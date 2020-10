Paras PS4-peli 2020: näihin PlayStation 4 -peleihin kannattaa tutustua

Jos etsit PlayStation 4:llä itsellesi parasta mahdollista pelattavaa juuri nyt, olet saapunut oikealle sivulle. Vaikka PS5 julkaistaan myöhemmin tänä vuonna, se ei tarkoita sitä, että PS4-pelit olisivat syytä unohtaa – etenkään, kun osa niistä toimii myös PS5:llä taaksepäin yhteensopivuus tuen myötä.

Pelasit pelejä sitten PS4 Pron paremmilla tehoilla tai alkuperäisellä PS4:llä, voit nauttia joka tapauksessa Sonyn erinomaisista yksinoikeuspeleistä. Näihin lukeutuvat muun muassa God of War, Horizon Zero Dawn ja Marvel's Spider-Man, joten pelattava ei lopu varmasti kesken. Konsolille on julkaistu myös iso liuta muiden julkaisijoiden tekemiä indie- ja AAA-pelejä.

Mutta kun laadukkaita pelejä on lukemattomia, on vaikea tehdä valintaa juuri sopivan pelin löytämiseksi. Onneksesi olemme koonneet tämän listan tämän hetken parhaimmista PS4-peleistä. Jotta saisit lisäksi kaiken irti konsolistasi, olemme myös maininneet, saavatko pelit etuja PS4 Pron 4K-resoluutiosta tai HDR-tuesta. Kannattaa myös tutustua, mitä pelejä PS Plus -palvelussa on tarjolla.

Olemme pyrkineet valitsemaan parhaat PS4-pelit mahdollisimman monesta genrestä, jotta valinnanvaraa löytyisi jokaiseen makuun. Jos et löydä juuri nyt sopivaa peliä valikoimastamme, kannattaa tutustua listaan hieman myöhemmin, sillä päivitämme sitä ajan kuluessa. Tässä ovat joka tapauksessa tämän hetken parhaat PS4-pelit.

Parhaat PS4-pelit lyhyesti:

Bloodborne

Death Stranding

Dreams

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

God of War

Horizon Zero Dawn

Marvel's Spider-Man

The Last of Us: Part 2

Uncharted 4: A Thief's End

Souls-toimintaa ja roolipelaamista Aavemainen viktoriaaninen tunnelma Haastava Toisinaan ärsyttävän vaikea

From Software tunnetaan eritoten äärimmäisen haastavista ja kutkuttavan jännittävistä Souls-sarjan peleistä, jotka ovat keränneet pelaajien ja fanien suitsutusta. Tämän sarjan peleistä tyylikkäin on kuitenkin varhaisteolliseen ajankauteen sijoittuva Bloodborne.

Kyseessä on toimintaroolipeli, joka on äärimmäisen vaikea pelattavaksi. Toisin sanoen se vaatii kärsivällisyyttä pelaajalta. Mutta juuri tämä on pelin ydin: se antaa juuri sen verran kuin siihen panostaa.

Mikään ei voita voiton tunnetta, jonka on saanut raskaan taistelun ja opin tuloksena, kun vihollisen liikkeet on viimein opittu ja tämä kaatuu maahan. Asiaa edesauttaa toki erinomainen taistelumekaniikka.

PS4 Pro -tuki? Ei

Tunnelmallinen peli Monipuoliset mutta intuitiiviset kontrollit Vakuuttavat näyttelijäsuoritukset Eheä kokonaisuus Taistelu on alkuun vähän kömpelö

Death Stranding herätti alkuun pieniä epäilyksiä. Kun Kojima Productionin ensimmäinen peli julkistettiin vuonna 2016, se hämmensi ja innosti samanaikaisesti. Fiilis ei juuri muuttunut julkaisuun mennessä, vaan ehkä muuttui jopa entistä hämmentäväksi.

Olemme nähneet pullotettuja lapsia, saukkohattuja ja jopa Conan O'Brienin esittämän hahmon. Jokainen uusi traileri on pelottanut yhtä paljon kuin se on herättänyt kiinnostusta, mutta odotus palkittiin.

Death Stranding on erinomainen peli, joka on yhtä kaunis kuin se on omaperäinen. Pelissä ohjataan lähettiä nimeltä Sam Bridges (jota näyttelee Norman Reedus), jonka tehtävänä on tärkeitä paketteja mysteerisen tapahtuman riepottelemassa maailmassa. Kaikki ei tietenkään ole näin yksinkertaista.

Death Stranding on koettava, ja se on ehdottomasti yksi tärkeimpiä PS4-pelejä. Mutta varoitamme, sillä se ei ole suinkaan kaikkien peli.

Lue myös arvostelumme Death Strandingista.

