HBO:n odotettu The Last of Us televisiosarja sai pääosanesittäjänsä – Pedro Pascal ja Bella Ramsey kiinnitettiin tuotantoon

HBO:n kehitteillä oleva The Last of Us -televisiosarja on kiinnittänyt tuotantoonsa pääosanesittäjät.

Muun muassa Game of Thronesista, Netflixin Narcosista sekä viimeisimpänä Disney+:n The Mandalorianista tuttu Pedro Pascal nähdään tulevan sarjan miespäähenkilö Joelina, kun taas Game of Thronesin Lyanna Mormontina loistanut Bella Ramsey on kiinnitetty naispääosan Ellieksi.

Sarja seuraa isähahmona toimivaa Joelia, joka saa tehtäväkseen kuljettaa nuoren Ellien läpi Yhdysvaltain mantereen. Tuotanto perustuu samannimiseen kriitikoiden kehumaan pelisarjaan.

Naughty Dogin pelisarjassa rooleissa kuultiin Troy Bakeria ja Ashley Johnsonia.

Himottuihin rooleihin on eittämättä ollut kysyntää. Tiedämme ainakin, että Oscar-voittaja Mahershala Alia kaavailtiin yhdessä vaiheessa Joeliksi, kun taas niin ikään Game of Thronesista tuttu Maisie Williams ja Uncharted 4:n ääninäyttelijä Kaitlyn Dever ilmoittivat kiinnostuksestaan Ellieksi.

The Last of Us -televisiosarjan takana on puolestaan Chernobylin käsikirjoittanut Craig Mazin, joka työstää myös tulevaa Borderlands-elokuvaa. Sarjan tuottajana toimii puolestaan Carolyn Strauss, joka vastasi muun muassa Chernobylin ja Game of Thronesin tuotannosta.

Pelisarjan luoja Neil Druckmann on mukana tuotannossa pitääkseen huolta, että televisiosarja pysyttäytyy uskollisena peleille. Hän vastaa Mazinin ja Straussin ohella sarjan käsikirjoituksesta ja tuotannosta.

Mitä voimme odottaa

The Last of Us -televisiosarja seuraa ensimmäisen pelin juonta. HBO:n tulevan teoksen juoni kuuluukin näin: "Tapahtumat sijoittuvat kaksikymmentä vuotta modernin sivilisaation tuhoutumisen jälkeen. Joel, kokenut selviytyjä, palkataan salakuljettamaan 14-vuotias Ellie pois painostavasta karanteenialueesta. Mikä alkaa yksinkertaisena tehtävänä muuttuu lopulta rankaksi ja sydäntäsärkeväksi reissuksi, jossa kaksikko joutuu turvautumaan toisiinsa matkatessaan läpi Yhdysvaltojen."

The Last of Us -sarja tuodaan aikanaan HBO Nordiciin. Sen voi odottaa olevan rujo, väkivaltainen ja tunteikas kokemus, jos lähdemateriaalina toimiviin peleihin on luottaminen.

Naughty Dogin pelin filmatisaation lisäksi myös Halo- ja Assassin's Creed -sarja ovat aikeissa saada omat televisiosarjat.