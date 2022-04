HBO Maxin uutuussarja on saavuttanut yllättävän suosion

Our Flag Means Death on katsotuin televisiosarja alkuvuodesta 2022

HBO:n uutuussarja Our Flag Means Death on noussut suoratoistopalvelun suosituimmaksi sarjaksi alkuvuoden 2022 aikana.

Euphoria ja Peacemaker ovat saaneet väistyä Thor: Love and Thunder -ohjaaja Taika Waititin piraattisarjan tieltä, sillä hänen uutukainen hallitsee tällä hetkellä HBO Max -sarjojen kuninkuutta.

Merirosvoaiheinen komediasarja julkaistiin Warner Brosin omistamassa suoratoistopalvelussa 3. maaliskuuta ja on kerännyt sittemmin ison katsojakunnan pitkälti puskaradion kautta. 24. maaliskuuta päättynyt ensimmäinen kausi onkin noussut kaikkein suosituimmaksi sarjaksi ympäri maailmaa, mikä on varsin vakuuttava saavutus ottaen huomioon, että Euphoria ja Peacemaker tekivät vastaavan tempauksen vain hetkeä aiemmin.

Parrot Analytics -yrityksen mukaan Our Flag Means Death oli 38,65 kertaa suositumpi kuin keskimääräinen televisiosarja Yhdysvalloissa 24.-28. maaliskuuta välisenä aikana. Kyseinen luku ylitti jopa Euphorian (35,36), Successionin (19,91) ja Peacemakerin (19,16).

Our Flag Means Death oli HBO Maxin katsotuin alkuperäissarja viimeisen viikon aikana. (Image credit: Parrot Analytics)

Our Flag Means Deathin suosio ei ole jäänyt kuitenkaan pelkästään Yhdysvaltoihin. Periodisarja on kerännyt suuren suosion myös Australiassa (31,34 kertaa suositumpi kuin keskimääräinen sarja), Kanadassa (30,64), Iso-Britanniassa (28,87) ja Uudessa-Seelannissa (27,05). Myös muissa Euroopan maissa sarja näyttäisi iskeneen katsojiin, ja Suomessakin se on keikkunut HBO Maxin suosituimpien ohjelmien listalla.

Our Flag Means Death on ollut todella suosittu myös maailmalla. (Image credit: Parrot Analytics)

Sarja perustuu löyhästi "herrasmiespiraatti" Stede Bonnetin elämään ja seuraa Rhys Darbyn esittämää kapteeni Bonnetia, 1700-luvulla elänyttä aristokraattia, joka ryhtyi merirosvoksi.

Bonnetin merirosvolliset lahjat ovat tosin verrattain tuoreet, minkä johdosta tämän sekalainen rosvokopla ei kunnioita tätä kunnolla. Sitten joukko törmää sattumalta pahamaineisiin Mustaparhaan (Waititi), mikä johtaa toisenlaisiin huvituksiin.

Sarjan takana on David Jenkins, jonka kymmenosainen ensimmäinen kausi on parhaillaan nähtävissä kokonaisuudessaan HBO Maxissa.

Seilaten kohti valoisaa tulevaisuutta

Our Flag Mean Deathin yllättävälle suosiolle kelpaa hymyillä (Image credit: WarnerMedia/HBO Max)

Our Flag Means Deathin nopea suosio on yllättänyt monet siksi, että kyseessä on täysin alkuperäinen sarja. Sarja saapuikin HBO Maxiin ilman sen suurempaa juhlintaa muun muassa The Touristin, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynastyn ja DMZ:n rinnalla, joita suoratoistopalvelu mainosti paljon näkyvämmin.

Vastaavasti Euphorian ensimmäinen kausi oltiin jo nähty, kun toinen kausi julkaistiin tammikuussa 2022. Vastaavasti Peacemaker pyöräytettiin James Gunnin The Suicide Squadista, joten hahmo oli jo entuudestaan tuttu ennen tämän omaa sarjaa. Our Flag Means Death joutui keräämään suosionsa tyhjästä.

Palveluun lisättiin samoihin aikoihin myös odotettuja Oscar-ehdokkaita, kuten Dune ja King Richard, jotka kiinnostivat varmasti monia katsojia. Our Flag Means Deathilla oli siten haastavat ajat edessä saapuessaan HBO Maxiin 3. maaliskuuta. Avausjakson ja kauden finaalin välillä sarjan katsojamäärät kasvoivat tosin huikeat 208 prosenttia, Parrot Analyticsin mukaan. Sen perusteella Our Flag Means Death oli kaksi kertaa suositumpi kuin Ted Lasso tai Peacemaker, jota rummutettiin isoon ääneen kauden edetessä.

Our Flag Means Deathon suositumpi kuin Peacemaker oli kolme viikkoa julkaisun jälkeen. (Image credit: Parrot Analytics)

Toistaiseksi emme voikaan tietää jatkaako Our Flag Means Death -sarjan voittokulkue myös tulevaisuudessa. HBO Maxissa nähdään tulevina kuukausina lisää odotettuja sarjoja, minkä lisäksi myös Netflix, Prime Video ja Disney+ tarjoavat parastaan omille tilaajille.

Toistaiseksi WarnerMedialla näyttäisi olevan käsissään jälleen uusi hittisarja, jolla suoratoistopalvelu voi todistaa olevansa laatusarjojen tyyssija.