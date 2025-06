Nintendo Switch 2 rikkoo myyntiennätyksiä

Nintendo Switch 2:n myyntilukemat ovat lähteneet liikkeelle vauhdikkaasti. Kesäkuun 5. päivä julkaistu konsoli on rikkonut perinteikkään japanilaisyhtiön aiemmat ennätykset jo neljässä päivässä.

Nintendo Switch 2 on käynyt kaupaksi yli 3,5 miljoonaa kertaa ensimmäisen neljän päivän aikana. Vauhti on jopa kovempaa kuin menestyksekkäästi julkaistuilla Wiillä ja Nintendo DS:llä.

Alkuperäinen Nintendo Switch myi julkaisukuukautensa aikana 2,74 miljoonaa yksikköä. Tosin aivan suoraa vertailua ei kannata tehdä, sillä laitteiden saatavuus määrittelee vahvasti ensimmäisten viikkojen ja kuukausien myyntimääriä.

