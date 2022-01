Starfield: julkaisupäivä, trailerit, yksinoikeudet ja uutiset

Bethesda Game Studiosin kauan odotettu täysin uusi peli Starfield on tulossa Xboxille ja PC:lle loppuvuodesta 2022. Ja kaikki viitteet osoittavat siihen, että luvassa on suorastaan eeppinen tieteisseikkailu.

Starfieldistä ei kuitenkaan tiedetä tällä hetkellä hirveästi, eikä pelistä ole julkaistu juuri muutamaa lyhyttä traileria ja konseptitaidetta enempää mitään virallista. Nämä ovat kuitenkin antaneet hieman osviittaa sitä, mitä tulevalta voi odottaa.

Kyseessä on Bethesdan ensimmäinen täysin upouusi peli 25 vuoteen. Kyseessä on yksinpelattava roolipeli, joka sijoittuu kauaksi tulevaisuuteen ja ulkoavaruuteen. Studiopomo Todd Howardin mukaan peli on eepos "toivosta ja ihmisyydestä", minkä lisäksi hän kuvailee peliä "Skyrimiksi avaruudessa".

Pelin julkaisupäivä on vahvistunut marraskuulle 2022, joten joudumme vielä odottamaan hetken ennen Starfieldin julkaisua. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt meitä keräämästä mahdollisimman paljon tietoa odotetusta uutuuspelistä. Odotammekin innolla pääsevämme tutkimaan ulkoavaruutta Bethesdan uutuuspelissä, mutta vähintään yhtä suurella innolla olemme keränneet myös kaikki mahdolliset huhut ja uutiset peliin liittyen.

Alta voitkin lukea, mitä kaikkea Starfieldiltä on lupa odottaa.

Starfield: mitä sinun tarvitsee tietää

Mikä se on? Yksinpelattava roolipeli, joka sijoittuu ulkoavaruuteen, Falloutin ja The Elder Scrollsin kehittäjiltä

Yksinpelattava roolipeli, joka sijoittuu ulkoavaruuteen, Falloutin ja The Elder Scrollsin kehittäjiltä Mille se julkaistaan? PC:lle ja Xbox Series X:lle. Se tuodaan myös Xbox Game Passiin heti julkaisupäivänä. Kyseessä on Xbox-konsoliyksinoikeus.

PC:lle ja Xbox Series X:lle. Se tuodaan myös Xbox Game Passiin heti julkaisupäivänä. Kyseessä on Xbox-konsoliyksinoikeus. Milloin voin pelata sitä? 11. marraskuuta 2022

Starfieldin julkaisupäivä

Bethesda vahvisti E3 2021:ssä Starfieldin julkaisupäiväksi 11. marraskuuta 2022. Odotusta on siis vielä pieni tovi. Lupaavaa on kuitenkin se, että Washington Postin haastattelussa Todd Howard oli "luottavainen julkaisupäivän suhteen".

Peli on myös PC- ja Xbox-yksinoikeus, eikä sitä tuoda lainkaan PS5:lle. Ottaen huomioon, että Microsoft omistaa nykyään Bethesdan, saman kohtalon voivat kokea myös tulevat The Elder Scrolls 6 - ja Fallout 5 -pelit.

Starfield-trailerit

The Endless Pursuit

Kulissien takaisella videolla ohjaaja Todd Howard, studiovastaava Angela Browder ja art director Matt Carofano keskustelevat Bethesdan tulevaisuudesta Starfieldin osalta.

Howard mainitsee "step-out-hetket" Fallout-peleistä, jossa hahmo astuu ydinsodan runtelemaan maailmaan ensimmäistä kertaa. Hän vihjaakin kryptisesti Starfieldissä olevan kaksi tällaista "step-out-hetkeä". Carofano puolestaan paljastaa Starfieldin perustuvan "realistiseen tieteispohjaan" ja olevan Skyrimiä "maanläheisempi ja aidompi".

Taustatarina

Bethesda julkaisi lokakuussa 2021 trailerin, joka kertoo tarkemmin Starfieldin taustoja. Traileri kantaa nimeä The Settled Systems.

