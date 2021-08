The Elder Scrolls 6: trailerit, uutiset ja huhut Skyrimin seuraajasta

Elder Scrolls 6 on virallisesti kehityksessä. Muut tiedot ovatkin tällä erää vielä hämärän peitossa, eikä julkaisuajankohdasta, varsinaisesta trailerista tai pelin yksityiskohdista ole vielä hiiskuttu.

Sarjan viides osa Skyrim täyttää marraskuussa 2021 jo kymmenen vuotta. Elder Scrolls VI puolestaan paljastettiin vuonna 2018, joten kehitystyötä on jatkunut jo hyvän tovin ajan. Tämän jälkeen on kuitenkin ollut hiljaisempaa, kun tekijätiimi Bethesda Game Studios on keskittynyt erityisesti uuteen roolipelijulkaisuun Starfield. Sci-fistä ammentava teos ilmestyy nykytiedon valossa vuonna 2022.

Elder Scrolls 6:n kohdalla ilmoilla on useita kysymysmerkkejä. Ensinnäkin markkinoille on saapunut uusi konsolisukupolvi, kun PS5 ja Xbox Series X ovat napanneet asemansa konsolipelaamisen keihäänkärkinä. Julkaisu molemmille konsoleille on luonnollisesti monien toiveena.

Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Microsoft osti yrityskaupassa Bethesdan itselleen, joten monet fanit pelkäävät pelin olevan Xbox Series -konsolien yksinoikeusjulkaisu. Ennusmerkkejä on ilmoilla, sillä esimerkiksi jo mainittu Starfield on Xboxin yksinoikeus. Lisäksi Microsoft-pomo Phil Spencer on maininnut, että tulevat Bethesda-pelit ovat yksinoikeusjulkaisuja niille alustoille, joilla Xbox Game Pass on tarjolla.

Odottavan aika on pitkä, emmekä malttaneet pysyä vähäisestä virallisesta tiedosta kylläisenä. Tämän vuoksi uppouduimme internetin ja haastattelujen syövereihin etsiessämme viittauksia, tietoja, huhuja ja arvioita The Elder Scrolls 6 -pelistä.

Kannattaa myös huomata, että päivitämme tätä artikkelia säntillisesti uusien tietojen kiiriessä korviimme. Kannattaakin palata lukaisemaan tuoreimmat tiedot säännöllisin väliajoin.

[Päivitys: Phil Spencer kommentoi tuoreessa haastattelussa, että Elder Scrolls 6 on "hyvin erilainen" kuin Obsidianin Avowed ja kauempana julkaisusta kuin seuraava Fable-teos.]

The Elder Scrolls VI lyhyesti

Lyhyesti

Mikä se on? Kauan odotettu jatko-osa The Elder Scrolls V: Skyrim -roolipelille

Kauan odotettu jatko-osa The Elder Scrolls V: Skyrim -roolipelille Milloin se julkaistaan? Kukaan ei vielä tiedä, mutta todennäköisesti aikaisintaan vuonna 2023

Kukaan ei vielä tiedä, mutta todennäköisesti aikaisintaan vuonna 2023 Millä alustoilla sitä voi pelata? PC on todennäköinen ja Xbox Series X sekä Xbox Series S varmoja. PS5:n kohdalla on kuitenkin runsaasti kysymysmerkkejä

Julkaisupäivä

Julkaisupäivän suhteen ei valitettavasti kannata pidätellä hengitystä. Tarkkaa tietoa ei vielä ole, ja ennusmerkitkin viittaavat pitkään odotukseen.

Vaikka The Elder Scrolls 6 paljastettiin Bethesdan E3-esityksessä vuonna 2018, tämän jälkeen on ollut varsin hiljaista. Toistaiseksi emme tiedä edes julkaisuvuotta. Todd Howard on todennut pelin saapuvan sci-fi-roolipeli Starfieldin jälkeen, minkä lisäksi Xbox-pomo Phil Spencer paljasti teoksen ilmestyvän myöhemmin kuin Fable 4. Kun Starfieldin on määrä saapua myyntiin marraskuussa 2022 ja Fable 4 ei ole vielä saanut julkaisupäivää, vaikuttaisi The Elder Scrolls 6 olevan vielä hyvin kaukana.

