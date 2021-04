Arvostelussa Returnal

Review information Pelattu: 33 tuntia Alusta: PlayStation 5

Returnal on erittäin haastava peli. Teos varoittaa tästä jo käynnistyessään, mutta tuskinpa olemme ainoita, jotka lähtivät laulaen sotaan. Suomalainen tekijätiimi Housemarque on sekoittanut samaan keitokseen muuttuvat ympäristöt, roguelike-genrestä tutut pysyvät kuolemat sekä tutun kolmannen persoonan räiskinnän. Nämä aiheuttavat jo itsessään harmaita hiuksia, mutta vaikeusastetta kiristää erityisesti pelin arvaamattomuus.

Jokainen pelikerta on täynnä vaarallisia taistoja, joissa pitkälle pötkivät onnistumiset sekä nopeat kuolemat vuorottelevat. Pelaaja on jatkuvasti vihollisilta ja arkuista saatavien varustepäivitysten armoilla. Sattumanvaraisesti mutta sitäkin sopivammin tipahtanut huippupyssy saattaakin olla ratkaiseva tekijä eteenpäin vievässä sessiossa. Biomeiksi kutsuttuja tasoja on kuusi kappaletta, ja koska peli vie alkajaisiksi aina takaisin alkuun, muodostuvat etenkin alkupään paikat turhankin tutuiksi.

Returnalissa kuolema on väistämätöntä ja tuttua. Se ei ole kuitenkaan paha asia, sillä maailman salat aukeavat pelissä edetessä. Saatatkin kohdata uudella yrittämällä tuoreita varusteita sekä aiemmin ohitettuja alueita. Alati muuttuva ympäristö pitää pelikokemuksen tuoreena lukuistenkin kuolemien jälkeen.

Se, onko Returnal juuri sinulle sopiva teos, riippuu täysin pelimaustasi. Sen vaikeusaste haastaa jokaisen pelurin, mutta samalla mykistävän kiehtova maailma imaisee mukaansa. Peli ottaa ilon irto PS5:n DualSense-ohjaimen haptisesta palautteesta. Sopivasti ajoitetut tärinät tuovat pelikokemukseen valtavan määrän syvyyttä tavalla, joka vetää vertoja jopa VR-peleille.

Kun huomioi teknologisen edistyksellisyyden, kiehtovan tarinan sekä vetoavan toiminnan, Returnal nousee PS5:n yksinoikeuspelien kärkipaikoille.

Hinta ja saatavuus

Mikä se on? Kolmannen persoonan roguelike-räiskintä

Kolmannen persoonan roguelike-räiskintä Julkaisupäivä? 30.4.2021

30.4.2021 Alustat? Playstation 5

Playstation 5 Hinta? Täysihintainen julkaisu, alkaen 50 €

Elä. Kuole. Toista.

Alati muuttuva maailma pitää menon tuoreena

Tarinallisesti psykologinen trilleri

Juoni pitää tiukasti otteessaan

Returnalin keskiössä on avaruuspilotti Selene, jonka Helios-alus tippuu alienien asuttamalle Atroposin planeetalle. Atropos on jumittunut aikaluuppiin, jossa jokainen kuolema tarkoittaa paluuta alkuun. Eli aina kun Selene pääsee hengestään, palaa hän takaisin aluksen onnettomuuspaikalle aloittamaan uuden kierroksen eli syklin. Onneksi sankarittaren edistyksellinen taisteluasu mahdollistaa löytyvien vermeiden käytön, joiden avulla pako on mahdollinen.

Tehtävä on kuitenkin kaikkea muuta paitsi helppo. Selenen ei onneksi tarvitse tepastaa jokaisessa syklissä samoja alueita ja tasoja läpi, sillä maailma muuttuu pelin edetessä. Kaikki kuusi eri biomia eli maailmaa sijoittuvat erilaisiin alueisiin. Mukana on niin muinaista metsää kuin aavikollistakin maisemaa. Nämä puolestaan koostuvat huoneista, joiden sisältö ja järjestys vaihtelee. Toisinaan jotain paikkaa ei enää löydy, kun taas seuraavalla kerralla vihollislauma saattaa olla aiempaa brutaalimpi. Muutosten ansiosta jokainen pelikerta tuntuu uudenlaiselta.

