The Book of Boba Fett: julkaisupäivä, näyttelijät ja muut tiedot odotetusta Star Wars -sarjasta

Palkkionmetsästäjät ovat olleen keskeinen osa Tähtien sodan universumia. Aina Han Solon ja Greedon kiistanalaisesta välienselvittelystä lähtien on ollut selvää, että oman käden oikeutta jakavat saalistajat eivät jätä saaliitaan vapaaksi. Nyt koko palkkionmetsästäjäkaartin ikonisin hahmo saa oman sarjansa, kun The Book of Boba Fett valtaa Disney Plus -suoratoistopalvelun joulukuussa.

Kyseessä on huippusuositun The Mandalorian -sarjan sivuosa. Vaikka Boba Fett jäi alkuperäisissä Tähtien sota -elokuvissa hyvin pieneen osaan, muodostui hänestä tyylikkäine varusteineen legendaarinen osa Star Wars -universumia. Ja kun The Mandalorianin kakkoskausi paljastikin hahmon selvinneen Sarlaccin kidasta, on tämän aika lähteä uusiin seikkailuihin.

Temuera Morrison on paljastanut sarjan keskittyvän Fettin elämään Imperiumin vastaisku -elokuvan jälkeen. Myös Fennec Shand (Ming-Na Wen) on vahvistetusti mukana. Mutta nähdäänkö mukana muita Star Wars -suosikkihahmoja? Ja miten sarja lomittautuu muiden elokuvien ja sarjojen kanssa? Entä milloin pääsemme katsomaan lopputulosta?

Käymme tässä artikkelissa läpi kaikki The Book of Boba Fett -sarjan tiedot, mutta tässä lyhykäisyydessään keskeisimmät pointit:

Julkaisupäivä: The Book of Boba Fett alkaa Disney+ -suoratoistopalvelussa 29.12.2021.

Näyttelijät: Temuera Morrison nähdään Boba Fettinä ja Ming-Na Wen palkkionmetsästäjä Fennec Shandina.

Tarina: Juonilangat on onnistuttu pitämään todellisena salaisuutena, mutta todennäköisesti sarja käynnistyy The Mandalorianin kakkoskauden jälkimainingeista. Todennäköisesti mukana on myös takaumia Fettin historiasta.

Julkaisupäivä

His story is only beginning. The Book of @BobaFett, an all-new Original Series, starts streaming December 29 on @DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/bWPg0D0Z6lSeptember 29, 2021 See more

The Book of Boba Fett käynnistyy joulukuun 29. päivä 2021. Lucasfilm on paljastanut tiedon yhdessä yllä olevan julisteen kera.

Sarja on katsottavissa Suomessa Disney Plus -suoratoistopalvelusta.

Milloin The Book of Boba Fett paljastettiin?

Artikkelin loppuosa sisältää runsaasti paljastuksia ja spoilereita The Mandalorian -sarjan kakkoskaudesta. Älä siis jatka eteenpäin ellet ole jo nähnyt sitä.

Cobb Vanth pukeutui Boba Fettin varusteisiin hetkellisesti, mutta nyt välineet ovat palautuneet oikealle omistajalleen (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Luke Skywalkerin paluu The Mandalorianin kakkoskauden lopussa oli faneille huikaiseva yllätys. Tästä huolimatta suurin paljastus nähtiin vasta lopputekstien jälkeen. Jälkikohtaus vei katsojat Tatooinen aurinkojen alle Jabba the Huttin palatsiin, jossa Boba Fett ja Fennec Shand teloittivat Jabban entisen neuvonantaja Twi’lek maître d’ Bib Fortunan. Tämän jälkeen Fett istahti valtaistuimelle.

Lopulta koitti paljastuksen hetki: “THE BOOK OF BOBA FETT: Coming December 2021” kertoi sarjan alkavan joulukuussa 2021. Kaikkinensa julkistusta voidaan pitää vähintään viimeisten vuosien hienoimpana paljastuksena.

The Book of Boba Fett on yksi useista uusista Star Wars -tv-sarjoista ja -elokuvista. Muita tiedossa olevia seikkailuja ovat The Mandalorianin sivuosat Ahsoka sekä Rangers of the New Republic. Myös nämä on jo vahvistettu.

Siinä missä Lucasfilmin Kathleen Kennedy paljasti mainitut sarjat perinteisemmällä tavalla, The Book of Boba Fett jätettiin myöhemmäksi. Ratkaisun takana oli The Mandalorianin luoja Jon Favreaun toive.

"Halusimme lykätä paljastusta, sillä emme halunneet pilata yllätyksellä muiden Disneyn julkistusten valokeilaa. He antoivat minun pitää tämän salaisuuden", kommentoi Favreau Good Morning American haastattelussa.

