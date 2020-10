The Mandalorian 2. kausi: julkaisupäivä, traileri, näyttelijät ja muut uutiset

Huomio: tällä sivulla on spoilereita The Mandalorian -sarjan ensimmäisestä ja toisesta kaudesta. Jatka siis omalla vastuulla.

Mandalorianin toinen kausi alkaa Disney+-palvelussa 30. lokakuuta 2020, ja siitä on julkaistu juuri ensimmäinen traileri. Huolimatta koko vuoden vallinneesta koronapandemiasta, Jon Favreaun luoman Star Wars -televisiosarjan toinen kausi ennätettiin kuvaamaan jo ennen kuin kuvaukset lopetettiin alkuvuodesta.

Useat hahmot kaukaisesta galaksista saapuvat uudelle kaudelle vieraiksi, ja näiden joukossa on muun muassa The Clone Wars -animaatiosarjasta tuttuja tärkeitä henkilöitä sekä Star Wars -elokuvien ikisuosikkeja. Näemme myös täysin uusia kasvoja, kun Rosario Dawsonin kerrotaan ottavan harteilleen ikonisen Ahsoka Tanon roolin. Odotamme kuulevamme myös lisää Baby Yodasta sekä hänen kotiplaneetasta, puhumattakaan mysteerisestä darksaberista, joka nähtiin ensimmäisen kauden päätteeksi.

Kannattaa huomioida, että tällä sivulla on potentiaalisia paljastuksia toisen kauden kulusta, sillä tiedämme jo jossain määrin, mitä saattaa olla luvassa. Mutta jos haluat tietää, mitä odottaa kuun lopussa, lue pidemmälle.

The Mandalorianin 2. kauden julkaisupäivä: lokakuu 2020

The Mandalorianin toinen kausi käynnistyy 30. lokakuuta 2020, Disney on vahvistanut. Tiesimme sen saapuvan lokakuussa jo helmikuusta lähtien, mutta päivämäärä vahvistettiin viimein syyskuussa.

Lisäksi olemme kuulleet myös huhuja jo kolmannen kauden olevan niin ikään kehitteillä. Variety on vahvistanut Jon Favreaun käsikirjoittavan jo kolmatta kautta ja Lucasfilmin lavasteosaston aloittaneen tuleviin episodeihin valmistautumisen.

The Mandalorianin 2. kauden traileri:

The Mandalorianin toisen kauden traileri on julkaistu. Se ei kerro meille paljoakaan tarinasta, mutta se alleviivaa ensimmäisen kauden finaalin tapahtumia. Tulevat episodit keskittyvät todellakin vahvasti Baby Yodan etsimiseen. Lisäksi trailerista käy selväksi, että sankarimme etsii Jediä.

The Mandalorianin 2. kauden ensimmäiset kuvat

Kuva 1/6 (Image credit: Disney Plus/Lucasfilm) Kuva 2/6 (Image credit: Disney Plus/Lucasfilm) Kuva 3/6 (Image credit: Disney Plus/Lucasfilm) Kuva 4/6 (Image credit: Disney Plus/Lucasfilm) Kuva 5/6 (Image credit: Disney Plus/Lucasfilm) Kuva 6/6 (Image credit: Disney Plus/Lucasfilm)

The Mandalorianin toisen kauden ensimmäiset kuvat on julkaistu. Ne eivät paljasta liiaksi toisesta kaudesta Tusken Raiderseja lukuun ottamatta, minkä perusteella saatamme matkata Tattooinelle.

Näyttelijät eivät ole myöskään paljastaneet sen enempää hahmojensa kohtaloista, joskin Carl Weathers paljasti EW:lle, että näemme hänen hahmon täysin toisenlaisissa kuvioissa kuin aiemmin. Giancarlo Esposito on myös vihjaillut Moff Gideonilla olevan "pääsy tähän valtavaan teknologiaan, ja hän tietää, kuinka sitä voi hyödyntää". Näemmekö muutakin kuin vain Darksaberin?

The Mandalorian 2. kauden hahmot ja ohjaajat: Boba Fett, Bo-Katan ja Ahsoka Tano väitetään saapuvan sarjaan

Tässä ovat The Mandalorianin toisen kauden näyttelijät, jotka tiedämme. Olemme lisäksi lisänneet listalle myös huhuttuja hahmoja.

Pedro Pascal - The Mandalorian/Din Djarin

Gina Carano - Cara Dune

Carl Weathers - Greef Karga

Giancarlo Esposito - Moff Gideon

Michael Biehn (huhuttu)

Temuera Morrison - Boba Fett (huhuttu)

Rosario Dawson - Ahsoka Tano (huhuttu)

Katee Sackhoff - Bo-Katan Kryze (huhuttu)

Timothy Olyphant - Cobb Vanth (huhuttu)

Näiden lisäksi Deadline on vihjaillut, että "tuotannosta tietävät ovat huhuilleet muutamien tunnettujen hahmojen Skywalker-sagasta saapuvan televisiosarjan toiselle kaudelle". Jon Favreaun julkaisupäivätwiitissä nähtiin myös kuva Gamorreanista, joita nähtiin aiemmin Jabban henkivartijoina. Oletamme kuitenkin sisäpiirin huhujen perusteella, että sillä viitataan johonkuhun suurempaan hahmoon elokuvasaagasta.