Videolla kuullaan suunnitteluvastaava Emil Pagliaruloa, joka kertoo Starfieldin sijoittuvan Settled Systems -järjestelmään vuonna 2330. Settled Systems sijaitsee "verrattain pienessä osassa Linnunrataa, joka sijaitsee noin 50 valovuoden päässä Aurinkokunnasta." Videolla kerrotaan lisäksi tarkemmin kahdesta pelin suurimmasta osapuolesta, United Coloniesista ja Freestar Collectivesta, jotka kävivät "verisen siirtokuntataistelun" ennen pelin virallista alkua.

Paikkojen vihjailua

Elokuussa 2021 Bethesda julkaisi kolme lyhyttä videota, jotka esittelivät tarkemmin Starfieldin kaupunkeja. Eri kaupungit ovat keskenään hyvin erilaisia ja koostuvat United Coloniesin pääkaupungista, New Atlantisista, Freestar Collectiven vapausvetoisesta pääkaupungista Akilasta, sekä synninpesä Neonista.

Kaikki alla olevat videot kertovat tarkemmin alueesta ja esittelevät näiden konseptitaidetta, jonka perusteella saa hyvän kuvan kaupunkien tunnelmasta.

Teaser-traileri

Ensimmäinen kunnon maistiainen Starfieldistä saatiin E3 2021- tapahtumassa, jossa Bethesda esitteli studion realistisempaa lähestymistapaansa scifi-peliin.

Näemme videolla hyvin NASA-astronauttia muistuttavan henkilön tutkimassa Kuun kaltaista planeettaa, jossa on kuitenkin sinertävä taivas. Astronautti on valmistautumassa lähtöön. Näemme droneja, siistin koiramaisen robotin sekä lupauksen selvittää "avaimen, joka paljastaa kaiken".

Into the Starfield

E3 2021:ssa nähtiin myös toinen kulissien takainen video, joka kantaa nimeä Into the Starfield. Alle kaksiminuuttisella videolla Bethesda kertoo yleisesti Starfieldistä ja pelin tavoitteista.

Julkistustraileri

Saimme kuulla Starfieldistä ensimmäisen kerran E3 2018:ssa, jossa yhtiö esitteli pelin nimen, tapahtumapaikan ja vilauksen tuntemattomasta planeetasta.

Starfieldin pelattavuus, uutiset ja huhut

Konseptitaidetta maisemista

Starfieldin Twitter-tili on tarjonnut tasaisin väliajoin uusia paljastuksia pelistä. Joulukuussa 2021 tilillä julkaistiin kaksi uutta konseptitaidetta, jotka esittelevät pelin vaihtelevaa ympäristöä.

Ensimmäisessä kuvassa nähdään tiheä viidakko, jonka saatteena ollut kuvateksti lupaa pelaajien löytävän "matkojen aikana useita uniikkeja tapahtumapaikkoja, jotka ovat täynnä elämää."

During your travels you'll discover many unique environments, some lush and abundant with life. pic.twitter.com/fMpT2vd0AxDecember 20, 2021 See more

Toisessa twiitissä esiteltiin alue, jossa on "paljon vähemmän elämää". Sen sijaan konseptitaiteessa nähdään synkkä ja syvä luola, jossa on tekijöiden mukaan jotain löydettävää.

What wonders will you uncover in distant caves? pic.twitter.com/hMFZfBLYzBDecember 27, 2021 See more

Täysi modituki

Bethesda Game Studiosin pomo Todd Howard on vahvistanut Redditin UKK-kyselyssä, että Starfield tukee studion aikaisempien pelien lailla täysin pelaajien omia modeja.

"Tavoitteenamme on tuoda peliin täysi modituki niin kuin meidän aiemmissakin peleissä. Meidän modiyhteisö on ollut mukanamme 20 vuotta. Rakastamme heidän tekemisiään ja toivomme näkevämme yhä enemmän siitä aukeavia uria", Howard toteaa.

Täydellinen hahmokustomointi

Starfield-pelaajat voivat kustomoida hahmonsa todella monipuolisesti. Redditin UKK:ssa Todd Howard kertoi olevansa "todella innostunut siitä, mitä tiimi on tehnyt hahmonluonnin osalta". Hän kuvailee sen sisältävän "oman taustan, kykyjen ja muiden valinnan. Lisäksi pelaajat voivat valita oman pronominin (he, she, they), joille kullekin olemme äänittäneet oikeat dialogivaihtoehdot."

