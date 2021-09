PS5 vs Xbox Series X: kumpi uuden sukupolven konsoli kannattaa ostaa?

PS5 ja Xbox Series X kilpailevat keskenään kovasti yrittäessään tarjota käyttäjilleen parhaat mahdolliset pelit ja ominaisuudet. Vaan vaikka konsolit ovat olleet myynnissä jo miltei vuoden ajan, kumpaakaan mallia on miltei mahdoton saada mistään maailmanlaajuisen komponenttipulan vuoksi. Joten jos olet yksi konsoleiden onnekkaista omistajista, taputa itseäsi selkään.

Mutta entä jos et osaa päättää, kumpi uuden sukupolven konsoleista kannattaisi ostaa? Ja jos PS5 ja Xbox Series X laitettaisiin samaan rinkiin, kumpi kävelisi ulos voittajana? Tai onko kisassa edes voittajia? Miksei voisi ostaa vain kummatkin konsolit?

Covid-19:n tuomien tuotanto-ongelmien ja maailmanlaajuisen puolijohdepulan vuoksi uusien konsoleiden saatavuus on ollut niiden julkaisusta lähtien kiven alla. Tilanne ei valitettavasti tunnu järin sen valoisammalta vielä pitkään aikaan, sillä epäilykset tilanteen jatkuvuudesta ennustetaan kestävän ainakin kesälle 2022 saakka. Yksittäisiä eriä molemmista eristä saapuu Suomeen kyllä tipoittain, mutta silloinkin nopeat syövät hitaat.

PlayStation 5:n Demon's Soulsin ja Returnalin kaltaisista yksinoikeuksista aina Xbox Series X:n Quick Resume- ja FPS Boost -ominaisuuksiin saavat sekä Sonyn että Microsoftin konsolit kuulostamaan houkuttelevalta. Uusien pelien myötä kiinnostus vain kasvaa, eivätkä yhtiöt tyydy ainoastaan siihen. Microsoft osti itselleen vuoden 2021 alussa muun muassa The Elder Scrollsin, Falloutin ja Wolfensteinit omistavan Bethesdan, joten PS5:n aiempi yksinoikeustarjonta on aikeissa saada todella vahvan vastustajan.

Silti ostopäätöstä jahkaavien kannattaa tietää ainakin yksi asia konsoleista: molemmat uutuusmallit ovat äärimmäisen tehokkaita, kykenevät 4K-pelaamiseen sekä 120 ruudun kuvataajuuksiin, tukevat säteenseurantaa ja lataavat pelit nopeasti kiitos SSD:n. Niin PS5 kuin Xbox Series X ovat todellisia innovaatioita, mutta kumpi sopii paremmin juuri sinulle?

Annoimme lopulliset arvosanat konsoleista (sekä edullisemmasta Xbox Series S:stä) meidän arvosteluissamme, ja molemmat mallit vakuuttivat meidät. Joten kumman tahansa konsoleista lopulta ostaakin, ei varmasti tule pettymään. Ideaalitapauksessa olohuoneeseen ostaa tietenkin molemmat. Mutta jos joudut päättämään jommankumman väliltä, olemme listanneet alapuolelle konsoleiden tärkeimmät erot.

Etsitkö edelleen itsellesi PS5:tä tai Xbox Series X:ää?

Tarkkaile meidän ylläpitämää PS5:n tarjous- ja saatavuusketjua sekä Xbox Series X:n vastaavaa, niin tiedät, mistä konsoleita saa, kun niitä saa.

Konsoleiden vahvuuksia ja heikkouksia ei välttämättä näekään päälle päin, eivätkä tekniset tiedotkaan kerro lopulta koko totuutta. Olemmekin analysoineet asiaa pitkään ja hartaudella, jotta tiedät kumpi 529 € konsoleista on juuri sinulle sopivin.

Loppujen lopuksi tämän sukupolven konsolit tarjoavat pelaajilleen suorituskykyä, nopeutta ja entistä uskomatonta graafista antia. Speksien osalta kumpikaan konsoli ei poikkea hirveästi toisistaan, joskin puhtaasti paperilla tarkasteltuna Microsoftin Xbox Series X on kaksikosta tehokkaampi.

Molemmat yhtiöt ovat myös lähteneet hieman eri poluille uusilla konsoleillaan, ja tämä koskee myös niiden muotoilua. PS5 on massiivisen korkea torni ja isoin Sonyn konsoli koskaan. Xbox Series X muistuttaa puolestaan enemmän pelitietokonetta. Ja oli muotoilusta mitä mieltä tahansa, molemmat pysyvät viileinä ja hiljaisina pelatessa.

