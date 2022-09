Stranger Things: uutiset, huhut, näyttelijät ja muut suositun Netflix-sarjan 5. tuotantokaudesta

Stranger Thingsin 5. tuotantokausi lyhyesti - Viides kausi on sarjan viimeinen

- Julkaisupäivä ei ole vielä tiedossa

- Käsikirjoitusten kirjoittaminen on alkanut elokuussa 2022

- Kuvaukset saattavat alkaa joskus vuonna 2023

- Ydinnäyttelijät todennäköisesti palaavat

- Päähenkilöistä osa saattaa kuolla

- Viides kausi ei todennäköisesti esittele enää uusia hahmoja

- Saamme viimein vastauksia ylösalaismaailman (Upside Down) vaihtoehtoisuniversumista

- Spin-off- ja näytelmäprojekteja sarjaan liittyen on työn alla.

Stranger Things -sarjan viides kausi tuntuu tässä vaiheessa kaukaiselta. Erittäin suositun sci-fi -kauhusarjan viimeinen sesonki on kyllä edessä, mutta toistaiseksi sen ajankohta sijaitsee hamassa tulevaisuudessa.

Julkaisuun on todennäköisesti vielä parisen vuotta. Stranger Thingsin viides tuotantokausi on tällä hetkellä esituotannossa, jonka aikana Netflix-sarjan luovat käsikirjoittajat keskittyvät viimeistelemään tarinan. Paineet ovat kovat, sillä Stranger Thingsin 4. tuotantokausi nousi kaikkien aikojen katsotuimmaksi englanninkieliseksi Netflix-sarjaksi. Lisäksi se nappasi kiitokseksi viisi Emmy-palkintoa.

Jo nyt on paljon uutisia, näyttelijähaastatteluja ja spekulatiivisia juonenkäänteitä, joita mahdollisesti voimme odottaa näkevämme Stranger Thingsin viidennellä kaudella. Olemme esimerkiksi kuulleet fanisuosikki Eddien mahdollisesti palaavan päätöskaudelle. Lisäksi korviimme on kantautunut puheita mahdollisista juonikuvioista.

Olemme koonneet alle kaiken sen, mitä sinun tarvitsee tietää Stranger Thingsin viidennestä tuotantokaudesta. Käymme läpi näyttelijät, avoimet kysymykset, brändin tulevaisuuden ja paljon muuta. Aiomme kääntää maailmasi ylösalaisin (sanaleikki sallittakoon) kaikella tällä valaisevalla tiedolla.

On sanomattakin selvää, mutta tämä on täynnä paljastuksia aikaisemmilta kausilta, joten lukeminen on täysin omalla vastuulla.

Milloin Stranger Thingsin 5. tuotantokausi ilmestyy?

Milloin Stranger Thingsin viimeinen tuotantokausi saapuu Netflixiin? (Image credit: Netflix)

Vielä ei ole tietoa siitä, milloin Stranger Thingsin 5. kausi julkaistaan. Viimeisen kauden käsikirjoitustekstin työstäminen on kuitenkin virallisesti alkanut. Stranger Things -kirjoittajien Twitter-tili vahvisti tämän 2. elokuuta:

Day 1 pic.twitter.com/9m44RkJnc3August 2, 2022 See more

Olemme sittemmin kuulleet käsikirjoittajien aloittaneen tarinan keskeisimpien palasten sijoittamisen tarinaan. Niin sanottu "grid stage" käynnistyi elokuun lopussa:

Grid stage pic.twitter.com/b8EmBsafUFAugust 25, 2022 See more

Jim Hopperia näyttelevä David Harbor kertoi GQ-lehdelle (opens in new tab) uskovansa kuvauksien alkavan ”ensi vuonna”. Jos tuotannossa ei ilmene ongelmia, Stranger Thingsin viides kausi saattaa ilmaantua joskus vuonna 2024.

Dufferin veljekset olivat ajankohdan suhteen kuitenkin varovaisempia Colliderin (opens in new tab) haastattelussa: ”Se riippuu siitä, keneltä kysyy”, vastasi Matt Duffer. ”Se on se, mitä me vielä selvitämme. Jos kysytte apulaisjohtajaltamme ja linjatuottajaltamme, he haluavat lisää aikaa tuotantoon. Jälkituotanto taas haluaa enemmän aikaa omaan työhönsä. Joten se tulee olemaan iso keskustelu.”

