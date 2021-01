Näin katsot Star Wars -elokuvat järjestyksessä

Kaipaatko elokuvailtoihisi jedejä, sithejä sekä ennen kaikkea Voimaa? Kaikki Star Wars -elokuvat ovat katsottavissa Disney Plus -suoratoistopalvelusta 4K- ja HDR-kuvanlaadulla, joten kaukaisen galaksin kauan sitten tapahtuneet seikkailut ovat helpommin saatavissa kuin koskaan.

Ennen kuin aloittaa elokuvamaratonin, saattaa mieleen juolahtaa oikea järjestys sekä järjestysnumerollisten elokuvien rinnalle tulleet irtoseikkailut. Tarjolla on jo nyt ylistetty The Mandalorian -sarja ja luvassa on runsas satsi tulevia Tähtien sota -sarjoja. Katseltava ei siis lopu kesken, mutta mistä olisi hyvä aloittaa?

Kronologinen järjestys on luonnollisesti helpoin. Silloin matka käynnistyy Tähtien sota elokuvasta Tähtien sota: Episodi I – Pimeä uhka ja päättyy vuonna 2019 ensi-iltansa saaneeseen Tähtien sota: Episodi IX – The Rise of Skywalkeriin. Vaan mihin väliin pitäisi ujuttaa Solo tai Rogue One? Entäpä The Mandalorian sekä The Clone Wars -animaatiosarja?

Olemme keränneet tähän oppaaseen muutamia erilaisia järjestyksiä perusteluineen. Osa keskittyy vain pääsarjan elokuviin, toisessa tarkastellaan koko universumia ja onpa mukana vielä erittäin hyvin perusteltu vaihtoehtojärjestyskin.

Päivitämme tätä listaa vastaisuudessa, sillä Disneyllä on suunnitelmissa lukuisia uusia sarjoja sekä elokuvia. Lähivuosina oman sarjansa saavat ainakin Obi-Wan Kenobi, Andor sekä Ahsoka, minkä lisäksi papereissa ovat vilahtaneet nimikkeet Rangers of the New Republic, The Acolyte, Star Wars: Visions, Rogue Squadron, The Bad Match sekä A Droid Story.

Lisää on siis luvassa!

Star Wars -elokuvat kronologisessa järjestyksessä

Kronologinen järjestys on suurimmalle osalle oleellisin ja mielestämme paras tapa nauttia elokuvista. Alla oleva lista kertoo niin pääsaagan elokuvien kuin erillisten spin-off-seikkailujen järjestyksen aikajanallisesti.

Näin katsot Tähtien sota -elokuvat kronologisessa järjestyksessä:

Tähtien sota: Episodi I – Pimeä uhka (sijoittuu 32 vuotta ennen IV: Uusi toivo -elokuvan tapahtumia)

(sijoittuu 32 vuotta ennen IV: Uusi toivo -elokuvan tapahtumia) Tähtien sota: Episodi II – Kloonien hyökkäys (22 vuotta ennen)

(22 vuotta ennen) Tähtien sota: Episodi III – Sithin kosto (19 vuotta ennen)

(19 vuotta ennen) Solo: A Star Wars Story (noin vuosikymmentä ennen)

(noin vuosikymmentä ennen) Rogue One: A Star Wars Story (loppuu IV: Uusi toivo -elokuvan alkuun)

(loppuu IV: Uusi toivo -elokuvan alkuun) Tähtien sota: Episodi IV – Uusi toivo

Tähtien sota: Episodi V – Imperiumin vastaisku (kolme vuotta IV: Uusi toivo -elokuvan jälkeen)

(kolme vuotta IV: Uusi toivo -elokuvan jälkeen) Tähtien sota: Episodi VI – Jedin paluu (neljä vuotta jälkeen)

(neljä vuotta jälkeen) Star Wars: Episodi VII – The Force Awakens (34 vuotta jälkeen)

(34 vuotta jälkeen) Star Wars: Episodi VIII – The Last Jedi (34 vuotta jälkeen)

