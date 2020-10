PlayStation Plus -pelit lokakuussa 2020: kaikki ilmaiset PS4-pelit tässä kuussa

Jos olet PlayStation Plus -tilaaja, haluat silloin varmasti tietää kuukauden ilmaiset PlayStation Plus -pelit lokakuussa 2020. Olemme täällä juuri sinua varten ja listanneet ilmaiset nimikkeet alle. Jatkossa näet myös kaikki edeltävien kuukausien pelit näiden alla.

Jos PlayStation Plus -palvelun edut eivät ole aiemmin tuttuja, sen tilaajat saavat muun muassa itselleen joka kuukausia muutaman ilmaisen pelin PlayStation 4 -konsolille. Aiemmin pelejä jaettiin myös PS3:lle ja PS Vitalle, mutta näistä luovuttiin.

Palvelu onkin erinomainen tapa testata uusia pelejä, joita muuten ei välttämättä tulisi ostettua tai joihin ei ole aiemmin törmännyt. PS5:n lähestyessä myös horisontissa, Sony näyttäisi olevan valmis tarjoamaan PS Plus -tilaajilleen entistä laadukkaampia PS4-pelejä.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että PlayStation Plus -pelit ovat lunastettavissa ainoastaan kyseisen kuukauden ajan, joten ne kannattaa napata itselleen heti kun mahdollista.

Mitkä ovat parhaat PS4-pelit?

PlayStation Plus -pelit: lokakuu 2020

(Image credit: EA)

Need for Speed: Payback

Nasta lautaan ja baanalle, sillä PlayStation Plus -peleissä on jaossa vauhdikas Need for Speed: Payback. Pelissä on mahdollisuus valita eri hahmoja, joilla kullakin on omat yksilölliset kyvyt ratin takana. Näitä myös totisesti tarvitaan kaahaillessa radoilla.

Vampyr

Life is Strange -kehittäjä Dontnod Entertainmentin kolmannen persoonan toimintaroolipelissä ohjataan vampyyriksi muuttuvaa lääkäriä, joka joutuu taistelemaan omaa verenhimoaan ja lääkärinvalaansa vastaan pahojen voimien saapuessa kaupunkiin.

Need for Speed: Payback ja Vampyr ovat ladattavissa 6. lokakuuta - 2. marraskuuta välisenä aikana.

PlayStation Plus -pelit: syyskuu 2020

(Image credit: PUBG Corporation)

PUBG: PlayerUnknown's Battlegrounds

PlayerUnknown's Battlegrounds (tunnetaan myös nimellä PUBG) on battle royale -pelien isä, joten jos olet koskaan pelannut Fortnitea tai COD: Warzonea, tiedät ketä täytyy kiittää niistä. PUBG julkaistiin alkujaan jo vuonna 2017, mutta se on silti yksi Steamin ja Xbox Liven suosituimmista peleistä. Suosittelemme siis nappaamaan sen syyskuun tarjonnasta.

Street Fighter V

Street Fighter V on erinomainen vaihtoehto taistelupelien ystäville, ja se tarjoaa klassista sivusta kuvattua mättöä niin uusille kuin vanhoille Capcomin faneille.

PUBG ja Street Fighter V ovat ladattavissa 1. syyskuuta - 5. lokakuuta välisenä aikana.

PlayStation Plus -pelit: kesäkuu 2020

(Image credit: Activision)

Call of Duty: WW2

Call of Duty: WW2 vie pelaajat toisen maailmansodan etulinjaan, kun saavut maihin D-Dayna ja taistelet läpi Euroopan. Kyseessä on klassinen Call of Duty -kokemus, joka palauttaa sarjan takaisin maanpinnalle.

Star Wars Battlefront II

Maanpinnalta päästään palaamaan nopeasti tähtiin kesäkuun toisessa etupelissä, jossa Star Wars -universumista tutut paikat muuttuvat näyttäviksi ja kaoottisiksi taistelukentiksi.

PlayStation Plus -pelit: toukokuu 2020

(Image credit: Paradox Interactive)

Cities: Skylines

Suomalaisten kehittämä Cities: Skylines päästää pelaajat rakentamaan oman unelmakaupungin ja haastamaan sen ylläpidosta, kun budjetista pitäisi löytyä siivu niin infrastruktuurin huolenpidolle, koulutukselle, palo- ja poliisilaitokselle sekä terveyspalveluille.

