Näin katsot Batman-elokuvat järjestyksessä

Lepakkomies eli tuttavallisemmin Batman on viilettänyt valkokankaalla 1940-luvusta lähtien niin monesti, että tarkkaa määrää tietää tuskin kukaan. Hahmon syntytarinakin on puitu useampaan otteeseen.

Bruce Waynen tarinan läpikäynti moneen kertaan ei kuitenkaan ole huono tai itseään toistava asia. Batman on hahmona monipuolinen, minkä ansiosta Yön ritari voidaan sovittaa lähes mihin tahansa aikakauteen ongelmitta. Viittasankari on nähty vuosien saatossa synkkänä kostajana, tanssahtelevana tiimipelurina sekä suuremman hahmokaartin johtajana. Hahmo on kuin supersankarien James Bond.

Elokuvien monipuolisuus alleviivaa mainittua. Kun valikoimaa piisaa Christopher Nolanin synkästä Dark Knight -trilogiasta Joel Schumacherin humoristiseen Batman & Robin -elokuvaan, tarjoaa Lepakkomies taatusti sopivaa katsottavaa jokaiselle leffafanille. Eikä kenenkään tarvitse tyytyä pelkästään vuosia tai vuosikymmeniä vanhoihin rainoihin. Saagan seuraava lisäys The Batman saapuu katsottavaksi vuonna 2022. Tällä kertaa kaapuun sonnustautuu Robert Pattinson.

Vaan mistä elokuvien katsominen kannattaa aloittaa? Mikäli haluat valmistautua tulevaan elokuvaan parhaalla mahdollisella tavalla, on tarjolla useita erilaisia vaihtoehtoja. Olemme keränneet listalle niin kronologisen järjestyksen kuin pienemmälle huomiolle jääneet sivuosatkin.

Batman-elokuvat julkaisujärjestyksessä

Batman (1943)

Batman and Robin (1949)

Batman: The Movie (1966)

Batman (1989)

Batman – Paluu (Batman Returns) (1992)

Batman – Mustan kostajan paluu (Batman: Mask of the Phantasm) (1993)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

Batman Begins (2005)

Yön ritari (The Dark Knight) (2008)

Yön ritarin paluu (The Dark Knight Rises) (2012)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

LEGO Batman Elokuva (The Lego Batman Movie) (2017)

Justice League (2017)

Joker (2019)

The Batman (2022)

Ylle on listattu kaikki Batman-elokuvat julkaisujärjestyksessä vuosilukuineen. Yhteydessä on mainittu mahdollinen suomenkielinen käännös sekä alkuperäinen nimi.

Vaikka elokuvaversioita riittää runsain mitoin, Bruce Wayne on supersankarivetimineen nähty myös monissa muissa yhteyksissä. Näistä ensimmäiset nähtiin jo 1940-luvulla, jolloin vuonna 1939 sarjakuvissa debytoinut Batman haki vielä muotoaan. Alkuun sankariksi sonnustautui Lewis Wilson, jonka jälkeen Robert Lowery otti roolin itselleen vuoden 1949 Batman and Robin -elokuvaa varten.

"Viittakostajan" seuraavaa elokuvaa saatiin odottaa aina vuoteen 1966, jolloin Hollywoodissa nähtiin potentiaalia Adam Westin tähdittämän humoristisen ja Biff!/Kapow!-iskujen värittämän sarjan myötä. Batman: The Movie -elokuvassa nähtiin runsain mitoin legendaarisia konnia sekä ikonisia varusteita.

Maailman parhaaksi etsiväksikin kutsuttu supersankari on esiintynyt useissa animaatioelokuvissa. Näistä erityisesti Mustan kostajan paluu (Mask of the Phantasm) on maininnan arvoinen. Se toi ylistetyn Batman: The Animated Seriesin leffateattereihin lähes neljännesvuosisadan verran myöhemmin. Tuoreemmista versioista taasen on mainittava hauskempi ja lapsille suunnattu Lego Batman Elokuva (Lego Batman Movie).

