Obi-Wan Kenobi: julkaisupäivä, tarina, näyttelijät ja muut tiedot tulevasta Star Wars -sarjasta

Lyhyesti - Obi-Wan Kenobi -sarja ilmestyy vuonna 2022

- Esiosista tutut Ewan McGregor ja Hayden Christensen palaavat rooleihinsa

- Sijoittuu 10 vuotta Sithin kosto -elokuvan jälkeen

- Näyttelijöinä muun muassa Joel Edgerton, Kumail Nanjiani, Rupert Friend ja Sung Kang

- The Mandalorian -ohjaaja Deborah Chow istahtaa kameran taakse

- Kuvaukset ovat jo päättyneet

Huhut Obi-Wan Kenobin matkan päättymisestä ovat vahvasti liioiteltuja. Vaikka hän antoikin oppipoikansa Darth Vaderin päättää maallisen taipaleensa alkuperäisessä Star Wars: A New Hope -elokuvassa, on jedimestarilla yhä paljon annettavaa.

Nyt Obi-Wan on saamassa oman sarjansa, joka ilmestyy Disney Plus -suoratoistopalveluun vuoden 2022 aikana. Tarinassa keskitytään tapahtumiin kymmenisen vuotta Sithin kosto -elokuvan jälkeen. Kuten elokuvat katsoneet hyvin tietävät, ylistetty jedi päätti piiloutua Tatooine-hiekkaplaneetalle suojelemaan nuorta Luke Skywalkeria.

Ewan McGregor tekee paluun Kenobin rooliin, jossa hänet nähtiin viimeksi vuonna 2005 ilmestyneessä Sithin kosto -elokuvassa. Aiemmin hahmoa on esittänyt myös edesmennyt Alec Guinness. Sarjassa nähdään niin ikään esiosista tuttu Hayden Christensen, joka on tosin Anakin Skywalkerin sijaan nyttemmin Darth Vader.

Muita isoja nimiä ovat The Mandalorianikin ohjannut Deborah Chow sekä Army of the Dead -käsikirjoittaja Joby Harold. Luvassa on kuuden jakson mittainen kokonaisuus.

Lucasfilm ei ole kertonut paljoa mitään sarjan tarinasta. Tosin tärkein asia on kuitenkin jo tiedossa: luvassa on "vuosisadan revanssi" Darth Vaderin ja Obi-Wanin välillä.

Olemme keränneet tähän artikkeliin kaikki keskeisimmät tiedot odotetusta Disney Plus -sarjasta.

Julkaisupäivä: Marraskuun 12. päivä vuonna 2021 järjestetyssä Disney Plus Day -tapahtumassa kerrottiin, että Obi-Wan Kenobi -sarja saapuu Disney+ -suoratoistopalveluun vuoden 2022 aikana.

Tarina: Yksityiskohtia ei ole vielä paljastettu, mutta tarina sijoittuu aikaan 10 vuotta Sithin kosto -elokuvan jälkeen. Tiedämme Obi-Wanin olevan suojelemassa Luke Skywalkeria Tatooine-hiekkaplaneetalla. Lisäksi luvassa on kaksintaistelu Darth Vaderin kanssa.

Näyttelijät: Ewan McGregor ja Hayden Christensen palaavat tuttuihin rooleihinsa. Heidän lisäkseen paluun tekevät Joel Edgerton ja Bonnie Piesse (Owen ja Beru Lars). Luvassa on niin ikään kokonaan uusia näyttelijöitä, kuten Kumail Nanjiani, Indira Varma ja Rupert Friend.

Julkaisupäivä

"I think it will not disappoint," #Emmy winner Ewan McGregor of the upcoming #ObiWanKenobi series. https://t.co/mIawnJn2Ad pic.twitter.com/o2ePIy2DwwSeptember 20, 2021 See more

Disney Plussan julkaisema lyhyt vilaus tuotantoon paljasti Obi-Wan Kenobi -sarjan saapuvan vuonna 2022.

Sarjan kuvaukset alkoivat huhtikuussa 2021 ja päättyivät syyskuussa 2021. Asiasta kertoi itse Ewan McGregor, joka kommentoi sarjan tuotantoa Emmy-gaalan lomassa. Hollywood Reporter sekä useampi muu lähde kertoo sarjan olevan pituudeltaan kuuden jakson mittainen.