Bethesda Games Studiosin vetäjä Todd Howard kommentoi samansuuntaista vuoden 2021 The Telegraph -haastattelussa:

"On hyvä huomata, että olemme yhä suunnitteluvaiheessa. Selvitämme myös teknistä puolta: voidaanko suunnitelmamme toteuttaa pelissä? Jokainen peli sisältää jonkin verran uutta teknologiaa, ja Elder Scrolls 6 vaatii joitakin lisäyksiä Creation Engine 2:een toimiakseen."

Kaikkinensa vaikuttaa siltä, että The Elder Scrolls 6 ilmestyy aikaisintaan vuonna 2024. Bethesda kun halunnee antaa Starfieldille oman tähtihetkensä ennen seuraavaa suurjulkaisua.

Trailerit

Toistaiseksi ainoa videotraileri The Elder Scrolls 6 -pelistä on erittäin lyhyt pätkä pelin logolla. Muuta emme ole vielä nähneet.

Tässä on julkistustraileri:

Uutiset ja huhut

“Hyvin erilainen” kuin Avowed

Tulevaa Xbox-yksinoikeuspeliä Avowed on useammassa yhteydessä verrattu Elder Scrolls -sarjaan. Phil Spencer kuitenkin kertoi, että teosten välillä on merkittäviä eroavaisuuksia.

Kun asiasta kysyttiin IGN-podcastin lomassa, Spencer kommentoi erilaisuutta selvästi. "Mielestäni pelit ovat hyvin erilaisia, joten en voi sanoa näiden olevan samanlaisia. Kun mietin pelivalikoimaa sekä fantasiaroolipelien syvintä olemusta, uskon Avowedin tekevän vakuuttavan sisääntulon."

Fable 4 saapuu ensin

Phil Spencer kommentoi niin ikään IGN-podcastissa, että seuraava Fable ilmestyy hyvin todennäköisesti ennen kuin Elder Scrolls 6. Keskustelussa puitiin myös sarjojen tyylieroja. Spencer totesi "Fablen olleen aina kevyempi ja brittiläisempi, ja Playground pitänee tästä kiinni". Bethesdan eeposta odottavat saivat puolestaan kylmän suihkun: "Elder Scrolls 6:n julkaisu on kauempana, mutta uskon sen olevan julkaisunsa aikaan uskomaton kokemus."

Aikaisessa kehitysvaiheessa

Saatamme odottaa vielä pitkän aikaa ennen kuin Elder Scrolls VI ilmestyy. Bethesda Games Studiosin johtaja Todd Howard vahvisti asian toteamalla, että avoimen maailman roolipelin olevan vielä kehitystyön alkuvaiheessa. Howard totesi Telegraphille seuraavaa:

"On hyvä huomata, että olemme yhä suunnitteluvaiheessa. Selvitämme myös teknistä puolta: voidaanko suunnitelmamme toteuttaa pelissä? Jokainen peli sisältää jonkin verran uutta teknologiaa, ja Elder Scrolls 6 vaatii joitakin lisäyksiä Creation Engine 2:een toimiakseen."

Mikäli puheet eivät ole jostain syystä hämäystä, Elder Scrolls 6 tuskin ilmestyy lähiaikoina. Creation Engine 2:n haltuunotto voi ottaa tiimiltä oman aikansa.

Ei esiintymistä E3 2021 -tapahtumassa

E3 2021 oli jälleen mammuttimainen tapahtuma, jossa Microsoftin/Xboxin esitys nousi kenties suurimmaksi spektaakkeliksi.

Valitettavasti emme kuitenkaan saaneet mitään The Elder Scrolls 6 -tietoa. Pelin mainittiin olevan kehityksessä, mutta painopisteenä oli Starfield. Joudumme siis odottamaan yhä edelleen uusien tietojen saamiseksi.