”Mitä enemmän lyhennät tuotantoa tai jälkituotantoa, sitä enemmän asiat vaarantuvat. Ross ja minä kannatamme aina laatua. Loppujen lopuksi mielestäni on parempi, että lopputuotos on hyvä kuin että se tulee ulos nopeasti”, Matt jatkoi.

Max Mayfieldiä näyttelevä Sadie Sink on myös vihjannut, että Stranger Thingsin paluussa menee oma aikansa. Hän kommentoi asiaa Deadlinelle (opens in new tab).

”Kaikkien valmistaminen uuteen kauteen kestää jonkin aikaa, koska kun aloitamme kuvaamisen, emme lopeta. Viimeisimmän kauden tuotanto kesti yhteensä kaksi vuotta, joten kuka tietää kuinka kauan viides kausi kestää. Dufferit tietävät varmasti, että fanit odottavat innolla viidettä kautta, mutta en usko heidän liikoja kiirehtivän. He haluavat tehdä parhaan mahdollisen loppuhuipennuksen.”

Mitä viidennen kauden jaksojen pituuteen tulee, Duffersin veljekset aikovat tehdä niistä lyhyempiä kuin neljännellä kaudella. Riippuen siitä, miten Dufferit haluavat päättää sarjansa päätarinan, Stranger Thingsin viimeisen kauden jaksojen pituus määräytyy käsikirjoituksen pituuden mukaan.

Ketkä näyttelijät ovat mukana Stranger Thingsin 5. kaudella?

Eleven nähdään varmasti Stranger Thingsin viidennellä kaudella. (Image credit: Netflix)

Toistaiseksi ei ole vielä virallista vahvistusta sille, ketkä kaikki palaavat. Olemme keränneet neljännen kauden päättymisen perusteella listan hahmoista, joita odotamme näkevämme:

Millie Bobby Brown on Eleven

Winona Ryder on Joyce Byers

David Harbour on Jim Hopper

Finn Wolfhard on Mike Wheeler

Gaten Matarazzo on Dustin Henderson

Caleb McLaughlin on Lucas Sinclair

Noah Schnapp on Will Byers

Sadie Sink on Max Mayfield

Joe Keery on Steve Harrington

Natalie Dyer on Nancy Wheeler

Charlie Heaton on Jonathan Byers

Maya Hawke on Robin Buckley

Brett Gelman on Murray Bauman

Priah Ferguson on Erica Sinclair

Eduardo Franco on Argyle

Yllä mainituista Sadie Sinin näyttelemä Max on hahmo, joka todennäköisimmin kuolee viidennen kauden alussa. Neljännen kauden finaalissa hänen käydessä kohtalokkaan kohtaamisen Vecnan kanssa, tämä seurauksena Max on lääketieteellisesti aiheutetussa koomassa Hawkinsin sairaalassa. Lisäksi Eleven lähti etsimään Maxia tyhjiöstä häntä kuitenkaan löytämättä. Fanit tai näyttelijät eivät tiedä sitä, herääkö Max enää koskaan.

Sink vahvisti neljännen kauden päätyttyä olevansa Maxin kohtalosta yhtä tiedoton kuin fanitkin. Odotamme edelleen Maxin esiintyvät viimeisellä kaudella – mutta millaisessa roolissa, se jää nähtäväksi.

On mahdollista, että Stranger Thingsin 5. kaudella voi esiintyä muita sivuhahmoja. Karen Wheeler (Cara Buono), Ted Wheeler (Joe Chrest), everstiluutnantti Jack Sullivan (Sherman Augustus), Vickie (Amybeth McNulty) ja Suzie (Gabriella Pizzolo) voisivat kaikki näyttäytyä. On kuitenkin epäselvää, kuinka osallisia he olisivat tarinaan, vai näyttäytyisivätkö he vain piipahtamisen ilosta. Dmitri Antonov (Tom Wlaschiha) ja Juri Ismaylov (Nikola Duricko) saattavat myös palata, mikäli viides kausi sijoittuu sekä Yhdysvaltoihin että Venäjälle.

Lähes kaikkien oleellisten hahmojen kohtalot jäivät epäselväksi neljännen kauden finaalissa. Tohtori Sam Owens (Paul Reiser) jätettiin käsirautoihin putkeen maanalaisessa Nina-projektissa. Toisaalla Vecna (Jamie Campbell-Bower) oli kadonnut sen jälkeen, kun Nancy, Steve ja Robin loukkaantuivat vakavasti Creelien talossa reaalimaailmassa.