Star Wars -sarjan virallinen logo (Image credit: Lucasfilm)

Mihin tarina sijoittuu?

StarWars.com sekä Disney Plus Dayn yhteydessä julkaistu teaseri paljastavat, että sarjan käänteet tapahtuvat kymmenen vuotta Sithin kosto -elokuvan jälkeen. Aikaikkuna on siis käytännössä sama kuin Solo: A Star Wars Story -leffassa.

Episodi III: Sithin kosto päättyi legendaariseen kaksintaisteluun mestarin ja oppipojan välillä. Tuolloin pidemmän korren vetänyt Obi-Wan jätti Darth Vaderin kuolemaan Mustafarille. Keisari Palpatine ehti kuitenkin pelastamaan uuden palvelijansa, mutta kärsityt vammat pakottivat Vaderin ikoniseen pukuunsa.

Obi-Wan, Yoda sekä Bail Organa päättivät samaan aikaan piilottaa Anakinin ja Padmén lapset. Luke päätyi sukulaistensa Owen ja Beru Larsin luoke Tatooinelle. Samalla Kenobi lähti suojelemaan nuorta Skywalkeria.

Näistä asetelmista myös lähdemme uuteen Obi-Wan-sarjaan.

Trailerit

Obi-Wan Kenobi -sarja ei ole saanut vielä virallista traileria, mutta kulissien taakse kurkistava katsaus on paljonpuhuva. Marraskuussa 2021 julkaistu pätkä paljastaa konseptitaidetta sekä tekijätiimiin kuuluvien Ewan McGregorin ja ohjaaja Deborah Chowin mietteitä.

"Kyseessä on hyvin synkkä aika Obi-Wanille. Jo pelkästään jedinä oleminen on vaarallista. Galaksissa on useita jedimetsästäjiä", kertoo Chow.

"Hänen ainoa tehtävänsä on suojella Lukea. Se onkin tarinan lähtöpiste. On kuitenkin kiinnostavaa nähdä, mihin tästä voidaankaan edetä", kertoi McGregor.

Samassa yhteydessä myös viitattiin Darth Vaderin ja Obi-Wan Kenobin uuteen kohtaamiseen. Imperiumin pelkoa herättävänä Vaderina nähdään luonnollisesti jälleen Hayden Christensen.

"Emme voisi kertoa Obi-Wan Kenobin tarinaa viittaamatta Anakiniin tai Vaderiin", totesi Chow.

"Mahdollisuus saada heidät taistelemaan vielä uudelleen on jotain, joka on varmasti kiinnostavaa ja tyydyttävää kaikille", jatkoi McGregor.

Konseptitaide on tarkoitettu vain Disney+ -tilaajille, mutta alla olevat kuvat antavat esimakua muillekin:

New concept art from Obi-Wan Kenobi has been officially released, including Obi-Wan and Vader facing off yet again! pic.twitter.com/lRR884Mjs0November 11, 2021 See more

Kuvissa on runsaasti huomionarvoisia asioita. Ensimmäinen otos esittele Obi-Wanin kohtaamassa Vaderin. Nähdäänkö uusintamittelö jälleen Mustafarissa, jossa käyty ensimmäinen erä päätyi jedimestarin voittoon?

Toisessa kuvassa nähdään Obi-Wan Tatooinen karuilla alueilla. Ratsastaminen ei ole millään tavoin uusi juttu, sillä episodi kolmonen päättyi samanlaisissa tunnelmissa.

Kolmas kuvas vilauttaa Stormtrooper-joukkoja imperiumin tukikohdassa. Neljäs on kaikista salaperäisin, sillä siinä saattaa esiintyä jedejä metsästävä inkvisiittori. Vaikka varsinaisista sitheistä ei puhutakaan, käyttävät he pimeää puolta edukseen.

Inkvisiittorit ovat näyttäytyneet aiemmin Rebels-animaatiosarjassa sekä muissa kaanoniin liittyvissä seikkailuissa, joten heidän ensiesiintyminen live action -sarjassa ei olisi kummoinen yllätys. Obi-Wan lienee vieläpä ennakkoon heidän ykköskohteensakin.

