheista kiehtovin. Nappuloiden liikuttelun lomaan on kuitenkin ujutettu vetovoimainen tarina itsensä toteuttamisesta, romanssista ja huumeiden väärinkäytöstä. Anya Taylor-Joy loistaakin Beth Harmonina, orvoksi jääneenä mestarishakkipelurina, joka haastaa hyvin miesvaltaisen alan taidoillaan.

Vaikka shakin säännöt eivät olisikaan tuttuja, kiihkeät ottelut on kuvattu hyvin ja Taylor-Joy herättää addiktion kanssa kamppailevan hahmonsa hienosti eloon. Sarja perustuu samannimiseen kirjaan, ja kirjailijana toiminut Scott Frank toimii myös yhtensä sarjan luojista. Hänen käsialaa on myös niin ikään loistava Godless-sarja.

Kausia Netflixissä: 1

The Ripper

Netflixin tuorein tosirikossarja keskittyy Yorkshire Ripperin murhiin, jotka esitellään sarjassa tyypillisen rikosdokumentin sävyttämällä räikeydellä. Mutta mielenkiintoisen murhasarjan lisäksi dokumentti antaa hyvän kuvan 70-luvun Iso-Britanniasta sekä tapahtumien kulusta.

Kausia Netflixissä: 1

The Crown

The Crown käsittelee ehkäpä maailman tunnetuinta kuninkaallista perhettä: Iso-Britannian kuninkaallisia. Sarja sijoittuu kuningattaren (Claire Foy) ja Prince Philipin (Doctor Whosta tuttu Matt Smith) suhteen alkuvuosiin, ja on noin 111 miljoonan euron budjetillaan yksi kaikkien aikojen kalleimmista TV-sarjoista. Se tarjoaa siis juuri sellaista seremoniallisuutta, jota Downtown Abbeyn fanit jäivät kaipaamaan.

Sarjan kolmas tuotantokausi vaihtaa kuningattaren näyttelijän Olivia Colmaniin ja prinssi Philipsin Tobias Menziesiin, kun taas neljäs tuotantokausi keskittyy prinssi Charlesin (Josh O'Connor) ja Dianan (Emma Corrin) väliseen suhteeseen. Sarja on edelleen äärimmäisen koukuttava, ja sarjalle on suunniteltu yhteensä kuuden kauden edestä sisältöä. Imelda Staunton saapuu kuningattareksi kahteen viimeiseen kauteen.

Tuotantokausia Netflixissä: 4

HBO Nordic

Jos haluat katsoa Game of Thronesin, tilaa HBO Nordic. Palvelu tunnetaan ensisijaisesti laadukkaista televisiosarjoistaan, jotka ovat koukuttaneet katsojia jo 1990-luvulta lähtien. Yhtiön valikoimaan lukeutuvatkin muun muassa The Wire, Sopranos ja Deadwood. If you have to watch "Game of Thrones", for example, just secure access to HBO Nordic. In addition to the popular fantasy series, the streaming service has a number of other quality series from The Wire to The Sopranoes, and also a number of films. HBO Nordic | 10,95€

It's a Sin

Brittisarja It's a Sin seuraa neljää Lontooseen muuttavaa homonuorta 1980-luvulla, jolloin AIDS-virus tunnistettiin ja alkoi levitä laajemmin yhteiskunnassa. Sarja seuraa näiden neljän päähenkilön myötä- ja vastoinkäymisiä yhdistellen erinomaisesti vakavia teemoja ja humoristisia hetkiä viihdyttäväksi kokemukseksi.

Sarja sukeltaakin syvälle AIDS:n aiheuttamaan pelkoon ja turvattomuuden tunteeseen kulttuurissa, jota jo entuudestaan hyljeksittiin ja jouduttiin häpeämään ulkopuolisten painostusten vuoksi.

