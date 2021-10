Game of Thrones -esiosa House of the Dragon liekehtii avaustrailerillaan

Se on virallista: Game of Thronesin esiosa House of the Dragon sai ensimmäisen trailerinsa. Tunnelmallinen maistiainen nostattaa odotukset kattoon.

Matt Smithin lausumat avaussanat “Gods. Kings. Fire. Blood” ("Jumalat. Kuninkaat. Tuli. Veri.") povaavat taisteluita, verisiä käänteitä sekä runsaasti tulta ja tappuraa. Lopuksi tokaistaan vielä kylmäävät sanat “Dreams didn’t make us kings. Dragons did.” (suomennettuna "Unelmat eivät tehneet meistä kuninkaita. Lohikäärmeet tekivät.")

Katso traileri alta:

Smith nähdään prinssi Daemon Targaryenin roolissa osana George R.R. Martinin vuoden 2018 Fire & Blood -kirjan tarinaa. Sarja sijoittuu aikaan 200 vuotta ennen Game of Thronesin alkua.

House of the Dragon kertoo Targaryen-suvun dynastiasta, joka johtaa lopulta sisällissotaan. Juoni polkaistaan liikkeelle Westerosin uuden kuninkaan Viserys Targaryenin (Paddy Considine) istuessa valtaistuimelle.

Tiedämme itseasiassa jo varsin paljon tulevasta sarjasta, sillä HBO on julkaissut keskeisimmät näyttelijät ennakkoon. Ensimmäinen traileri kuitenkin vahvistaa useita uusia hahmoja ja näyttelijöitä.

Suku on pahin

HBO on nyttemmin vahvistanut Wil Johnsonin esittävän Ser Vaemond Velaryonia, joka on Steve Toussaintin näyttelemän Coryls Velaryonin pikkuveli ja Velaryon-laivaston päällikkö. John Macmillan puolestaan nähdään Ser Laenor Velaryonina eli Corlysin ja Rhaenys Targaryenin poikana.

Jos et vielä mennyt sekaisin niin maltahan mielesi. Savannah Steyn on kiinnitetty Ser Laenorin sisko Lady Laena Velayroniksi. Theo Nate on mainittu myös Ser Laenor Velaryoniksi, joten luvassa lienee jonkinlaisia takaumia menneeseen aikaan.

(Image credit: HBO)

Nate ei ilmeisesti ole ainoa näyttelijä, joka joutuu jakamaan roolinsa. Tuoreet kuvat paljastavat Milly Alcockin esittävän Rhaenyra Targaryenin nuorempaa versiota. Vanhempi Rhaenyra on taasen Emma D'Arcy.

Targaryenin suvun jäsenet eivät mitä nähtävimmin ole loppumassa kesken. Game of Thrones sai aikanaan runsaasti kehuja sukujen sisäisistä valtakamppailuista, joten House of the Dragon vaikuttaisi ottavan vaikutteita samasta asetelmasta.

Fantasiakirjailija George R.R. Martin on nimetty vastaavaksi tuottajaksi, joten tarina noudattanee varsin orjallisesti pohjamateriaalina olevan kirjan tarinalankaa.

Kannattaa tutustua myös kaikenkattavaan House of the Dragon -artikkeliimme . Siinä käymme läpi kaikki huhutut ja vahvistetut hahmot sekä tarinan punaiset langat.

Julkaisupäivää ei ole vielä kerrottu. Tiedämme 10-osaisen sarjan ensimmäisen tuotantokauden käynnistyvän HBO:lla ja HBO Maxilla vuonna 2022. Ensimmäisen kiusoitteluvideon perusteella on todennäköistä, että lähtölaukaus ammutaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.