Muissa kuvissa nähdään Vaderin tukikohta Mustafarilla, Snowspeeder-kulkuneuvoja sekä sci-fiä huokuva kaupunkimaisema. Voisiko paikka olla jopa Coruscant? Vaikka alue on imperiumin hallussa, pakottavat syyt voisivat tuoda Kenobin takaisin vanhaan jeditemppeliin.

Tarina

Deborah Chow vahvisti Disney Plus Day -juhlahumun keskellä, että tarinan alussa Obi-Wan todella on suojelemassa Luke Skywalkeria Tatooinella. Vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä, että galaksin tapahtumat pakottavat yksinäisen erakon osallistumaan taistoihin hiekkaplaneetan ulkopuolella.

Toistaiseksi juonikuvion muut yksityiskohdat ovat hämärretty sithien toimesta, mutta Tähtien sodan tunnetut käänteet antavat jonkin verran tietoa käänteistä.

Sarjakuvat ovat jonkin verran avanneet Obi-Wanin yksinäisyyttä. Kun Luke Skywalker pääsi käsiksi vanhan jedimestarin päiväkirjaan, selvisi hänelle tämän turhautuminen tilanteeseen. Kenobi ei voinut kouluttaa Lukea Voiman tiellä eikä käyttää valosapelia, sillä molemmat olisivat paljastaneet hänen salaisuutensa. Lukea kaitseva Owen-eno jopa kieltää jedimestaria olemasta yhteyksissä nuoreen Skywalkeriin. Tästä huolimatta Obi-Wan joutuu ajan saatossa pelastamaan Owenin palkkiometsästäjä Black Krrsantanin kynsistä.

Sarjan suurin tapahtuma on kuitenkin jo paljastettu. Tiedämme jo nyt, että Obi-Wanin ja Darth Vaderin tiet risteävät jossain välissä kautta. Lucasfilmillä Tähtien sodan lankoja käsissään pitävä Kathleen Kennedy kuvasi kohtaamista "vuosisadan revanssiksi". Vaikka lopputulos on monilta osin jo tiedossa, taiston ympärillä leijuu monia kysymysmerkkejä.

Kun Obi-Wan jätti pahasti haavoittuneen Anakinin kuolemaan Mustafarin taistelun jälkeen, luuli hän varmasti vanhan ystävänsä kuolleen. Voimmekin olla melkoisen varmoja, että vanhemman Skywalkerin eläminen on Obi-Wanille valtava shokki. Kenties tämä tieto saa eläköityneen jedin liikkeelle. Samalla on kuitenkin lähes varmaa, ettei Kenobi oli päästämässä imperiumia tai sithejä lähellekään Lukea.

Kolikolla on kuitenkin kääntöpuolensa. Jos Vader saa tietää entisen mestarinsa elävän, lienee kostaminen tehtävälistan kärjessä. Sitheillä kun on paha taipumus kostaa kokemansa vääryydet.

Tatooine takaa Kenobille oman turvansa. Vader ei halua palata takaisin kotiplaneetalleen, sillä äidin kuolema kummittelee edelleen. Pimeä puoli voi kuitenkin tässä vaiheessa yllättää. Tiedämme nimittäin historiasta, että Darth Vader palasi hiekkaplaneetalla sijaitsevaan Jabban palatsiin etsimään palkkiometsästäjiä noin yhdeksän vuotta ensimmäisen kuolemantähden räjähtämisen jälkeen. Joten tarpeen tullen kotiplaneettakin tulee kysymykseen.

Vaderin ja Kenobin välinen kohtaaminen ei välttämättä aiheuta ongelmia kaanonin suhteen. Vaikka oletimme aiemmin, että viimeinen kohtaaminen nähtiin Mustafarissa, aikajatkumossa on runsaasti tilaa käänteille. Elokuvassa Vader kuvaa aistivansa henkilön, jota ei ole tuntenut pitkään aikaan (“a presence I’ve not felt since…”). Tämähän ei siis välttämättä viittaa Sithin koston taisteluun, vaikka niin on aiemmin oletettu.