Sony on lisäksi keskittynyt tuomaan entistä immersiivisempiä pelikokemuksia uuden DualSense-ohjaimen kautta, sekä tarjoamaan yksinoikeuspelejä, joita muualta ei saa. Microsoft luottaa puolestaan loistavan Xbox Game Passin valtavaan pelikirjastoon ja sen houkuttelevuuteen. Ja kuten aiemmin mainitsimme, myös Microsoft alkaa nostaa yksinoikeusosastoaan merkittävillä tavoilla tulevaisuudessa.

Kumpikin konsoli on lisäksi taaksepäin yhteensopiva, joskin PS5 tukee ainoastaan PlayStation 4 -pelejä. Xbox Series X tukee sen sijaan kaikkien aiempien Xbox-konsoleiden pelejä, mukaan lukien Xbox 360:n ja alkuperäisen Xboxin. Jos omistat siis ison kasan Xbox 360 -pelejä, Microsoft takaa niille pelikoneen myös uudella konsolilla. Tosin vaikka Microsoft tukee kaikkien konsolisukupolvien pelejä, kaikki pelit ei kuitenkaan ole tuotu vielä tuen piiriin, vaan näitä lisäillään vähitellen.

Haluatko tietää tärkeimmät erot ja samankaltaisuudet uusien konsoleiden välillä? Tässä kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää PS5:stä ja Xbox Series X:stä.

Xbox Series X vs PS5: tärkeimmät tiedot

Lähde: Sony

Mitä ne ovat? Xbox Series X ja PlayStation 5 ovat Microsoftin ja Sonyn uuden sukupolven konsoleita, jotka tuovat entistä vakuuttavampia pelielämyksiä pelaajille

Xbox Series X ja PlayStation 5 ovat Microsoftin ja Sonyn uuden sukupolven konsoleita, jotka tuovat entistä vakuuttavampia pelielämyksiä pelaajille Xbox Series X:n ja PS5:n julkaisupäivä: PS5 julkaistiin 12. marraskuuta 2020 tietyissä maissa, ja 19. marraskuuta muun muassa Suomessa. Xbox Series X julkaistiin 10. marraskuuta 2020

PS5 julkaistiin 12. marraskuuta 2020 tietyissä maissa, ja 19. marraskuuta muun muassa Suomessa. Xbox Series X julkaistiin 10. marraskuuta 2020 Mitä niillä voi pelata? Olemme nähneet jo isoja nimikkeitä, kuten Marvel's Spider-Man Miles Moralesin ja myöhästyneen Halo Infiniten, ja lisää on tulossa. Molemmat konsolit ovat lisäksi taaksepäin yhteensopivia, joten niillä voi pelata monia vanhempien konsoleiden pelejä

Olemme nähneet jo isoja nimikkeitä, kuten Marvel's Spider-Man Miles Moralesin ja myöhästyneen Halo Infiniten, ja lisää on tulossa. Molemmat konsolit ovat lisäksi taaksepäin yhteensopivia, joten niillä voi pelata monia vanhempien konsoleiden pelejä Onko PS5 tehokkaampi kuin Xbox Series X? Molempien laskentateho on hyvin likellä toisiaan, mutta Microsoftin konsolissa on hieman enemmän raakaa hevosvoimaa

Molempien laskentateho on hyvin likellä toisiaan, mutta Microsoftin konsolissa on hieman enemmän raakaa hevosvoimaa Mitä PS5 ja Xbox Series X maksavat? PS5 ja Xbox Series X maksavat molemmat 529 €. Molemmista on saatavilla myös edullisemmat versiot (PS5 Digital Edition 429 € ja Xbox Series S 309 €)

PS5 vs Xbox Series X: hinta ja julkaisupäivä

(Image credit: Sony)

Sonyn tavallinen PlayStation 5 maksaa 529 €, ja levyasematon PlayStation 5 Digital Edition maksaa puolestaan 429 €. PS5:n saatavuus on ollut konsolin julkaisusta lähtien äärettömän huono, eikä tilanteen uskota helpottavan vielä pitkään aikaan.

Molemmat PS5-konsolit julkaistiin 12. marraskuuta maailmalla, ja muun muassa Suomessa viikkoa myöhemmin, 19. marraskuuta.

