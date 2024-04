Netflix vahvisti suosikkisarjojensa paluut – Geraltin matka sen sijaan loppuu

Netflix on antanut lisätietoja odotetuimpien sarjojensa jatkumisesta. Valokeilan saavat vuorollaan supersuositut Squid Game kakkoskaudellaan, The Night Agent toisella tuotantokaudellaan sekä Cobra Kai loppuhuipennuksellaan. Sen sijaan The Witcherin faneille on tarjolla vain huonoja uutisia, sillä sarjan kerrotaan päättyvän viidenteen tuotantokauteen.

Tiedot vahvisti suoratoistojätin toimitusjohtaja Ted Sarandos, joka avasi suunnitelmia sijoittajille suunnatussa talouskatsauksessa. Vaikka Netflixin parhaat sarjat saivat julkaisuikkunansa, tarkkoja päivämääriä ei vielä vahvistettu. Tämä on kuitenkin luonnollista, sillä lopulliset julkaisupäivät paljastettaneen trailereilla saatavan kiinnostuksen avulla.

Netflixin suursatsaukset vuodelle 2024

The Hollywood Reporterin mukaan Squad Gamen toinen kausi, Cobra Kai, The Night Agent, Outer Banks, Emily in Paris ja Monster palaavat vuoden toisella puoliskolla. Luvassa on myös tyystin uusia sarjoja, kuten legendaarisen F1-kuski Ayrton Sennan tarinaan perustuva Senna. Lisäksi The Perfect Couple -kirjaan pohjautuva sarja saapuu Nicole Kidmanin ja Liev Schreiberin tähdittämänä.

Julkaisut tuntuvat kasautuneen poikkeuksellisen selvästi tämän vuoden syksyyn. Syy tähän on Hollywoodin käsikirjoittajien ja näyttelijöiden lakko, joka viivästytti monia projekteja. Sarandos vahvistaa määrän lisääntymisen johtuvan osittain myös Netflixin lisensoimista sarjoista, minkä ansiosta monet ulkopuolisten tuottamat teokset saapuvat suoratoistopalvelun valikoimaan.

Kaikki uutiset eivät kuitenkaan ole pelkkää auringonpaistetta. The Witcher -sarjan showrunner Lauren Schmidt Hissrich vahvisti sarjan päättyvän kahden seuraavan kauden päätteeksi. Neljäs ja viides tuotantokausi kattavat kirjailija Andrzej Sapkowskin teokset Tulikaste, Pääskytorni ja Järven neito.

Tekijät kehuvat ja kiittelevät mahdollisuutta viedä The Witcherin tarina loppuun loistavien näyttelijöiden sekä uusien vahvistusten kera. Lopun luvataan saavuttavan kirjasarjan tason ja puskevan hahmot uudelle tasolle.