(34 vuotta jälkeen) Star Wars: Episodi IX – The Rise of Skywalker (35 vuotta jälkeen)

Tässä listassa on huomioitu kaikki näytellyt Tähtien sota -elokuvat. Star Wars -kaanonissa ajanlaskun määrityksenä pidetään Uusi toivo -elokuvan tapahtumia, joten olemme lisänneet elokuvien ajankohdan elokuvan perään

Mikäli haluat laajentaa kattausta myös The Mandalorianiin sekä muihin tv-sarjoihin, näet täyden järjestyksen alempaa. Tiivistetysti voisi kuitenkin sanoa, että The Clone Wars -sarja sijoittuu episodien II ja III, Star Wars: Rebels episodien III:n ja IV:n sekä The Mandalorian VI:n ja VII:n väliin. Tuleva animaatiosarja The Bad Batch puolestaan keskittyy The Clone Warsin jälkeisiin tapahtumiin.

Lähivuosina ilmestyvistä sarjoista eniten kiinnostusta on herättänyt Obi-Wan Kenobin oma seikkailu. Sarja sijoittuu noin vuosikymmenen verran Sithin kosto -elokuvaa myöhemmäksi.

Rogue One: A Star Wars Storystä tuttuun Cassian Andoriin keskittyvä sarja pohjustaa hahmon taivalta. Sarjan on vahvistettu sijoittuvan noin viisi vuotta ennen Rogue One -elokuvan tapahtumia. Täten se sijoittuu aikajanallisesti Sithin koston sekä Uusi Toivo -elokuvan välimaastoon.

The Resistance -animaatiosarja vie katsojat uutuustrilogian maisemiin. Seikkailujen kerrotaan tapahtuvan The Force Awakensin ja The Last Jedin hujakoilla. Tämäkin on lisätty kokonaisvaltaisen katselujärjestyksen listallemme.

Star Wars -elokuvat julkaisujärjestyksessä

Tähtien sota -saagan katsominen elokuvien julkaisujärjestyksessä on hitusen omituista, sillä näin tekemällä aikajana hyppii eestaas. Tämän järjestyksen puolesta toisaalta puhuu kulttuurihistoria, sillä tässä järjestyksessä elokuvat on oikeasti koettu.

Jos siis haluat elää historiaa uudelleen, on aika palata vuoteen 1977.

Tähtien sota: Episodi IV – Uusi toivo (1977)

(1977) Tähtien sota: Episodi V – Imperiumin vastaisku (1980)

(1980) Tähtien sota: Episodi VI – Jedin paluu (1983)

(1983) Tähtien sota: Episodi I – Pimeä uhka (1999)

(1999) Tähtien sota: Episodi II – Kloonien hyökkäys (2002)

– (2002) Tähtien sota: Episodi III – Sithin kosto (2005)

(2005) Star Wars: Episodi VII – The Force Awakens (2015)

(2015) Rogue One: A Star Wars Story (2016)

(2016) Star Wars: Episodi VIII – The Last Jedi (2017)

(2017) Solo: A Star Wars Story (2018)

(2018) Star Wars Episodi IX – The Rise of Skywalker (2019)

Täydellinen Star Wars -katselujärjestys

Kun Disney hankki yrityskaupassa itselleen Lucasfilmin sekä Tähtien sodan oikeudet, samalla nollattiin valtaisa laajennettu universumi (Expanded Universe). Tämä kattoi elokuvien ulkopuoliset kirjat, pelit sekä muut teokset. Päätöksen jäljiltä kaanoniin kuuluivat siis vain julkaistut kuusi elokuvaa sekä The Clone Wars -animaatiosarja.

Disney on sittemmin laajentanut kaanonia merkittävästi. Mukaan on lisätty kirjoja, pelejä, sarjakuvia sekä uusia elokuvia. Akka oleva lista ei sisällä näitä kaikkia, mutta sen kokonaisvaltainen kahlaaminen lävitse tarjoaa taatusti tekemistä sadoiksi tunneiksi. Siihen on listattu kaikki Tähtien sodan elokuvat sekä tv-sarjat aikajärjestyksessä.