Todennäköinen viittaus on Boba Fett, mutta sanamuotojen perusteella saatamme nähdä useita tuttuja hahmoja. Saagassa on nimittäin useita hahmoja, jotka sopisivat The Mandalorianin aikajanaan, joka sijoittuu viisi vuotta Jedin paluussa tapahtuneen Death Starin räjähdyksen jälkeen. Alkuperäisestä trilogiasta ruudulle saattaisi saapua siis Han Solo, Leia, Chewbacca, Lando Calrissian, C-3PO, R2-D2 sekä kapinallislegendat Wedge Antilles, Admiral Ackbar ja Nien Nunb.

Potentiaalisesti palaavien hahmojen lisäksi olemme saaneet tietää myös toisen kauden ohjaajiin lukeutuvan ensimmäistä kertaa myös Jon Favreau, joka on aiemmin vastannut vain The Mandalorianin käsikirjoituksesta. Favreau ohjaa ensimmäisen jakson.

Hänen lisäkseen muita vahvistettuja ohjaajia toisella tuotantokaudella ovat Peyton Reed (Ant-Man) ja Robert Rodriguez (Sin City). Dave Filoni ja Rick Famuyiwa palaavat puolestaan kameran taakse ensimmäiseltä kaudelta Carl Weathersin lisäksi. Bryce Dallas Howard ohjaa myös yhden jakson kaudelta.

Potentiaalisia spoilereita The Mandalorianin toiselta kaudelta alla.

Huhut The Mandalorianin toisen kauden mahdollisista hahmoista ovat poukkoilleet ympäriinsä. Olemme maininneet tässä vain sellaisia hahmoja, jotka ovat esiintyneet luotettavina pidettyjen vuotajien väitteissä.

THR:n mukaan legendaarinen palkkiometsästäjä Boba Fett nähdään The Mandalorianin toisella kaudella. Hänen roolissaan nähtäisiin jälleen Temuera Morrison, joka nähtiin viimeksi Jango Fettina Episode 2: Kloonien hyökkäyksessä. Kyseessä on kuitenkin vierasrooli, mutta sen perusteella Fett olisi pelastunut Jedin paluun Sarlacc Pitistä.

Disney Plus Denmarkin taannoinen Instagram -vuoto on paljastanut lähestulkoon täydellä varmuudella Timothy Olyphantin ja Rosario Dawsonin saapuvan toiselle tuotantokaudelle. Molemmat näyttelijät mainitaan toisen kauden näyttelijöistä, mikä on käytännössä vahvistus asiasta.

Slashfilmin mukaan Timoty Olyphant pukee yllensä Boba Fettin haarniskan toisella kaudella, mutta hänen roolihahmonsa on itse asiassa Star Wars -hahmo Cobb Vanth. Chuck Wendig loi hänet Aftermath-kirjaan, jossa hänet nähtiin Tattooinessa sijaitsevan Freetown-kylän seriffinä. Kirjassa hän käytti Fettin haarniskaa, joten tämä vie hänet todennäköisesti törmäyskurssille legendaarisen palkkiometsästäjän kanssa.

Star Wars Exclusive: 'The Mandalorian' Season 2 Casts Rosario Dawson as Ahsoka Tano https://t.co/PMxyRO3JfP pic.twitter.com/xfOqOOdXl1March 20, 2020

Rosario Dawsonin väitetään esittävän puolestaan The Clone Warsista tuttua Ahsoka Tanoa. Tämä olisi samalla ensimmäinen kerta, kun hahmo nähdään animaation ulkopuolella. Variety on myös vahvistanut asian ja puhuu hahmosta niin ikään vierasroolina. Dawson paljasti Varietylle, kuinka innoissaan hän olisi moisesta roolista. "Sitä ei ole vahvistettu vielä, mutta kun se tapahtuu, olen todella iloinen."

Aliens- ja Terminator-näyttelijä Michael Biehn on myös huhuttu saapuvan The Mandalorianin toiselle kaudelle. Hänet nähdään The Hollywood Reporterin mukaan mahdollisesti palkkiometsästäjänä.

Toukokuussa 2020 Slashfilm kertoi puolestaan Katee Sachoffin uusivan roolinsa Mandalorianissa Bo-Katan Kryzena, joka on nähty Star Wars: Rebelsissä.

(Image credit: Funko)

The Mandalorian on parasta Star Warsia vuosiin

The Mandalorianin toinen kausi ei voi tulla riittävän nopeasti. Jos tulevat jaksot yhdistävät jälleen yksinkertaisen tarinankerronnan Star Wars -universumin suurimpiin vierastähtiin, kyseessä on todellinen televisiotapaus. Emmekä me malta odottaa...