Kausia HBO Nordicissa: 1

His Dark Materials

Philip Pullmanin fantasiatrilogiaan perustuva HBO-sarja His Dark Materials käynnisti juuri toisen tuotantokauden, joten orpotyttö Lyran (Dafne Keen) maagiseen matkaan päästään jälleen yhdessä katsojina. Sarja seuraa mysteerisiä lasten katoamisia ja näihin liittyvää tomua, kun Lyra sukeltaa yhä syvemmälle uskomattomaan fantasiamaailmaan ja oppii enemmän omasta taustastaan.

Kausia HBO Nordicissa: 2

Euphoria

Supertähti Zendaya on yksi päätähdistä uudessa HBO-sarjassa Euphoria, joka seuraa koululaisten elämää näiden navigoidessa läpi aikuistumisen myötä saapuvien ongelmien ja ajatusten. Sarja käsittelee muun muassa huumeita, seksiä, identiteettiä, traumaa, sosiaalista mediaa, rakkautta ja ystävyyttä. Sarja sisältääkin paljon ahdistavia kohtauksia, mikä kannattaa pitää mielessä sarjaan saapuessa.

Kausia HBO Nordicissa: 1

Vikings

Jos olet kiinnostunut viikingeistä, olet varmasti kuullut Ragnar Lothbrokista, joka piinasi englantilaisia viikinkiaikana.

Vikings seuraa Lothbrokia läpi tämän kuuluisten seikkailuiden ja ryöstöretkien, mutta keskittyy Game of Thronesin lailla laajaan kirjoon hahmoja ja näiden kohtaloita. Sarja ei ole toki aivan täysin historiallisesti tarkka, mutta se on ainakin hyvin viihdyttävä.

Kausia HBO Nordicissa: 6

Viaplay

This is the streaming service for you who also love sports. If not, you get movies and TV series for 119 kroner a month. Viaplay does not have as wide a selection of TV series as Netflix and HBO Nordic, but it is constantly growing and offers a number of other goodies. Viaplay | 12,99€ / 34,99€

The Blacklist

Kausia Viaplayssa: 8

The Good Fight

Tähtiasianajaja Diane Lockhart (tuttu The Good Wife -sarjasta) on jäämässä eläkkeelle, kunnes hän menettää eläkesäästönsä. Nyt hänen täytyy aloittaa uusi ura tässä erinomaisessa jatkosarjassa.

Kausia Viaplayssa: 4

Frasier

Kulttimaineesta nauttiva sitcom-klassikko seuraa avioeron jälkeen isänsä ja veljensä luokse takaisin muuttavaa Frasieria, joka työskentelee radiopsykologina.

Kausia Viaplayssa: 11

The Walking Dead

The Walking Dead on nähnyt jo parhaat päivänsä, mutta sarja tuntuu silti keräävän sitä innolla ahmivia faneja. Siksi tuotannolle on toteutettu jo sisarsarjoja sekä kokonaisia talk show -ohjelmia, jotka julkaistaan jokaisen uuden episodin jälkeen.

Sarja itsessään seuraa zombiapokalypsin jälkeista maailmanmenoa muutamien selviytyjien silmin. Uudessa uljaassa maailmassa pahin ihminen ei ole kuitenkaan verta himoitseva zombi, vaan toiset ihmiset.

Kausia Viaplayssa: 10

Animal Kingdom

Etsitkö uutta rikosdraamaa katsottavaksi? Animal Kingdom seuraa teini-ikäistä J Codya, joka muuttaa sukulaistensa luokse Kaliforniaan. Uuden perheen elo poikkeaa kuitenkin totutusta, sillä elämä on vilkasta ja sen rahoitus laitonta.

Kausia Viaplayssa: 4

Amazon Prime Video

Amazon Prime on kilpailijoitaan edullisempi, mutta se näkyy myös valikoimassa. Sitä ei kannata kuitenkaan ohittaa, sillä palvelulla on paljon laadukasta omaa tuotantoa, minkä lisäksi muu valikoima kasvaa koko ajan. Amazon Prime | 5,99€ / kk



Tales from the Loop

Simon Stålenhagin ilmiömäisistä töistä inspiraatiota ottava Tales from the Loop on ajatuksia herättävä scifi-kokoelma. Ensimmäisellä kaudella se kertoo The Loop -nimisen laitteen päälle rakennetun kaupungin asukkaista ja heidän oudosta ympäristöstä.