Kuolemien määrä on huima, joten Returnalin pyrkimys uudistaa maailmaa jokaiselle kerralle on järkevä. Joissakin tapauksissa uusi yritys tarjoaa lisäksi tuoreita maailman taustoja avaavia dokumentteja ja ääninauhoja, joissa aiemmissa sykleissä kaatunut Selene kertoo havainnoistaan. Ja alueiden muutokset todella osuvat silmään. Vielä 20 tunnin jälkeenkin löysin tutusta biomista täysin uudenlaisen paikan, jossa en ollut kertaakaan aiemmin ollut. Mukana on myös hajoavia seiniä sekä muita salaisuuksia.

Pelimaailmaan sijoitettu talo on Returnalin tarinan avaintekijä. Aina kun talon ikkunoissa palaa valo, Selene voi astua sisään tutkimaan erilaista tapahtumiin johtanutta teoriaa. Kotiin sijoittuvia osuuksia on kuusi, joista jokainen on hyvin surrealistinen sekä mielenkiintoisella tavalla sekava. Mitä enemmän salaisuuksia paljastuu, sitä enemmän Returnalin psykologinen trilleri imee mukaansa.

Ääninauhat ja talo-osuudet eivät jää ainoiksi tiedonrippeiksi. Returnal antaa pelaajalle maistiaisia taustatarinasta pitkin poikin seikkailua. Nämä rippeet antavat jatkuvasti syyn uppoutua yhä syvemmin pelin syövereihin. Tämä saa pidettyä pelaajan pihdeissä jopa vaikeimmissa käänteissä.

Tulta ja tappuraa

Intensiivinen taistelu

Aseet tukevat erilaisia pelityylejä

DualSensen adaptiiviset liipaisimet tuovat syvyyttä

Selene saa uutta sykliään varten mukaansa heikkotehoisen pistoolin sekä miekan lähitaisteluun. Matkan varrella löytyvien tehosteiden avulla saa avattua entistä jykevämpiä pyssyjä. Onneksi biomien avautuminen tuo tähän lievää helpotusta. Kun maailmoja saa auki, kiperämmiltä alueilta löytyy helpommin väkevämpiä tuliluikkuja ilman välttämätöntä kehityspisteiden etsimistä.

Kun esimerkiksi kuolimme kolmannen biomin tiukassa taistossa ja täten palasimme takaisin alkupisteeseen, hyödynsimme muutamaa oikoreittiä päästäksemme takaisin aiemmalle alueelle. Tämän ansiosta löysimme nopeasti korkean tason kiväärin käyttöön. Tästä huolimatta on toki kannattavaa poimia matkan varrella vastaan tulevat kehityspisteet ja vahvistukset.

Housemarque on vahvistanut pelin sisältävän kymmenen erilaista perusasetta sekä 90 vaihtelevaa ominaisuutta. Lisäksi toissijaisia luoteja piisaa käyttöön vielä kymmenen. Jo alusta asti käy selväksi, että aseet ammentavat vahvasti tutuista vaihtoehdoista. Jokaisen oma pelityyli määrittää vahvasti sen, kannattaako käyttöön ottaa pistooli, haulikko, kivääri, lämpöohjautuva raketinheitin vai jokin muu lukuisista aseista. Valinnanvaikeus on myös monesti läsnä: valitako kahdesta yhtä tehokkaasta aseesta räjähtäviä hauleja ampuva tykki vaiko myrkyllisiä lätäköitä roiskiva kanuuna?

