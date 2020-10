Parhaat Netflix-dokumentit 2020: sivistä itseäsi näiden laatudokumenttien avulla

Netflixin parhaiden dokumenttien parista löytyy kaikille jotakin. Vaikka et henkilökohtaisesti välitä joogasta, cheerleadingista tai rikkaiden idioottien järjestämästä maailman huonoimmasta musiikkifestivaalista, palvelun valikoidut elokuvat viihdyttävät ja sivistävät samanaikaisesti.

Yhtiö näyttäisi edelleen panostavan uusiin murhamysteereihin, joten listamme kasvaa todennäköisesti vain entisestään tulevaisuudessa. Tämä on tietopohjaisten elokuvien ystäville hyvä uutinen, ja heille tarjoammekin parhaat tärpit alla olevalta listalta.

Näihin lukeutuvat niin parhaan dokumentin Oscarin voittanut American Factory, Ava DuVernayn vuonna 2016 julkaistu ja edelleen ajankohtainen 13th sekä Sandi Tanin Shirkers. Suosittelemme siis tutustumaan alla olevaan valikoimaan tai pistämään ne vähintään katsomislistalle. Helpottaaksemme valintaanne, olemme valinneet tälle listalle ainoastaan Netflixin omaan Originals-tuotantoon lukeutuvia vaihtoehtoja, joten ne ovat saatavilla myös Suomessa.

Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness

Isojen kissojen omistajia on kaikenlaisia, mutta juuri kukaan heistä ei ole kuin tiikerikuningas Joe Exotic. Hän on moniavioinen, aseita kantava ja elämää suurempi tapaus, joka nousi tunnetuksi ympäri maailmaa ryminällä.

Dokumenttisarjan päähenkilönä toimiva Exotic aloitti kenties uransa inhimillisistä lähtökohdista, mutta hän päätyi nopeasti julmaan, hulluun ja turhamaiseen kärhämään niin ikään epäilyttävän eläinaktivistin kanssa. Exoticin eksoottinen eläintarha muuttuukin nopeasti osaksi murhasuunnittelua, äänestyspaikaksi ja itsemurhan tapahtumapaikaksi tässä odottamattomassa, mahdottomassa ja järkyttävässä dokumentissa.

American Factory

American Factory voitti parhaan dokumentin Oscar-palkinnon tänä vuonna, ja kyseessä on ensimmäinen elokuva Barack ja Michelle Obaman tuotantoyhtiöltä Highder Ground Productionsilta. Se seuraa yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten työntekijöiden elämää Ohiossa sijaitsevassa Fuyao Glass -tehtaassa. Vaikka ideatasolla suljetun General Motors -tehtaan ja sen myötä tuhansien työttömiksi jäävien pelastaminen kuulostaa alkuun unelmalta, todellisuus on jotain täysin muuta arjen haasteiden astuessa kuvioihin. Dokumentti on silti ennen kaikkea kertomus ihmisistä kaiken tapahtuvan takana.

Don’t F*ck With Cats: Hunting an Internet Killer

Pimeässä verkossa on ilmeisesti yksi sääntö: voit näyttää siellä mitä vain. Murhat, väkivalta, insesti, kaikki on vapaata riistaa, kunhan et käy käsiksi kissoihin. Tämä kolmiosainen dokumentti on kiistanalainen ja häiritsevä sukellus siihen, kun joku rikkoi tätä sääntöä ja olohuoneen omat etsivät päättivät ottaa lain omiin käsiinsä.

Dokumentti on itsessään rakennettu Google Mapsin ja ilmoitusten avulla, mikä johtaa älykkääseen tarinankerrontaan ja tarinan kannalta merkitykselliseen toteutukseen.