Kausia Amazon Primessa: 1

Homecoming

Homecoming perustuu suosittuun podcastiin ja sijoittuu mysteeriseen rakennukseen, jossa sotilaat saavat kuntoutusta palattuaan rintamalta. Kaikki ei välttämättä ole kuitenkaan sitä, miltä ne alkuun tuntuvat.

Ensimmäisellä kaudella nähdään Julia Roberts ja Stephan James, kun taas toisella kaudella eteen saadaan uusi mysteeri ja Janelle Monáen esittämä päähenkilö.

Kausia Amazon Primessa: 2

Tom Clancy's Jack Ryan

Tom Clancyn suosittu kirjallisuushahmo saa viimein oman televisiosarjan Tom Clancy's Jack Ryanissa. Pääosassa nähdään The Office -sarjasta tuttu John Krasinski, jonka vetämä sarja on otettu hyvin vastaan. Älykkäistä trillereistä pitäville Tom Clancy's Jack Ryan on erinomainen sarja viikonlopulle katsottavaksi.

Kausia Amazon Primessa: 1

The Boys

Amazonin oma sovitus suosittuun supersankarigenreen on legendaarisen sarjakuvan ikoninen televisiosovitus, jollaista ei ole nähty aiemmin. The Boys ei nimittäin seuraa kiiltävän puhtoisia supersankareita, vaan päinvastoin kuvaa heidät murhanhimoisina ja välinpitämättöminä yli-ihmisinä.

Sarjan todelliset päähenkilöt ovatkin tavan tallaajia, jotka ovat päättäneet erinäisistä syistä johtuen metsästää supersankareita. Sarjan kieli poskessa tehty tunnelma sekä äärimmäisen graafinen väkivalta ovatkin keränneet vankan fanijoukon, jolle ollaan tekemässä jo kolmatta kautta.

Kausia Amazon Primessa: 2

Carnival Row

Cara Delevingne ja Orlando Bloom tähdittävät Amazonin uutta fantasiasarjaa, jossa Bloom esittää satuolentoja jahtaavaa sarjamurhaajaa. Delevingne nähdään puolestaan yhtenä maagisista otuksista, joka ryhtyy auttamaan Bloomia.

Näyttävää ja isolla rahalla toteutettua sarjaa kelpaakin katsoa, ja Amazon on ryhtynyt tuottamaan jo toista kautta.

Kausia Amazon Primessa: 1

Yle Areena

Yle Areena tarjoaa katsottavaksi Ylen sisällön sekä säännöllisesti vaihtuvia elokuvia, dokumentteja ja sarjoja. Ylen televisiokanavien lailla Yle Areena on täysin ilmainen ja sisältää paljon kotimaista tuotantoa. Yle Areena | Ilmainen

Ketonen & Myllyrinne

Kari Ketosen ja Ville Myllyrinteen kulttisarja on hersyvän hauska mustalla huumorilla varustettu sketsisarja, jossa näyttelijäkaksikko ja liuta heidän ystäviään piristää katsojien päivää loistavilla ja ronskeilla vitseillään.

Kausia Yle Areenassa: 3

Ivalo

Suomalaissaksalaisen rikossarjan pääosassa nähdään Iina Kuustonen, Pihla Viitala Maximillian Brückner ja Clemens Schick. Sarjassa suomalainen poliisi (Kuustonen) ja saksalainen virustutkija (Brückner) tutkivat Ivalossa tapahtunutta sarjamurhaa.

Kausia Yle Areenassa: 1

Syke

Kotimainen Syke seuraa keskussairaalan traumayksikön hoitajia näiden työ- ja siviilielämässä. Sarjan pääosassa nähdään muun muassa Lena Meriläinen, Iina Kuustonen, Tiina Lymi ja Leena Pöysti.