The Elder Scrolls 6 ei ehkä ilmesty PS5:lle

Xbox-pomo Phil Spencer on vahvistanut tulevien Bethesda-pelien ilmestyvän yksinoikeudella "Xbox Game Passia tukeville alustoille". Tämä jättää käytännössä PS5-konsolin pois laskuista.

Maaliskuun 11. päivä järjestetyssä "Bethesda Joins Xbox" -keskustelussa Spencer kommentoi yksinoikeusasiaa. Puheeksi nousivat tulevat Bethesda-julkaisut Starfield ja The Elder Scrolls 6.

"Jos olet Xboxin omistaja, haluan sinun tietävän, että pyrimme tuomaan upeita yksinoikeuspelejä laitteille, jotka tukevat Xbox Game Passia. Se on tavoitteemme, siksi teemme tämän yrityskaupan ja sen saavuttamiseksi rakennamme yhteistyötämme."

Luvassa on kuitenkin pelejä, joista on tehty diilit jo ennen yrityskauppaa. Tämän vuoksi esimerkiksi Deathloop saapuu PS5:lle. Niin ikään aiempien sopimusten mukaiset pelijulkaisut jatkavat tuen saamista vastaisuudessakin. Spencer kommentoi tätä seuraavasti:

"En tietenkään voi sanoa jokaisen Bethesda-pelin olevan yksinoikeus, sillä se ei olisi totta. Meillä on joitakin sopimuksenalaisia velvoitteita, jotka täytämme sovitusti kuten aina ennenkin. Osa peleistä on ilmestynyt muille alustoille, ja tuemme näitä edelleen. On monia peliyhteisöjä, ja haluamme myös panostaa heihin. Lisäksi tulevaisuudessakin on joitakin sopimuksellisia ja perinteisiä asioita eri alustoilla, joita aiomme työstää."

Vaikka on mahdollista, että The Elder Scrolls 6 ei olisi Xbox Game Pass -alustojen yksinoikeus, peli saattaa hyvinkin olla suurempi hitti Xbox Seriesillä ja PC:llä kuin PS5:llä. Lisäksi mahdollinen ajallinen yksinoikeus on mahdollisuutena, sillä pelin alustoja ei ole vielä paljastettu. Esimerkiksi Starfieldin tilanne on toisin, ja sen tiedetään olevan Xbox-yksinoikeus.

Vuotanut materiaali vaikuttaisi olevan väärennös

Verkkoon vuotanut video, jonka väitettiin olevan The Elder Scrolls 6:n kehitysversiosta, on kyseenalaistettu. Redditissä julkaistu (kiitos, GamesRadar!) pätkä on vain 10 sekuntia pitkä, ja se tarjoaa ensimmäisestä persoonasta kuvattua liikettä, jossa hahmo kulkee nurmikon ja kivikon väliä.

Tarjolla ei ole juuri mitään perustetta sille, miksi videota tulisi pitää aitona. Ja vaikka se sitä olisikin, ei sen pohjalta voida tehdä johtopäätelmiä. Vaikka haluaisimme nähdä pelistä edes tiedonmurusia, suhtaudumme tähän materiaaliin suurella varauksella.

Xbox Game Passiin julkaisupäivänä

Todd Howard kertoi Xbox Game Pass -tilaajien pääsevän käsiksi The Elder Scrolls 6:een heti julkaisupäivänä ilman lisäkustannuksia.

Uusi Indiana Jones -peli ei viivästytä Elder Scrolls 6:n kehitystä

Bethesda ilmoitti taannoin työstävänsä MachineGamesin kanssa uutta Indiana Jones -peliä. Bethesda Game Studiosin vetäjä Todd Howard on pelin vastaava tuottaja.

Tekijätiimi kuitenkin vakuutti heti alkajaisiksi, ettei projekti aiheuta viivästyksiä The Elder Scrolls 6:n kehitystyölle.