Kaikki aselajit tuntuvat meneviltä ja tehokkailta. Returnal hyödyntää DualSense-ohjaimien adaptiivisia liipaisimia tuoden samalla toimintaan lisää mahdollisuuksia. Kun L2-painiketta pitää puolivälissä, Selene ampuu tarkemman laukauksen. Pohjaan painettuna taasen aukeaa käyttöön vaihtoehtoinen tulitus, joka tekee entistä isompaa vahinkoa. Etenkin voimakkaiden kutien käyttö tuntuu tärinänä sormissa, eikä tehty jää millään tavalla huomaamatta.

Opimme kantapään kautta sen, mikä ase iskostui käpälään parhaiten. Yleensä asia ei ole yksioikoinen, sillä myös vihollistyypit vaikuttavat sopivan tuliluikun valintaan. Returnalin kentät vaativat pelin edetessä yhä enemmän ja enemmän taitojen yhteiskäyttöä. Kun luotihelvetti on kiivaimmillaan ja vastassa on jättiläismäinen leijaileva mustekala, aseen, miekan sekä syöksyn kaltaiset ominaisuudet tukevat toinen toistaan.

Vaikka taistot ovat todella intensiivisiä, on ne monesti myös ohitettavissa. Yleensä mähinät kuitenkin kannattaa taistella läpi varusteiden ja aarteiden toivossa. Ripeä kipittäminen pomotaistoon harvemmin tuottaa tulosta.

Atropos muuttuu jokaisella pelikerralla yhä vihamielisemmäksi ja vaarallisemmaksi. Tämä ei ole onneksi ongelma, sillä vihollisten kikkakirjaston oppii tunnistamaan pelituntien myötä. Tällöin rivitaistelut muuttuvat jopa rutiininomaiseksi. On kuitenkin sanottava, että erityisesti ensimmäisten biomien taistot käyvät toistojen myötä turhankin tutuiksi.

Onnea koettelemassa

Taidot ja esineet eivät siirry uuteen yritykseen

Vapaaehtoiset taistelut ovat ratkaisevassa asemassa

Biomeiden tutkinta kannattaa

Returnal tarjoaa pelikierrosten aikana asepäivitysten ohella myös artefakteja. Nämä arvokkaat poimittavat välineet antavat Selenelle kykyparannuksia miekkavahingosta lisäsuojaukseen. Kun kuolema viimein koittaa, kyvyt eivät harmiksi siirry seuraavaan yritykseen. Ja voittavan yhdistelmän löytäminenkin on sattumanvaraisuuden vuoksi haasteellista, joten seuraavassa syklissä joutuu monesti käyttämään tyystin erilaista varustekokonaisuutta. Kun kerätyt roinat ja taidot eivät säily kuoleman jälkeen mukana, tekee se Returnalista hetkittäin turhauttavan. Jos peli ei edisty, se ei todellakaan edisty.

Etenkin kasuaalimmat pelaajat olisivat varmasti toivoneet joustavampaa ratkaisua. Nykyisellään vihollispomon kaataminen tuntuu upealta, mutta voitolla ansaittujen ominaisuuksien menettäminen seuraavan kuoleman yhteydessä latistaa tunnelmaa.

Onneksi pelin edetessä ja pomojen kaatuessa aukeaa myös uusia päivityksiä ja varusteita käyttöön. Tämä tekee uusintakierroksista hitusen helpompia. Ennen kuin tarvittavat pyssyt ja ominaisuudet löytyvät, joudut kuitenkin sinnittelemään heikoilla perusvermeillä.

Artefaktien poiminta nousee edetessä arvoon arvaamattomaan. Valtaosa kykyparannuksista on ostettavissa vihollisilta ja maastosta poimittavilla oboliiteilla. Valuutalla saa hankittua laitteiden avulla sattumanvaraisia esineitä, jotka voivat parantaa terveyttä tai antaa lisäkykyjä.

