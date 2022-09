HBO julkaisi odotetusta The Last Of Us -sarjasta maailmanloppua enteilevän trailerin

HBO Max on julkaissut ensimmäisen trailerin odotetusta The Last of Us -sarjasta, joka perustuu Naughty Dogin samannimiseen ja suosittuun PlayStationille julkaistuun pelisarjaan.

Sarja julkistettiin virallisesti maaliskuussa 2020 ja tuotannon pääosaan on sittemmin kiinnitetty Pedro Pascal ja Bella Ramsey. Juoni sijoittuu postapokalyptiseen tulevaisuuteen, jossa moderni sivilisaatio on tuhoutunut tappavan viruksen seurauksena.

Pascal esittää sarjassa Joelia, joka palkataan salakuljettamaan Ramseyn esittämä Ellie pois karanteenialueelta. Kaksikon tavoitteena olisi löytää virukseen lääkettä etsivä Fireflies-organisaatio, jonka perässä he matkaavat läpi Yhdysvaltojen.

The Last of Usin odotetaan seuraavan ensimmäisen elokuvan tarinaa, minkä lisäksi siihen on tuotu joitain elementtejä pelille vuonna 2020 julkaistusta jatko-osasta. Pelin kehittäneen Naughty Dogin toinen toimitusjohtaja ja yksi HBO-sarjan käsikirjoittajista, Neil Druckmann, on tosin sanonut, että sarja "poikkeaa merkittävästi" joiltain osin alkuperäisestä pelistä.

HBO:n tavoitteena on tehdä sarjasta yhtiön seuraava uusi hittisarja vuodelle 2023. Tuotannon budjetin väitetään olevan yli 155 miljoonaa dollaria, ja Druckmannin ohella sarjan tuotannosta vastaa Chernobyl-luoja Craig Mazin.

Pascalin ja Ramseyn ohella elokuvassa nähdään muun muassa Merle Dandridge, Gabriel Luna, Nico Parker, Anna Torv, Nick Offerman ja Storm Reid.

Sarjan tarkempaa julkaisupäivää ei ole vielä kerrottu, mutta se saapuu HBO Maxiin vuoden 2023 aikana.