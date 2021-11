Book of Boba Fettin ensimmäinen traileri esittelee Tattooinen sotivan alamaailman

Artikkeli sisältää juonipaljastuksia The Mandalorian -sarjan toisen tuotantokauden päätöksestä.

Odotettu The Book of Boba Fett saapuu vielä tänä vuonna, joten kunnon traileria on odotettu malttamattomana. Nyt sarja on viimein saapunut näytille, kun Tattooinen alamaailman välienselvittelyä vilautellaan ensimmäisen kerran.

Traileri julkaistiin Star Warsin sosiaalisen median kanavilla marraskuun 1. päivä. Ensimmäinen kunnon maistiainen tekee selväksi, ettei Tattooinen rikolliset ole yhtä mieltä uudesta johtajastaan.

Katso traileri alta:

Every galaxy has an underworld.Experience the new trailer for The Book of @BobaFett. The Original Series starts streaming December 29 on @DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/sGwHwvNIlYNovember 1, 2021 See more

Sarjan lähtölaukaus ammuttiin jo The Mandalorianin kakkoskauden lopussa, kun Boba Fett sekä apurinsa Fennec Shands nappasivat Jabban vanhan valtaistuimen itselleen Bib Fortunalta. Nyt kaksikko pyrkii luomaan kokonaan uudenlaisen toimintakulttuurin alamaailman vakiintuneiden käytänteiden tilalle.

Trailerilla paljastetaan, että tarkoituksena on hallita kunnioituksen eikä pelon avulla. Mitä ilmeisimmin rikollispomot ovat kuitenkin ajatusta vastaan, ja muutos vaatii ensivilauksen perusteella runsaasti väkivaltaista toimintaa. Johtajanpallille kun olisi muitakin halukkaita.

Avauskausi sisältää kahdeksan jaksoa. Pääosissa esiintyvät Temeura Morrison ja Ming-Na Wen, jotka esittävät Boba Fettiä sekä Fennec Shandia. Muita näyttelijävalintoja ei ole vielä julkistettu.

The Book of Boba Fett saapuu Disney+ -suoratoistopalveluun joulukuun 29. päivä.

Analyysi: Luvassa on villin lännen menoa

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

The Mandalorianin jalanjälkiä seuraava The Book of Boba Fett vaikuttaa ammentavan runsaasti villin lännen tarinoista. Ratkaisu vaikuttaa perustellulta, sillä se oli osatekijänä The Mandalorianin suosioon.

Tämä ei sinänsä ole Star Wars -universumille uutta, sillä sen maailma on pitkälti pohjautunut westernien henkeen. Tosin elokuvat sekä tv-sarjat ovat pääasiassa korostaneet sci-fi-elementtejä muita aihioita enemmän.

The Mandalorian keskittyi kaukaisen galaksin synkempään puoleen, jossa luottamus on katoava luonnonvara. Tämä lähestymiskulma teki sarjasta yhden Disney+:n suurimmista hiteistä. Kun huomioi fanien ylisanat sekä katsojaluvut, ei saman reseptin toistaminen uuden otsikon alla ole minkäänlainen yllätys.

The Book of Boba Fett vaikuttaisi ottavan runsaasti vaikutteita The Mandalorianista. Tähtien sodan sekä aiemman sarjan fanit ovat sen verran intohimoisia, ettei uutukaisella liene ongelmaa kohdeyleisön löytämisessä.

Joka tapauksessa sarja tuntuu julmemmalta ja karummalta kuin aiemmat seikkailut Tattooinella. Jotta katsojat viihtyvät sen parissa, on sarjan saatava ikonisesta Boba Fettistä esiin syvyyttä, jota ei vielä elokuvissa ja tv-sarjoissa ole nähty.