Listaa myös päivitetään uusien tulokkaiden saapuessa katseltavaksi. Et siis joudu vastaisuudessakaan pohtimaan sitä, mihin väliin kaanonia Obi-Wan Kenobi, The Bad Batch ja Cassian Andor oikein sujahtavat.

Tähtien sota: Episodi I – Pimeä uhka (sijoittuu 32 vuotta ennen IV: Uusi toivo -elokuvan tapahtumia)

(sijoittuu 32 vuotta ennen IV: Uusi toivo -elokuvan tapahtumia) Tähtien sota: Episodi II – Kloonien hyökkäys (22 vuotta ennen)

(22 vuotta ennen) Star Wars: The Clone Wars -animaatioelokuva (aloittaa animaatiosarjan)

-animaatioelokuva (aloittaa animaatiosarjan) Star Wars: The Clone Wars -animaatiosarja (alkaa 22 vuotta ennen ja päättyy 19 vuotta ennen Uusi toivo -elokuvaa)

-animaatiosarja (alkaa 22 vuotta ennen ja päättyy 19 vuotta ennen Uusi toivo -elokuvaa) Tähtien sota: Episodi III – Sithin kosto (19 vuotta ennen)

(19 vuotta ennen) Solo: A Star Wars Story (noin vuosikymmentä ennen)

(noin vuosikymmentä ennen) Star Wars: Rebels -animaatiosarja (5 vuotta ennen)

-animaatiosarja (5 vuotta ennen) Rogue One: A Star Wars Story (loppuu IV: Uusi toivo -elokuvan alkuun)

(loppuu IV: Uusi toivo -elokuvan alkuun) Tähtien sota: Episodi IV – Uusi toivo

Tähtien sota: Episodi V – Imperiumin vastaisku (kolme vuotta IV: Uusi toivo -elokuvan jälkeen)

(kolme vuotta IV: Uusi toivo -elokuvan jälkeen) Tähtien sota: Episodi VI – Jedin paluu (neljä vuotta jälkeen)

(neljä vuotta jälkeen) The Mandalorian (noin yhdeksän vuotta jälkeen)

(noin yhdeksän vuotta jälkeen) Star Wars: Resistance -animaatiosarja (34 vuotta jälkeen)

-animaatiosarja (34 vuotta jälkeen) Star Wars: Episodi VII – The Force Awakens (34 vuotta jälkeen)

(34 vuotta jälkeen) Star Wars: Episodi VIII – The Last Jedi (34 vuotta jälkeen)

(34 vuotta jälkeen) Star Wars: Episodi IX – The Rise of Skywalker (35 vuotta jälkeen)

Mikäli olet jo katsonut The Mandalorianin kakkoskauden, saattavat hahmot aiheuttaa kummastusta. 'The Jedi' -jaksossa esiintyvä Ahsoka Tano nähtiin ensimmäistä kertaa animaatiosarjojen ulkopuolella, mutta kyseessä on tuttu soturi The Clone Wars -sarjaa katsoneille. Niin ikään Boba Fett herätti jälleen suuria tuntemuksia, eikä kakkoskauden päätösjakson yllätyskään mennyt varmasti faneilta ohitse. Sarja nivookin aiempia palasia kiinnostavalla tavalla yhteen.

Muut hahmot todennäköisesti ovat tuttuja katsojille, mutta kuka kumma on Ahsoka Tano ja mikä hänen roolinsa on Tähtien sodan universumissa? Hahmo on lyhykäisyydessään Anakin Skywalkerin oppilas, jonka kasvua kahta valosapelia käyttäväksi jediritariksi seurataan animaatiosarjassa. Ahsokan matkassa nähdään monia tuttuja hahmoja, kuten Boba Fett, kenraali Grievous, Darth Maul sekä Mandaloren soturit.

