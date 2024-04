iPhone 16:n akkuvuoto vihjaa hyviin ja huonoihin uutisiin

The iPhone 15 Plus

Siinä missä Apple Watchien saralla akkukesto on ollut jo vuosia ongelma, Applen iPhone-puhelimissa tilanne on ollut toisin. Kookkaat akut ja helposti toisen päivän puolelle riittävä virta on ansainnut arvioissamme runsaasti kehuja. Tämän vuoden malliston iPhone 16 Pro Max näyttää jatkavan tutulla menestysreseptillä, kun taas iPhone 16 Plus saattaa ottaa ison askeleen taaksepäin.

Akkuvuodon takana on OvO Baby Sauce OvO -nimimerkki, joka uutisoi asiasta kiinalaisella Weibo-alustalla (kiitos, Phone Arena!). Lähteen mukaan iPhone 16 Pro Maxissa on 4 676 mAh akku, joka olisi täten 5,7 prosenttia isompi kuin iPhone 15 Pro Maxin 4 422 mAh akku. Muutos ei sinänsä ole radikaali, mutta tämä yhdessä parempaan tehokkuuteen povaavat käyttäjien kannalta hyvää.

Paremmalle akkukestolle on myös tarvetta, sillä huhut kertovat puhelimen näytön kasvavan 6,9 tuumaan. Tämä näkyy väistämättä virrankulutuksessa.

Isosta pieneen

Sen sijaan iPhone 16 Plus on saamassa väitteen mukaan vain 4 006 mAh akun. Tämä olisi peräti 8,6 prosenttia pienempi kuin iPhone 15 Plussan 4 383 mAh akku. Vahvistamaton ratkaisu olisi todellinen sääli, sillä olemme nostaneet iPhone 15 Plussan valmistajan tämän hetken akkukuninkaaksi.

Samassa yhteydessä mainitaan iPhone 16:n saavan 5,8 prosenttia isomman akun kuin edeltäjä iPhone 15. Uudeksi lukemaksi mainitaan 3 561 mAh.

Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä nostetaan esille iPhone 16 Pro, jonka akkukapasiteetti on kasvamassa vain kahdella prosentilla. Uusi 3 290 mAh kapasiteetti olisi pieni parannus, mutta jos myös tämä malli saa isomman näytön, ei siitä todennäköisesti ole iloa käyttäjälle.

Väittämiin kannattaa tässä kohtaa suhtautua varauksella, vaikka ne ovatkin linjassa aiemman iPhone 16 -akkuvuoden kanssa. Ainoa ero paljastusten välillä koskee iPhone 16 Prota, jota ei aiemmin mainittu laisinkaan.

Kun kaksi eri lähdettä kertoo samanlaisia tietoja, tuntuvat ne varsin uskottavilta. Tällä perusteella iPhone 16 ja iPhone 16 Pro Max voivat saada entistä paremman akkukeston, kun taas iPhone 16 Pro pysyisi kutakuinkin edeltäjänsä tasolla. Sen sijaan iPhone 16 Plus saattaa olla todellinen pettymys.

Virallisia tietoja joudutaan odottamaan syyskuulle asti, jolloin Apple on perinteisesti esitellyt uuden sukupolven älypuhelimensa.