Olemme iloisia, että Disney suostui Favreaun pyyntöön. Mutta meillä on yhä yksi iso kysymys asiaan liittyen.

Boba Fettin ensimmäinen esiintyminen The Mandalorian -sarjassa nähtiin The Marshal -jaksossa. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Onko The Book of Boba Fett todellisuudessa The Mandalorianin 3. kausi?

Lyhyesti: ei ole. Osa faneista ehti jo arvella The Book of Boba Fettin ottavan The Mandalorianin paikan, jolloin Din Djarin sekä Baby Yoda nähtäisiin uuden otsikon alla. Sittemmin on kuitenkin vahvistettu, että nämä kaksi sarjaa kulkevat omia polkujaan.

“[The Book of Boba Fett] on itse asiassa erillään The Mandalorianin kolmoskaudesta,” totesi Favreau Good Morning American haastattelussa.

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

StarWars.com täydensi kommenttia: “Boba Fett on palannut. Ja hänen tarinansa on vasta alussa. Kuten The Mandalorian lopputekstien jälkeen vihjattiin, legendaarisen palkkionmetsästäjän seikkailut jatkuvat The Book of Boba Fettissä."

Kypärään on sonnustautunut Temuera Morrison. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Trailerit

Yllä nähtävä pätkä on The Mandalorianin 2. kauden finaalijakso The Rescuen lopputekstien perästä. Se antaa esimakua Boba Fettin ja Fennec Shandin tulevasta maailmasta.

Jos Lucasfilm ja Disney ottavat mallia The Mandalorianin mainoskampanjasta, näemme ensimmäisen täysimittaisen trailerin pari kuukautta ennen ensimmäisen jakson ilmestymistä. Tämä tarkoittaisi käytännössä lokakuuta 2021.

Ei kuitenkaan kannata odottaa, että yksityiskohtia paljastettaisiin liiaksi ennen ensimmäisen jakson julkaisua. Lucasfilm on tavannut pitää sabacc-kortit hihassaan, eikä jaksojen nimiäkään ole paljastettu ennen kuin episodi ilmestyy Disneyn suoratoistopalveluun. Todennäköisesti sama linjaus koskee myös The Book of Boba Fettiä.

Tarina

Boba Fett ja Fennec Shand istahtivat Jabban vanhalle valtaistuimelle. (Image credit: Disney/Lucasfilm)

The Book of Boba Fettin tarinan yksityiskohdat ovat vielä pelkkää spekulaatiota.

"En voi sanoa mitään siihen liittyen", kommentoi ohjaaja Robert Rodriguez Nerdy Basementille (kiitos, Comicbook.com) syyskuussa 2021. "Voin sanoa työskenteleväni sen parissa ja voin kertoa sen räjäyttävän katsojien tajunnat. Näitte Boba Fettin paluun ohjaamassani The Mandalorian -jaksossa, mutta se ei ollut vielä mitään. Ja voin ylistää lopputulosta, koska tiedän sen olevan ylisanojen arvoinen."

Osa faneista on viitannut spekulaatioissaan aihioksi Jon Favreaun esiintymisen Good Morning Americassa joulukuussa 2020. Arvioiden mukaan The Mandalorianin sivuosa alkaa välittömästi jedin paluu -elokuvan jälkeen, jolloin The Book of Boba Fett saattaisi alkaa toisen Kuolemantähden räjähdyksestä. Uskomme "välittömästi"-sanan olleen kuitenkin lähinnä suuntaa antava, joten todennäköisesti tarina käynnistyy pari vuotta Endorin tapahtumien jälkeen.

Tiedämme sarjan paljastaneen kohtauksen sijoittuneen aikaan The Mandalorianin kakkoskauden jälkeen, sillä Boba Fettillä oli päällään ikoninen varustuksensa. Luultavasti tarina käynnistyy varsin pian The Mandalorianinin päättymisen jälkeen, mikä sopisi hyvin Favreaun kommentteihin.

Collider kertoo The Book of Boba Fettin olevan käytännössä The Mandalorianin kausi 2,5. Todennäköisesti pääsemme seuraamaan Boba Fettin pyrkimyksiä rikollisorganisaation elvyttämiseen. Paljastusvideon perusteella ainakin vaikuttaa siltä, että Jabban kulta-ajoista on mennyt jo melkoinen tovi.

Asetelma avaisi useita mielenkiintoisia mahdollisuuksia sekä uusien että vanhojen hahmojen suhteen. Olisikin kiehtovaa nähdä Fettin takavuosien kollegoita. Vaikka Aurra Sing on poissa laskuista, sillä Tobias Beckett kertoi asian Solo: A Star Wars Storyssä. Sen sijaan Clone Wars -sarjasta tuttu Cad Bane saattaa hyvinkin olla yhä menossa mukana. Muita mahdollisuuksia ovat 4-LOM, Zuckuss, Bossk, IG-88 ja Dengar, jotka saivat kaikki Darth Vadeilta toimeksiannon Millenium Falconin suhteen.

