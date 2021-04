Apple AirTag toimii myös Android-puhelimilla – tosin vain rajatusti

Vaikka Applen tiistaina järjestämää Spring Loaded -tapahtumaa kuunneltiin korvat höröllä, saattoi yhtiö paljastaa AirTag-paikantimien julkistuksen lomassa enemmän kuin ensin ymmärrettiinkään. Virallisen tiedon mukaan uudet paikantimet ovat yhteensopivia Android-puhelimien kanssa NFC-teknologian avulla.

Kun paikantimen kytkee iPhonen tai iPadin avulla kadonneeksi, lähistöllä liikkuvat laitteet voivat havaita sen sijainnin Bluetooth-teknologian avulla. Paikannus itsessään tapahtuu Applen Find My -sovelluksen avulla, mutta laatasta on luettavissa tiedot NFC-lukijan avulla. Tämän avulla on saatavissa oleelliset tiedot ylös puhelinnumerosta lähtien.

Emme vielä tiedä miten tämä toimii käytännössä, sillä todennäköisesti Apple ei pakota pitämään yhteystietoja avoimesti nähtävillä koko aikaa.

Voisiko sovellus saapua myös Androidille?

Google tarjoaa Android-puhelimille jo valmiiksi oman Find My Device -sovelluksen omaisuuden paikantamiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita Applen Find My -sovelluksen mahdollisuutta.

Todennäköisesti kaivattua sovelluslisäystä ei ole myöskään tulossa ainakaan lähiaikoina. AirTagien paikannus pohjautuu pääasiassa Applen omiin laitteisiin, ja kun huomioidaan miten hyvin iPhonet käyvät kaupaksi, todennäköisesti paikannukseen ei ole välttämätöntä saada Android-leirin puhelimia.

Find My -applikaation saapuminen Android-puhelimille ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti mahdottomuus, sillä Apple on aiemmin tuonut esimerkiksi Apple Music -sovelluksen Googlen käyttöjärjestelmälle. On kuitenkin todennäköistä, että AirTag on yksi myyntivaltti iPhone-puhelimille, joten luultavasti yhtiö haluaa pitää tuen yksinoikeutenaan.