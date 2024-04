Ubisoft Forward 2024 esittelee tulevia jättijulkaisuja

Ubisoft esittelee tulevia pelejään tänä kesänä järjestettävässä Forward-tilaisuudessa.

Pelijätin X:ssä julkaisemassa viestissä vahvistetaan Ubisoft Forward -tilaisuus sekä sen ajankohta. Tapahtuma järjestetään Los Angelesissa kesäkuun 10. päivä 2024.

Mikäli ennusmerkit pitävät paikkansa, tilaisuus on nähtävissä Yhdysvaltojen lisäksi verkossa. Tapahtuma kuitenkin kerännee paljon kävijöitä myös paikalle, sillä samalla viikolla järjestetään Summer Game Fest -pelimaraton sekä Day of the Devs: SGF Edition -tilaisuus.

Ajankohta ei ole suuri yllätys, sillä samoihin aikoihin on tavattu juhlistaa E3-pelimessuja. Nyt kun E3 on kuitenkin kuopattu, pelijulkaisijat järjestävät omia tilaisuuksiaan. Ubisoft tuskin jää täten ainoaksi, joka vilauttaa kesäkuussa julkaisukalenterinsa antia.

Ubisoft ei ole vielä paljastanut tilaisuuden sisältöä. Voimme kuitenkin tehdä johtopäätöksiä mainituista "päivityksistä sekä tulevista julkaisuista".

It’s back ✨Join us live from Los Angeles for #UbiForward on June 10 for updates and upcoming releases! pic.twitter.com/PevpR3rfvHApril 3, 2024 See more

Tulevien pelijulkaisujen keskiössä lienee Massive Entertainmentin kehittämä kolmannen persoonan avoimen maailman roolipeli Star Wars Outlaws. Emme yllättyisi tarkasta julkaisupäivästä.

Teos julkistettiin viime vuonna pelikuvaa sisältäneellä trailerilla, ja tuolloin sen kerrottiin saapuvan Xbox Seriesille, PS5:lle sekä PC:lle vuoden 2024 aikana.

Vaikka julkaisun on huhuttu viivästyneen, Ubisoft on ainakin tähän asti vakuuttanut sen saapuvan kauppoihin tämän vuoden aikana. Uusi traileri ja julkaisupäivä tuntuisivat täten luontevalta paljastukselta.

Eikä tietenkään unohdeta Assassin's Creediä. Viime vuonna huomion varasti Assassin's Creed Mirage yhdessä Avatar: Frontiers of Pandoran kanssa. Seuraava pääosa kulkee toistaiseksi koodinimellä Assassin’s Creed Red (Codename Red), joka vahvistettiin Ubisoft Forward 2022 -tilaisuudessa.

Japaniin sijoittuvan pelin julkaisupäivästä, tarinasta tai edes alustoista ei ole vielä tietoa. Tällä hetkellä ainoa tiedonjyvä perustuu sijoittajille järjestetyn talouskatsauksen mainintaan huhtikuun 2024 ja maaliskuun 2025 välisestä julkaisuikkunasta. Pitääkö suunnitelma, sitä ei vielä tiedetä.

Ubisoftilla on myös työn alla Assassin’s Creed Infinity, jonka on määrä olla live service -palvelu tulevalle Assassin's Creed -sarjalle. Sen keskiössä on moninpeli, mutta muuta emme toistaiseksi juuri tiedäkään.