Cheer

Vaikka Cheer voidaankin nähdä huipputason cheerleading-ryhmän ilmiömäisenä saavutuksena, se on samalla omanlainen kauhutarinansa. Tässä kuusiosaisessa sarjassa nuoret miehet ja naiset riskeeraavat henkensä ja ruumiinosansa lentäessään ilmaan ja luottaessaan kavereihinsa vastaanottonsa suhteen. Katsoit dokumenttia sitten sormien läpi tai innostuneena yksi asia on ainakin varmaa: Cheer on hyvin tunteellinen vuoristorata.

Fyre: The Greatest Party That Never Happened

Jos seurasit Fyre Festivalin hashtagia vuonna 2017, on aika kohdata todellisuus. Dokumentti pureutuu järkyttävän pahasti epäonnistuneen festivaalin karuun todellisuuteen ja kuvastaa häkellyttävällä tavalla, miten surkuhupaisasti asiat voivat mennä pieleen. Fyre on yksi kahdesta dokumentista, jotka keskittyvät paljastamaan helvetiksi muuttuneen trooppisen saariloman taustat. Kerronnaltaan se on kutkuttava kudelma petollisia yrittäjiä, aikamme yltäkylläisyyttä ja hyvin todellisia seuraamuksia.

Evil Genius: The True Story of America's Most Diabolical Bank Heist

Tiedämme, että tämä kuulostaa melkein kuin Saw-elokuvalta. Pizzakuski ryöstää pankin kaulaan teipatun putkipommen avulla ja tapahtumaa seurannut tappava räjähdys näytetään maailmanlaajuisesti, kun mies anelee poliiseja ottamaan pommi irti kaulastaan. Evil Genius tutkii tarkemmin, miksi Brian Wells teki, mitä teki, ja miten Marjorie Diehl-Armstrong ja hänen ystävänsä William Rothstein liittyivät tapaukseen. Dokumentti ei tarjoa mitään lopullista vastausta, mutta ohjaajien keskustelut tuomittujen kanssa ovat samanaikaisesti mielenkiintoista ja raivostuttavaa kuunneltavaa.

13th

Useat tässä listassa olevat dokumentit saavat katsojansa vihaisiksi. Ava DuVernaun Oscar-ehdokkaana ollut 13th ei poikkea säännöstä, vaan kertoo tummaihoisten amerikkalaisten systemaattisesta vangitsemisesta Yhdysvaltain modernin vankilalaitoksen syntymisen ja epäoikeudenmukaisen oikeuden kautta. Kaikki peilataan osaksi Yhdysvaltain sisällissodan aikaiseen ajatusmaailmaan, mikä tekee nähdystä entistä vakuuttavamman ja raivostuttavamman.

The Great Hack

Cambridge Analytica -skandaali ja tietojemme väärinkäyttö ei ole merkittävä uutinen enää vuonna 2020, mutta The Great Hack on informatiivinen katsaus 2000-luvun teknologian ja voimankäytön aikakauteen. Sen asiantuntijahaastattelut maalaavat nykyisyytemme lohduttomassa valossa, kun dokumentti pyrkii tutkimaan käyttäjädatan hyödyntämistä äänestäjien huijaamisessa, markkinoinnissa ja maailmanherruuden tavoittelussa. Toisin sanoen kyseessä on vahva ehdokas rikokset ihmiskuntaa vastaan -kategorian tuotoksissa.

Bikram: Yogi, Guru, Predator

#MeToo-liike ei ollut ainoastaan yhden alan ongelma. Tämä dokumentti kuvaa suositun joogaopettaja Bikram Choudhuryn väitettyä psykologista ja seksuaalista väärinkäyttöä oppilaitaan kohtaan ja antaa puheenvuoron uhreille. Vaikeasta aiheesta harkiten kerrottu dokumentti paljastaa tasan tarkkaan, miten Choudhury onnistui pakenemaan valtiosta jäämättä teoistaan kiinni.

Making A Murderer

Viehtymyksemme tosirikoksia vastaan ei ole uusi asia, mutta Making a Murderer nosti sen koko maailman huulille taidokkaalla kerronnallaan, pirullisilla haastattelutekniikoilla ja potentiaalisella poliisin väärinkäytösepäilyllä varustettuna. Dokumentti seuraa Steven Averyn ja tämän serkku Brendan Dasseyn tapasta kahden kauden voimin, joista jälkimmäinen lähestyi asiaa lakiasianajaja Kathleen Zellnerin ottaessa tapauksen vastaan.