Näyttelijät

Lucasfilm paljasti näyttelijäkaartin huhtikuussa 2021 (Image credit: Lucasfilm)

Ewan McGregor palaa Obi-Wan Kenobin rooliin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2005 Episodi III: Sithin kosto -elokuvan, vaikkakin näyttelijää on toki sittemmin kuultu sekä Force Awakensissa että The Rise of Skywalkerissa. Lisäksi joulukuun 2020 Disneyn Inverstor Day -tapahtumassa vahvistettiin, että Anakin Skywalkerina tunnetuksi tullut Hayden Christensen nähdään jälleen Darth Vaderina.

Koko näyttelijäkaarti paljastettiin huhtikuussa 2021. Joel Edgerton sekä Bonnie Piesse nähdään luultavasti jälleen Owen-enona ja Beru-tätinä. Hahmot muistetaan Kloonien hyökkäys -elokuvan lisäksi Luke Skywalkerin kasvattajina.

Muut vahvistetut näyttelijät ovat Kumail Nanjiani (The Big Sick, Eternals), Indira Varma (Game of Thrones), Rupert Friend (Homeland), O’Shea Jackson Jr (Straight Outta Compton), Sung Kang (Fast and Furious -elokuvasarja), Simone Kessell (The Crossing) sekä Benny Safdie (Good Time). Rooleja ei ole kuitenkaan vielä paljastettu.

Lisäksi Maya Erskinen (PEN15, Scoob!) roolihahmo on yhä mysteeri. Deadline kertoo Erskinen esiintyvän ainakin kolmessa jaksossa eli puolen kauden ajan. Hänen hahmonsa lieneekin siis varsin keskeinen.

Loikataanpas hetkeksi spekulaatioiden maailmaan. On nimittäin hyvinkin mahdollista, että törmäämme muutamiin tuttuihin hahmoihin.

Saagan kannalta isoin nimi on Luke Skywalker, joka olisi noin 10-vuotias sarjan tapahtumien aikaan. Hahmon poissaolo tuntuu jopa epätodennäköiseltä, sillä "vanha Ben" on Lukelle tuttu jo Episodi IV: Uusi toivo -elokuvan alussa. Lisäksi nuori Skywalker on ainoa syy Obi-Wanille olla Tatooinella. Ja kun vielä huomioidaan Luken ottovanhempien mukanaolo, pidämme junnu-Lukea lähes varmana.

Kun Ewan McGregorilta kysyttiin Luken mukanaolosta, kertoi näyttelijä sen olevan "hyvinkin mahdollista". Tämän jälkeen hän kuitenkin vapautti itsensä vastuusta toteamalla "en tiedä".

Yoda viettää omia erakkovuosiaan Dagobahissa. Jos kaksikon tietoja on uskominen, ainoastaan Obi-Wan ja Yoda selvisivät Order 66 -puhdistuksesta. He saattavatkin olla jollain tavoin yhteyksissä keskenään. Tämä voisi tarkoittaa Frank Ozin palaamista Yodan ääneksi. Viimeksi Oz esiintyi viisaana jedimestarina The Rise of Skywalker -elokuvassa.

Missä Darth Vader, siellä kenties myös keisari Palpatine. Ian McDiarmidin paluu sithmestariksi on hyvinkin mahdollista, vaikka tällä kertaa joutuisimmekin tyytymään pelkkään ääneen.

Pahisten riveistä tuttu Darth Maul (Ray Park) on myös mukana Obi-Wan-sarjan tapahtumien yhteydessä. Kuten Solo: A Star Wars Storyn nähneet tietävät, entinen sith on päätynyt Crimson Dawn -rikollisjoukon johtajaksi. Emme pitäisi täysin poissuljettuna, että Pimeän uhka -elokuvassa kahteen osaan pilkottu konna olisi mukana. Hän on ollut etenkin animaatiosarjoissa vakiokaartia, eikä Kenobi-viha ole vuosikymmenten aikana laantunut. Star Wars: Rebels -animaatiossa tämä kohtaaminen myös lopulta toteutui.

Instagram-viesti helmikuulta 2021 antaa ymmärtää, että Park todella saattaa palata Maulin rooliin.

A post shared by Actor Ray Park (@iamraypark) A photo posted by on

Jos Maul nähdään jälleen tositoimissa, saattaa Obi-Wanin edesmennyt mestari Qui-Gon Jinn myös palata mukaan.