Batman on vilahtanut myös Lego Elokuvan (The Lego Movie) ja Lego Elokuva 2:n The Lego Movie 2:n tarinassa mukana. Nähtiinpä nuori Bruce myös Joker-elokuvan yhteydessä.

Vähemmän selkeistä rooleista voidaan mainita Shazam!, Harley Quinn, Birds of Prey sekä Wonder Woman. Näistä viimeisimmässä ei tosin varsinaisesti nähty Batmania, mutta juuri Bruce Wayne lähettää Dianan ensimmäisen maailmansodan rientoihin.

Voitaneenkin sanoa, että Batman-aiheiset elokuvat ja tarinat eivät lopu ihan heti.

Batman-elokuvat kronologisessa järjestyksessä

(Image credit: Warner Bros/DC Entertainment)

Kun mittapuuksi nostetaan elokuvasarjojen uudelleenkäynnistykset, Batman liitelee omissa korkeuksissaan. Robert Pattinsonin tähdittämä The Batman (2022) on viittakostajan neljäs alkutarina. Vaikka Teräsmies ja Hämähäkkimies ovat hyviä haastajia, jäävät ne vääjäämättä Lepakkomiehen jalkoihin.

Batmanin hiljaisuus Hollywoodissa aina vuoteen 1989 asti on hämmentävää, sillä hahmo on ollut rakastettu jo kauan ennen sitä. Osoitus potentiaalista nähtiin viimein Tim Burtonin ohjaamassa Batman-elokuvassa, jossa Michael Keatonin esittämä sankari kohtasi Jack Nicholsonin Jokerin. Elokuva nousi tuloillansa julkaisuvuotensa toiseksi suurimmaksi hitiksi. Samalla se varmisti jatko-osan, jonka kohdalla Burton ei säästellyt.

Synkempi ja omituisempi Batman Returns on yksi erikoisimmista supersankarielokuvista koskaan. Samalla sen rohkeampi tyyli ei vedonnut lippukassalla edeltäjänsä tapaan, joten tuotantoyhtiö Warner Bros päätti palata selvästi tutumpaan ja turvallisempaan lähestymistapaan.

Batman Foreverin ohjaajaksi palkattiin Joel Schumacher ja uudeksi Lepakkomieheksi nousi Val Kilmer. Vaikka kyseessä oli taloudellinen hitti, elokuvan hölmö ja neon-värinen ote ei vedonnut arvostelijoihin. Vähänpä kuitenkin tiedettiin, että alamäki oli vasta alussa...

Kaksi vuotta myöhemmin julkaistu Batman & Robin koitui elokuvasarjan kohtaloksi. Elokuva on yhä edelleen monilla Huonoin elokuva -listoilla – eikä aivan syyttä. Raina olisi hyvinkin voinut samalla koitua Batmanin roolissa olleen George Clooneyn näyttelijäuran kohtaloksi.

Seuraavan kahdeksan vuoden aikana huhuiltiin ja suunniteltiin monenlaisia projekteja, jotka eivät kuitenkaan päätyneet valkokankaalle. Mielenkiintoisimpia suunnitelmia olivat Darren Aronofskyn ja Frank Millerin ajatus muuttaa ensimmäiset sarjakuvaseikkailut elokuvaksi. Samalla Air Force Onen sekä Das Bootin ohjannut Wolfgang Petersen hahmotteli omaa Batman v Superman -projektia.

Näistä elokuvista ei kuitenkaan tullut mitään, sillä Lepakkomiehen pelastajaksi nousi lopulta Christopher Nolan. Nuori ohjaaja oli saanut jo aiemmin huomiota Memento-elokuvallaan, ja ohjaajan ajatus realistisesta ja synkästä Viittakostajasta sai mahdollisuutensa. Batman Beginsin aloittama The Dark Knight -trilogia nousi kertaheitolla paitsi Batmanin mutta myös koko supersankarielokuvien huippuhetkeksi. Jatko-osat veivät maailmaa entistä syvemmälle tarjoten Bruce Waynen hahmolle todellista syvyyttä.