Lisätietoja kesällä 2022

Olemme saaneet kuulla tiedonmurusia Starfieldistä, mutta Todd Howardin Reddit-kyselyn perusteella saamme kunnon infopommin pelistä kesällä 2022. "Haluamme ennemmin vain näyttää pelimme", Howard sanoi: "Joten tämä nähtäneen ensi kesänä. Olemme tyytyväisiä kehityksen kulkuun, joista osa on nähtävissä pelin sisäisellä moottorilla tehdyssä trailerissa."

Säveltäjä vahvistettiin

Starfieldin säveltäjäksi on vahvistunut Inon Zur, joka on vastannut muun muassa Fallout-sarjan, Dragon Agen ja Prince of Persian sävellyksistä.

Kotisivuillaan Zur kertoo olleensa "eeppisellä uudella musiikkimatkalla" luodessaan musiikkia Starfieldiin "viimeisten vuosien ajan". Zur hehkuttaa ja kunnioittaa myös "Todd Howardin luovaa visiota, audio-ohjaaja Mark Lampertin taituruutta ja koko BGS-perhettä" heidän "rohkeasta artistisesta kunnianhimosta" ja "kunniasta päästä säveltämään heidän seuraavaa mullistavaa roolipelikokemusta."

"Skyrim avaruudessa" ja "Han Solo -simulaattori"

Washington Postille antamassaan haastattelussa Todd Howard kuvaili Starfieldia "Skyrimiksi avaruudessa". Hän tosin lisäsi, että Skyrimin julkaisun jälkeen tehdyt teknologiset harppaukset näkyvät pelissä entistä täyteläisempänä pelattavuutena.

Bethesdan toimitusjohtaja Ashley Cheng kuvailee peliä puolestaan "Han Solo -simulaattoriksi. Nappaa alus, tutki galaksia ja pidä hauskaa."

"Meidän oli alkuun haastavaa löytää Starfieldin identiteetti", Howard kertoi lehdelle. "Tiesimme minkä tyylisen pelin halusimme. Mutta maailmassa on niin paljon tieteiskirjallisuutta, ettei meillä ollut tuttua pelisarjan tuntua. Meidän täytyi luoda kaikki tyhjästä. Miltä avaruusalukset näyttävät? Mikä on teknologian taso? Mihin ihmiset uskovat? Mihin vuoteen peli sijoittuu?"

Howard paljasti pelin sijoittuvan 300 vuotta tulevaisuuteen, kun "ihmiskunta elää tähdissä".

Saapuu Xbox Onelle odottamattomalla tavalla

Starfield on valtava pelitapaus Xbox Series X/S:lle, mutta se tuodaan myös Xbox One -pelaajille. Xbox Wiressa julkaistussa blogimerkinnässä Microsoft kertoo hyödyntävänsä pilvisuoratoistoa tuodakseen Xbox Series X/S:n suorituskyvyn vaativan pelikokemuksen vanhalle Xbox Onelle.

"Osa ensi vuonna julkaistavista peleistämme, kuten Starfield, Redfall ja Stalker 2, vaativat nopeutta, suorituskykyä ja teknologiaa, jonka Xbox Series X/S antavat."

"Olemme innoissamme nähdessämme, kuinka kehittäjät voivat toteuttaa visionsa seuraavan sukupolven laitteilla. Miljoonille niille ihmisille, jotka pelaavat edelleen Xbox Onelle, kerromme pian lisää, kuinka he voivat nauttia näistä seuraavan sukupolven peleistä, kuten Microsoft Flight Simulatorista, Cloud Gamingin kautta. Samalla lailla kuin teemme jo nyt mobiililaitteiden, tablettien ja selainten kanssa."

Parempi ilman PS5:tä?

Bethesdan tuottaja Todd Howard kertoi yhtiön voivan tekevän parempia pelejä, kun se voi keskittyä yksinoikeudella Xboxille ja PC:lle.

The Telegraphin haastattelussa Howard sanoi: "Et halua koskaan jättää ihmisiä ulkopuolelle, ethän? Mutta loppujen lopuksi mahdollisuutesi keskittyä juuri haluamaasi peliin ja tietyille alustoille antaa sinulle mahdollisuuden luoda entistä parempi tuote. Keskittymällä näihin alustoihin, voit hyödyntää niiden parhaat ominaisuudet entistä paremmin."