Making a Murderer onkin edelleen yksi pakollisista katsottavista dokumenttien osalta ja todellinen taidonnäyte pirullisen koukuttavasta kerronnasta.

Our Planet

Jos kaipaat uudelle OLED-televisiollesi näyttävää katsottavaa, David Attenboroughin juontama Our Planet kruunaa kokemuksen. Neljän vuoden ajan ja yli 50 maassa kuvattu kahdeksanosainen luontodokumentti on BBC:n loistavien Planet Earth -sarjojen tekijöiltä. Vaikka dokumentti on pääosin silmiä hivelevää audiovisuaalista katsottavaa, sukeltaa se myös syvälle ihmisten aiheuttamiin tuhoihin maapalloa kohtaan ja toimii siten miltei tosirikossarjana.

Amanda Knox

Vaikka katsojat eivät todennäköisesti tarvitse muistutusta siitä, kuinka julmia iltapäivälehdet voivat olla, tässä on kuitenkin yksi esimerkkitapaus. Amanda Knox, joka tuomittiin brittiläisen vaihto-oppilaan Meredith Kercherin murhasta vuonna 2007 ja jonka tuomio lopulta kumottiin, kertoo tasan tarkkaan, kuinka lehdet maalasivat hänestä häikäilemättömän psykopaatin. Dokumentti haastatteleekin lehdistöä ja tapahtumaan osallisena olleita ja luo näiden kautta koukuttavan ja raivostuttavan katselukokemuksen.

Pandemic: How to Prevent an Outbreak

Pandemicin julkaisu on kauhistuttavan ajankohtainen, kiitos Covid-19:nnen, mutta se ei tee tästä viisiosaisesta dokumenttisarjasta yhtään vähemmän kiinnostavampaa. Sarja kuvaakin taudin leviämisen taustalla olevaa tiedettä ja kuvaa tätä vastaan lepäämättä työskenteleviä tutkijoita. Ja jos et ole jo vihainen rokotevastaisia kohtaan, lupaamme, että olet tämän katsottuasi.

The Keepers

Kuka surmasi sisar Cathyn? Tämä saattaa olla yksinkertainen kysymys, mutta The Keepers npisee lopulta paljon suuremmaksi kuin uudelleen avatulta murhatapaukselta voisi olettaa. Seitsemänosainen sarja seuraa Cathy Cesnikin entisiä oppilaita, jotka ovat vuosien jälkeen uskaltautuneet kertomaan baltimorelaisen papin seksuaalisesta häirinnästä. Kyseessä ei ole millään muotoa helppo dokumentti katsottavaksi, mutta näiden naisten ystävyyden todistaminen ja oikeuden vaatimus ovat innoittavaa katsottavaa.

Wild Wild Country

Kulttien iso ongelma on siinä, ettei kukaan usko olevansa kultissa. Toisekseen kulttiin kuulumattomat luulevat aina, etteivät he voisi koskaan liittyä kulttiin. Wild, Wild Country on suoraan sanoen häkellyttävän mielenkiintoinen sukellus Oregonin aavikoilla sijaitsevaan Bhagwan Shree Rajneeshin kommuuniin ja kuvastaa inhimillisesti heitä, jotka luulivat löytäneen vastauksen kysymyksiinsä. Siinä on lisäksi tarpeeksi väkivaltaisia juonenkäänteitä sekä kiistanalaisia hahmoja Tarantinon elokuvaksi saakka.

Knock Down the House

Kaikki Yhdysvaltain politiikkaa seuranneet eivät todennäköisesti ylläty tämän dokumentin suosiosta, mutta ohjaaja Rachel Learin kuvaus demokraattiehdokas Alexandria Ocasio-Cortezista on mielenkiintoinen sukellus rapakon takaiseen vaaleihin altavastaajan silmistä. Lear pallottelee taidokkaasti päähenkilön henkilökohtaisen ja julkisen elämän välillä kuvatessaan mahdottomalta tuntuvaa nousua ja uskoa toivoon.