Erityisesti Dengar vaikuttaisi Fettin pitkäaikaisena apurina mielenkiintoiselta mahdollisuudelta. Ensinnäkin Simon Pegg ääninäytteli häntä The Clone Warsissa, minkä lisäksi Pegg kertoi Colliderille olevansa valmis palaamaan rooliin live-action-projektissa. Koska hahmo on mitä ilmeisimmin hengissä vielä vuosikymmeniä The Rise of Skywalkerin tapahtumien jälkeenkin, voidaan palkkionmetsästäjän olettaa olevan käytettävissä. SlashFilm kertoo hahmon muuttuneen ajan saatossa roimasti, joten kenties Dengarin matka voisi kantaa ainakin osan kaudesta.

Fett saattaa hyvinkin piipahtaa Mos Pelgossa vaihtamassa kuulumisia panssaria luvatta pitäneen Cobb Vanthin kanssa. Molemmat ovat vieläpä Tatooinella. Toki galaksienväliset rikollisorganisaatiot ovat kiehtova mahdollisuus, mikä voisi tarjota potentiaalisia Kummisetä-lainauksia. Ai niin, Crimson Dawnin tilanne jäi Solo-elokuvassa epäselväksi, joten kenties Darth Maulin paluu voisi olla ajankohtainen? Mahdolliset avaruusmatkat antaisivat kaiken kukkuraksi mahdollisuuden nähdä Slave I -aluksen tositoimissa.

Fett soveltuisi synkkänä hahmona moniin uudenlaisiin tilanteisiin, sillä The Mandalorian kasvatti ikonisen pahiksen vähintäänkin neutraaliksi. Siinä missä elokuvien Fett muistetaan pahamaineisena tappajana, sarjassa hän auttoi Mandoa ja Grogua hädässä kunniavelkansa vuoksi.

Mitä todennäköisimmin emme tyydy seuraamaan pelkästään Jabban palatsin tapahtumia. Vaikka palkkionmetsästäjä ei sinänsä sotkeutunut alkuperäisissä elokuvissa veritekoihin, saimme viimein nähdä hänet täydessä toiminnassa The Mandalorianissa. Vastaavanlaista menoa lienee luvassa lisääkin, mikäli Morrisonin Rotten Tomatoes -kommenteista voi vetää johtopäätöksiä.

"Uskon The Mandalorianin lähitaistelun olleen minulle siunaus, sillä emme ole nähneet mitään vastaavaa Boba Fettin historian aikana."

Boba Fettin päivien luultiin olevan luetut Jedin paluun esiintymisen jälkeen. (Image credit: Disney)

Näillä näkymin tarinatakaumat ovat merkittävä osa The Book of Boba Fettiä. Morrison vihjasi asiasta Rotten Tomatoesin haastattelussa.

"En voi sanoa liikaa, mutta pääsemme tutustumaan hänen menneisyyteensä sekä Imperiumin vastaisku -elokuvan jälkeisiin tapahtumiin. Joidenkin mukaan hän on ollut jumissa yhdessä paikassa, ja nyt voimme mennä ajassa taaksepäin ja oppia hänestä uutta."

Emme olisi yllättyneitä mikäli sarjassa käytäisiin läpi Fettin aiempia seikkailuja Fennec Shandin kanssa. Tätä tukee myös Shandin esiintyminen The Bad Batch -animaatiosarjassa, jossa tutustuttiin Boba Fettin "kloonisisko" Omegaan.

Fanien silmissä suurin kysymys koskenee Fettin pakoa Sarlaccin kidasta. Vaikka elokuvassa puhuttiin tuhannen vuoden kärsimyksestä, näin ei lopulta käynyt. Ainakin yksi pakoteoria on käyty laajennetussa Legends-universumissa läpi, mutta todennäköisesti asiaan tutustutaan nyt myös tv-sarjassa. Kaikki muu olisi kovin julmaa.

The Book of Boba Fett saattaa mennä vieläkin kauemmas. Vaikka Clone Wars -sarja paljasti Boban ensiaskeleita Jango Fettin kuoleman jälkeen – ja opimmepa uusia juttuja myös The Bad Batchista – emme silti tiedä juuri mitään hänen nousustaan palkkionmetsästäjien ykköseksi. Aikajanalla on runsaasti tyhjiä kohtia läpikäytäväksi.