Xbox Series X sekä edullisempi Xbox Series S julkaistiin maailmanlaajuisesti 10. marraskuuta. Xbox Series X maksaa niin ikään 529 €, kun taas Xbox Series S:n saa 309 €. Myös Xbox Series X:n saatavuus on ollut kortilla, eikä senkään tilanne todennäköisesti parane hetkeen.

Konsoleiden erot hinnoissa näkyy nimenomaan näiden edullisimmissa versioissa. Nämä eivät kuitenkaan kestä vertailua keskenään, sillä niiden käyttötarkoitus on täysin eri.

Microsoftin täysin digitaalinen Xbox Series S on suorituskyvyltään heikompi kuin isosisaruksensa. 4K-pelaamisen sijaan se keskittyykin 1440p-resoluutioon ja tähtää 60/120 fps:ään. PS5 Digital Edition on sen sijaan tehoiltaan identtinen PS5:n kanssa, mutta siitä uupuu ainoastaan levyasema.

Xbox Series X vs PS5: tekniset tiedot

(Image credit: Microsoft)

Teknisten tietojen osalta sekä Sony että Microsoft ovat lähestyneet konsoleita samasta näkökulmasta, mutta niissä on muutamia tärkeitä eroja.

PlayStation 5:ssä on kustomoitu kolmannen sukupolven AMD Ryzen -piirisarja, jossa on kahdeksan ydintä sekä uutta Zen 2 -arkkitehtuuria tukeva Navi-näytönohjain. Suoritin pyörii 3,5 Ghz kellotaajuudella. Näytönohjaimessa on puolestaan 36 CU:ta, jotka pyörivät 2,23 Ghz ja tarjoavat 10,28 TFLOPia. Näiden rinnalla on 16 Gt GDDR6-muistia, jonka nopeus on 448 Gb/s.

PS5 tukee toisin sanoen säteenseurantaa, joka on sisäänrakennettu suoraan näytönohjaimeen.

Lisäksi PS5 tukee resoluutioita aina 8K:hon asti, joskin valtaosa peleistä käyttänee silti joko 1080p- tai 4K-resoluutiota. HDMI 2.1:llä varustetuissa näytöissä pelejä voi pelata myös 120 Hz virkistystaajuudella, jos nämä vain tukevat sitä. Sekä 8K että 120 Hz vaativat kuitenkin paljon konetehoja, joten emme usko näiden yleistyvän hirveän monessa pelissä, vaan valtaosa PS5:n peleistä nähtäneen 4K/60fps-nopeuksilla.

Lopuksi PS5:ssä on myös immersiivinen 3D-ääni, joka on käytössä kuulokkeilla pelatessa. Monipuolisempi äänimaailma tarjotaan uuden Tempest Enginen avulla, joka pystyy mallintamaan satoja eri äänilähteitä luodakseen realistisen äänimaailman. Teknologialla pystytään tuottamaan hieman Dolby Atmosta vastaava elämys, jos kyseinen ääniformaatti on tuttu.

Marvel's Spider-Man (PS4) (Image credit: Insomniac Games)

Kenties yksi mielenkiintoisimmista ominaisuuksista PS5:ssä on kuitenkin konsolin sisäänrakennettu SSD-asema. Konsolissa on kustomoitu versio, jossa on 825 Gt tallennustilaa ja 5,5 Gb/s läpivienti (ja jopa 9 Gb/s läpivienti kompressoidulle datalle). Tämä tarjoaa äärettömän nopeat latausajat pelatessa ja mahdollistaa kehittäjille lukemattomia uusia tapoja luoda peleistä entistä näyttävämpiä.

Konsolin siistein ominaisuus on puolestaan DualSense-ohjain, joka käyttää haptista palautetta simuloidakseen tarkasti ja monipuolisesti erilaisia värinöitä. Sen avulla kehittäjät voivat lisäksi luoda erilaisia elämyksiä pelaajille, kuten luoda sadepisaroiden tunnun ohjaimessa. Parhaimmillaan kokemus toimii todella upeasti luoden tuntuvaa palautetta ja immersiota.

PS5 DualSense-ohjain (Image credit: Sony)

DualSensessä on lisäksi adaptiiviset liipaisimet, joihin kehittäjät voivat luoda keinotekoista vastustusta simuloidakseen toimintoja entistä tarkemmin. Jousta vedettäessä jännitteen tai ampumisen palautteen voi tuntea liipaisimessa, jotka luovat jälleen upeita elämyksiä pelatessa.