Warner Brosin toimistolla taatusti harmiteltiin, että Nolanin sopimus oli alusta alkaen sovittu vain trilogiaksi. Kun Yön ritarin paluu (The Dark Knight Rises) päätti tarinan vuonna 2012, oli jälleen aika uudelle alulle. Tässä kohtaa vastuu siirtyi DC:lle, joka pyrki rakentamaan oman vastineensa Marvel Cinematic Universelle. Tällä kertaa Batman ei kuitenkaan olisi pääosassa, vaan pikemminkin osa suurempaa maailmaa.

(Image credit: Warner Bros)

Supersankariuniversumi polkaistiin käyntiin vuonna 2013 ilmestyneellä Man of Steel -elokuvalla. Teräsmiehen oman seikkailun jälkeen oli vuoro yhdistää sankarien polut yksiin. Lepakkomies palasi valkokankaalle osana Batman v Superman: Dawn of Justice -elokuvaa.

Zack Snyderin ohjaama Batman v Superman ei saanut kriitikoilta tai katsojilta ylisanoja. Ben Affleckin esittämä Batman oli väkivaltainen ja jopa tappava, mikä rikkoi hahmolle ikonista koodistoa pahanpäiväisesti. Suuntaa muutettiin tämän jälkeen Suicide Squadissa ja Justice Leaguessa, mutta kumpikaan ei ollut kokonaisuutena kummoinen menestystarina.

Batmanin oli alkujaan määrä saada oma elokuvansa, jonka ohjaajaksi, käsikirjoittajaksi ja pääroolin esittäjäksi kaavailtiin Affleckia. Tähtinäyttelijä päätti kuitenkin luopua projektista, joten Lepakkomiehen leffasuunnitelmat palasivat lähtöpisteeseen.

Seuraavaksi vuoronsa sai Cloverfieldin ja War for the Planet of the Apesin ohjannut Matt Reeves, jonka ohjaaman The Batmanin päärooliin napattiin Twilight-elokuvasarjasta suosioon noussut Robert Pattinson. Luvassa on useita ikonisia konnia ja hahmoja, kuten Kissanainen (Zoë Kravitz), Arvuuttaja (Paul Dano) ja Pingviini (Colin Farrell). Alkujaan kesäksi 2021 suunniteltu elokuva on sittemmin siirtynyt vuodelle 2022.

Ja ennen kuin kysyt, valitettavasti elokuvasarjojen välillä ei ole minkäänlaista yhteistä aikajanaa. Koska sarjat aloittavat tarinan yleensä aina alusta, tarinan ovat monilta osin päällekkäisiä ja täten tietyt tapahtumat käydään läpi useaan otteeseen. Tämän vuoksi olemme jakaneet elokuvat aikakausittain.

Tim Burton / Joel Schumacher -aikakauden elokuvat

Batman (1989)

Batman Returns (1992)

Batman Forever (1995)

Batman & Robin (1997)

The Dark Knight -trilogia

Batman Begins (2005)

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight Rises (2012)

DC Extended Universe

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Justice League (2017)

Uudet Batman-elokuvat (Robert Pattinson)

The Batman (2022)

Batman-elokuvat paremmuusjärjestyksessä

Kun elokuvia on tehty 80 vuoden ajan, tarjolla on hyvin erilaisia näkemyksiä suositusta sankarista. Suurta vaihtelevuutta on nähtävissä myös laatukäyrässä, joka on heitellyt valtavasti. Vain harvat elokuvasarjat ovat saaneet näin laajalti heitteleviä arvosanoja.

Mittaamme paremmuutta IMDb-sivuston käyttäjäarvioiden pohjalta. Kukaan tuskin yllättyy suuremmin, kun kerromme Christopher Nolanin The Dark Knight -elokuvan loistavan arviolistan kärjessä. Kakkospaikalle on sittemmin noussut Lepakkomiehen sivuosaan jättävä Joker, jonka pitäminen Batman-elokuvana on vähän niin ja näin. Koska elokuva ammentaa kuitenkin Gothamin kaupungista sekä Lepakkomiehen legendasta, pidämme sen listalle kuulumista riittävän perusteltuna.