PS4 Pro -tuki? 4K-resoluutio

Dreams Hiekkalaatikkomaista luovuutta Check Amazon Hyvät oppaat Lukuisia työkaluja Sopii kaikenlaisille pelaajille Työkalut vaativat opettelua

Dreams ei ole niinkään peli kuin se on alusta. Muun muassa Little Big Planetin kehittäneen Media Moleculen luoma Dreams antaa käyttäjilleen vapauden pelata, luoda ja jakaa maailmoja, pelejä, taideteoksia, musiikkia ja paljon muuta. Kaikki nämä luodaan Dreamsilla, joka tarjoaa käyttäjilleen valtavan valikoiman erilaisia työkaluja. Jos et ole taiteilija, voit silti pelata muiden tekemiä hämmästyttäviä luomuksia.

PS4 Pro -tuki? Parempi ruudunpäivitys

Loistavan näköinen Erinomainen taistelu Tarinalisät ovat mahtavia Kannustaa kokeilemaan Suoraviivainen

Square Enixillä oli vaikea urakka tehdä uusioversio yhdestä pelihistorian rakastetuimmista roolipeleistä. Final Fantasy 7 Remake olisikin yhtä hyvin voinut olla katastrofi, mutta se on onneksi kaikkea muuta.

Pelin tarinaa on syvennetty entisestään, ja alkuperäisen pelin alkuintrona käytännössä toiminut osuus on täynnä uusia hahmoja, laajennettuja tarinoita ja hahmonkehitystä.

Ennen kaikkea Final Fantasy 7 Remake ei ole ainoastaan kunnioittava uusinta yhdestä pelihistorian lempipelistä, vaan se saattaa olla jopa paras Final Fantasy -peli sitten sarjan kymmenennen osan. Kyseessä on niin hyvä peli, että seuraavia pelisarjan pelejä verrataan juuri tähän osaan.

Kannattaa lukea myös meidän arvostelu Final Fantasy 7 Remakesta . Jos odotat puolestaan innolla jo pelin seuraavaa osaa, tässä kaikki, mitä tiedämme Final Fantasy Remake Part 2:sta.

PS4 Pro -tuki? 4K HDR -tuki

Kaunis maailma tutkittavaksi Loistava toiminta Vaihteleva pelattavuus Ei uudista genreä Päähenkilö on hieman tylsä

Pitkään odotettu PS4-yksinoikeus ei päästä pelaajia ainoastaan kokemaan näiden samuraifantasioita, vaan antaa näille samalla vapauden tutkia kaunista feodaaliajan Japania.

Vaikka pelistä uupuu omaperäisyys, sen peittelemätön ammattitaito ja yksityiskohtaisesti luotu historiallinen maailma tarjoavat tyylikkään kattauksen avoimen maailman pelien parhaita ideoita, mikä toimii upeana joutsenlauluna PlayStation 4:lle.

Lue arvostelumme Ghost of Tsushimasta.

PS4 Pro -tuki? Kyllä, 4K @30fps ja1080 @60fps.

Kiinnostava ja sydämellinen tarina Syvälliset hahmot Avoimehko maailma tarjoaa tutkittavaa Hidastempoinen Ei laajennuksia

Yksi PlayStation 4:n odotetuimmista peleistä vuonna 2018, God of War onnistui saavuttamaan siihen kohdistuneet odotukset. Kratos siirtyy kreikkalaisesta mytologiasta pohjoismaiseen, kun isäksi tullut tappaja keskittyy kaitsemaan poikaansa täysin erilaisessa ja virkistävän tuoreessa pelisarjan osassa.

Kutsuimme God of Waria arvostelussamme "pelisarjan parhaaksi osaksi" monesta syystä, mutta tärkein näistä oli pelin taustalla sykkivä sydän, jota ei voi olla huomaamatta. Jos kaipaat laadukasta pelaamista PS4:lle, tätä ei kannata ohittaa.

PS4 Pro -tuki? Kyllä, 4K @30fps ja HDR.

Aloy on loistava päähenkilö Taistelu ei toista itseään Valtava ja monipuolinen maailma Tarina voi olla sekava Toisinaan vähän hidastempoinen

Horizon Zero Dawn on Sonyn kipeästi kaipaama avoimen maailman toimintapeli. Unchartedin ja The Last of Usin avulla PS4-pelaajat ovat kokeneet mahtavia lineaarisia kokemuksia, mutta Guerrilla Gamesin tuotos antaa näille valtavan, rikkaan ja mykistävän kauniin maailman tutkittavaksi.

Peli sijoittuu esteettisesti esihistorialliseen postapokalyptiseen maailmaan, jossa ihmiset asuvat rinnan robottidinosaurusten kanssa. Juoni seuraa Aloyta, joka jahtaa näitä dinoja näistä saatavien varaosien vuoksi.

Kattavan kampanjan jälkeen kannattaa tutustua myös myöhemmin julkaistuun The Frozen Wilds -laajennukseen, jossa Aloy matkaa hyytävään pohjoiseen Banuk-heimon luokse. Laajennus on jopa emopeliä parempi kokemus.