Oboliittien kerääminen tekee biomien nuohoamisesta kannattavaa puuhaa, sillä valuuttaa on tarjolla vain rajallinen määrä. Vaikka niiden vuoksi joutuu toisinaan vaarantamaan henkensä, ovat ne taisteluissa keskeisessä asemassa.

Riskielementti on Returnalissa isossa osassa. Maastosta löytyy esimerkiksi eetteriä, jotka voi muuttaa aluksen onnettomuuspaikalla sijaitsevan Cthonos-laitteen avulla artefakteiksi. Kun sattumanvarainen esine on hankittu, aukeaa se käyttöön tulevia pelikertoja varten.

Eetteri on kuitenkin erittäin hyödyllistä myös muita tarpeita varten. Sen avulla voi puhdistaa saastuneita säiliöitä, avaimia sekä terveyttä antavia esineitä. Mikäli kohteen puhdistaa eetterillä, voi Selene poimia välineen itselleen turvallisesti. Jos puhdistusainetta ei ole tai sitä ei halua käyttää, saattaa sankaritar kerätä itselleen toimintahäiriön. Nämä hidasteet ja ongelmat on korjattavissa niin esineillä kuin suorittamalla erilaisia tehtäviä, mutta siihen asti rajoitteen kanssa joutuu vain elämään. Se, kannattaako eetteriä käyttää, on täysin sattumanvaraista. Jälkiviisastelu on helppoa.

Mikäli verkko-ominaisuudet ovat päällä, eetterin avulla voi myös poimia kaatuneiden taistelijoiden ruumiiden ääreltä erilaisia aarteita. Tämä on kuitenkin vieläkin riskialttiimpaa. Taistelutoverin kostaminen vaatii suuren vihollishirviön kaatamista. Tämän jälkeenkään aarre ei kuitenkaan välttämättä ole sitä mitä voisi toivoa.

Eetteri on varsin harvinainen hyödyke, joten sen hyödyntäminen tuntuu isolta päätökseltä. Toisaalta välitön käyttäminen on tulevilta yrityksiltä pois, mutta samalla terveyspisteet ovat vähissä ja sykli on edennyt pidemmälle kuin koskaan. Yritä siinä sitten tehdä oikea ratkaisu.

Vieläkin vaarallisempaa puuhaa on parasiittien poiminta. Selene saa ympäristössä olevista verenimijöistä ominaisuuksiin sekä plussaa että miinusta. Esimerkiksi yksittäin parasiitti saattaa lisätä aseiden tehokkuutta vain silloin, kun pelaaja seisoo paikallaan. Valinta on aika arpapeliä, eikä yksittäinen parasiitti sovi ollenkaan kaikkien pelityyliin.

Vielä yksi yritys

Kartta helpottaa suunnistamista

Maailmojen välillä liikkuminen helpottuu pelin edetessä

Syklit ovat turhan pitkiä

Navigointi pitkin Returnalin maailmaa on varsin suoraviivaista ja täten mukavaa helpotusta muutoin vaikeaan puuhaan. Kartta paljastaa läpikäydyt huoneet sekä näyttää ovet eri suuntiin. Samalla suunnistusvälineet antavat osviittaa niin kerättävistä esineistä, aarteista kuin seuraavasta tehtäväpaikastakin. Kartan suomat helpotukset tekevät elämästä erityisesti biomeja kahlatessa merkittävästi mielekkäämpää paljastamalla esimerkiksi erilaisia oikoreittejä kohti määränpäätä.

Parin ensimmäisen biomin aikana olimme lähellä turhautua paluusta ensimmäiselle alueelle. Mikäli tie on vienyt jo aiemmin toiseen maailmaan, joutuu kuoleman koittaessa palaamaan takaisin onnettomuuspaikan lähtöpisteelle. Tämän jälkeen ykkösalue onkin kahlattava uudelleen läpi matkalla kakkosalueelle.

