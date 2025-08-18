Nintendo Directin ykköstähtenä kaahaa vaaleanpunainen söpöläinen – katso Kirby-teemainen lähetys täältä
Alkaen kello 16.00
- Kirby Air Riders saa oman Nintendo Directin
- Lähetys tiistaina 19. elokuuta 2025
- Peräti 45 minuuttia sisältöä
Nintendo järjestää Kirby Air Riders -aiheisen Nintendo Direct -presentaation tänään tiistaina 19. elokuuta 2025.
Luvassa on peräti 45 minuuttia sisältöä ikonisen vaaleanpunaisen hahmon tulevasta kilvanajosta. Lähetyksessä kuullaan pelin ohjaaja Masahiro Sakurain tarjoama katsaus tulevaan Nintendo Switch 2 -peliin.
Lähetys käynnistyy kello 16.00 Suomen aikaa ja se on katsottavissa Nintendon sivuilta tai alla olevasta videoupotuksesta.
Kirby Air Riders on yksi Nintendo Switch 2:n loppuvuoden odotetuimmista julkaisuista. Se, mitä muuta vuoden 2025 aikana vielä pelataan, on katsottavissa tulevien pelien julkaisulistaltamme.