Vaikka PS5-pelaajat eivät pääse pelaamaan Starfieldiä, Howard kertoo Microsoftin tuovan pelit entistä useamman pelaajan ulottuville.

"Uskomme Microsoftin ja Xboxin tavoitteeseen tuoda pelit entistä laajemmalle yleisölle", Howard selittää. "Tapahtui se sitten PC-integraation välityksellä, joka on meille valtava asia, tai pilvipelaamisen kautta. Joten mielestämme tämä on pitkän aikavälin suunnitelma. Ja uskomme siihen, että nämä asiat ovat pohjimmiltaan hyvä juttu. Tuomme itse asiassa pelit entistä suuremmalle yleisölle, jotta yhä useampi voi pelata meidän pelejä Game Passin ja muiden kautta. Heidän mahdollisuutensa pelata pelejä ei laske, vaan se kasvaa merkittävästi."

"Voin sanoa olevani ylpeä olla mukana Xboxia. Se on mielestäni loistava pelaajien yhteisö."

Sisältää sekä ensimmäisen että kolmannen persoonan näkymän

Peliä on mahdollisuus pelata joko hahmon silmistä käsin tai tämän olkapäätä tiiraillen. "Ensimmäinen persoona on pääasiallinen tapa pelata, jolloin voit nähdä maailman ja koskea siihen", Todd Howard paljasti Telegraphille.

Hardcore-roolipelielementtejä

Jos Bethesdan aiemmat roolipelit ovat olleet mielestäsi tyhmennettyjä, Starfield ei jätä statseja ja heittoja väliin. Pelissä luvataan olevan "loistavat hahmojärjestelmät", jossa pelaajat voivat valita taustansa "niin kuin teimme peleissä kauan aikaa sitten", Todd Howard sanoi.

NASA ja Elon Muskin Space X toimivat inspiraationa

Star Warsin ja Star Trekin sijaan Bethesdan pyrkimys on tavoitella realistisempaa scifiä Starfieldillä. Vaikka pelissä nähdään lasereita ja robotteja, pelin estetiikka perustuu nykypäivästä 300 vuotta eteenpäin kuviteltuun teknologiaan ja siihen, miltä avaruusjärjestö tuolloin näyttäisi. Bethesda kävikin keskusteluja Elon Muskin Space X -tiimin kanssa hioakseen yksityiskohdat oikein.

Starfieldissa on muukalaisrotuja ja useita planeettoja tutkittavaksi

Vaikka Starfield lähestyy avaruuden tutkimista realistisemmin kuin Mass Effect tai No Man's Sky, pelaajat kohtaavat silti muukalaisrotuja. Bethesda ei ole kuitenkaan vahvistanut, missä määrin tämä pitää paikkansa. Mutta koska pelissä nähdään Skyrimin lailla isoja kaupunkeja ja asutuksia eri planeetoilla, toivomme näkevämme myös muutaman muukalaisversion näistä.

Starfield ei ole todennäköisesti saamassa sisarpeliä

Vaikka Starfieldiin on vielä pitkä aika, emme näe sille sisarpeliä ennen sen virallista julkaisua.

Todd Howard kertoi Washington Postille, että Fallout Shelterin kaltaisen sisarpelin olemassaolo on "epätodennäköistä". Hän ei kuitenkaan sulkenut pois vaihtoehtoa potentiaaliselle elokuvalle tai televisiosarjalle.

Starfieldin kartta on iso proseduraalisen luomisen ansiosta

Bethesdan Todd Howard on sanonut, että Starfieldin kartta on "paljon isompi" kuin yhdessäkään yhtiön aiemmassa pelissä.

Develop. Brighton -konferenssissa puhumassa ollut Howard kertoi pelin hyödyntävän proseduraalista luomista, jota myös No Man's Sky käyttää. Pelin planeetat luodaankin satunnaisalgoritmien avulla sen sijaan, että kehittäjät loisivat jokaisen kohdan itse. Howardin mukaan proseduraalinen luominen auttaa laajentamaan kartan kokoa entisestään.