Uskomme molempien palaavan, sillä he ovat liian tärkeitä hahmoja vain sivuutettavaksi, mutta odotamme Netflixin vahvistavan tämän ensin. Campbell-Bower puolestaan ei vahvista eikä kiistä paluutaan IGN:lle (opens in new tab). Toivotaan, että saamme tietää enemmän tulevaisuudessa.

Valitettavasti neljännen kauden fanien suosikki Eddie Munson (Joe Quinn) ei tule takaisin. Hän kuoli ylösalaismaailmassa (Upside Downissa) demonilepakoiden hyökkäykseen yhdeksännessä jaksossa, joten Quinn ei todennäköisesti palaa. Vastaava tuottaja Shawn Levy vahvisti Eddien matkan päättyneen The Hollywood Reporterin (opens in new tab) haastattelussa. Hänen mukaansa Eddien paluu missään muodossa on "todella epätodennäköistä".

Emme odota näkevämme enää uusia hahmoja viidennellä kaudella. IndieWiren (opens in new tab) kanssa jutustelleet Dufferit kertoivat tuovansa mukaan uusia hahmoja ainoastaan silloin, kun ne ovat oleellisia tarinalle. Koska päätössesonki keskittyy ydinryhmän tarinoihin, uusien henkilöiden lisääminen ei vaikuta todennäköiseltä. Matt Duffer kuitenkin mainitsi, että asiat eivät ole välttämättä kiveen hakattuja:

"Tykkäämme sekoittaa asioita, joten saatamme muuttaa tarinaa tai lisätä kuvioon uuden hirviön. Yritämme parhaamme estääksemme halumme lisätä uusia hahmoja viidennelle kaudelle. Emme halua uusia hahmoja, jotta voimme keskittyä alkuperäisiin hahmoihin paremmin."

Mistä Stranger Thingsin 5. kauden tarina kertoo?

Stranger Thingsin viidennellä kaudella on monia kysymyksiä vastattavana. (Image credit: Netflix)

Stranger Thingsin viidennen kauden tarinasta on hyvin vähän tietoa. Dufferin veljekset ovat kuitenkin jo vähän kiusoitelleet (opens in new tab) siitä, mitä saattaa olla odotettavissa.

”Se tulee olemaan erilainen kuin mikään muu kausi”, Matt Duffer sanoo. ”Aloitamme viidennen kauden työstämisen ja asiat ovat jo vauhdissa. Kolmannen kauden tapahtumat vaikuttivat Maxiin ja siten hänen tarinaansa neljännellä kaudella. Samalla tavalla Dustin on vaikuttunut valtavasti Eddien kuolemasta, joten se tulee vaikuttamaan hänen tarinaansa viidennellä kaudella. Näemme hänestä puolen, jota emme ole ennen nähneet. Tämä kausi tulee olemaan kuin ensimmäinen kausi steroideilla.”

”Hahmomme ovat Vecnan perässä heti ensimmäisestä minuutista lähtien”, Ross Duffer lisäsi. ”Meillä on paljon tehtävää muutaman lisäpaljastuksen suhteen, ja meidän on myös varmistettava, että annamme hahmoillemme aikaa toteuttaa nämä viimeiset juonenkaaret.”

Stranger Thingsin neljännen kauden päätöksen (lue lisätietoa 4. kauden loppuratkaisun selittävästä artikkelistamme) (opens in new tab) perusteella on selvää, että viidennellä kaudella on runsaasti tarinalankoja yhdistettävänä.

Ensinnäkin on todennäköistä, että sankarimme kokoontuvat yhteen ja yrittävät tehdä lopun Vecnasta ja ylösalaismaailmasta (Upside Downista). Ohjelman tärkeimmät roolihahmot ovat kaikki palanneet Hawkinsiin neljännen kauden julkaisujen alkaessa. Elleivät Dufferin veljekset erota heitä uudelleen viidennellä kaudella, meidän pitäisi nähdä Elevenin, Hopperin ja muun porukan työskentelevän yhdessä estääkseen ylösalaismaailmaa valtaamasta todellista maailmaa.

Tämä vaikuttaa todennäköiseltä sen perusteella, mitä Dufferin veljekset kertoivat Happy Sad Confused -podcastissa (opens in new tab). He ovat vahvasti vihjanneet, että Stranger Thingsin viides kausi palaa sarjan juurille tuoden sen päähenkilöt yhteen viimeiseen taisteluun Vecnaa ja hänen armeijaansa vastaan.

”Haluamme palata moniin ensimmäisellä kaudella nähtyihin asioihin ja ryhmittymiin”, totesi Matt Duffer.