Todd Howardin useaan samanaikaiseen projektiin on kuitenkin suhtauduttu varauksella. Bethesdan Pete Hines kommentoi asiaa kertomalla, ettei kyseessä ole mitään ihmeellistä:

"Todd toimii vastaavana tuottajana useassa Bethesda Game Studiosin projektissa, kuten Fallout-tv-sarjassakin. Hänen pääpainopisteet ovat tulevat Starfield ja The Elder Scrolls 6, joiden työ jatkuu ennallaan."

Todd is currently EP on many BGS and other projects, such as the Fallout TV show. His main focus remains Directing the upcoming Starfield and TES6 games, which aren't affected by today's news.January 12, 2021 See more

Sijoittuuko peli Hammerfelliin?

2021 vaikuttaisi olevan Elder Scrolls 6:lle parempi vuosi kuin 2020. Pelisarjan virallinen Twitter-tili aktivoitui vihjaamalla johonkin, joka saattaa liittyä tai olla liittymättä odotettuun kuutososaan. Twiitti on nähtävissä alla:

Transcribe the past and map the future. 📖Here's to a Happy New Year!🕯 pic.twitter.com/bL44CzLDIEDecember 31, 2020 See more

Kuvassa olevat valot on sijoitettu eri puolille Tamrielia. Yksi piste on ylhäällä, toinen Skyrimissä ja kolmas Skyrimin eteläpuolella sijaitsevassa kartoittamattomassa Hammerfellissa. Huhut ovat jo pitkän aikaa vieneet kuutososaa Hammerfelliin, joka on Redguardin koti. Tämän suhteen ei kuitenkaan ole mitään virallista tietoa. Twiitin pohjalta on kuitenkin vedetty johtopäätöksiä, ja tällä hetkellä Hammerfell tuntuu todennäköisimmältä.

Toisen havainnon on tehnyt PCGamer. Sivusto kiinnitti huomiota vuosilukuun "4E 182", joka tarkoittaisi tapahtumien sijoittumista aikaan ennen Skyrimiä (4E 201). Tämän perusteella saagan viides ja kuudes osa voivat linkittyä toisiinsa.

Emme vielä tiedä mikäli tämä liittyy Elder Scrolls 6:een eikä esimerkiksi Elder Scrolls Onlineen. Viittaus "tulevaisuuden karttaan" sekä Hammerfelliin vaikuttavat kuitenkin lupaavilta.

Edes PlayStation ei tiedä pelin PS5-julkaisusta

Kun viimeksi kuulimme PlayStation-pomo Jim Ryanin kommentoivan peliä, hän ei ollut varma teoksen saapumisesta PS5:lle. Maininta saatiin pian Microsoftin ZeniMax-yrityskaupan jälkeen.

Venäläiselle TASS-julkaisulle marraskuussa 2020 antamassaan kommentissa (kiitos, GamesRadar!) Ryan ei vielä tiennyt PS5-julkaisusta tai mahdollisesta Xbox-yksinoikeudesta.

"Tämä päätös ei ole meidän käsissämme. Odotamme ja katsomme mitä seuraavaksi tapahtuu. Odotan innolla kuulevani tästä lisää."

Ryan myös kertoi Sonyn erilaisesta suhtautumisesta studio-ostoksiin.

"Me olemme ottaneet erilaisen lähestymistavan. Meidän ajatuksemme on edetä hitaasti ja vakaasti, mutta pyrimme kasvattamaan hankkimiamme studioita luonnollisin keinoin. Kunnioitamme kilpailijamme ratkaisuja, sillä ne vaikuttavat loogisilta ja järkeenkäyviltä. Olemme kuitenkin iloisia ja luottavaisia, että saamme paremman julkaisuvalikoiman kuin mikään konsoli aiemmin."

Mitä ilmeisimmin päätös on pitkälti Microsoftin käsissä. Toisaalta Todd Howard totesi Gamesindustry.bizille, että hänen mielestään on "vaikea kuvitella" etteikö The Elder Scrolls 6:n kaltainen peli tulisi useille alustoille. Samalla hän kuitenkin korosti, ettei päätöstä ole vielä tehty.