Kausia Yle Areenassa: 4

Studio Julmahuvi

Toinen suomalainen kulttiklassikko sketsihuumorin osalta. Studio Julmahuvi on Venla-palkittu televisiosarja, joka imitoi uutislähetystä mainoskatkoineen, ohjelmineen ja tietenkin hervottomine uutisineen. Absurdin komiikan takana ovat muun muassa Jani Volanen, Tommi Korpela, Petteri Summanen, Jukka Rasila ja Janne Reinikainen.

Kausia Yle Areenassa: 1

C More

C More on pitkäikäinen pohjoismainen palvelu, jonka valikoima koostuu elokuvista, sarjoista ja lisämaksua vastaan kattavasta urheilutarjonnasta. Yhtiö on hiljattain ryhtynyt myös tuottamaan omia sarjoja. C More| 12,95€ / kk / 24,95€ / kk

Aallonmurtaja

C Moren ensimmäinen kotimainen televisiosarja on Kotkaan sijoittuva draama Aallonmurtaja, jonka pääosassa nähdään ammattirikollisista koostuva perhe. Sarjan pääosissa nähdään muun muassa Maria Ylipää ja Turkka Mastomäki.

Kausia C Morella: 3

Schitt's Creek

Kriitikoiden ylistämä sarja seuraa rikasta Rosen perhettä, joka menetettyään koko varallisuutensa joutuu muuttamaan perheen vuosia sitten ostamaan Schitt's Creekin kylään.

Kausia C Morella: 6

Yellowstone

Yellowstone on moderni lännendraama, joka seuraa Duttonsin perheen rankkaa eloa puolustaessaan omaa maatilaansa Yellowstone, Montanassa. Sarjan pääosassa nähdään Kevin Costner, joka esittää naapureiden juonitteluihin ajautuvan Duttonsin perheen päätä.

Kausia C Moressa: 1

Disney+

Suoratoistopalveluiden tuoreimpiin tulokkaisiin lukeutuva Disney on jo varmistanut otteensa alalla tarjoamalla ison liudan klassikkopiirrettyjä ja täysin uusia tuotantoja Star Warsin, Marvelin ja monien muiden suosikkiohjelmien parissa. Disney+ | 8,99€ / kk

WandaVision

Marvel Cinematic Universea laajentava tv-sarja on vihdoin ja viimein täällä. Vaikka se ammentaa supersankareiden maailmasta, on se joukossaan melkoinen outolintu. Pääosassa nähdään Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) ja Vision (Paul Bettany), jotka esiintyivät rooleissaan jo Avengers-elokuvissa.

Vaikka sarja ammentaa sitcomien tyylistä, mukana on paljon viihdettä supersankarien faneille. Jaksot hyppivät vuosikymmenten välillä esitellen samalla sankarien salaisuuksia. WandaVision on kaikkea paitsi turvallinen valinta Marvelin suursuosion keränneen tyylin huomioiden, mutta samalla se erottuu joukosta edukseen. Kahteen hahmoon keskittyminen mahdollistaa huomattavasti syvällisemmän kokemuksen kuin monet muut Marvel-tuotokset.

The Mandalorian

The Mandalorian on Disney+ -suoratoistopalvelun ensimmäinen jättihitti. Se ei pelkästään tuonut meemiksikin noussutta Baby Yodaa maailman tietoisuuteen, vaan tarjoaa syvällistä katsottavaa kahdeksan noin 40 minuuttisen jakson ajaksi. Jon Favreaun luoma ja Game of Thrones -sarjasta tutun Pedro Pascalin tähdittämä sarja on synkkä katsaus Tähtien sodan aikakauteen, jossa ei aiemmin ole liiaksi seikkailtu. Samalla näin hyvin tehtyä näyteltyä Star Wars -viihdettä on tehty viimeksi kauan sitten, kaukaisessa galaksissa.

Disney Gallery: The Mandalorian

Saatamme ehkä vähän huijata, kun pidämme listalla sekä The Mandaloriania että siitä kertovaa making of -dokumenttisarjaa. Jälkimmäinen on kuitenkin syväluotaava sukellus mielenkiintoisen tuotannon kulisseihin. Huolimatta omasta Star Wars -faniudesta dokumenttisarja on mielenkiintoista kuunneltavaa, ja Jon Favreau viihdyttää vieraitaan pyöreän pöydän äärellä antaen kunkin kertoa mietteensä sarjan kuvauksista.