Onneksi tämä ei jää myöskään Aloyn ainoaksi seikkailuksi, sillä Sony on työstämässä jo jatko-osaa Horizon Forbidden Westia.

Lue arvostelumme Horizon: Zero Dawnista.

PS4 Pro -tuki? Kyllä, 4K @30fps ja HDR.

Linkoilu tuntuu mahtavalta Upea tarinankerronta Loistavat suoritukset New York on hauska tutkittava Melko lyhyt

PS4:n parhaiden pelien listalle itsensä sinkoaa myös Marvel's Spider-Man, joka on konsolin paras sarjakuviin perustuva videopeli. Vaikka Arkham teki upeaa jälkeä Batmanin suhteen, se ei onnistunut sukeltamaan Bruce Waynen oikeaan elämään.

Puute korjataan Spider-Manin suhteen, sillä näemme hänestä sekä Peter Parkerin että Hämähäkkimiehen. Kun yhtälöön lisätään paras matkustustapa sitten Spider-Man 2:n, on käsissä kerrassaan lyömätön ja mahtava Spider-Man-kokemus.

Lue myös arvostelumme Spider-Manista!

PS4 Pro -tuki? 4K HDR.

Upean sulava toiminta Palkitseva tutkiminen Kattavat saatavuusominaisuudet Mielenkiintoinen ja vakuuttava kerronta Ei tarinasta kiinnostumattomille

The Last of Us Part II on vakuuttava mestariteos, joka ei ainoastaan paranna edeltäjäänsä kerronnallisesti ja mekaanisesti, vaan päihittää kaikki aiemmat PS4-pelit. Se tarjoaa paitsi tunteikkaan ja monisävyisen kerronnan, myös vie pelien kautta käsiteltyjä teemoja entistä pidemmälle. Kyseessä on peli, joka vie pelikerronnan kokonaan toiselle tasolle.

Jatko-osa jatkaa The Last of Usin tarinaa, mutta emme halua pilata juonta, sillä se kannattaa kokea itse. Mutta jos rakastit ensimmäistä osaa, suosittelemme vahvasti tutustumaan myös jatkoon.

Lue arvostelumme The Last of Us Part II:sta.

PS4 Pro support? Yes. 4K and HDR support.

Sitoo sarjan upeasti yhteen Mykistävän kaunis ja jännittävä seikkailu Tarinassa on emotionaalista syvyyttä Upea kenttäsuunnittelu Ei järin hyvä räiskintäpeli

Uncharted 4: A Thief's End tekee mahdottomasta totta ja päättää Naughty Dogin klassikkosarjan tyydyttävällä ja odotukset ylittävällä tavalla. Sen lisäksi se tarjoaa luokattoman upeat tuotantoarvot, vetovoimaisen tarinan veljeksistä ja seikkailun, jota on vaikea unohtaa.

Vaikka Naughty Dogin Uncharted-sarja saapuu tämän myötä päätökseen, muistot jäävät taatusti elämään. Ja jos omistat PS4:n, tätä seikkailua ei kannata jättää välistä.

Lue arvostelumme Uncharted 4: A Thief's Endistä.

PS4 Pro -tuki? Kyllä, 2 560 x 1 440 -resoluutio, HDR ja 30 ruudun kuvataajuus.

Parhaiden PS4-pelien UKK: vastaukset kysymyksiinne

Mikä on suosituin PS4-peli? Jokaisen pelimaku on hieman erilainen, mutta yleisesti ottaen Sonyn omat yksinoikeudet tuntuvat olevan kaikkein suosituimpia.

Mikä olisi paras peli ostaa juuri nyt? Tämä riippuu jälleen omasta mausta. Marvelin tuotannon faneille Spider-Man on lyömätön vaihtoehto. Haastetta kaipaavat löytävät sitä riittävästi Bloodobornen parista, kun taas God of War on kaunis kerronnallinen toimintaroolipeli.

Mitkä ovat parhaat PS4:n yksinoikeudet? Tässä listassa God of War, The Last of Us Part II ja Spider-Man ovat eräät parhaimmat arvosanat saaneista PS4-peleistä.

Onko PlayStation parempi kuin Xbox? Olemme vertailleet konsoleita meidän paras konsoli -artikkelissa, jossa kerromme kaiken tarvittavan itselleen sopivimman konsolin löytämiseen. Suosittelemme myös tutustumaan parhaisiin Xbox-peleihin, jos nimenomaan konsoleiden pelivalikoima kiinnostaa.

Voinko ladata PS4-pelejä? Kyllä, suurimman osan listan peleistä voi ostaa digitaalisesti tai fyysisesti. Sonyn PlayStation Now -palvelun antaa myös kuukausimaksua vastaan pelattavaksi ison kirjon PlayStation-pelejä.