Ohjaimessa on lisäksi kuulokeliitäntä sekä sisäänrakennettu mikrofoni, joten vaikka kuulokkeita ei sattuisi olemaan lähettyvillä, voit keskustella ystäviesi kanssa ohjaimen välityksellä.

Lukuisten uusien ominaisuuksien vuoksi vanha DualShock 4 -ohjain ei toimikaan enää uusien PS5-pelien kanssa. Sillä voi kuitenkin pelata taaksepäin yhteensopivia PS4-pelejä.

Microsoft on sen sijaan halunnut varmistaa, että Xbox Series X:llä voi pelata kaikilla vanhoilla Xbox-ohjaimilla ja muilla lisälaitteilla.

Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

Xbox Series X on lisäksi äärimmäisen vakuuttava paperilla.

Sekin käyttää kustomoitua AMD:tä samalla Zen 2 - ja RDNA 2 -arkkitehtuurilla kuin PS5. Lopputuloksena on yli kaksi kertaa tehokkaampi konsoli kuin Xbox One X, joka oli viime konsolisukupolven tehokkain konsoli.

Xbox Series X:ssä on 12 teraflopia laskennallista tehoa, sekä 3 328 varjostinta jaettuna 52 CU:lle. Kellotaajuus on lukittu 1,825 Ghz, eikä se muiden näytönohjainten tavoin heittele arvoltaan. Sen sijaan se pyörii samalla kellotaajuudella huolimatta yksikön lämmöstä tai pelatusta pelistä.

Prosessorina toimii kustomoitu AMD Zen 2 -suoritin, jossa on kahdeksan ydintä ja 16 säiettä. Kehittäjät voivat halutessaan poistaa SMT-säikeitä saavuttaakseen 3,8 Ghz kellotaajuuden, tai sitten pysyä vakiona 3,6 Ghz:ssä.

Myös Microsoftin uusi konsoli tukee 8K-resoluutiota ja 120 Hz virkistystaajuutta 4K:ssa, jos omistaa HDMI 2.1 -tuellisen television. Xbox Series X yltää PS5:n lailla myös säteenseurantaan, ja siinä on huippunopea yhden teratavun NVMe SSD -asema. Lisäksi tallennustilaa voi ladata erillisellä NMEe-lisämuistipaikalla. Sitä voi lisäksi hyödyntää virtuaalisena RAM-muistina nopeuttaakseen latausaikoja jopa 40-kertaisesti.

Konsolissa on 16 Gt GDDR6-muistia, joka on mukava parannus Xbox One X:ssä olleesta 12 Gt GDDR5:stä. Puhtaan laskentatehon osalta Xbox Series X on aavistuksen tehokkaampi kuin PS5, mutta toistaiseksi ero ei ole ollut niin merkittävä käytännössä.

Microsoft pyrkii myös jättämään latenssin historiaan Xbox Series X:llä tarjoten Auto Low Latency Moden (ALLM), parannellun Xbox-ohjaimen ja vaihtelevan virkistystaajuuden (VRR) tätä tukeville televisioille. Monitoriin kytkettäessä konsoli tukee myös 1440p-resoluutiota.

Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

Uusi Xbox on lisäksi taaksepäin yhteensopiva kaikkien Xbox One -lisävarusteiden kanssa, joten vanhempia ohjaimia omistavien ei tarvitse välttämättä ostaa uusia. Xbox Series X sisältää myös melko muuttumattomasta muotoilusta huolimatta uusia ominaisuuksia, kuten Share-painikkeen ja teksturoidut liipaisimet ja selkämyksen. Ohjain ei ole aivan niin innovatiivinen kuin DualSense, mutta se on entistä saavutettavampi paremman ergonomian ansiosta.

Nykyiset Xbox One -pelit on lisäksi paranneltu hyödyntämään Xbox Series X:n tehoja, ja konsoli saapuu levyaseman kera. PS5:n lailla se pyörittää myös 4K UHD Blu-ray-levyjä.

Xbox Series X:ssä on myös liuta käteviä ominaisuuksia, kuten Smart Delivery, jolloin yksi ainoa ostos antaa pelistä aina "parhaan mahdollisen version". Siten pelaajien ei tarvitse ostaa erikseen Xbox One -versiota ja Xbox Series X -versiota pelistä, vaan ne kuuluvat samaan hintaan.