Tästä ei kannata kuitenkaan huolestua. Vaikka Selene palaakin takaisin alkuun, muuttuu paluu eteenpäin yhä nopeammaksi ja nopeammaksi. Toki oikoreitin löytäminen on aina pientä sattumaa eikä ilman varusteita matkaaminen ole kummoista lystiä, mutta onneksi uudelta alueelta löytää yleensä uusia varusteita varsin nopeasti.

Syklit ovat oikopoluista huolimatta erittäin pitkiä. Jo aiemmin läpäistyjä biomeita kahlaa herkästi ominaisuusparannusten sekä varusteiden toivossa, minkä jälkeen siirrytään vasta uudelle alueelle koettelemaan onnea. Lopputulos on kuitenkin melkoinen aikasyöppö. Ja kun vihollistaistot eivät ole missään vaiheessa läpihuutojuttuja, saattaa yritys katketa useasti ennen kuin pääsee edes viimeisimpään maailmaan.

Aito seuraavan konsolisukupolven kokemus

3D-ääni ja DualSense luovat immersion

Saavutettavuus

Todella lyhyet latausajat

Returnal on syystäkin PS5:n yksinoikeus. Vaikka monet PlayStation 4 -pelaajat varmasti haluaisivat saada teoksen käsiinsä etenkin uutuuslaitteen saatavuusongelmien aikana, ei teos yksinkertaisesti toimisi yhtä hyvin vanhalla konsolilla.

Kun pelituokiot perustuvat niin vahvasti kuolemaan sekä uusintayrityksiin, PS5:n erittäin nopea SSD-tallennustila tekee alkuun siirtymisestä merkittävästi miellyttävämpää kuin mihin vanha laitteisto pystyisi. Latausajat ovat lyhyitä, siirtymän saumattomia ja meno yksinkertaisesti soljuvaa.

Returnal hyödyntää PS5:n teknologiaa estoitta. DualSensen haptinen palaute reagoi ruudun tapahtumiin lisäten aimo annoksen tunnelmaa. Sama pätee myös 3D-äänimaailmaan. Mikäli käytät pelatessasi kuulokkeita, kannattaa ottaa ilo irto Returnalin 3D-tilaäänestä, joka tuo biomit eloon aivan uudella tavalla. Immersio on uskomaton, kun kuulet vesipisaroiden tippumisen kypärälle sekä kaukaisuudessa jyrähtävän myrskyn.

Huomasimme immersion aiheuttavan hetkittäin jopa ongelmia. Onneksi Housemarque tarjoaa kattavan määrän erilaisia asetusvaihtoehtoja, joilla voi helpottaa kokemusta aina liikepehmennyksestä sekä väriasetuksista lähtien.

Yhteenveto

Mikäli kireä vaikeusaste ei pelota, Returnal on täydellinen peli. Se pakottaa luottamaan tuurin ja taidon yhdistelmään vieden pelaajan jatkuvasti ennalta-arvaamattomiin tilanteisiin. Vaikeimmilla hetkillään peli on todella kinkkinen, ja huomasimme jumiutuneemme useammaksi tunniksi. Tällöin ei auta kuin luottaa seuraavan yrityksen onnistuvan paremmin.

On kuitenkin selvää, että Housemarque on tehnyt uutukaisensa kanssa jotain todella uudenlaista. Returnal yhdistää roguelike-elementtejä kolmannen persoonan räiskintään tavalla, joka luo uniikin ja arcademaisen luotihelvetin.

Kyseessä on täsmälääke yksinoikeuspelien markkinoille. Kaikkinensa kokonaisuus todella esittelee sen, mihin kaikkeen PS5 oikein parhaimmillaan pystyy.

Pelin luonne turhauttaa monia, mutta kiihkeätempoista toimintaa sekä psykologista trilleriä kaipaavat saavat huippukokemuksen. Ja mikäli et ole täysin varma siitä, kumpaan leiriin kuulut, on paketin hankinta Returnalin luonteeseen sopiva riski.