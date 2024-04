SanDisk esitteli 8K-materiaalille tarkoitetun järkälemäisen SD-kortin

Western Digital on nostamassa SD-kortit uudelle tasolle. Yhtiö esitteli uuden neljän teratavun microSD-kortin puhelimia ja kameroita varten. SanDisk Extreme PRO SDUC UHS-1 -SD-kortti julkaistaan ensi vuonna ja siitä kuullaan lisätietoja Las Vegasissa järjestettävässä NAB 2024 -tapahtumassa.

Jo nimi antaa osviittaa kortin ominaisuuksista. UHS-1 eli Ultra High Speed-1 mahdollistaa tiedonsiirtonopeudeksi enimmillään 104 Mt/s, kertoo AnandTech. Tällaiset nopeudet eivät ole peruskäyttäjälle välttämättömiä, mutta erityisesti valokuvaajat saavat siitä runsaasti iloa. Kuvauskäytössä muistikortti täyttyy nopeasti, kun kameraan taltioidaan valtaisa määrä kuvasarjoja.

Lisäksi SanDiskin neljän teratavun SD-kortti on ensitietojen mukaan Video Speed Class V30 -tuellinen, mikä tarkoittaa 30 Mt/s kirjoitusnopeutta. AnandTechin mukaan tämä "on riittävä 8K-videokuvaukseen". Samalla korkearesoluutioinen sisältö täyttää muistikortin nopeasti, joten lisätallennuskapasiteetti on erittäin tervetullutta.

Spekulaation ihmeellinen maailma

Muilta osin emme vielä juurikaan tiedä mitään varmaksi tulevasta muistikortista, mutta jotain ennakkopäätelmiä on mahdollista tehdä. Jo SD-kortin nimessä oleva SDUC tulee sanoista Secure Digital Ultra Capacity, mikä mahdollistaa tallennustilamäärän teoreettiseksi maksimiksi 128 Tt.

AnandTech arvelee mallin tukevan DDR200/DDR208-tilaa, mikä mahdollistaa tiedonsiirtonopeuden kohoamisen UHS-1:n yläpuolelle. Tällöin maksiminopeus on jopa 170 Mt/s, kuten SanDisk Extreme Pro SDXC 1 Tt -kortti on osoittanut. Saman ominaisuuden ja täten suorituskyvyn näkeminen tulevassa mallissa ei olisi suuri yllätys.

SanDisk Extreme Pro SDXC 1 Tt maksaa Suomessa tällä hetkellä noin 170 euroa, joten neljä kertaa suuremmalla kapasiteetilla varustettu muistikortti nostanee hintalappua merkittävästi. Tarkkaa hintaa ei ole vielä tiedossa, mutta useampi satanen lienee melkoisen varma arvio.

Tuleva muistikortti herättää tässä välissä merkittävää kiinnostusta, sillä SanDisk on jo nykyisillä malleillaan hyvin tuttu näky parhaiden SD-korttien listallamme.