Niin ikään uusi Quick Resume nopeuttaa peleihin hyppäämistä suunnattomasti, sillä sen avulla pelaajat voivat jättää useita pelejä samanaikaisesti lepotilaan kesken toiminnan ja hypätä niihin välittömästi takaisin vain sekunneissa. Lepotila kestää myös viikkojen ajan ja konsolin sammutuksen, mikä tekee siitä todella kätevän ominaisuuden useita pelejä samanaikaisesti pelaaville.

Cyberpunk 2077 (2020) (Image credit: CD Projekt Red)

Xbox Series X ei ole myöskään Microsoftin ainoa uuden sukupolven konsoli. Yhtiö julkaisi samalla täysin digitaalisen Xbox Series S -konsolin, joka on heikompitehoisempi mutta samalla huomattavasti edullisempi 309 € hintalapulla varustettuna. Myös Sonylla on levyasematon PS5, mutta se on tehoiltaan muutoin identtinen levyasemallisen PS5:n kanssa.

Xbox Series X vs PS5: pelit

Fable (Xbox Series X) (Image credit: Microsoft)

Olemme viimeisen vuoden aikana saaneet selvemmän kuvan siitä, millaisia pelejä Xbox Series X:llä ja PS5:llä nähdään. Vallitseva koronatilanne sekä etätyöt ovat kuitenkin johtaneet siihen, että useat pelit ovat viivästyneet taaemmaksi.

Näihin lukeutui myös Microsoftin odotettu räiskintäpeli Halo Infinite, joka on saapumassa viimein 8. joulukuuta 2021. Se saapuu samana päivänä myös kaikille Xbox Game Pass -tilaajille, joka vain vahvistaa yhtiön kuukausimaksullisen pelipalvelun arvoa.

Julkaisussa Xbox Series X:lle julkaistiin muun muassa Dirt 5, Yakuza: Like a Dragon ja viikinkiteemainen Assassin's Creed Valhalla. Sittemmin konsolille on saatu muun muassa The Medium ja Control. Parhaita pelejä etsivälle suosittelemme tutustumaan parhaiden Xbox Series X -pelien listaamme.

Tulevissa peleissä luvassa on muun muassa Fablen uudelleenkäynnistys, uusi Forza Horizon 5 ja toimintaroolipeli Avowed. Sony on usein vienyt kilpailijaansa yksinoikeuksien osalta, mutta Microsoft on selkeästi kuromassa eroa kiinni uuden sukupolven myötä.

Aikomuksen vahvistaa Microsoftin hiljattainen ZeniMax Median osto, jonka omistukseen lukeutuu muun muassa Bethesda. Oston myötä pelit kuten The Elder Scrolls 6, Starfield ja seuraava Fallout saattavat olla Xbox-yksinoikeuksia. Lisäksi monet ZeniMaxin peleistä on saapunut ja tuodaan Xbox Game Passiin, kuten Dishonored ja Doom Eternal.

Pelaajien kannalta melkein isompi uutinen on se, että Xbox Series X on taaksepäin yhteensopiva kaikkien aiempien Xbox-konsoleiden kanssa. Joten jos omistat alkuperäisen Xboxin, Xbox 360:n tai Xbox Onen pelejä, ne luultavasti toimii myös Xbox Series X:llä.

Microsoft haluaa lisäksi tukea alustojen välistä pelaamista vielä vuosien ajan. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö Xbox Series X:lle saavu konsoliyksinoikeuksia, mutta se kertoo yhtiön kuluttajaystävällisestä ja entistä saavutettavammasta lähestymistavasta pelaamiseen. Xbox Game Passin pilvipalvelun kautta pelaajien ei itse asiassa tarvitse edes omistaa Xbox-konsolia voidakseen pelata konsolin pelejä esimerkiksi tietokoneeltaan tai tabletiltaan.

Tämä ei kuitenkaan koske pelejä, jotka ei ole Microsoftin omistamien studioiden kehittämiä. Kukin itsenäinen studio saa itse päättää, aikovatko he tukea vanhempia konsoleita tai tuoda pelinsä Xbox Game Passiin.

Godfall (PS5) (Image credit: Sony)

PS5-pelien osalta saimme julkaisussa Astro's Playroomin, Marvel's Spider-Man: Miles Moralesin ja Demon's Soulsin.

Myöhemmin konsolille on julkaistu muun muassa Ratchet & Clank: Rift Apart, Deathloop ja Returnal. Tulossa olevista tiedämme ainakin Horizon: Forbidden Westin, Gran Turismo 7:n, God of War: Ragnarökin ja Final Fantasy 16:n, jotka ovat kaikki PS5-konsoliyksinoikeuksia.