Ahsoka Tano on merkittävässä roolissa myös kapinaliiton luonnissa. Jediritarin taival jatkuu Rebels-animaatiosarjassa, jossa hän on avainasemassa kouluttamassa Ezra-ystäväänsä.

Se, mitä kaikkea Rebels-sarjan lopun sekä The Mandalorianin kakkoskauden välissä oikein on Ahsokalle tapahtunut, jäi vielä epäselväksi. Todennäköisesti hahmon matkaan kuitenkin palataan Disney+-suoratoistopalvelun tulevissa sarjoissa.

Tähtien sodan katsominen Machete-järjestyksessä

Machete-järjestys on noussut vuosikymmenen saatossa erittäin suosituksi tavaksi kokea Tähtien sota. Ajatuksen esitteli Rod Hilton vuonna 2011. Ideana on poistaa ykkösepisodi Pimeä uhka kokonaan tarinasta, jolloin koko saagan painopiste kallistuu enemmän Luke Skywalkeriin. Samalla se tekee kunniaa alkuperäisille elokuville sekä niiden juonenkäänteille, eikä tietysti pettymyksenä pidetyn esiosan ohitustakaan katsota pahalla.

Machete-järjestys käynnistyy IV: Uusi toivo -elokuvasta ja jatkuu V: Imperiumin vastaiskuun, kunnes palataan ajassa taaksepäin tutustumaan Anakinin sekä tasavallan ratkaisun hetkiin. Lopulta saaga päätetään VI: Jedin paluussa.

Episodi IV: Uusi toivo

Episodi V: Imperiumi vastaisku

Episodi II: Kloonien hyökkäys

Episodi III: Sithin kosto

Episodi VI: Jedin paluu

Mikäli haluat jatkaa Machete-järjestyksen päälle vielä uutuuselokuvat, jatkuu saaga seuraavasti:

Episodi VII: The Force Awakens

Episodi VIII: The Last Jedi

Episodi IX: The Rise of Skywalker

Mikä on Star Wars -elokuvien paras katsomisjärjestys?

Meidän suosituksemme luottaa kronologiseen järjestykseen, joka tarjoaa suurimmalle osalle parhaan katseluelämyksen. Ensinnäkään se ei kestä niin kauaa kuin koko kaanonin katsominen, mikä on valtaosalle turhan tuhti paketti. 11 Tähtien sota -elokuvaa on enemmän kuin riittävästi elokuvamaratoniin. Vaikka spin-off-teosten ohittamista voi harkita, tarjoavat ne mielenkiintoinen lisäsäväyksen kaukaisen galaksin maailmaan.

Tämän vuoksi suosittelemme kronologista järjestystä.

Star Wars -elokuvat Disney+-suoratoistopalvelussa

Disney+-suoratoistopalvelu tarjoaa kaikki Tähtien sota -elokuvat. Tällä hetkellä tarjolla ovat:

Tähtien sota: Episodi I – Pimeä uhka

Tähtien sota: Episodi II – Kloonien hyökkäys

Tähtien sota: Episodi III – Sithin kosto

Solo: A Star Wars Story

Rogue One: A Star Wars Story

Tähtien sota: Episodi IV – Uusi toivo

Tähtien sota: Episodi V – Imperiumin vastaisku

Tähtien sota: Episodi VI – Jedin paluu

Star Wars: Episodi VII – The Force Awakens

Star Wars: Episodi VIII – The Last Jedi

Star Wars: Episodi IX – The Rise of Skywalker

Parhaat Star Wars -elokuvat arvosanojen perusteella

Suurimmalla osalla Star Wars -faneja on varsin vankkumaton käsitys siitä, mikä tai mitkä elokuvat ovat kaikista parhaita. Olemme kaiken varalta kuitenkin lisänneet loppuun vielä suuren yleisön mielipiteen. Seuraava järjestys pohjautuu IMDB-palvelun katsoja-arvioihin, joiden perusteella rainat on asetettu järjestykseen huippukohdasta pahnan pohjimmaiseen.