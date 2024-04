Samsung Galaxy S24 FE vaikuttaa saapuvan odotettua aiemmin

Mikäli keskihintainen Samsung-puhelin voi olla seuraava kännykkävalinta, saattaa markkinoilla olla pian tarjolla kiinnostava vaihtoehto. Samsung Galaxy S24 FE näyttää tuoreimman verkkolistauksen perusteella olevan markkinoilla pikapuolin.

Viimeisimmästä tiedosta uutisoi ensimmäisenä Android Headlines, joka törmäsi puhelimen nimeen. Vaikka tarkkaa lähdettä ei ole paljastettu, osaa sivusto kertoa puhelimen nimen ohella neljä eri mallinumeroa.

Laitteet kulkevat sivuston mukaan nimillä SM-S721B, SM-S721U, SM-S721W ja SM-S721N. Perässä olevat kirjaimet viittaavat eri markkina-alueisiin, jotka ovat Eurooppa (B), Yhdysvallat (U), Kanada (W) ja Etelä-Korea (N).

Jos tieto pitää paikkansa, nähdään Samsung Galaxy S24 FE suuressa osassa maailmaa. Tyypillisistä markkinoista vain Australia loistaa poissaolollaan, mutta tältä osin listan vajavaisuus on täysin mahdollista.

Nähdäänkö Galaxy S24 FE heinäkuussa?

Samsung Galaxy S23 FE julkistettiin 4. lokakuuta 2023. (Image credit: Future / Philip Berne)

Puhelimen nimen sekä mallinumeron vuotaminen verkkotietokannassa viittaa todennäköisesti varsin pikaiseen julkistukseen.

Tarkan lähteen puuttuminen herättää samalla kysymyksiä. On todennäköistä, että kyseessä on jonkin sertifikaatin rekisteröimiseen liittyvä dokumentaatio. Tällaisia on tavattu nähdä tyypillisesti varsin lähellä uutuuslaitteiden julkistuksia.

Myös ajankohta täsmää aiempiin huhuihin. Kerroimme vasta muutamaa viikkoa sitten näyttöpaneelien massatuotannosta, mikä viittasi Galaxy S24 FE:n "kesäiseen" julkaisuun. Tällä tarkoitettaneen kesäkuun ja elokuun välistä aikaa.

Tällä hetkellä kaikista todennäköisimmältä ajankohdalta vaikuttaa 10. heinäkuuta, jolloin Samsung on huhujen mukaan järjestämässä merkittävän esittelytilaisuuden. Tuolloin nähtäneen myös Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6 sekä monia muita tuotteita.