Farming Simulator 19

Haluatko paeta todellisuutta idylliselle maatilalle? Farming Simulator 19 tarjoaa mahdollisuuden ja yli 300 erilaista kulkuvälinettä ja maantilahoitolaitetta, jolla hoitaa ja kasvattaa omaa farmia turvallisesti kotoa käsin.

PlayStation Plus -pelit: huhtikuu 2020

(Image credit: Naughty Dog)

Uncharted 4: A Thief's End

Vain muutama kuukausi sen jälkeen, kun saimme Uncharted: The Nathan Drake -kokoelman PS Plus -palvelun kylkiäisenä, Sony tarjoaa myös seikkailupelisarjan viimeisen osan ilmaiseksi.

Uncharted 4:ssä Nathan Drake palaa eläkkeeltä veljensä Samin houkuttelemana viimeiselle seikkailulle etsimään Henry Averyn kauan kadoksissa olleen aarteen. Huikea toimintaseikkailu päättää ikonisen pelisarjan kiehtovalla ja tunteikkaalla tavalla.

Dirt Rally 2.0

Codemastersin rallipelit on suunnattu kuskeille, jotka haluavat rypeä mudassa ja liassa. Dirt Rally 2.0:n taidokas fysiikanmallinnus pitää huolen siitä, että auton kyydissä saa kokea immersiivisen ja vauhdikkaan rallikokemuksen.

PlayStation Plus -pelit: maaliskuu 2020

Shadow of the Colossus

Tämä upeannäköinen peli vie pelaajat seikkailulle maagiseen maailmaan, jota kansoittavat jättimäiset colossi-hirviöt. Pelkkä miekka ja jousipyssy aseenaan pelaajan tehtävä on tutkia maailmaa ja kukistaa valtavat hirviöt haastavin eri tavoin.

Sonic Forces

Tässä Sonic-pelissä pelaajat rakentavat kokonaisen armeijan valloittaakseen maailman takaisin ilkeän Dr. Eggmanin ikeestä. Vihollisia voi kukistaa joko nopean modernin Sonicin tai tasoloikkivan klassisen Sonicin voimin, tai halutessaan peliin voi luoda kokonaan oman sankarin.

Molemmat peleistä on saatavilla tiistaista 3. maaliskuuta lähtien aina maanantaihin 6. huhtikuuta saakka.

PlayStation Plus -pelit: helmikuu 2020

BioShock: The Collection

Tässä vasta erinomainen lisä kokoelmaan. BioShock: The Collection sisältää BioShockin, BioShock 2:n ja BioShock Infiniten, jotka kattavat koko kehutun pelisarjan. Matkaa vedenalaisesta Rapturesta aina pilvien päällä leijailevaan Columbiaan ja koe yksi viime vuosikymmenen parhaimmista räiskintäpelisarjoista.

The Sims 4

The Sims 5:tä odotellessa voimme onneksi pelata viimeisimmän The Simsin konsoliversiota. Rakenna oma asuntosi, luo oma simisi ja uneksi täydellisestä elämästä virtuaalisessa nukkekodissasi.

PlayStation Plus -pelit: tammikuu 2020

Uncharted: The Nathan Drake Collection

Tutki maailmaa ja löydä kätkettyjä aarteita seikkailija Nathan Draken rinnalla Uncharted-sarjan kolme ensimmäistä osaa yhteen niputtavassa kokoelmassa. Drake's Fortune, Among Thieves ja Drake's Deception tarjoavat näyttävää toimintaa, kauniita maisemia ja odottamattomia aarteita kolmen upean toimintaseikkailun voimin.

Goat Simulator

Aivan kuin kolme Uncharted-peliä ei olisi tarpeeksi, pääset aiheuttamaan tammikuussa myös tuhoa Goat Simulatorin parissa. Tämä absurdi ja meemejä herättänyt peli päästää pelaajat ohjaamaan vuohta, jolla on tarkoitus aiheuttaa mahdollisimman paljon vahinkoa. Jos kaipaat Untitled Goose Gamen jälkeen lisää eläinvetoista sekoilua, tässä on valintasi.