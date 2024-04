Netflixin Dead Boy Detectives hirviöityy aavemaisissa murhatunnelmissa

Suoratoistojätti Netflix on saamassa piakkoin uutuussarjan Dead Boy Detectives. Tuotos perustuu Neil Gaimanin luomukseen, ja nyt siitä on nähtävissä värikkäästi etenevä traileri.

Dead Boy Detectives seuraa Edwiniä (George Rexstrew) ja Charlesia (Jayden Revri), jotka ovat molemmat aaveita. Heidän tehtävänä on ratkaista murhamysteereitä ja tämän avulla auttaa muita maallisen taipaleensa jo päättäneitä kummituksia.

Kaksikon rinnalla nähdään lisäksi psyykkisiä kykyjä omaava Crystal (Kassius Nelson) sekä aaveita näkevä Niko (Yuyu Kitamura). Traileri pohjustaa tarinaa, jonka lähtökohdat lupaavat kiehtovaa maltillisuutta ennen kuin maistiainen iskee lisävaihteen silmään.

Netflix-sarjojen aatelistoon lukeutuvan The Sandmanin fanit tunnistanevat välittömästi Kirby Howell-Baptisten esiintyvän Kuolemana. Vaikka kuoleman pitäisi olla kiireetön, näin ei välttämättä olekaan.

Mitä pidemmälle traileri etenee, sitä monipuolisemmaksi meno muuttuu. Yllä olevalla maistiaisella on nähtävissä valtaisia hirviöitä, ulottuvuuksissa matkustamista sekä monenlaista muuta.

Jo tässä vaiheessa on selvää, että sarja ottaa ainakin hahmoissa pieniä irtiottoja Vertigon sarjakuvasta. Alkuperäismateriaalissa pääkaksikko on sarjan nimen mukaisesti poikia, mutta Netflix on valinnut tehtävään aikuistuneet hahmot.

Dead Boy Detectives saapuu Netflixiin 25. huhtikuuta.

Hanki päivittäisiä tietoja, inspiraatiota ja tarjouksia postilaatikkoosi Rekisteröidy saadaksesi päivittäisiä uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, analyyseja, tarjouksia ja paljon muuta tekniikan maailmalta. Ota yhteyttä ja kysy lisää muista Future-tuotemerkeistä Vastaanota sähköpostia luotettavien kumppaneidemme tai sponsoriemme puolesta