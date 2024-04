Talvi koitti Game of Thronesin tarinaa jatkaneelle sarjaprojektille

Game of Thronesin sekä Jon Snow'n fanit saivat kylmän suihkun, kun Kit Harrington vahvisti alkuperäissarjan jatkoksi suunnitellun Snow-sarjan tipahtaneen ainakin tältä erää suunnitelmista. Asiasta uutisoi ScreenRant.

Sarjan oli määrä jatkaa Game of Thronesin tarinaa kertomalla Jon Snow'n uuteen elämänvaiheeseen. Vaikka viralliset tiedot jäivät vähille, huhuttiin eri yhteyksissä myös Arya Starkin sekä Sansa Starkin kaltaisten tuttujen kasvojen näkyvän osana tarinaa.

Kaksi Emmy-ehdokkuutta sarjasta saanut Harrington ilmoitti suunnitelmien kariutuneen ainakin hetkellisesti. Starkin suvun motto "talvi on tulossa" näyttäisi kohdanneen siis myös tämän tuotannon.

Miksi Jon Snow ei ole HBO:n suunnitelmissa?

Harrington kertoi käänteestä Screen Rantin haastattelussa. Hänen mukaansa tiimi ei saanut riittävän kiinnostavaa tarinaa aikaiseksi, joten projekti laitettiin jäihin ainakin hetkellisesti.

"Saatamme tulevaisuudessa palata tarinan pariin, mutta tällä hetkellä se ei etene. Projekti on tukevasti jäissä."

Vaikka tilanne näyttää tällä hetkellä tukalalta, näyttelijä vaikuttaa kuitenkin toiveikkaalta tulevan suhteen. Näin lienee myös monien fanien kanta, jotka toivovat jatkoa yhdelle parhaista HBO Max -sarjoista.

Westerosin maailmaan vihkiytyneillä riittää silti katsottavaa lähivuosina. Esiosa House of Dragon saa 2. tuotantokautensa tänä kesänä, minkä lisäksi HBO työstää parhaillaan A Knight of the Seven Kingdoms -sarjaa. Sen on määrä saapua suoratoistopalveluun vuoden 2025 aikana. Lisäksi kirjailija George RR Martin on vihjannut muista spinoffeista, joihin lukeutuu ainakin samaiseen maailmaan sijoittuva animaatiosarja.

Kuten Martin on todennut, animaatiosarjan toteutuminen on paljon todennäköisempää kuin näytellyn tuotoksen. Kuten Game of Thronesin loppua kohti kävi hyvinkin selväksi, sarjalle ominaiset isot taistelukohtaukset ovat erittäin kalliita toteutettavia. Tämä lienee myös isossa osassa HBO:n varovaisuutta tuotantojen kanssa.