”Täyden ympyrän saavuttamisessa on jotain hienoa. Joten tämä kausi tuntuu suuremmalta kuin 1. kausi ja paljon massiivisemmalta panoksien ja mittakaavan suhteen, mutta haluamme palata moniin tekemiimme asioihin.”

Seuraavaksi luvassa on monia mahdollisia juonipaljastuksia Stranger Thingsin 5. kaudesta.

Vecna palannee viidennen kauden pääpahikseksi. (Image credit: Netflix)

On aika puhua hiukan Vecnasta. Kun viimeksi näimme Henry Creelin/Onen/Vecnan, Nancy, Steve ja Robin olivat loukkaantuneet vakavasti hänen perheensä entisessä kodissa. Kun kolmikko lähti etsimään Vecnan ruumista, he eivät löytäneet mitään. Vecna on kadonnut.

Jos olisimme uhkapelureita, laittaisimme rahamme Vecnan selviytymiselle. Olisimme hyvin yllättyneitä, jos hän ei olisi ryöminyt pois toipumaan ja keräämään voimiaan. Teknisesti ottaen hän voitti neljännen kauden lopussa – Maxhan kuoli kokonaiseksi minuutiksi Vecnan hyökätessään. Samalla hetkellä myös neljä pääporttia ylösalaismaailmasta lähestyivät kohti Hawkinsin keskustaa ja tämä pahaenteinen rinnakkaistodellisuus alkoi purkautua todelliseen maailmaan. Vecnan pitäisi siis palata, koska hän haluaa saattaa aloittamansa päätökseen – tuhota tuntemamme maailman ja korvata sen ylösalaismaailmalla.

TikTok-käyttäjä colt40tyfive (opens in new tab) on keksinyt mielenkiintoisen teorian, joka voi sitoa Karen Wheelerin Vecnaan. Teoria perustuu Karenin neljännen kauden hahmojulisteeseen, joka sisältää Creel Housen eli Vecnan vanhan kotitalon siluetin. Teorioitsija-tiktokkaaja coly40tyfive uskoo, että Karen ei ole kukaan muu kuin Vecnan sisko Alice Creel. Hieno teoria, mutta teorian paikkansapitävyydestä emme voi sanoa juuta taikka jaata.

Mitä tulee Maxiin, kukaan ei tiedä sitä, missä kunnossa hän on viidennen kauden alkaessa. Sink kertoo Vulturelle (opens in new tab), että hän odotti Maxin kuolevan neljännellä kaudella, mutta Dufferin veljekset ”eivät koskaan aikoneet tappaa ketään saadakseen yleisön haukkomaan henkeään”. Samassa haastattelussa Sink kertoi Maxin olevan ”paikassa, jossa hän todella haluaa taistella”. Toivokaamme, että Max selviää ollakseen olennainen osa viimeistä välienselvittelyä Vecnan kanssa.

Hahmokuolemista puheen ollen, näyttelijöillä on joitain ajatuksia siitä, ketkä voisivat menehtyä sarjan viimeisellä kaudella.

Sink väitti Vulturen haastattelussa, että Dufferin veljekset tappaisivat hahmoja vain, jos se olisi ”olennaista juonen eteenpäin viemisen kannalta”. Tämä ei sulje pois merkittäviä hahmokuolemia viidennellä kaudella, mutta kuulostaa siltä, että hahmokuolemat ovat harvinaisia ja tapahtuvat vain tarinan pakottaessaan sarjan siihen.

Millie Bobby Brown on kertonut Dufferin veljille, että heidän täytyisi tappaa joitain suuria rooleja Stranger Thingsin viidennellä kaudella.

”Neljännen kauden ensi-illassa emme voineet ottaa edes yhtä ryhmäkuvaa, koska meitä on noin 50”, Brown kertoi The Wrapille (opens in new tab).

”Sanoin heille, että teidän täytyy alkaa tappaa ihmisiä. Dufferin veljekset ovat kaksi herkkistä, jotka eivät halua tappaa ketään. Meidän täytyy ottaa mallia Game of Thronesista.”

The Man, The Myth, The Legend. pic.twitter.com/lC8QWm0L4dJuly 6, 2022 See more

Dufferit vastasivat leikkisästi Brownin kommentteihin Happy Sad Confused -podcastissa. ”Usko meitä, olemme tutkineet kaikkia vaihtoehtoja kirjoitusvaiheessa”, he sanoivat. ”Aivan hypoteettisessa tilanteessa, jossa tappaisimme Miken, se olisi masentavaa. Emme ole Game of Thrones. Tämä on Hawkins, ei Westeros. Ohjelmassa ei ole enää kyse Stranger Thingsistä, koska sinun täytyy käsitellä sitä realistisesti, eikö niin?”