Muppets Now

Jos kaipaat Muppetteja tai mietit, mikä Disneyn suunnitelma näiden varalle on jatkossa, uusi Muppets Now -sarja on suositeltavaa katsottavaa. Jim Hensonin luomuksiin sukeltava sarja on eräänlainen variety-esitys, joka on samaan aikaan viihdyttävä ja informatiivinen.

The Right Stuff

Yksi ensimmäisistä Disney+:n aikuisille suunnatuista sarjoista ei perustu Star Warsiin tai Marveliin, vaan sovittaa Tom Wolfen faktakirjan NASAN:n Mercury Seven -miehistön avaruudenvalloituksesta 1960-luvulla. Sarjassa nähdään tuttuja kasvoja, kuten Suits-sarjasta tuttu Patrick J. Adams tai Mad Menin Aaron Staton. Vaikka The Right Stuff ei ole aivan laadukkainta televisioviihdettä, se on riittävän viihdyttävä ja hyvä esimerkki siitä, mitä Disneyltä voidaan odottaa myös Marvel- ja Star Wars -tuotantojen ulkopuolella.

Star Wars: The Clone Wars

Tähtien sodan maailmaa laajentava The Clone Wars sai viimein odotetun päätöskautensa. Loppuhuipennus tasapainottelee oivallisesti esiosien sekä alkuperäisen trilogian välimaastossa vastaten niihin kysymyksiin, jotka vaivasivat fanien mieliä. Vaikuttavat tarinat, upeasti syvennetyt hahmot sekä kriisin keskellä oleva galaksi luovat oivalliset puitteet yhdelle viimevuosien parhaista Star Wars -kokemuksista. Ja mikäli aiemmat kuusi kautta ovat jääneet katsomatta, näet nekin Disney+ -valikoimasta.

Apple TV+

Applen oma suoratoistopalvelu on kanssa varteenotettava vaihtoehto. Joskin yhtenä tuoreimmista tulokkaista sen tarjonta on vielä vajaavaista, mutta yhtiö on panostanut suoraan omaan alkuperäistuotantoon, kuten The Morning Showhun ja Billie Eilishista kertovaan dokumenttiin. Apple TV+ | 5,99€ / kk

The Morning Show

Apple TV+:n ensimmäisiä alkuperäissarjoja edustava The Morning Show on todellisten näyttelijöiden juhlaa. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ja Steve Carell esittävät pääosaa sarjassa, jossa suosittu aamu-uutisohjelma joutuu kaaokseen, kun sen miestoimittaja potkitaan sarjasta #MeToo-skandaaliin liittyen.

Aniston voitti sarjasta parhaan naispääosan palkinnon, mutta ilman palkintojakin sarja on suositeltavaa katsottavaa.

Servant

M. Night Shyamalanin psykologinen trillerisarja seuraa pariskuntaa, joka palkkaa lastenhoitajan seuraamaan näiden Jericho-pojan perään. Ohjaajan tuntien kannattaa kuitenkin odottaa jotain täysin muuta, eivätkä fanit varmasti tule pettymään.

Sarjasta ei kannata kuitenkaan tietää etukäteen liiaksi, sillä se on sitä parempi, mitä vähemmän siitä on lukenut. Servantia on tehty jo kaksi kautta ja kolmas kausi on parhaillaan kehitteillä. Shyamalan on itse todennut sisältöä riittävän neljään kauteen.

Defending Jacob

Samannimiseen kirjaan perustuva minisarja on vakuuttavaa katsottavaa. Rikossarjan pääosassa nähdään Chris Evans, Michelle Dockery ja Jaeden Martell, joiden elämä mullistuu täysin, kun pariskunnan tunnollisena poikana tunnettu Jacob joutuu syytetyksi luokkatoverinsa murhasta. Kahdeksanosainen minisarja pitää katsojat nauliintuneena paikallaan murhamysteeriä selvitellen.