Long Shot

Jos tällä listalla olevat kahdeksantuntiset dokumenttisarjat tuntuvat liian pitkiltä, siinä tapauksessa Long Shot on pienimuotoisempi tosirikosdokkari huomattavasti maltillisemmalla kestolla. Se kertoo murhasta syytetystä ja syyttömäksi itseään väittävästä Juan Catalanista, jonka todisteet syyttömyydestä tulevat odottamattomalta suunnalta. Kyllä vain, Larry Davidilla on tässä dokumentissa maailman epätodennäköisin cameo, mutta se on näkemisen arvoinen.

The Staircase

Kathleen Peterson ei kuollut häneen kotiinsa lentäneeseen pöllöön vuonna 2001, mutta oliko murhaaja hänen miehensä Michael on sitten asia erikseen. Ja juuri tähän mysteeriin keskittyy The Staircase. Alkujaan jo vuonna 2004 julkaistu sarja julkaistiin uusin jaksoin Netflixissä vuonna 2018, kun Peterson sai pitkän oikeuskamppailunsa päätökseen. Uskoit hänen syyllisyyteensä tai et, tämä dokumentti on vuoristoratamainen matka Yhdysvaltain oikeuslaitoksen lävitse.

Shirkers

Vuonna 1992 19-vuotias elokuvaohjaaja, kriitikko ja kirjailija Sandi Tan teki elokuvan ystäviensä kanssa Singaporessa. Sitten kaikki kuvamateriaalia katosi 20 vuodeksi. Shirkers on täysin uusi dokumentti elokuvasta, jota ei koskaan ollut, ja mysteerisestä miehestä, joka kuvasi elokuvan ja sitten katosi. Se kuvaa samalla sitä traumaa, joka syntyy kun annat sielusi, sydämesi, rahasi ja ystävyytesi tehdäksesi projektia, joka ei koskaan toteudu. Kokeellinen ja luovasti kuvattu Shirkers onkin sydämellinen ja iloinen katselukokemus.

The Devil Next Door

Tämä ajatuksia herättävä minisarja seuraa John Demjanjukia, hiljaista ja yksinkertaisissa oloissa Clevelandissa elävää isoisää, jonka elämä mullistuu täysin. Koska hän saattaa olla myös Ivan the Terrible, pahamaineisen natsien kuolemanleirin vartija. The Devil Next Door on siis vaikeasti katsottava dokumentti, mutta se on samalla tärkeä dokumentti totuudesta ja tunteiden myllerryksestä.

Shot in the Dark

Shot in the Dark sijoittuu moraalisesti harmaalle alueelle, mutta se on silti äärimmäisen koukuttavaa katsottavaa. Dokumentti seuraa kolmea losangelesilaista menestyksekästä "stringeriä", kuvaajaa, jotka ovat vastuussa onnettomuuksien ja tragedioiden taltioimisesta uutiskanaville. Toisin sanoen se paljastaa modernin journalismin synkemmän puolen ja muistuttaa Jake Gyllenhaalin tähdittämää Nightcrawleria, eikä se ole elokuvan lailla suinkaan helppoa katsottavaa.

The Pharmacist

Vaikka The Pharmacist ei kuulosta järin mielenkiintoiselta, kyseessä on yksi mielenkiintoisimmista tosirikosdokumenteista Netflixissä. Se kertoo farmaseutti Dan Schneiderista, jonka poika Danny oli crack-addikti ja murhattin vuonna 1999. Schneider ei ainoastaan ryhtynyt johtamaan tutkintaa itse, vaan jatkoi tapausta kuvaamalla karun kuvan Yhdysvaltain huumekriisistä. Sen enempää tästä dokumentista ei kannata tietää etukäteen.