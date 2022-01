HBO Maxin ilmainen kokeilujakso: onko se saatavilla?

Osa suoratoistopalveluista tarjoaa käyttäjilleen pienen kokeilujakson, jolla he voivat tutustua palvelun sisältöön ennakkoon. HBO Max lanseerattiin Suomessa syksyllä 2021, jolloin palvelu tarjottiin rajoitetun ajan uusille asiakkaille 4,49 € / kk -hintaan alkuperäisen 8,99 € / kk -hinnan sijaan.

Palvelua ei päässyt kuitenkaan katsomaan etukäteen ilmaiseksi kokeilujakson merkeissä, eikä vastaavaa tilaisuutta ole toistaiseksi tarjottu jälkeenpäinkään.

HBO Max: Tilaa suoratoistopalvelu itsellesi

Onko HBO Maxille saatavilla ilmaista kokeilujaksoa?

Yhdysvalloissa HBO Max tarjosi käyttäjilleen ilmaisen seitsemän päivän kokeilujakson palvelun lanseerauksen yhteydessä, mutta Suomessa sitä ei ole päässyt testaamaan etukäteen.

HBO Maxin kotisivuilla on kuitenkin erillinen UKK-sivu juuri tälle aiheelle. Sivuilla mainitaan, ettei kokeilujaksoa ole saatavilla uusille käyttäjille. Mahdollisena lohdutuksena siinä tosin kerrotaan, että jos tällainen on jollain tilauksentarjoajalla antaa, siitä kerrotaan erikseen kyseisen kampanjan yhteydessä.

Tällaisia on myös parhaillaan tarjolla, mutta ne eivät ole suoranaisesti ilmaisia kaikille.

Esimerkiksi Elisa ja Telia tarjoavat omille tilaajilleen tällä hetkellä kahden viikon ilmaisen kokeilujakson HBO Maxille, mutta nämä edellyttävät joko Elisa Viihteen tai Telia TV -palvelun tilausta. Nykyiset asiakkaat voivat siis tutustua HBO Maxin sisältöön ilmaiseksi, mutta muille ainoa vaihtoehto on ottaa nykyinen 8,99 € / kk -tilaus itselleen.

(Image credit: Warner Bros)

Mitä kaikkea HBO Maxissa on nähtävillä?

HBO Max tunnetaan laatuohjelmastaan, joihin voit tutustua tarkemmin meidän parhaiden elokuvien ja sarjojen oppaista. Näihin lukeutuvat muun muassa The Wire, Westworld, Six Feet Under, Sex and the City sekä The Sopranos. Palvelussa on katsottavissa myös muun muassa Frendit sekä Harry Potter -elokuvat.

Oman tuotannon lisäksi HBO Maxin sisältöön lukeutuvat Warner Brosin laaja elokuvakatalogi, joka sisältää eräitä elokuvahistorian klassisimmista tuotoksista. Halukkaat voivatkin palata elokuvahistorian hämäriin katsomaan muun muassa Ben-Hurin, Gone with the Windin ja The Wizard of Ozin tai aavistuksen uudempaa tuotantoa Dunen, Mortal Kombatin ja Godzilla vs. Kongin merkeissä.

Uutuuselokuvia kaipaaville luvassa on myös pelkkää mannaa, sillä Warner Brosin tulevat teatterielokuvat julkaistaan HBO Maxissa 45 päivää näiden teatteriensi-illan jälkeen. Näihin lukeutuvat muun muassa The Matrix Resurrections.