Hauskana sivumainintana on syytä mainita, että kahdella kärkielokuvalla on yhteisenä nimittäjän Oscar-palkinto. Molemmissa tapauksissa parhaan miesnäyttelijän Oscar-pytty on ojennettu Jokerin näyttelijälle. Yön ritarissa ikonisena konnana loisti Heather Ledger, Jokerissa hahmoa monipuolisti Joaquin Phoenix.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana todettakoon, että palkintoja on kerännyt myös Batman & Robin. Nämä jätetään kuitenkin yleensä vähemmälle huomiolle, sillä palkintokaappi täyttyi Oscarien sijasta vuoden huonoimmille elokuville ojennetuilla Razzie-pokaaleilla.

Animoidut Batman-elokuvat

Kuten suositun supersankarin kohdalla voi arvatakin, Batman ei ole tyytynyt pelkästään perinteisiin elokuviin. Viittakostaja on nähty lukuisissa animaatioelokuvissa, joista merkittävä osa on julkaistu vasta viimeaikoina.

Aikaisemmat animaatioseikkailut olivat pitkälti sivuosia suosituille sarjoille. Esimerkiksi Mask of the Phantasmin jatko-osat, Batman and Mr Freeze: SubZero sekä Batman: Mystery of the Batwoman olivat käytännössä spin-off-seikkailuja suositulle Batman: The Original Series/The New Batman Adventures -kaanonille. Vastaavasti Return of the Joker pohjautui tulevaan sijoittuneelle Batman Beyondille ja genrerajat ylittänyt The Batman vs Dracula laajensi 2000-luvun The Batman -tv-sarjaa.

Batman on vasta viimeisen 15 vuoden aikana noussut merkittäväksi tekijäksi animaatioelokuvien saralla, kun DC intoutui luomaan suosittuja DC Universe Animated -alkuperäiselokuvia todella tiuhaan tahtiin. Osa on saanut Pohjois-Amerikassa jopa ensi-iltanäytöksen elokuvateattereissa. Suurin osa kuitenkin saapunut suoraan suoratoistopalveluihin.

Merkittävä osa tarinoista pohjautuu uusiin käsikirjoituksiin tai ovat muuten vain osa DC:n animaatioelokuvien universumia, mukana on myös runsas joukko klassisia sarjakuvakertomuksia. Näistä tunnetuimpia ovat Batman: Year One, The Dark Knight Returns ja The Killing Joke.

Tarjolla on myös erikoisempia seikkailuja. Batmanin pitkään historiaan lukeutuvat 60-luvun tv-sarjaan pohjautuvat animaatiotarinat, Japaniin suunnattu ninja-Batman sekä yhteisseikkailut Scooby-Doon ja Teini-ikäisten mutanttininjakilpikonnien (TMNT) kanssa.

Batman: The Animated Series / The New Batman Adventures

Batman and Mr Freeze: SubZero (1998)

Batman: Mystery of the Batwoman (2003)

Batman Beyond

Batman Beyond: Return of the Joker (2000)

The Batman

The Batman vs Dracula (2005)

DC Animated Universe -alkuperäiselokuvat

Justice League: The New Frontier (2008)

Batman: Gotham Knight (2008)

Superman/Batman: Public Enemies (2009)

Justice League: Crisis on Two Earths (2010)

Batman: Under the Red Hood (2010)

Superman/Batman: Apocalypse (2010)

Batman: Year One (2011)

Justice League: Doom (2012)

Batman: The Dark Knight Returns Part 1 (2012)

Batman: The Dark Knight Returns Part 2 (2013)

Justice League: Paradox (2013)

Justice League: War (2014)

Son of Batman (2014)

Batman: Assault on Arkham (2014)

Justice League: Throne of Atlantis (2015)

Batman vs Robin (2015)

Justice League: Gods and Monsters (2015)

Batman: Bad Blood (2016)

Batman: The Killing Joke (2016)

Batman and Harley Quinn (2017)

Batman: Gotham by Gaslight (2018)

Justice League vs the Fatal Five (2019)

Batman: Hush (2019)

Batman 66

Batman: Return of the Caped Crusaders (2016)

Batman vs Two-Face (2017)

Japanilaiset Batman-elokuvat

Batman Ninja (2018)

Animaatio spin-off -elokuvat