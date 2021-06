Arvostelussa Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart on erinomainen ja vauhdikas seikkailu, joka ei ota itseään liian vakavasti. Odotettu jatko-osa säilyttää alkuperäisten pelien huumorin, mutta lisää kuvioihin uusien hahmojen kautta myös haavoittuvuutta. Vaikka Rift Apart hyödyntää upeasti DualSensen haptista palautetta ja kaiutinta, pelin olisi toivonut hyödyntävän paremmin PS5:n muita ominaisuuksia, kuten 3D-ääntä. Eikä pieni riskinottokaan olisi ollut pahasta.

Tämän vuoden "vakavampien" PlayStation 5 -pelien rinnalla uusi Ratchet & Clank: Rift Apart on virkistävä tuulahdus jotain muuta. Pelin kauneus lepää edeltäjiensä lailla siinä, ettei se ota itseään liian vakavasti saati pelkää hyödyntää höpsöilyä ja nokkeluutta nopeatempoisen seikkailunsa aikana. Taktiikka on kaiken lisäksi nerokas, sillä silloin kun tarina muuttuu emotionaaliseksi, pelaaja yllätetään täysin.

Tasapaino on kuitenkin vaikea ylläpitää, mutta Rift Apart hoitaa kevyen perheystävällisen seikkailun ja emotionaalisen syvyyden upeasti. Samalla se esittelee tuttuun maailmaan uusia hahmoja, jotka tuovat niin koomista lisää kuin haavoittuvuutta sarjaan. Lisäksi ne helpottavat sarjaan uutena sankarina saapuvan Rivetin esittelyä, mikä on saavutus jo itsessään ottaen huomioon, kuinka tuttu kaksikko Ratchet ja Clank ovat.

Pelin todellinen tähti on kuitenkin sen huikean nopea matkaaminen, jossa pelaajaa viedään raketin lailla aavikoilta raiteille sekä kiipeilemään seinille kerrassaan upeasti luoduissa maailmoissa. DualSense luo kohtauksiin ylimääräisen immersion, kun kosketettavan pinnan pystyy tuntemaan haptisen palautteen välityksellä ja ohjaimen oma kaiutin toistaa pelin aseiden ääniä.

Mutta vaikka Ratchet & Clank: Rift Apart on eittämättä hauska ja saa veren kiertämään, Insomniac Games tuntuu toisinaan pelanneen hieman turhan varman päälle. Rift Apart tuntuukin usein liian samankaltaiselta kuin ensimmäinen Ratchet & Clank, ja yksi vaihtoehtoinen tehtävä on kopioitu kuin suoraan alkuperäisestä pelistä. Myös pelin markkinoinnissa paljon esillä olleet ulottuvuusportit eivät suinkaan ole niin isossa roolissa kuin on annettu ymmärtää, mikä saa Rift Apartin tuntumaan vain tavanomaiselta Ratchet & Clank -peliltä.

Peliltä jäi odottamaan sen vievän teknologiaa ja genreä hieman edemmäksi hyödyntämällä PS5:n 3D-ääntä ja esittelemällä entistä vaihtelevampia ympäristöjä ja ulottuvuuskikkailuja. Lisäksi siinä on muutamia bugeja, jotka tekivät pelin pelaamisesta odotettua takkuilevampaa.

Huolimatta näistä pienistä puutteista Ratchet & Clank: Rift Apartin pelaaminen on todella nautinnollista. Ja jos olet pelisarjan uusi tai vanha fani, rakastut luultavasti tähänkin osaan.

Hinta ja saatavuus

Mikä se on? Ratchet & Clank -pelisarjan uusin osa

Ratchet & Clank -pelisarjan uusin osa Julkaisupäivä? 11. kesäkuuta 2021

11. kesäkuuta 2021 Mille alustalle se on? PS5

PS5 Hinta? 79,95 €

Perheen uusi jäsen

Huumori ja viehätys toimii lapsille ja aikuisille

Hahmoissa on haavoittuvuutta

Hahmojen välillä pomppiminen tekee samaistumisesta vaikeaa

Ratchet & Clank: Rift Apartissa pelisarjan ikoninen kaksikko jahtaa jälleen kerran Dr. Nefariousta läpi eri ulottuvuuksien, kun Dimensionatorin kanssa käynyt pieni onnettomuus muuttaa päiväjärjestyksen uusiksi ja avaa portit toisiin maailmoihin. Juuri yhdessä näistä tapaamme naispuolisen lombaxin, Rivetin, josta nousee Rift Apartin toinen pelattava päähenkilö.

Rivetin esittely peliin on melko saumaton, sillä hänen ohjattavuus on pitkälti sama kuin Ratchetinkin. Tätä korostaa jopa kaksikon yhdessä jakamat aseet, päivitykset ja haarniskat. Heidän suurin ero onkin näiden persoonassa, ja Rivet on Ratchetia huomattavasti paatuneempi.

