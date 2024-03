The Elder Scrolls 6 on jo pelattavassa kunnossa – tekijät silti salamyhkäisiä kehityksestä

The Elder Scrolls -sarja juhlistaa 30-vuotista taivaltaan vuonna 2024. Tekijätiimi Bethesda Game Studios on sen kunniaksi antanut päivityksen myös odotetusta The Elder Scrolls 6:sta.

Juhlaisassa twiitissä muistellaan aluksi vuonna 1994 julkaistua The Elder Scrolls: Arena -teosta, joka käynnisti koko suosikkisarjan. Studio tiedostaa luomuksensa merkityksellisyyden, vaikka sen jälkeen ilmestyneet osat ovatkin monilla paremmin mielessä. Suosio tuntuu kasvaneen osa osalta, sillä pelisarjaan on julkaistu sittemmin muun muassa osat Daggerfall, Morrowind, Oblivion sekä tietenkin Skyrim.

Myös kymmenen vuotta täyttävä The Elder Scrolls Online saa huomiota. Tämän jälkeen huomio kiinnitetään työstössä oleviin projekteihin, kuten The Elder Scrolls: Castles -mobiilipeliin. Sen luvataan tarjoavan "uniikin linnanrakennuskokemuksen, jossa pelaaja voi luoda oman dynastiansa".

Lopulta päästään viimein mehevimpään pihviin. Tekijät kertovat pääsarjan seuraavan osan The Elder Scrolls 6 olevan jo pelattavassa kunnossa.

"Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä, olemme kehittämässä seuraavaa lukua, The Elder Scrolls 6:ta. Jo nyt voimme seikkailla aikaisten testiversioiden ansiosta Tamrielissa, jonne palaaminen nostaa pintaan riemun, jännityksen sekä seikkailullisuuden."

"Kiitos kaikesta tuestanne näiden vuosikymmenten aikana sekä kaikesta siitä, mitä olette tuoneet mukananne peleihimme. Olemme todella innostuneita jatkaessamme tarinaa ja juhlistamalla seuraavia 30 vuotta."

Vaikka uutta teosta sivuutettiinkin, ei tekijätiimi paljastanut kehitysprojektin etenemisestä paljoakaan. Toistaiseksi ainoat viralliset tiedot ovatkin kuuden vuoden takaa, jolloin peli alkujaan julkistettiin. Emme täten tiedä edes julkaisuajankohtaa, joskin syyskuinen tieto vihjasi pelin ilmestyvän vuonna 2026 tai myöhemmin.

Kehitystyöstä vastaava Todd Howard kertoi haluavansa The Elder Scrolls 6:n olevan "ultimaattinen fantasiamaailman simulaatio. Samalla hän pohti teoksen tulleen julkistetuksi liian aikaisin.