Disney on tavannut lainata varsin runsaasti elementtejä Legends-tarinoista, joten saatamme nähdä Boba Fettin jopa Dengarin häissä. Tämä nimittäin oikeasti tapahtui laajennetussa universumissa.

The Mandalorian -viittaukset

Risteävätkö Book of Boba Fett ja The Mandalorian?

Asiaa ei ole vielä vahvistettu, mutta emme pidä sitä lainkaan mahdottomana. Ensinnäkin Boba Fett, Fennec Shand ja Din Djarin ovat työskennelleet aiemminkin yhdessä, minkä lisäksi heidän arvomaailmansa ovat ainakin kohtuullisen lähellä toisiaan. Tiet voivat siis hyvinkin kohdata uudelleen.

Lisäksi Lucasfilmin Kathleen Kennedy vahvisti The Mandalorianin sekä sivuosien Ahdoka ja Rangers of the New Republic "olevan sidoksissa toisiinsa" sekä "kulminoituvan isoihin tarinakäänteisiin". Vaikka The Book of Boba Fettiä ei paljastettu samassa yhteydessä, liittynee se suureen kuvioon muiden tavoin.

Olisimme jopa yllättyneitä mikäli Boba Fett ja Fennec Shand eivät liittyisi millään tavoin suuriin tarinalinjoihin, sillä kaksikko toimii samassa aikaikkunassa. Todennäköisesti palkkionmetsästäjät lähtevät alkuun omille teilleen ennen polkujen risteämistä Din Djarin, Bo-Katan Kryzen ja muiden hahmojen kanssa. Kenties Boba osallistuu Bo-Katanin kanssa Mandalore-planeetan vapauttamiseen?

Koska kaikki mainitut sarjat sijoittuvat Jedin paluun ja The Force Awakensin väliseen aikaan, liittyy kuvioihin myös jälkimmäisen leffatrilogian First Order. Imperiumin jämät keräävät voimiaan jossain taustalla, joten palkkionmetsästäjät ovat varmasti ensimmäisten joukossa havaitsemassa asiaa.

Lähtipä sarja mihin suuntaan tahansa, tarjolla on lukuisia kiehtovia tarinoita. Määrän perusteella The Book of Boba Fettin jatkuminen toisella tuotantokaudella tuntuu hyvinkin mahdolliselta. Vaikka That Hashtag Show saattaa tehdä liian suuria johtopäätöksiä, kiinnittivät he huomiota kuvauksissa mainittuun "season 1" -tekstiin. Tämän perusteella palkkionmetsästäjän oma tv-sarja saattaa hyvinkin olla useamman kauden mittainen saaga.

Boba Fett lentämässä Slave I -alustaan (Image credit: Disney/Lucasfilm)

Näyttelijät

Näyttelijät

Kuten arvata saattoi, Temuera Morrison (joka esiintyy myös Aquaman 2 -elokuvassa) palaa Boba Fettin rooliin.

Morrison esiintyi Tähtien sodan maailmassa ensimmäistä kertaa Kloonien hyökkäys -elokuvassa, jolloin roolina tosin oli Jango Fett eli Boban "isä". Jango antoi kloonisotilaille oman DNA:nsa, minkä kiitoksena hän sai itselleen puhtaan kloonijälkeläisen pojaksi.

Vaikka Morrison debytoi vasta esiosissa, hänet voi kuulla tätä nykyä myös alkuperäisissä elokuvissa. George Lucas nimittäin korvasi alkuperäisen Jason Wingreenin äänisuoritukset Morrisonin puheella vuoden 2004 DVD-versiossa.

Morrisonin seuralaisena nähdään Agents of SHIELD -sarjassa sekä Mulanissa nähty Ming-Na Wen, joka esittää yhä Fennec Shandia. Hahmo sekä ääni esiintyivät myös The Bad Batch -animaatiosarjassa.

Muita näyttelijöitä ei ole vielä paljastettu, joten palaamme niihin kunhan saamme asiasta lisätietoja.

Kameran takana puuhailevat The Mandalorianin luonut Jon Favreau sekä tuottajat Dave Filoni ja Robert Rodriguez. Viimeksi mainittu ohjaaja tunnetaan Sin Citystä ja Alita: Battle Angelista, joiden ohella hän myös ohjasi The Mandalorianin kakkoskauden toisen jakson The Tragedy. "Sattumoisin" Boban paluu liittyi juuri kyseiseen jaksoon.

Morrison vahvisti Rotten Tomatoesille Rodriguezin paluun: "He toivat Robertin takaisin ohjaamaan pari jaksoa lisää. Projektissa on mukana useita upeita ohjaajia".

Lucasfilm-pomo Kathleen Kennedy vahtii työskentelyä vastaavana tuottajana.