Ulottuvuuksien ja hahmojen välinen jako saa kohtaukset tuntumaan kuitenkin sopivan virkistäviltä, joskin tarina tuntuu toisinaan hieman takkuilevan. Pelaajan edetessä tarinassa tälle avautuu aina kaksi eri tehtävää, joista toisessa pelataan Rivetillä ja toisessa Ratchetilla. Ratkaisun vuoksi hahmojen välillä pompitaan jatkuvasti edestakaisin, mikä tekee kerronnan kokonaisuudesta hieman vaikeasti hahmotettavan. Lopuksi langat onneksi nivotaan hyvin yhteen, ja kun tarinaan pääsee lopulta kärryille, meininki ei haittaa liiaksi.

Vaikka juoni ei suoranaisesti ole järin omaperäinen, sen aikana koetaan muutama mielenkiintoinen käänne. Myös hahmot nostavat tarinaa entisestään. Aiempia pelejä pelanneet tietävät jo Ratchetin tehtävästä etsiä muita lombaxeja, joten on varsin koskettavaa nähdä hänen löytävän viimein kaltaisensa vain joutuakseen toiseen ulottuvuuteen. Insomniac ei ole myöskään pelännyt hyödyntää hahmojensa haavoittuvuutta, jonka ansiosta heihin samaistuu entistä paremmin. Harmillisesti aiemmin mainittu hahmojen välillä pomppiminen tekee tästä liitoksesta kuitenkin aavistuksen katkonaisemman kuin olisi toivonut.

Ja vaikka Rift Apartissa on selkeästi enemmän sydäntä lämmittäviä hetkiä, siinä on myös kosolti tuttua huumoria ja viehätysvoimaa, josta alkuperäinen sarja on tullut tunnetuksi. Se on hupsu, viihdyttävä ja toimii erinomaisesti sekä aikuisille että lapsille.

Pakko mennä lujaa

Matkaaminen on kiehtovaa

Paljon uusia aseita ja varusteita

Jäimme kaipaamaan entistä hullunkurisempia aseita

Rift Apartin paras ominaisuus on ehdottomasti sen matkaamisessa. Pelaajat voivat hyödyntää maailmaan ilmestyviä ulottuvuusrepeämiä, joiden avulla hahmon voi siirtää vaivihkaan aiemmin pääsemättömään paikkaan. Toisinaan isommat portit avautuvat kokonaan uusiin maailmoihin, joihin on kätketty myös runsaasti salaista kerättävää. Repeämät ovat avuksi myös taistellessa, jolloin pelaaja voi siirtyä nopeasti vihollisten taakse tai väistellä tämän lyöntejä loikkaamalla ulottuvuusportista toiseen.

Vaikka portit ovat käteviä, pelin esittelemät leijuntasaappaat vievät lopulta kuitenkin voiton. Pelaajan saatuaan himotut saappaat jalkaansa, hän pystyy kiitämään läpi kenttien hyödyntäen maassa olevia turboputkia. Osa maailmoista on varta vasten rakennettu näiden saappaiden varaan, minkä lisäksi ne tekevät planeettojen tutkimisesta paljon helpompaa ja hauskempaa.

Eri liikkumismahdollisuuksien ketjuttaminen nostaa matkaamisen lopulta kokonaan omaan luokkaansa. Kun pelaaja juoksee ensin vauhtia kiihdyttävälle boostille, kiihdyttää itsensä rampille ja laskeutuu suoraan raiteen päälle, se paitsi näyttää, myös tuntuu hyvältä. Vastaavia kohtauksia olisi voinut olla pelissä vain paljon enemmänkin.

Kun nopeatempoisen matkaamisen yhdistää taisteluun, kokonaisuus paranee entisestään. Rift Apart esittelee jälleen tuttuun tapaan liudan uusia aseita, kuten viholliset puskiksi muuttavan sadettimen. Osa aseista on puolestaan päivitettyjä versioita aiemmista, kuten Agents of Doom ja Buzz Blades. Vaikka pelissä on runsaasti erilaisia aseita käytettäväksi, olisimme mieluusti kaivanneet lisää Groovitronin kaltaisia hullunkurisia vempeleitä.

Aiempien pelien lailla aseita voi päivittää vierailemalla Ms. Zurkonin kaupassa ja tehostamalla niitä Raritanium-mineraalilla. Aseet keräävät myös kokemusta niitä käyttäessä ja muuttuvat siten entistä tappavammaksi. Lisää tulivoimaa voi puolestaan ostaa kaupoista alueilta löytyvillä muttereilla. Haarniskoja ei sen sijaan voi enää ostella, vaan niiden osat on piilotettu ympäriinsä. Kokonainen suoja tarjoaa usein erillisen hyödyn jotain tiettyä vihollistyyppiä vastaan, minkä lisäksi ne näyttävät todella upeilta.