Myös PS5 on taaksepäin yhteensopiva ja tukee siten lähes kaikkia PS4-pelejä. Tuki ei kuitenkaan yllä PS3:n ja PS2:n aikaisiin peleihin. Tämän ohella pelaajat voivat nauttia pienestä kokoelmasta PS4-pelejä ryhtymällä PlayStation Plus -tilaajiksi. Tällöin he saavat pääsyn PlayStation Plus Collection -palveluun, joka tarjoaa muun muassa God of Warin, Uncharted 4:n ja Bloodbornen pelattavaksi.

Vaikka Sony mainosti vielä ennen konsolin julkaisua, että yhtiön PS5:lle saapuvat pelit julkaistaan ainoastaan uudelle konsolille, yhtiö teki melko nopean u-käännöksen julkaisun jälkeen. Sittemmin käytännössä kaikki isot PS5-pelit, kuten God of War: Ragnarök, Horizon: Forbidden West ja Gran Turismo 7 on paljastunut saapuvan myös PS4:lle.

Pelien suoratoisto on myös kokonaan uusi ala pelien osalta, joten näiden vaikutus uusiin konsoleihin nähtäneen tulevaisuudessa. Google on lähtenyt mukaan omalla Google Stadia -pelipalvelullaan ja Amazon tarjoaa omaa ratkaisuaan Lunalla. Sekä Microsoft että Sony ovat itse asiassa lyöttäytyneet jo yhteistyöhön näiden kanssa jakaakseen ja hyötyäkseen peliteknologiasta uuden sukupolven myötä. Emme kuitenkaan vielä tiedä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä.

Microsoft tarjoaa kuitenkin oman Project xCloud -pilviteknologian osana Xbox Game Pass Ultimate -tilausta. Tilaajat voivatkin pelata kaikkia Xbox Game Passissa olevia pelejä tuetuissa Android-mobiililaitteissa tai selaimessa, joten pelaamiseen ei tarvitse enää välttämättä edes konsolia. Lisäksi yhtiö lyöttäytyä EA:n kanssa yhteen tarjotakseen EA Play -pelikirjaston sisällön kaikille Xbox Game Pass Ultimaten tilaajille.

Vaikka Xbox Game Pass oli jo nykyisellään lyömätön hinta-laatusuhteeltaan, Project xCloud tekee palvelusta entistä houkuttelevamman vaihtoehdon. Sonyn PlayStation Now tai uusi PlayStation Plus Collection eivät pärjää lähellekään Microsoftin tarjontaa.

Yhteenveto

(Image credit: Future)

PS5 ja Xbox Series X ovat molemmat erinomaisia konsoleita, mutta tällä hetkellä vaakamme kallistuu PlayStation 5:n puolelle. Siinä on erinomainen ohjain, virkistävän uusi käyttöliittymä ja vahva yksinoikeustarjonta.

Samankaltaisuudet konsoleiden välillä ovat yllättävän samat, mutta niissä on myös selkeät eroavaisuudet.

Muotoilun osalta ne poikkeavat täysin toisistaan. Molemmat ovat kuitenkin hiljaisia ja äärimmäisen tehokkaita, sekä PlayStation 5:n osalta myös fyysisesti kookkaita.

Sony ja Microsoft ovat molemmat siirtyneet SSD-aikaan, joten pelit latautuvat nopeammin kuin koskaan, eikä käynnistysajat kestä enää minuutteja. Molemmat tukevat myös taaksepäin yhteensopivuutta, joskin Microsoft on tämän suhteen merkittävästi parempi ja kattaa myös lisävarusteet.

Kuppikuntaisuudesta ei kuitenkaan päästä pelaajien keskuudessa mihinkään, joten kummankin studion yksinoikeuspelit päättävät lopullisesti voittajan. Sony on aloittanut kilvan vahvasti, mutta Microsoftin taannoiset ostokset voivat tarkoittaa sitä, että kilpailu on jatkossa entistä tasaisempi.

Kumman konsolin päädytkään lopulta ostamaan, on tämä konsolisukupolvi vasta alkamassa. Tulevina vuosina voimmekin nähdä vain lisää mielenkiintoisia uutuuksia, entistä hienompia pelejä ja rankempaa kilpailua, joka pitää meidät pelaajat virkeinä.

Artikkelin teossa ovat auttaneet myös Gerald Lynch, Henry St Leger, Vic Hood ja Adam Vjestica.