Kuka sarjan päähenkilöistä selviää todennäköisemmin? Jos meidän pitäisi arvata, Eleven ja Mike näyttävät selviävän Stranger Thingsin viidennen kauden loppupelistä ja saavansa onnellisen lopun. Hopper, Joyce ja Will ovat kaikki käyneet läpi jo paljon (kuten myös Eleven), joten epäilemme heidän myös selviävän hengissä. Muiden kohtaloista emme osaa sanoa, mutta todennäköistä on, etteivät kaikki selviä loppuun asti.

Natalie Dyer kuitenkin toivoo, että Nancy saisi elää. Puhuessaan Cosmopolitanille (opens in new tab) Dyer sanoi: ”Toivon, että hänellä on onnellinen loppu. Toivon, että he kaikki selviävät, eivätkä he ole liian traumatisoituneita tämän jälkeen. Se on vaikeaa, mutta luotan Dufferin veljeksien kykyyn keksiä jotain paljon hullumpaa ja parempaa kuin olisin koskaan voinut edes käsittää.”

Se, kuoleeko Nancy vai ei, on Duffersin veljesten päätettävissä. Kuulostaa siltä, että Hawkinsin sankarit joutuvat kohtaamaan Stranger Thingsin viidennellä kaudella aikamoisen seikkailun ja hullunmyllyn ennen kuin saamme selville ketkä kaikki selviävät loppuun asti.

Matt Duffer valaisi TVLine-kanavalle (opens in new tab) hieman sitä, mitä fanit voivat odottaa viimeiseltä kaudelta. Viidennellä kaudella on todennäköisesti edessä aikahyppy. Myöhemmin Matt Duffer jatkoi Happy Sad Confused -podcastissa, että tämä aikahyppy nähdään heti tarinan alussa. Siis paljon ennen jännittäviä ja kiehtovia viimeisiä jaksoja, joita hän kuvailee sävyltään muistuttavan Taru sormusten herrasta -tarinaa.

”Emme päätä asioita neljännen lopussa”, hän sanoi. ”Tarina tulee etenemään. En tiedä eteneekö se täydellä vauhdilla viidennen kauden alussa, mutta eteneminen tapahtuu melko nopeasti. Hahmot ovat jo asemissaan, heillä on tavoite ja motivaatio. Uskon, että vie ainakin pari tuntia, jotta saamme tämän kauden tuntumaan todella erikoiselta.”

”Viimeisen kauden finaali” muistuttaa Taru sormusten herrasta -trilogian viimeistä osaa Kuninkaan paluu, mutta kahdeksalla lopulla. Jos katsot vain Kuninkaan paluun, lopetuksien määrä tuntuu liian paljolta. Mutta jos katsot koko trilogian, jonka olen itse tehnyt useita kertoja, lopetus on tehty täysin oikein. Jos se olisi lyhyempi, se tuntuisi halvalta ja väärältä.”

hard to pick just 10 moments from s4, but if i had to it'd be these pic.twitter.com/QmX4XBtmGgJuly 29, 2022 See more

Stranger Thingsin viimeiseltä kaudelta odotetaan vastauksia lukuisiin eri juonilankoihin.

Everstiluutnantti Sullivan jatkaa varmasti Elevenin jäljittämistä uskoen tämän olevan vastuussa kuolemantapauksista Hawkinsissa ja sen ympäristössä. Sillä välin me näemme, miten Eddien kuolema vaikuttaa tavallisesti iloiseen Dustiniin. Gaten Matarazzo kiusoittelee, että ”hänen on vaikeaa löytää valoa tunnelin päästä”.

Lisäksi meidän on tiedettävä se, miksi ylösalaismaailma (Upside Down) on näennäisesti jumissa vuoteen 1984. Nancy huomasi tämän neljännen kauden aikana. Suurempi kysymys, johon meillä ei ole vastausta, on se, ettemme vieläkään tiedä mikä ylösalaismaailma edes on. Miksi se on pelottavampi ja likaisempi kuin maailma, jonne Henry Creel alun perin matkusti? Ja mikä tarkalleen on The Shadow/Mind Flayer -nimellä kutsuttu suurolio? Ross Duffer lupasi neljännen kauden toisen osan avausjaksossa kaikkiin näihin ylösalasmaailmaan liittyviin kysymyksiin saavamme vastauksen pian.