Eri aseet ja haarniskat toimivatkin paremmin juuri tiettyjä vihollisia vastaan, mutta Rift Apart ei tarjoa silti missään vaiheessa mitään järin suurta haastetta. Vaikeustasoja on olemassa tosin muutama, joten valinnanvaraa löytyy. Pelin tarinasta ja hahmoista voi kuitenkin nauttia ilman ärtymystä, mikä vain korostaa Ratchet & Clankin perheystävällistä mainetta.

Valitettavasti täysin vaille ärsykkeitä ei kuitenkaan selvitä, sillä pelissä on melko runsaasti bugeja. Osa vihollisista tippui toisinaan maan sisään, jolloin kyseistä kohtausta ei voinut läpäistä muutoin kuin aiemman tallennuksen lataamalla. Muutamaan otteeseen musiikki katosi taas kokonaan. Peliin tuodaan jo heti julkaisussa tosin uusi päivitys, joka toivottavasti korjaa suurimmat bugit.

Ja vaikka Rift Apartin maailmat ovat upeita ja viihdyttäviä, niiden tutkimiseen olisi voinut tarjota enemmän syitä. Nyt ainoa motiivi tutkimiselle ovat kerättävät esineet sekä muutama harva sivutehtävä, joita olisi saanut olla paljon enemmän.

PS5:n voima

4K/30fps:n Fidelity-tila tuntuu sulavalta

DualSensen haptinen palaute ja ääni luo immersiota

3D-ääntä olisi voitu hyödyntää paremmin

Ratchet & Clank: Rift Apart saapuu PS5:lle yksinoikeudella, mikä on helppo huomata. Tämä peli ei nimittäin pyörisi kunnolla PlayStation 4:llä. Arvostelua varten pelasimme tosin 4K-resoluutiolla ja 30 ruudun kuvataajuudella, eli Fidelity-tilassa. PS5:n huippunopean SSD-aseman ansiosta Rift Apart tuntuu silti sulavalta, minkä lisäksi se myös näyttää suorastaan upealta.

Tarjolla on myös Performance-tila säteenseurannan kera tai ilman, jolloin peli pyörii 60 ruudun kuvataajuudella hieman alhaisemmalla resoluutiolla. Säteenseurannan kytkeminen tiputtaa puolestaan resoluutiota entisestään.

Fidelity-tila antoi mielestämme molempien muotojen parhaat puolet, emmekä kokeneet toiminnan kärsivän. Ruudunpäivityksen eron huomaa tosin varsinkin vertaillessa näitä kahta tilaa. Oman lempitilan löytäminen riippuukin pitkälti siitä, haluaako täysin sulavan pelikokemuksen visuaalisuuden kustannuksella vai panostaa kaiken silmäkarkkiin.

Rift Apart hyötyy lisäksi DualSense-ohjaimen ominaisuuksista. Haptinen palaute välittää tunteen erilaisista maastoista ja nopeuksista, mikä lisää immersiota varsinkin joissain yksittäisissä kohtauksissa. Kun osa peliäänistä toistetaan vielä ohjaimen omasta kaiuttimesta, kokemus tuntuu todella mahtavalta ja sellaiselta, jonka vain PS5 voi tarjota.

Valitettavasti adaptiivisten liipaisimien hyödyntäminen on jäänyt sen sijaan hieman puolitiehen. Tätä käytetään aseiden kahden eri ampumatilan välillä, mutta niiden välinen piste tuntui hankalalta löytää vielä useiden tuntienkin jälkeen. Myös 3D-äänen käyttö on harmillisen maltillista, emmekä kokeneet saavan pelistä samanlaista kokemusta kuin Returnalin kanssa.

Sen sijaan Ratchet & Clank: Rift Apartin saavutettavuusvaihtoehdot ovat onneksi vakuuttavat. Pelaajat voivatkin kytkeä päälle tai pois erilaisia taisteluita tai matkaamista helpottavia apuja, muuttaa tehosteiden ja pelin visuaalista ilmettä sekä muokata kontrolleista entistä yksinkertaisemmat. Valikoimaa on paljon, ja on mahtavaa huomata studioiden panostavan myös tähän puoleen yhä enemmän.

Yhteenveto

Ratchet & Clank: Rift Apart on täydellinen peli niille, jotka kaipaavat PlayStationin alkuaikojen kevyitä ja perheystävällisiä toimintaseikkailuita. Vaikka Insomniac Games olisi voinut pelata vähän rohkeammin ja hyödyntää PS5:n ominaisuuksia paremmin, Rift Apart on silti äärimmäisen nautinnollinen ja viihdyttävä kokemus läpi ulottuvuuksien.