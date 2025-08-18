Nintendo Directin ykköstähtenä kaahaa vaaleanpunainen söpöläinen – katso Kirby-teemainen lähetys täältä

Kirby Air Riders
(Kuva: Nintendo)
  • Kirby Air Riders saa oman Nintendo Directin
  • Lähetys tiistaina 19. elokuuta 2025
  • Peräti 45 minuuttia sisältöä

Nintendo järjestää Kirby Air Riders -aiheisen Nintendo Direct -presentaation tänään tiistaina 19. elokuuta 2025.

Luvassa on peräti 45 minuuttia sisältöä ikonisen vaaleanpunaisen hahmon tulevasta kilvanajosta. Lähetyksessä kuullaan pelin ohjaaja Masahiro Sakurain tarjoama katsaus tulevaan Nintendo Switch 2 -peliin.

Lähetys käynnistyy kello 16.00 Suomen aikaa ja se on katsottavissa Nintendon sivuilta tai alla olevasta videoupotuksesta.

Kirby Air Riders Direct – 19/08/2025 - YouTube Kirby Air Riders Direct – 19/08/2025 - YouTube
Kirby Air Riders on yksi Nintendo Switch 2:n loppuvuoden odotetuimmista julkaisuista. Se, mitä muuta vuoden 2025 aikana vielä pelataan, on katsottavissa tulevien pelien julkaisulistaltamme.