Sitten yksi auki jäänyt tarina koskee numeroa kahdeksan eli Kali Prasadia. Emme ole nähneet Kalia toisen kauden jälkeen, ja toisin kuin kaikilla muilla tohtori Brennerin valvonnassa olevilla, hänellä on erilaisia voimia. Siis vielä erilaisempia kuin telekineettiset kyvyt. Miksi hän on poikkeava? Näemmekö häntä koskaan?

On mahdollista, että Stranger Thingsin viides kausi ei vastaa näihin kysymyksiin. Loppujen lopuksi Dufferit ovat vahvistaneet Varietyn (opens in new tab) haastattelussa, että he ovat yhdistäneet tiettyjä juonenkäänteitä aiemmilta kausilta myöhempiin hetkiin. Kenties Kalin tarina on vain yksi niistä mysteereistä, joihin emme saa koskaan vastausta.

Yksi asia, jota Dufferit eivät kuitenkaan ole tehneet, on leikata tai muokata kohtauksia aiemmilta kausilta. Kun GQ (opens in new tab) virheellisesti ehdotti, että ohjelman luova tiimi oli tehnyt niin, Stranger Things -kirjoittajien Twitter-tili kielsi (opens in new tab) tämän nopeasti. Tämä toimenpide pakotti GQ:n eräänlaisen muodolliseen joskaan ei niin vakavaan anteeksipyyntöön heidän alkuperäisestä artikkelistaan.

Lopuksi on mainittava, että Dufferit ovat vihjailleet varsin paljon asioista Happy Sad Confused -podcastissa. Emme käy niitä tässä läpi, sillä ne saattavat sisältää isoja juonipaljastuksia koskien hahmojen tarinakaarta, tapahtumapaikkoja sekä lopputaistelun aiheuttamia fiiliksiä. Voit kuunnella koko podcastin (opens in new tab), mutta muistutamme vielä kerran, että se sisältää runsaasti juonipaljastuksia.

Onko Stanger Thingsin 5. kaudesta julkaistu traileria?

Päätöskauden trailerin odottaminen on työn ja tuskan takana. (Image credit: Netflix)

Traileria ei ole vielä julkaistu. Kunhan sellainen saapuu, päivitämme sen tähän artikkeliin.

Onko Stranger Thingsia tulossa lisää?

Stranger Things -universumi ei vielä pääty. (Image credit: Tina Rowden/Netflix)

Stranger Thingsin viides kausi laskee esiripun ohjelman päätarinalle. ScreenRantille (opens in new tab) jutustellut tuottaja Shawn Levy sanoi: ”Emme koskaan halunneet ajaa itseämme nurkkaan. Halusimme kertoa vain niin paljon tarinaa kuin veljekset näkivät ja kokivat tärkeäksi. Joten on ollut selvää jo jonkin aikaa, että he tietävät tarkalleen minne olemme menossa. Emme haluaisi jäädä hetkeksikään tuon vision ja tuon vision ulkopuolelle.”

Duffer-veljesten vastikään perustamalla tuotantoyhtiö Upside Down Picturesilla on kuitenkin muita Stranger Things -projekteja työn alla.

Upside Down Pictures kehittää elokuvia ja TV-ohjelmia yksinomaan Netflixille, mukaan lukien uusi live-action Death Note -projekti, jota ikonisen mangan fanit eivät halua tapahtuvan (opens in new tab). Tämän TV-sovituksen ja muiden Stranger Thingsin ulkopuolisten tuotantojen lisäksi Netflix vahvisti, että kaksi Stranger Things -spin-off -projektia on myös työn alla.

Ensinnäkin luvassa on näytelmä, joka sijoittuu Stranger Thingsin maailmaan ja mytologiaan. Sen tuottaa Netflixin kanssa useita palkintoja voittanut duo Sonia Friedman ja Stephen Daldry, joiden luomuksia ovat The Crown (opens in new tab) ja Billy Elliot. Daldry on valittu myös näytelmän ohjaajaksi.

Samanaikaisesti Stranger Things -spin-off on kehitysvaiheessa. Siitä ei ole konkreettista tietoa, mutta Netflix ilmoitti sen tulevan olemaan Dufferin veljesten ”alkuperäinen idea”. Emme odota spin-off -projektin sisältävän pääsarjan hahmoja. Brittitoimituksemme esitteli viisi spin-off -ideaa, jotka voisivat toimia.