Pelimoottori on uudistettu

Bethesdan Todd Howard paljasti, että yhteistyö Microsoftin kanssa on mahdollistanut "suurimman pelimoottorin uudistuksen sitten Oblivionin. Meidän ensimmäistä uutta IP:tä 25 vuoteen pyörittävät täysin uudet teknologiat, joita käytämme myös The Elder Scrolls 6:ssa."

Develop: Brighton -konferenssissa Howard kertoi lisää Creation Enginen uusimisesta ja kuvasi sitä "merkittäväksi mullistukseksi". Hän lisäsi, että "siinä on kestänyt pidempään kuin toivoimme, mutta se toimii pelimoottorina Starfieldille ja Elder Scrolls 6:lle. Kun ihmiset näkevät lopputuloksen, he ovat toivottavasti yhtä tyytyväisiä kuin me näkemänsä suhteen ja siihen, miten voimme kehittää pelejä eteenpäin."

Starfield-vuoto?

Starfieldistä on saattanut vuotaa muutamia kuvia ennakkoon. Neljä vuotanutta kuvaa julkaistiin Imgur-palvelussa (GamesRadarin uutisoimana) ja niiden väitetään olevan pelistä.

Videolla nähdään kaksi avaruusalusta ja kolmannesta persoonasta otettu kuva hahmosta aluksen edessä. Lisäksi kuvassa näkyy hiiviskely- ja kuntomittarit, sekä jonkinlaiset mittarit hapelle ja hiilidioksidille.

Take with a grain of salt but some images of Starfield may have just leaked pic.twitter.com/CUcj7lWccrSeptember 26, 2020 See more

Emme kuitenkaan voi tietää, ovatko kuvat virallisesti Starfieldistä. Jos kuvat ovat aitoja, ja siltä ne vaikuttavat trailereiden perusteella, Bethesda näyttäisi nojaavan tieteeseen enemmän kuin esimerkiksi Mass Effect -pelisarja.

Starfield on Bethesdan fokuksen kohde

IGN:n haastattelussa Todd Howard paljasti, että fanit joutuvat odottamaan The Elder Scrolls 6:ta jonkun aikaa, sillä Starfield on tällä hetkellä Bethesdan fokus.

"Olemme luovia ihmisiä ja meidän täytyy tehdä tämä peli tähän aikaan. Joten Elder Scrolls 6 joutuu odottamaan hetken aikaa", Howard sanoi. "Elder Scrolls Online pärjää myös hyvin, se on elävä, joten nyt on Starfieldin aika niin meidän kuin yleisön kannalta."

Täysin uusi maailma

Bethesda on väitteiden mukaan puhunut Starfieldin teosta jo vuosia.

Pelistä on liikkunut huhuja jo siitä lähtien, kun Zenimax haki pelin nimelle tavaramerkkiä vuonna 2013.

Ottaen huomioon, kuinka suurista pelisarjoista Falloutissa ja The Elder Scrollsista on kyse, Bethesda todennäköisesti haluaa samaa myös Starfieldiltä.

...ja täysin uusia järjestelmiä

Starfieldin idea on ollut olemassa jo vuonna 2004, ja Howardin mukaan siinä on tunnistettava Bethesdan DNA. Toisin sanoen peliltä voi odottaa syvää hahmonluontia ja avointa tutkimista. Luvassa on kuitenkin myös täysin uusia ideoita, eikä se ole ainoastaan Fallout tai Skyrim avaruudessa. Eurogamerin haastattelussa Howard kertoi pelissä olevan "paljon uusia järjestelmiä, joita olemme miettineet jo pitkän aikaa tämän kaltaiseen peliin". Ei kannata siis yllättyä, jos pelissä voi myös lentää avaruusaluksilla.

Suurempi kuin koskaan

Sekä The Elder Scrolls- ja Fallout-sarjan peleissä on ollut samankaltaiset hahmonkehitysjärjestelmät ja avoin maailma, jotka perustuvat osin samaan pelimoottoriin.

Vaikka emme ole nähneet Starfieldistä vielä pelikuvaa, se näyttäisi seuraavan samoissa jalanjäljissä. Pelialue voi kuitenkin olla galaktisessa mittakaavassa paljon isompi ja tarjoavan useita planeettoja tutkittavaksi ja vierasperäisiä rotuja kohdattavaksi.