The Elder Scrolls 6 käyttää uutta pelimoottoria

Bethesda on vahvistanut aikovansa päivittää nykyisen pelimoottorin Elder Scrolls 6:n luontia varten.

GamesRadarin mukaan moottori kulkee samalla nimellä, mutta se mahdollistaa paremman renderöinnin, valaistuksen, animoinnin, ympäristön luomisen sekä kuvamittauksen.

Todd Howard kommentoi asiaa Microsoftin yrityskaupan jälkeen toteamalla, että "kyseessä on suurin moottoripäivitys sitten Oblivionin, minkä varaan rakennetaan ensimmäinen täysin uusi pelinimike 25 vuoteen". Mainittuina olivat sekä Starfield että The Elder Scrolls 6.

Develop: Brighton -konferenssissa Howard antoi lisätietoa Creation Enginen uudistuksesta. Päivityksen kerrottiin oleva "merkittävä parannus, joka on ottanut pidempään kuin toivottiin, mutta samalla se mahdollistaa Starfieldin ja Elder Scrolls 6:n toimivuuden. Kun pelaajat näkevät lopputuloksen, he ovat varmasti tyytyväisiä."

Skyrim (Image credit: Bethesda)

Elder Scrolls 6 ilmestyy Starfieldin jälkeen

Marraskuun 11. päivä 2022 ilmestyvä Starfield on Bethesdan tärkein prioriteetti, joten peli julkaistaan ennen Elder Scrolls 6:n ilmestymistä.

"Olemme miettineen ja työstäneet Starfieldia vuosien ajan", kommentoi Todd Howard osana Bethesda’s E3 2018 -esitystä.

Vielä vuonna 2020 ei ole minkäänlaista tietoa siitä, milloin peli lopulta julkaistaan.

Todd Howard kertoi samaa vuonna 2019, jolloin hän kertoi Bethesdan "työskentelevän kovasti" sekä Elder Scrolls 6:n että Starfieldin parissa. Tuolloin "Starfield oli jo pelattavissa, Elder Scrolls VI ei".

Bethesdan fokuksena on ollut Starfield. Howard toivoi IGN:n haastattelussa pelaajilta kärsivällisyyttä.

"Elder Scrolls -pelien julkaisujen välinen aika on pitkä. Se on sitä jo", totesi Howard.

Työpaikkoja tarjolla

Bethesda Game Studiosin julkaisemat avoimet työpaikat viittasivat Starfieldin kehitystyön olevan pitkällä. Tämän perusteella myös arveltiin, että The Elder Scrolls 6 saattaisi päätyä täyteen kehitykseen piakkoin. Puheiden pohjana on lokakuun 23. päivä vuonna 2020 julkaistut työpaikat.

Reddit-käyttäjän havaitsemat paikat olivat nähtävissä Gameplay Programmersin sivulla. Studio kertoi etsivänsä "lahjakkaita tekijöitä edistämään huippukehittynyttä RPG-kehitystyötä sekä konsoleille että PC:lle". Tarkempana kuvauksena mainittiin "uusien peliominaisuuksien käyttöönotto, pelaajien ja hahmojen käyttäytyminen, taistelumekaniikat, käyttöliittymä" ja niin edelleen.

Vaikka peliä ei mainittu, viittasivat pestit alkuvaiheessa olevaan kehitystyöhön. Paikat ovatkin todennäköisemmin Elder Scrolls 6 -projektiin kuin Starfieldiin.

Vastaavanlaisen havainnon teki myös Video Editor, joka kertoi Bethesdan etsivän loppusuoralla olevan Starfieldin pariin videomarkkinoinnista vastaavia osaajia. Näiden vastuualueella olisivat muun muassa trailerit.