Yoda kertoo Obi-Wanille Sithin koston lopussa, että Qui-Gon voi kuolemastaan huolimatta kommunikoida Yodan kanssa. Jedimestari antaakin Kenobille tämän taidon opeteltavaksi Tatooinen erakkovuosia varten.

Star Wars on tavannut olla varsin innokas tarttumaan erilaisiin menneiden aikojen juonilankoihin, joten tämä lienee hyvinkin todennäköisesti jollain tavoin mukana. Kysymys koskeekin lähinnä sitä, onko Liam Neeson mukana vai ei. Hän on sittemmin antanut äänensä The Clone Wars- ja Rebels-animaatioissa, joten mahdollisuudet ovat hyvät. Neeson kuitenkin kielsi asian kesäkuussa 2021 Jimmy Kimmelin haastattelussa.

"Kuulin Ewan McGregorin tekevän sarjan. En kuitenkaan usko palaavani. Minua ei ole kysytty mukaan. Disneyllä ei ehkä ole riittävästi rahaa!"

Todennäköisesti euro- tai dollarimäärä ei ole tässä tapauksessa ongelma, vaan kyse on vain tarinan tarpeista. Tämän vuoksi pidämme täysin mahdollisena, että Neeson nähdään vielä kerran jedikaavussa.

Tuotannon historia

Obi-Wan Kenobin oman tarinan suunnittelu alkoi tiettävästi jo vuonna 2017, jolloin suunnitelmissa oli elokuva. Tuolloin suunnitteluvastuussa oli Billy Elliot -ohjaaja Stephen Daldry. Tämä projekti kuitenkin sittemmin hylättiin. Vaikka syytä ei ole kerrottu, Solo: A Star Wars Story -elokuvan surkea menestys lienee pääsyy ratkaisulle.

Vuonna 2019 vahvistettiin, että Obi-Wan Kenobin oma tv-sarja on tuotannossa. Kuvausten odotettiin alkavan vuonna 2020. Käsikirjoitusvastuun sai Drive-elokuvasta tuttu Hossein Amini, joka kuitenkin jätti projektin tammikuussa 2020. Variety uutisoi sittemmin Army of the Dead -kynäilijä Joby Haroldin ottaneen pestin vastaan.

Lopulta kuvaukset saatiin käyntiin huhtikuussa 2021, kun The Mandalorianista nimeä saanut ohjaaja Deborah Chow istahti kameran taakse.

Toiveet

(Image credit: Lucasfilm)

Tähtien sodan esiosien saapumisesta on vierähtänyt jo 15 vuotta, mikä tarkoitti samalla George Lucasin aikakauden päätöstä. Vaikka leffat eivät julkaisussaan saaneetkaan kummoista vastaanottoa, on erityisesti nuorempi yleisö oppinut sittemmin arvostamaan niitä. Osasyyllinen asiaan on kehuttu The Clone Wars -animaatiosarja, jonka loppukaudet tarjosivat runsaasti lihaa elokuvien luiden ympärille.

Vanhempi yleisö ei ole myöhemminkään kokenut Darth Vaderin syntytarinan saavuttaneen koko potentiaaliaan. Monille elokuvat ovat se ykkösjuttu, eikä animaatiosarjalle kenties ole tarjottu edes mahdollisuutta.

Kenobin oma sarja tuntuukin mahdollisuudelta tuoda esiosien tarinaan lisäsyvyyttä. Toivommekin oppivamme entistä enemmän Anakinin ja jedimestari Obi-Wanin välisestä suhteesta. Emme tokikaan jaksa uskoa, että elokuvien mainetta voisi enää täysin pelastaa, mutta kenties pieniä voittoja olisi napsittavissa. Ja ennen kaikkea odotamme Ewan McGregorin palaamista jedikaapuun. Rakastetun näyttelijän suoritusta pidetään kuitenkin esiosien yhtenä onnistumisena.

Ja ainakin valosapelien kolisuttelusta pitäville lienee luvassa todellista herkkua. Kaksikon taistelu Mustafarissa on visuaalisesti todella näyttävä, ja mitä ilmeisimmin sarjassa pyritään pistämään vieläkin paremmaksi. Toivottavasti tässä myös onnistutaan!