"Skyrim-isoäiti"

Tiedämme jo valmiiksi, että verkkoilmiöksi muodostunut Skyrim-isoäiti Shirley Curry on Elder Scrolls 6:ssa NPC-hahmo. Hänet on kuitenkin lisätty myös Skyrimiin modin avulla. Modista on nähtävissä lyhyt traileri.

Redfall-tavaramerkki saatiin sovittua

ZeniMax Media ja Bookbreezen riita Redfall-tavaramerkistä on saatu sovittua. Bethesda yritti varata nimen itselleen vuonna 2018, jolloin fanit olettivat pelin saaneen lopulta nimensä. Redfall on kuitenkin Bookbreezen julkaiseman sci-fi-sarjan nimi, joten pyrkimykset torpattiin helmikuussa 2019.

Tiedämme kuitenkin nyt, että Bethesda ei pyrkinyt varaamaan nimeä Elder Scrollsia varten. Sen sijaan suunnitelmana on käyttää sitä Arkane Studion tulevaan vampyyriteemaiseen tiimiräiskintään.

Gamasutra kertoi sovinnon löytyneen tavalla, joka hyödyttää molempia. Tarkemmat tiedot ovat kuitenkin edelleen salaisia.

Skyrim (Image credit: The Elder Scrolls: Skyrim)

Kuvamittausteknologia

25-vuotisjuhlassa kerrottiin ensimmäisiä yksityiskohtia käytettävästä teknologiasta. Näimme esimakua kuvamittauksesta, joka mahdollistaa tosielämän esineiden skannauksen ja muuttamisen pelinsisäiseksi 3D-objektiksi. Teknologian toimivuutta voidaan nähdä jo Starfieldissa, jonka jälkeen olemme varmasti paljon viisaampia sen mahdollisuuksista.

Elder Scrolls 6 on virallista!

Bethesda on kiireinen studio: se työskentelee Starfieldin parissa, mutta samalla työ Elder Scrolls Onlinen ja Fallout 76:n parissa jatkuu. Ja nämä ovat vain yhtiön suurimmat jalokivet, sillä myös mobiilipelit, Dishonored, Prey ja muut teokset vaativat huomionsa.

Todd Howard on paljastanut Bethesdan työstävän kahta uutta jättinimikettä samanaikaisesti, vaikka kehitystyössä on ollut haasteensa.

Howard kertoi palanneensa Skyrimin pariin vuosia julkaisun jälkeen. Kokemus oli kuin tapaisi lapsuudenystävän pitkän tauon jälkeen. Vierineet vuodet mahdollistavat pelistä nauttimisen pelaajana, ei tekijänä.

Pidämme tätä näkemystä erinomaisena pohjana koko sarjan uusimiselle.

Kaikkinensa voinemme sanoa, että pelin nimi tuskin on pelkkä Elder Scrolls 6. Sarjan aiemmissa osissa titteli on saanut lisänimen, ja sama käytäntö jatkunee tälläkin kertaa.

Mihin peli sijoittuu?

Kuten aiempienkin pelien kohdalla, uskomme Elder Scrolls 6:n sijoittuvan Tamrielin alueelle, joka on nähtävissä yläpuolella.

Edelliset pelit ovat vieneet pelaajat High Rockiin, Hammerfelliin, Morrowindiin, Cyrodiliin ja Skyrimiin. Tällä erää Valenwood, Elsweyr ja Black Marsh ovat suurimmat kartoittamattomat alueet. On kuitenkin mahdollista, että Bethesda palauttaa pelaajat aiemminkin nähtyihin maisemiin.

Alkuperäiset huhut veivät peliä vahvasti Black Marshin suuntaan, josta liskomainen Argonian-laji on kotoisin. Väittämille ei kuitenkaan ole juuri perusteita, vaan kyseessä on pikemminkin toive. Black Marshin rämeiköt sekä saaret olisivat eittämättä kiinnostava suunnanvaihdos, joskin se muistuttaisi varmasti monia The Witcher 3 -roolipelistä. Alueen eduksi on laskettava myös sen tuntemattomuus. Se jättäisi täten Bethesdan mielikuvitukselle runsaasti sijaa.

Mikäli mahdollisuudet ja vapaus ovat valinnan perusteita, myös Elsweyr on väkevä kandidaatti. Sen arot ja karut alueet ovat Khajit-rodun kotialuetta.

Olisi erittäin kiinnostavaa päästä tutustumaan tarkemmin Khajit- tai Argonian-lajien historiaan, joten molemmat olisivat varmasti faneille mieluisia valintoja.

Huhuissa on mainittu vahvasti myös Valenwood, joka on bosmerialaisten koti. Sielläkään ei ole aiemmin juuri käyty.

Tämä huhu perustuu Bethesdan sisäiseen raporttiin vuodelta 2014. Tuolloin työntekijöitä varoitettiin käyttämästä termejä Fallout: Nuka World, Elder Scrolls VI ja Project Greenheart.

Vaikka Fallout: Nuka Worldin luultiin olevan väärää tietoa, osoittautui se lopulta Fallout 4:n suureksi lisäsisältöpaketiksi. Tämän perusteella on arveltu, että Project Greenheart saattaisi olla seuraavan Elder Scrollsin koodinimi. Mikä mielenkiintoisinta, Greenheart on Valenwood-alueen kaupunki.

Tämä spekulaatio on kuitenkin sittemmin jäänyt paitsioon, kun E3 2018 -tapahtuman julkistustraileri ei muistuttanut Valenwoodia.

E3-maistiaisen perusteella on vaikea tehdä isoja johtopäätöksiä. Spekulaatioissa kuitenkin uskotaan, että Elder Scrolls 6 sijoittuu joko Hammerfelliin tai High Rockiin.

Hammerfell-huhu sai lisää vettä kiukaalle, kun pelisarjan virallisen Twitter-tilin viestissä todetaan "sovita menneisyys ja tulevaisuuden kartta" ("transcribe the past and map the future"). Kuvassa näkyy kartoittamaton Hammerfellin alue. Tosin on myös mahdollista, ettei kuva liity Elder Scrolls 6:een mitenkään.

Todd Howard kertoi Eurogamerille antamassaan haastattelussa, että tekijät ovat päättäneet pelin sijainnin. Sitä ei kuitenkaan vielä kerrota.

Toistaiseksi nippelitiedot ja yksityiskohdat ovat todella vähissä. Joudumme siis tyytymään huhuihin ja arveluihin, jotka eivät välttämättä tee hullusta hurskaampaa.

Kuten Morrowindin, Oblivionin, Skyrimin sekä verkkoroolipeli Elder Scrolls Onlinen pelaajat tietävät, periaatteessa Tamriel tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia. Lisäksi alueita voi halutessaan yhdistää ja laajentaa.

Joka tapauksessa yksi asia on lähes tulkoon varmaa: sijoittuupa peli mihin Tamrielin kolkkaan tahansa, luvassa on lukuisia sivutehtäviä pullollaan oleva maailma.

Mitä haluamme nähdä?

Kodinrakennus

Todennäköisesti peli sisältää tavalla taikka toisella mahdollisuuden rakentaa taloja tai kokonaisia kyliä. Skyrim esitteli idean Hearthfire-lisärissään, ja Fallout 4 laajensi tätä entisestään. Kun vielä Elder Scrolls Onlinekin sai vastaavan Homestead-laajennuksessa, uskomme tämän olevan myös osa seuraavassa pääsarjan osassa.

Tämä sopisi erityisen hyvin huhutun Valenwoodin alueella, mikäli pelaajan täytyy sopeutua karun ympäristön vaatimuksiin bosmereien tavoin. Luonnollinen ympäristö toisi mukavaa vastapainoa Falloutin karummalle tyylille.

Täysin uusi tarina

Todd Howard pohti Gamespotille antamassaan haastattelussa tarinankerrontaa. Hänen mukaansa Bethesda miettii miten se haluaa tarinoitaan kertoa pelien sisällä.

Howard huomautti, että Skyrim ja Fallout 4 suhtautuvat tarinoihin erilaisin tavoin. Skyrim jätti enemmän sijaa pelaajan visiolle, kun taas Fallout piteli pelaajaa kädestä enemmän.

Studio etsii tällä hetkellä keinoa "kertoa parempi tarina avoimessa maailmassa". Howardin mukaan "jokaisessa pelissä on ollut onnistumisia ja epäonnistumisia. Jos kysyt tekijöiltä, on tarjolla runsaasti uusia ja tutustumisen arvoisia ideoita, sillä oikeaa tapaa ei ole vielä löydetty."

Kun huomioi Skyrimin ja Falloutin tarinankerronnalliset eroavaisuudet sekä erilaiset palautteet, saattaa seuraava Elder Scrolls tavoitella jonkinlaista tasapainoa näiden väliltä. Kenties tarina koskee hahmoa, kun taas maailmalla saa samota vapaasti.

On selvää, että The Witcher 3 on tehnyt valtavan vaikutuksen avoimen maailman tarinan vaatimuksiin.

Emme usko emmekä halua Bethesdan kopioivan Witcherin mallia suoraan, mutta kilpakumppanin onnistuminen pakottaa tiimin pohtimaan uusia tapoja entistä tarkemmin.

Ei moninpeliä

Se, mitä emme usko näkevämme, on moninpeli. Skyrim ei kärsinyt moninpelin puuttumisesta lainkaan, eikä kilpailijan luominen Elder Scrolls Onlinelle tunnu erityisen järkevältä idealta.

Virtuaalitodellisuus

Vaikka tämä ei ole mitenkään varmaa, vaikuttaa Bethesdalla olevan suunnitelmia VR-teknologian suhteen. Yhtiö kun julkaisi Skyrimin virtuaalitodellisuuteen vieneen version.

Parempi grafiikka ja vähemmän bugeja

Skyrimin remasterointi osoitti selvästi, miten paljon teknologia on kehittynyt teoksen alkuperäisestä julkaisuvuodesta. Uskommekin kuutososan nostavan riman vielä korkeammalle. Toki vierivät vuodet kiristävät myös odotuksia, joten lopputuloksen osalta julkaisuvuosikin on määrittävä tekijä.

Tiedämme Bethesdan käyttävän uudistunutta pelimoottoria. Toivottavasti se nostaa lopputuloksen uudelle tasolle.

Sujuvampaa taistelua

Vaikka Oblivionin, Skyrimin ja Falloutin animaatiot ovat ikonisia, niiden näkeminen sellaisenaan uudella konsolisukupolvella tuntuisi vaatimattomalta. Odotammekin uusien konsolien mahdollistavan selvästi sujuvamman ja monipuolisemman toteutuksen niin taisteluiden kuin pelimaailman avoimuudenkin osalta.

Uudelleenpeluuarvo

Howard kommentoi IGN:n haastattelussa pelaajien odotuksia seuraavasti:

"Kun pelaajat viimein näkevät lopputuloksen sekä tavoitteemme, uskon heidän ymmärtävän julkaisuvälin pituuden. Skyrimin julkaisusta on kahdeksan vuotta, ja myös seuraavan Elder Scrollsin kohdalla haluamme luoda teoksen, joka kestää vähintään vuosikymmenen."

Tältä osin siis voimme todeta varmaksi, että Elder Scrolls 6 suunnitellaan pitkäikäiseksi seikkailuksi. Näin on ollut aiemminkin, mutta Skyrim ja Oblivion ovat pysyneet elossa puhtaasti fanien modien avulla.

Toistaiseksi pelit eivät ole juurikaan panostaneet uudelleenpeluuarvoon. Kovat ratkaisut ja niiden seuraamukset olisivat mielenkiintoinen lisäys, joka saisi pelaajat aloittamaan teoksen kenties uudelleenkin.

Tämän artikkelin teossa ovat auttaneet Vic Hood ja Jack Webb.